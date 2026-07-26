"Щитът на Ахил"! Съюзът срещу Турция укрепва

Гърция стартира мащабна програма за превъоръжаване на стойност 4,2 млрд. евро, чийто централен елемент ще бъде създаването на съвременна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана, наречена "Щитът на Ахил“. Проектът се реализира в сътрудничество с Израел и Кипър на фона на напрегнатите отношения с Турция, пише Tech.

По-конкретно, според гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, страната "навлиза в нова ера“. По-голямата част от финансирането – около 3 млрд. евро – ще бъде насочена към закупуването на израелски компоненти за новата отбранителна система.

Освен "Щитът на Ахил“, Атина ще укрепи значително въоръжените си сили. По-конкретно, в програмата за закупуване са включени:

израелски безпилотни летателни апарати Heron;

бразилски военно-транспортни самолети Embraer C-390 Millennium;

ракети за американските ударни хеликоптери Apache;

други съвременни оръжейни системи.

Отбелязва се, че новата програма е част от мащабна военна реформа, която правителството на премиера Кириакос Мицотакис обяви през 2025 г. В Атина я определиха като най-важната модернизация на гръцките въоръжени сили в съвременната история на страната.