Войни, тръбопроводи, влияния и кървави битки

На този етап от развитието на събитията около войната на САЩ/Израел срещу Иран едва ли някой се сеща, че преди години Асад от Дамаск е разработвал проект “Петте морета и петте държави”, представен и на Турция, който, казват, е в основата на стартирането на арабската пролет, наричана “кървавата пролет”.
Започнала под прикритието на демокрация, справедливост и свобода. Проектът “Петте морета и петте държави” е включвал газопровод Египет-Йордания-Сирия-Турция-Ливан и газопровод Катар-Ирак-Иран-Сирия-Турция, но определено се е явил пречка за други проекти в тази връзка. Както и на подготвян от Турция и Ирак канал “Път за развитие”, наричан “Сух канал”. Той от своя страна не е идея на САЩ и Израел, а се е представял за регионална инициатива, която е конкурент на глобалната логистична визия разработена от Вашингтон и Тел Авив за Близкия изток. Тяхната визия е пряко свързана с проект IMEC, коридор Индия-Близък изток-Европа, обявен на срещата на Г-20. IMEC заобикаля Турция и Ирак, но от Индия минава през ОАЕ и Саудитска Арабия по суша и стига до Хайфа в Израел на Средизмно море, а оттам до Европа. Това ли е в дъното на главоблъсканиците в Близкия изток и поредицата войни там?
Много вероятно и с мирис на нефт и газ. И една гражданска война в Сирия, довела до сваляне на Асад с помощта на познатите играчи в региона. От Анкара са убедени, че техният “Път за развитие” има подкрепата на страните от Залива и има потенциал да промени фундаментално световните търговски пътища . Но няма как да не стане арена на многоизмерна борба за власт в триъгълника между САЩ, Израел, Иран. Да се реализира проект в този регион без САЩ и Израел? Забравете. Налага се коридора IMEC, но без да се нанася удар върху “Път на развитие” на Турция и Ирак. Просто се прилага дистанциран и обструктивен подход. Защото целта е да се разбие влиянието на Китай и се заобиколи Турция като се създават трудности по отношение на финансирането и сигурността чрез Багдад.САЩ имат де-факто контрол върху иракските финанси и търговия, защото управляват приходите от петрол на Ирак чрез Федералния резерв на Вашингтон. Строго контролират потока от долари в страната.
Затова не се затваря изцяло вратата на проекта на Турция и Ирак, а по-скоро се търси контрол над него. Стара тактика на САЩ. И се постига дистанциране на Багдад от Техеран. Още повече, че по този начин може да се постигне и освобождаване на Багдад от зависимостта от иранското електричество/газ. По този начин да се интегрира страната към Запада и страните от Залива. Просто стратегически интереси на САЩ за региона. Е, така може да се увеличи и икономическата тежест на Турция, съюзник на Вашингтон в региона, но се постига приемлив елемент на т.н. регионален баланс за САЩ. Чиято цел е да прекрати стремежите на Русия и Китай за влияние в Близкия изток. С един куршум повече зайци. Вложени милиарди долари в такива проекти при всички случаи отварят нови врати за американската финансова система и американски компании, които участват в проектите.Като Alstom, например.
Всъщност рискът от затваряне на Ормуз или изключване на влиянието на САЩ върху тови проток тласкат страните от региона да търсят спешно алтернативни сухопътни коридори. Тези коридори даже се прескачат, защото играчите са повече от възможностите за контрол върху тях. “Пътят на развитието” и коридорът към Средиземно море през Сирия на този етап се смятат с възможност за бърза реализация.Но трудно може да се каже, че САЩ подкрепят безусловно турския проект.По-скоро се действа прагматично и с условност.
Иран е пред стратегическа дилема.Не може да се позволи да бъде изключен. Техеран си има и свои проекти за канали. Има и възможност за натиск върху Ирак чрез съюзническите елементи от Хашд ал-Шааби т.е. иракските шиитски милиции, за да реализира линията Шаламчех-Басра, която ще свърже Ирак с ж.п. мрежата на Иран. Конкурентните проекти могат и да изолират стратегически Техеран, което налага да се водят преговори за участие в другите проекти за коридори, най-вече в “Пътя на развитието “ с Турция. Предполага се, че реализирането му ще бъде масивна сухопътна и ж.п. алтернатива на Баб-ал-Мандеб, Ормуз и Суецкия канал. Така Катар и ОАЕ ще могат да транспортират стоките си директно до пристанище Фау в Басра по море.Докато Китай и Индия ще трябва да ползват Ормуз за преминаване до пристанището Фау.
