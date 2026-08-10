Американската армия: войници напускат заради войната с Иран

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За мнозина в американската армия продължава да не е ясно защо САЩ води войната срещу Иран. Това се отразява на духа на войниците и сега някои искат да напуснат армията.

30-годишният Тейлър Хайланд решава да напусне армията през пролетта, след като САЩ и Израел започват войната срещу Иран. Конкретен повод става нападението срещу девическо училище още в първия ден от войната. Загиват над 150 души, повечето деца.

Хайланд (това не е истинското му име) разказва пред АРД, че това го е шокирало. Така решил да се запознае с възможностите за напускане на армията. "Исках да установя дали моите убеждения съвпадат с мотивите, с които обичайно се отказва военна служба."

Твърдо решен да напусне армията

Тейлър Хайланд служи в Тексас, където живее със семейството си. Армията е платила следването му по медицина, след което той вече над десет години е част от американската армия.

В родното му място, както разказва мъжът пред германската обществена медия, военната служба винаги е била смятана за "върха на патриотизма". Младежът имал нужда от пари за следването си, а и вярвал искрено в тези ценности. Така присъединяването към армията му се струва като добра възможност да служи на страната си, която той приема.

Сега Хайланд очаква решението – дали молбата му да прекрати военната си служба ще бъде одобрена. Той иска да продължи да работи като лекар, но не военен. "Помагал съм на много хора да се възстановят, но винаги ставаше дума само за това те да се излекуват дотолкова, че отново да застанат на пътя на куршумите или те да могат да стрелят по други." Според американския военен обществото не се отнася достатъчно сериозно към щетите, които търпят цивилни или военни. Затова в един момент си дал сметка, че непременно трябва да напусне армията. Дори и никой да не го последва.

Броят на желаещите да напуснат не е известен

Принципно в САЩ е възможно да напуснеш армията по съвест, но процедурата е сложна. В повечето случаи трае с месеци, докато подалият молба получи становище, обяснява АРД. Например по време на войната във Виетнам стотици хиляди са се възползвали от тази възможност, за да избегнат военната служба. През 1973 година наборната служба в САЩ е отменена. Затова сега само войниците в активна служба могат да напуснат армията преждевременно с тези мотиви.

Тейлър Хайланд разказва пред АРД, че познава 12 други войници, които искат да напуснат армията. А те на свой ред познават други, които или са подали молба, или обмислят да го направят. Това не е много, като се има предвид, че в американската армия служат 1,3 милиона души. Не е известно и по колко души годишно подават такива молби. Принципно за отказа от военна служба по свъест се смята, че не се използва често.

"Не искам да съм част от организация, която върши такива неща"

Бил Галвин, който работи на гореща линия за помощ на военнослужещи във Вашингтон, споделя пред АРД, че настроенията сред американските войници не са добри. Преди при него постъпвали по едно-две обаждания за седмица или две, докато сега всеки ден се обаждат много войници, за да разберат как могат да се откажат от службата. "Повод е най-вече нападението срещу девическото училище – почти всеки говори за него и казва: не искам да съм част от организация, която върши такива неща", обяснява Галвин пред АРД.

Само през март - самото начало на войната с Иран, организацията на Галвин е поела над 80 нови случая за консултация – т.е. на войници, които искат да напуснат армията. Това е двойно повече, отколкото иначе за цяла година.

Отражението на политиката на Хегсет

Под ръководството на военния министър Пийт Хегсет в армията се случиха много промени, пише АРД. Той се обяви против всичко, което намира за "woke", включително усилията за многообразие, справедливост и включване.

Администрацията въвлече и военните в тези културни борби, които се водят в американското общество, казва пред американското обществено радио NPR Кори Шейк от мозъчния тръст "Американски предприемачески институт". Хегсет, когото американското правителство нарича "министър на войната", бива наричан саркастично и "министър на културните войни". И според Галвин курсът на Хегсет е погрешен. На базата на всичко, което ежедневно му разказват военнослужещи по телефона, той стига до извода, че политиката на министъра вреди на морала на войниците.

Операциите на Тръмп подкопават бойния дух

Критиците казват, че и бойният дух е пострадал от спорните операции, разпореждани от правителството на Тръмп – като разполагането на Националната гвардия в редица американски градове, въздушните удари срещу предполагаеми наркоконтрабандисти в Карибския басейн, нападателната война срещу Иран. Много от войниците се отнасят скептично към този конфликт, казва Тейлър Хайланд пред АРД. "Те не са напълно убедени защо се случва това. Затова им е трудно да оправдаят и всичко останало, свързано с този конфликт", обяснява военният.

Принципно Хайланд би трябвало да остане в армията още една година. А понеже иска да напусне по-рано, ще трябва да върне разходите за следването си. Това не би било проблем с лекарската му заплата, казва той пред германската обществена медия. И препоръчва на войниците, които изпитват съмнения към работата си, да потърсят съвет.