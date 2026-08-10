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Американската армия: войници напускат заради войната с Иран
  Тема: Иранската криза

Американската армия: войници напускат заради войната с Иран

10 Август, 2026 19:01 2 260 41

  • пийт хегсет-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • израел-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

За мнозина в американската армия продължава да не е ясно защо САЩ водят войната срещу Техеран

Американската армия: войници напускат заради войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За мнозина в американската армия продължава да не е ясно защо САЩ води войната срещу Иран. Това се отразява на духа на войниците и сега някои искат да напуснат армията.

30-годишният Тейлър Хайланд решава да напусне армията през пролетта, след като САЩ и Израел започват войната срещу Иран. Конкретен повод става нападението срещу девическо училище още в първия ден от войната. Загиват над 150 души, повечето деца.

Хайланд (това не е истинското му име) разказва пред АРД, че това го е шокирало. Така решил да се запознае с възможностите за напускане на армията. "Исках да установя дали моите убеждения съвпадат с мотивите, с които обичайно се отказва военна служба."

Твърдо решен да напусне армията

Тейлър Хайланд служи в Тексас, където живее със семейството си. Армията е платила следването му по медицина, след което той вече над десет години е част от американската армия.

В родното му място, както разказва мъжът пред германската обществена медия, военната служба винаги е била смятана за "върха на патриотизма". Младежът имал нужда от пари за следването си, а и вярвал искрено в тези ценности. Така присъединяването към армията му се струва като добра възможност да служи на страната си, която той приема.

Сега Хайланд очаква решението – дали молбата му да прекрати военната си служба ще бъде одобрена. Той иска да продължи да работи като лекар, но не военен. "Помагал съм на много хора да се възстановят, но винаги ставаше дума само за това те да се излекуват дотолкова, че отново да застанат на пътя на куршумите или те да могат да стрелят по други." Според американския военен обществото не се отнася достатъчно сериозно към щетите, които търпят цивилни или военни. Затова в един момент си дал сметка, че непременно трябва да напусне армията. Дори и никой да не го последва.

Броят на желаещите да напуснат не е известен

Принципно в САЩ е възможно да напуснеш армията по съвест, но процедурата е сложна. В повечето случаи трае с месеци, докато подалият молба получи становище, обяснява АРД. Например по време на войната във Виетнам стотици хиляди са се възползвали от тази възможност, за да избегнат военната служба. През 1973 година наборната служба в САЩ е отменена. Затова сега само войниците в активна служба могат да напуснат армията преждевременно с тези мотиви.

Тейлър Хайланд разказва пред АРД, че познава 12 други войници, които искат да напуснат армията. А те на свой ред познават други, които или са подали молба, или обмислят да го направят. Това не е много, като се има предвид, че в американската армия служат 1,3 милиона души. Не е известно и по колко души годишно подават такива молби. Принципно за отказа от военна служба по свъест се смята, че не се използва често.

"Не искам да съм част от организация, която върши такива неща"

Бил Галвин, който работи на гореща линия за помощ на военнослужещи във Вашингтон, споделя пред АРД, че настроенията сред американските войници не са добри. Преди при него постъпвали по едно-две обаждания за седмица или две, докато сега всеки ден се обаждат много войници, за да разберат как могат да се откажат от службата. "Повод е най-вече нападението срещу девическото училище – почти всеки говори за него и казва: не искам да съм част от организация, която върши такива неща", обяснява Галвин пред АРД.

Само през март - самото начало на войната с Иран, организацията на Галвин е поела над 80 нови случая за консултация – т.е. на войници, които искат да напуснат армията. Това е двойно повече, отколкото иначе за цяла година.

Отражението на политиката на Хегсет

Под ръководството на военния министър Пийт Хегсет в армията се случиха много промени, пише АРД. Той се обяви против всичко, което намира за "woke", включително усилията за многообразие, справедливост и включване.

Администрацията въвлече и военните в тези културни борби, които се водят в американското общество, казва пред американското обществено радио NPR Кори Шейк от мозъчния тръст "Американски предприемачески институт". Хегсет, когото американското правителство нарича "министър на войната", бива наричан саркастично и "министър на културните войни". И според Галвин курсът на Хегсет е погрешен. На базата на всичко, което ежедневно му разказват военнослужещи по телефона, той стига до извода, че политиката на министъра вреди на морала на войниците.

Операциите на Тръмп подкопават бойния дух

Критиците казват, че и бойният дух е пострадал от спорните операции, разпореждани от правителството на Тръмп – като разполагането на Националната гвардия в редица американски градове, въздушните удари срещу предполагаеми наркоконтрабандисти в Карибския басейн, нападателната война срещу Иран. Много от войниците се отнасят скептично към този конфликт, казва Тейлър Хайланд пред АРД. "Те не са напълно убедени защо се случва това. Затова им е трудно да оправдаят и всичко останало, свързано с този конфликт", обяснява военният.