От своя страна Израел има опасения, че ще бъде извън играта, ако се осъществи “Пътя на развитието” и затова се стреми да осуети този проект и да поддържа конфликтите в Близкия изток живи. Това прави региона несигурно убежище и ще отблъсне инвеститори и капитали от Персийския залив. Дивиденти за Израел.Докато Иран е избрал да премине към стратегия за извличане на ползи от тези проекти чрез интегриране отвътре. Тактики, които могат да служат като пример за успешна стратегия. Иран определено ще получи възможност за свързване на ж.п. линиите си с Басра и да транспортира стоките си до Турция и Европа. Война се води, но стратегии се разработват за след приключване на военните действия. В Анкара казват, че Техеран използва сигурността на линиите като разменна монета, за да извлече политически и икономически отстъпки от Багдад и Анкара. Да има думата при експлоатация на линията. Иран е и най-големия партньор на Китай в Близкия изток.
Това гарантира, че “маршрутът на развитие” ще е съобразен с китайската инициатива “Един пояс, един път”. Израел, разбира се, саботира проекта като увеличава рисковете за сигурността. Докато Анкара се стреми да подкрепя и насърчава участието на Иран в проекта за развитие. Въпросът е какво в последна сметка ще реши Вашингтон.Защото приоритет в момента са организирането на преговори с Техеран за изход от войната срещу Иран. Времето до 3 ноември и междинните избори в САЩ намалява. После ще дойде ред на проектите за канали, защото търговията и доставките на петрол трябва да продължат. Заедно с Ормуз.
Въпросът е кой ще контролира. Защото изолирането на Русия и Китай от влияние в Близкия изток, поне с днешна дата, не е реалистично като стратегия. Вижте Сирия и ще се убедите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
Коментиран от #16
10:42 08.08.2026
2 Ша Омра
Коментиран от #13, #14
10:45 08.08.2026
3 Дзак
10:47 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
Коментиран от #12
11:10 08.08.2026
7 От доста
11:11 08.08.2026
8 Прекалено дълъг анализ
11:24 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мухахаха
Коментиран от #15
11:54 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фейфакт
До коментар #6 от "Факт":Фашизма е в скапаната ви демокрация
11:57 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мухахаха
До коментар #2 от "Ша Омра":Общ си ти секи те кръти
12:00 08.08.2026
15 Но понеже
До коментар #10 от "Мухахаха":пристанищата са блокирани, ще му ги праща на собствен ход 😂
12:16 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Всички тези казуси
13:24 08.08.2026
18 Пълни глупости
Коментиран от #21
13:28 08.08.2026
19 Разбирачи големи ей
Коментиран от #22
13:34 08.08.2026
20 Много ясно че
13:40 08.08.2026
21 Българските турци
До коментар #18 от "Пълни глупости":Ако България днес поради хъшовския си реваншизъм пасува пред турските предложения за полагане на съместна модерна инфраструктура през българска териитория ,която ще стане основен прешлен на съвременния сухопътен "Път на коприната и подправкките" който с цялата си потенциална интензивност напира през югоизток и бъгарските брегове и пристанища на Черно море...утре ще дойдат "частни" европейски концесионери които ще оберат каймака на България пред погледа на българския народ !...😊💖Днес западният манталитет вече съзнателно започна да експлоатира с манипулирана туркофобия и българите точно по същия начин както експлоатира гърците от 100 години насам !...Българинът не се бои от Русия ... страх го е от всичко в което има турчин !... А всъщност българите трябва да знаят , че на балканите ,освен турците, никой не мисли доброто на българите... нищо ,че всички са православни едноверци с тях и , че просперитетът на България геополитически е свързан с Черно море и обстановката и положението на Турция и турците с отношението им към България и българите !...😊💖❤
14:25 08.08.2026
22 Българските турци
До коментар #19 от "Разбирачи големи ей":Ще стане както е било по времето на Марко Поло !.. Мащабната инфраструктура която си изгради Турция по времето на "диктатора" Ердоган е на път да установи директен контакт с Персийския залив с мегапроекта"Пътя на развитието" ! 1200-километровите железопътни и пътни проекти с добавени паралелно към тях енергийни и комуникационни трасета, които ще започнат от Басра на Персийския залив и ще се простират до турската граница за да се интегрира с действащата инфраструктура на Република Турция ! Проектът се планира да бъде разработен успоредно с изграждането на Fav Port-най голямото пристанище в региона което се строи на Персийския залив и ще завърши през 2028 година ! Има за цел да засили регионалната свързаност, като минава през важни градове като Насирие, Дивание, Наджаф, Хиле, Кербала , Багдад, Саладин (Тикрит), Бейчи, и Мосул в Ирак !... Страните членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив като Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) също предлагат своята подкрепа за този проект. Тези страни също работят по свои собствени проекти и за интегрирането на тези проекти с проекта на "Пътя на развитието" за да може допълнително да улесни транспорта до Европа.
14:44 08.08.2026
23 Лондон
16:25 08.08.2026