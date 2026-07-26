"Щитът на Ахил"! Съюзът срещу Турция укрепва

Гърция стартира мащабна програма за превъоръжаване на стойност 4,2 млрд. евро, чийто централен елемент ще бъде създаването на съвременна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана, наречена "Щитът на Ахил“. Проектът се реализира в сътрудничество с Израел и Кипър на фона на напрегнатите отношения с Турция, пише Tech.
По-конкретно, според гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, страната "навлиза в нова ера“. По-голямата част от финансирането – около 3 млрд. евро – ще бъде насочена към закупуването на израелски компоненти за новата отбранителна система.
Освен "Щитът на Ахил“, Атина ще укрепи значително въоръжените си сили. По-конкретно, в програмата за закупуване са включени:
израелски безпилотни летателни апарати Heron;
бразилски военно-транспортни самолети Embraer C-390 Millennium;
ракети за американските ударни хеликоптери Apache;
други съвременни оръжейни системи.
Отбелязва се, че новата програма е част от мащабна военна реформа, която правителството на премиера Кириакос Мицотакис обяви през 2025 г. В Атина я определиха като най-важната модернизация на гръцките въоръжени сили в съвременната история на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоче папеонката-Експерт и Критик
12:43 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Така Така
Коментиран от #17
12:44 26.07.2026
4 Евгени от Алфапласт
12:45 26.07.2026
5 Лопата Орешник
12:45 26.07.2026
6 АХИЛ
12:46 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без име
12:48 26.07.2026
9 Тик- Ток
12:48 26.07.2026
10 Когато грък се роди
12:49 26.07.2026
11 Пич
12:49 26.07.2026
12 Йончо
12:54 26.07.2026
13 А50
12:54 26.07.2026
14 Отреазвяващ
Коментиран от #18
12:54 26.07.2026
15 Общо взето
12:54 26.07.2026
16 604
12:55 26.07.2026
17 Отреазвяващ
До коментар #3 от "Така Така":Нали виждаш ефекта на малките ,,убождания" в Украйна.Турция е голяма и силна,но не може да се разкрачи на три фронта.Мисли.
12:56 26.07.2026
18 604
До коментар #14 от "Отреазвяващ":Най големи душмани са ни сърбите и влашкити мъангали.
12:57 26.07.2026
19 Робот
12:59 26.07.2026
20 Байрактар"70
13:01 26.07.2026
21 6135
И двамата нямат нищо общо с Гърция.
13:03 26.07.2026
22 Червен кхмер
Ганчо най обича НАТО да го пази без ангажименти никакви и ЕС да му дава парички да да ги открадне.
И както ни е завещано Снешаване другари и пак снишаване и ослушване.Но като ударите 2-3 рИкии сме големи патрЕоти и най малко на 5 морета и три океана.
13:03 26.07.2026
23 ЕВРЕИТЕ ИЗЛЪГАХА ГЪРЦИТЕ - ГОЛЕМ СМЕХ
13:04 26.07.2026
24 Пенсионер 69 годишен
13:05 26.07.2026
25 Някой
Коментиран от #26
13:05 26.07.2026
26 Пенсионер 69 годишен
До коментар #25 от "Някой":Бяха купили оръжия от Германия и фалираха.
13:07 26.07.2026
27 Стоян Колев
13:07 26.07.2026