Принципно Хайланд би трябвало да остане в армията още една година. А понеже иска да напусне по-рано, ще трябва да върне разходите за следването си. Това не би било проблем с лекарската му заплата, казва той пред германската обществена медия. И препоръчва на войниците, които изпитват съмнения към работата си, да потърсят съвет.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    25 3 Отговор
    Да, бе! Верно ли? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    19:03 10.08.2026

  • 2 китайски балон

    44 5 Отговор
    БайДончо го закъса, свърши ракетите, а явно и войниците😅 Да развява белия чаршаф от белия дом😂

    19:07 10.08.2026

  • 3 гост

    14 15 Отговор
    на 1 мил и 300хил 100 човекая искат да напуснат и голяма статия...

    Коментиран от #8, #32

    19:10 10.08.2026

  • 4 Верно, ами!

    47 3 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Най-човеколюбивата нация на света. 80% от съществуването си прекарала във война с една или друга държава.

    19:11 10.08.2026

  • 5 нннн

    50 3 Отговор
    САЩ воюват с Иран по заповед на Натаняху. Целият свят го знае; американците - не.(?)

    19:14 10.08.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    35 5 Отговор
    Ама кащяло да напущат бе? Ми нали щяха да нанасят стратегическо поражение на Русия?

    19:14 10.08.2026

  • 7 рамбовци бягат на посоки

    33 1 Отговор
    страх няма,просто се спасяват.

    Коментиран от #24

    19:27 10.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 2 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Гостите от Мелмак явно НЕ знаете случая в който
    След като мълчаливо гледаха как един МиГ превърна ГОРДИЯ " Доналд Кук" в плаваща купчина желязо- ЦЕЛИЯТ ЕКИПАЖ ГОРДО ПОДАДЕ МОЛБИ ЗА УВОЛНЕНИЕ още в най-близкото пристанище❗

    Коментиран от #9, #33

    19:28 10.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Упс, моя грешка❗
    Не , не че янките НЕ са пуснали рапорти за напускане и се наложи да бъде изпратен
    дублиращ екипаж да прибере КОРИТОТО,
    а самолетът май не беше МиГ , а СУ😉

    Коментиран от #34

    19:34 10.08.2026

  • 10 Тръмп

    23 0 Отговор
    Излъга народа си ката каза, че няма да води войни. Искаше нобелова награда за мир. Морално право е на войниците да не желаят да са част от лъжите на алчните управници. Лесно е от столчето на кабинета да решаваш съдбата на хора определени за пушечно месо

    19:38 10.08.2026

  • 11 Нормално

    21 1 Отговор
    Не искат евреите да продължават да ги командват и да ги пращат на войни по тяхно усмотрение.

    19:38 10.08.2026

  • 12 Тръмп

    16 0 Отговор
    Излъга народа си ката каза, че няма да води войни. Искаше нобелова награда за мир. Морално право е на войниците да не желаят да са част от лъжите на алчните управници. Лесно е от столчето на кабинета да решаваш съдбата на хора определени за пушечно месо

    19:40 10.08.2026

  • 13 Янко

    20 2 Отговор
    Така направиха и моряците от кораба капитан кук.Още им държи влага от руския самолет

    19:43 10.08.2026

  • 14 Фалирала кравария

    16 1 Отговор
    изтече в персийския залив, хахаха

    19:53 10.08.2026

  • 15 Пълни шматки

    19 2 Отговор
    Половината от бялата популация в САЩ са исторически и географски неграмотници,,а другата половина са религиозни протестантски фанатици подгазуващи на юдеите.

    Коментиран от #18, #35

    19:57 10.08.2026

  • 16 Изненада ли е че има и достойни хора

    16 0 Отговор
    В Американската армия които не желаят да са военнопрестъпници и терористи ?

    20:06 10.08.2026

  • 17 Гост

    15 0 Отговор
    Иран сложи сащ на колене.
    Янките само пилеят бомби из пясъците на пустинята.

    Коментиран от #23

    20:22 10.08.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пълни шматки":

    вИликитИ янки НЕ можеха да открият Ирак на картата по времето на войната с Ирак❗
    НЕ е по-различно и сега положението с намирането на Иран на картата❗
    А гвоздеят е, че в проучване 1/4 от тях НЕ знаят, че Земята обикаля около Слънцето❗

    Коментиран от #30

    20:31 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Амче нека напускат

    4 0 Отговор
    по често, в цинкови курита, нъл тъй центаджию Б@Х

    20:40 10.08.2026

  • 21 ГОСТ

    4 1 Отговор
    ви скапан г...з на скапаното дой зеле като не побликуваш дали ще промениш нещо. не нищо ще затвърдиш още повече отрицанието ни. не....Съни лизачи мислещи се за мисирки.

    Коментиран от #22

    20:42 10.08.2026

  • 22 ГОСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "ГОСТ":

    скъпи

    20:44 10.08.2026

  • 23 На колене

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    С дупето нагоре ли?

    20:45 10.08.2026

  • 24 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "рамбовци бягат на посоки":

    Иначе Смеят.
    Много се кикотя с игривите младежи.

    20:47 10.08.2026

  • 25 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Как отговарят войниците от армията на Обора на въпроса:
    КАК СЕ ОКАРА В АРМИЯТА?

    - Защото съм глупав идиот.
    - За парите и кучките.
    - Да се ​​къпя с момчетата.
    - За гражданство. Тук съм нелегално.
    - Как попадна в морската пехота?
    - Всъщност се стремях към Военновъздушните сили. Обърках се.
    - Един учител ме насочи насам.
    - Бях тръгнал за колеж, но така и не стигнах.
    - От любопитство.
    - Да убивам и да взривявам неща!
    - Бях депресиран; исках да се самоубия.
    - Не мога да кажа, иначе ще ме държат тук още 5 години.
    - Съдията ми даде избор: шест години зад решетките или армията.

    20:53 10.08.2026

  • 26 Сандо

    7 0 Отговор
    Хегемонът срещна една държава,която се опъна на агресията им,и хоп! - армията им започна да се разпада.И как Тръмпичът ще воюва на земя?

    20:53 10.08.2026

  • 27 Лост

    6 1 Отговор
    Американците поне са ходили някъде на война и сега искат да напуснат.А германската армия в последните три години са я напуснали почти 10 хиляди без да са напускали страната си.А иначе щели да участват в коалицията на мераклиите.

    20:54 10.08.2026

  • 28 ГОСТ

    4 1 Отговор
    няма нищо общо с статията.........но ще задам един елементарен въпрос на тия мислещи се за журналисти мисирки........защо си мислите че като изпълнявате поръчките на шефа даваш ви парички народа ви вярва. всички почти мои познати не гледат поръчковите ви новини.......по добре да гледаш някой филм мач или друго. от колкото мисирки пригладения.....когато някой е некадърен изпълнява поръчки защото страх го тресе.

    20:55 10.08.2026

  • 29 Хм...

    7 0 Отговор
    "нападението срещу девическо училище още в първия ден от войната. Загиват над 150 души, повечето деца."

    Загинаха 186 (СТО ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТ) момиченца между седем и дванадесет години! А не "над 150 души, повечето деца."!

    Но праведната пропаганда прави каквото може за да оправдава или неглижира престъпленията на господарите си. Не може да се отрече престъплението? Няма проблем, ще се заиграят с казуистика.
    Затова (и не само затова) все повече хора из цялата планета все повече намразват западните лицемери!

    20:57 10.08.2026

  • 30 Логично обяснява

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Географската неграмотност на янките е пословична ,но войната на Тръмп с Иран открои един друг важен аспект на американския обществен живот ,който неглижираме и/или малко познаваме. Повечето се често питаме как така 5-10 милиона евреи командирът тая голяма държава? А то работата опира до християнския ционизъм в САЩ. Най-вЪрлите християнски ционисти в САЩ са протестантите-евангелисти. Те са към 14% от населението в САЩ и заедно с евреите отиват към 60 милиона предимно на възлови позиции в държавата. Това вече напълно.логично обяснява безкритичната подкрепа на САЩ за Израел.

    21:58 10.08.2026

  • 31 1234

    0 0 Отговор
    Какъв кеф за аятоласите, а.

    22:07 10.08.2026

  • 32 Той и тя

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Не се чуди статията е добре платена.

    22:08 10.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пълни шматки":

    Прав си, щото българин да ме наричат първа радост е за мен.

    22:14 10.08.2026

  • 36 гошо

    1 0 Отговор
    Е как защо?Защото Прецедента ви е медицински идиот,корумпе и еврейска държанка.

    22:15 10.08.2026

  • 37 Джо

    3 3 Отговор
    Като ви чета коментарите и се чудя почнахте ли да учите корана, а килимчета имате ли, ах мамите ми сладки кво ви чака.

    22:19 10.08.2026

  • 38 Мъка ми е

    1 0 Отговор
    Това е щото нямат достатъчно памперси!

    22:39 10.08.2026

  • 39 Васил

    1 0 Отговор
    ДойчеЗеле са либарарлни ПАЙДАЛИ. Който иска да напуска прав му път. Пайдалите в армията са само за ман Дръсвсне.

    23:11 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    В Германия е започнало събирането на подписка под петиция за уволнението на германския журналист от F..A.. Z..
    Михаел Мартенс.
    В събота,преди два дни,на съвместната пресконференция в Белград на гостуващия Зеленски и сръбския президент Вучич,германецът попита Зеленски:

    "Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"

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