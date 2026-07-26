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"Щитът на Ахил"! Съюзът срещу Турция укрепва

"Щитът на Ахил"! Съюзът срещу Турция укрепва

26 Юли, 2026 12:40 834 27

  • гърция-
  • кириакос мицотакис-
  • щитът на ахил-
  • нато-
  • реджеп ердоган

В Атина я определиха като най-важната модернизация на гръцките въоръжени сили в съвременната история на страната

"Щитът на Ахил"! Съюзът срещу Турция укрепва - 1
Снимка: Shutterstock
Фокус Фокус

Гърция стартира мащабна програма за превъоръжаване на стойност 4,2 млрд. евро, чийто централен елемент ще бъде създаването на съвременна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана, наречена "Щитът на Ахил“. Проектът се реализира в сътрудничество с Израел и Кипър на фона на напрегнатите отношения с Турция, пише Tech.

По-конкретно, според гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, страната "навлиза в нова ера“. По-голямата част от финансирането – около 3 млрд. евро – ще бъде насочена към закупуването на израелски компоненти за новата отбранителна система.

Освен "Щитът на Ахил“, Атина ще укрепи значително въоръжените си сили. По-конкретно, в програмата за закупуване са включени:

израелски безпилотни летателни апарати Heron;

бразилски военно-транспортни самолети Embraer C-390 Millennium;

ракети за американските ударни хеликоптери Apache;

други съвременни оръжейни системи.

Отбелязва се, че новата програма е част от мащабна военна реформа, която правителството на премиера Кириакос Мицотакис обяви през 2025 г. В Атина я определиха като най-важната модернизация на гръцките въоръжени сили в съвременната история на страната.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    6 1 Отговор
    За паветниците sфинктерът е вход,а не изход...

    12:43 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така Така

    8 6 Отговор
    Дори и трите държави даедно срещу Турция нямат никакъв шанс, а Турция не е сама така че не щит на Ахил ако ще и прашките на Давид да свалят и довлекат нямат никакъв шанс

    Коментиран от #17

    12:44 26.07.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Щитът на Ахил? Не може ли на Синон? Византийците ЛГБТКЮ ли са или лукови глАви?

    12:45 26.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Тия не са ли съюзници в ОТАН? По това ще разберете колко струва този съюз!! Освен да се карат за пари с бай Дончо друго не правят!

    12:45 26.07.2026

  • 6 АХИЛ

    5 1 Отговор
    Пьодал ли е?

    12:46 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без име

    8 0 Отговор
    Гърците не разчитат на нато или сащ да им зсщитят православието. Не са като нашите ерраси.

    12:48 26.07.2026

  • 9 Тик- Ток

    6 1 Отговор
    Гърчулята разбират че дронове трябва и ракети с голям среден и малък обсег сателитни системи ,всичко друго е технология от миналия век ,а в България произвеждаме само барут и фишеци

    12:48 26.07.2026

  • 10 Когато грък се роди

    4 1 Отговор
    Евреите плачат

    12:49 26.07.2026

  • 11 Пич

    5 1 Отговор
    Дано това дрънкане да е само за да гепят едни пари! Защото в противен случай гърците може да запалят нова балканска война!!! На никого не е нужно това, сега живеем добре, в мир и разбирателство с всички на Балканите!!! Само много тъп кретен би разпалил война!!! Каквото било - трябва да си остане в миналото сега се разбираме с всички, и трябва така да си остане!!!

    12:49 26.07.2026

  • 12 Йончо

    2 0 Отговор
    Ние сме единствените съседи на Турция,с които тя е в добри отношения.

    12:54 26.07.2026

  • 13 А50

    1 0 Отговор
    Щом са замесени евреите нищо добро не е замислено за Гърция

    12:54 26.07.2026

  • 14 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Ето затова Турция не може,няма и не напада Бг.Прекалено много врагове си е създала.Гърция,Сирия,Израел.Не изключвам провокации,но целенасочено,планирано и организирано-НЕ.

    Коментиран от #18

    12:54 26.07.2026

  • 15 Общо взето

    1 0 Отговор
    Гърците се готвят за война.

    12:54 26.07.2026

  • 16 604

    2 0 Отговор
    Хехееее ко стана вечна дружба...натю матю халифаксийй. Гледам всички на балканите се грухът с оръжие сама маке и вулгар си бъркът по дупкити. Къ шъ изсипят беднъ виййй фантастикътъ...

    12:55 26.07.2026

  • 17 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така Така":

    Нали виждаш ефекта на малките ,,убождания" в Украйна.Турция е голяма и силна,но не може да се разкрачи на три фронта.Мисли.

    12:56 26.07.2026

  • 18 604

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Отреазвяващ":

    Най големи душмани са ни сърбите и влашкити мъангали.

    12:57 26.07.2026

  • 19 Робот

    0 0 Отговор
    За простите обяснявам...! Султана си пие кафето с Путин...! ВСЕКИ ДЕН..! Останалото е илюзия в която вярват само глупаците..!

    12:59 26.07.2026

  • 20 Байрактар"70

    0 0 Отговор
    😂😂😂😂! Срещу коя Турция? --- северна Гърция е ,Турция", североизточна и южна България е ,,Турция", Албания е ,,Турция", Босна и Херцеговина е ,,Турция", Косово също, половината на Македония също, а какво да мислим за тези в Германия, Белгия, Франция, Нидерландия? Не щитът, а самият Ахил или който и да е от тези .... да се възроди, файда няма да ЙОК!

    13:01 26.07.2026

  • 21 6135

    0 0 Отговор
    А защо "Щитът на Ахил" а не "Щитът на Монтесума"?

    И двамата нямат нищо общо с Гърция.

    13:03 26.07.2026

  • 22 Червен кхмер

    1 0 Отговор
    А какво да кажем ние с гайдите и С 400 ,стари съветски танкове и издухани МИГ чета.
    Ганчо най обича НАТО да го пази без ангажименти никакви и ЕС да му дава парички да да ги открадне.
    И както ни е завещано Снешаване другари и пак снишаване и ослушване.Но като ударите 2-3 рИкии сме големи патрЕоти и най малко на 5 морета и три океана.

    13:03 26.07.2026

  • 23 ЕВРЕИТЕ ИЗЛЪГАХА ГЪРЦИТЕ - ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Продадоха им пробития гевгир като "ЩИТА НА АХИЛ". Ей, големи са мошетата, големи.

    13:04 26.07.2026

  • 24 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Първият фалит на Гърция беше след закупуване на оръжия и сега отново. Съсипана икономика няма шанс против динамично развиваща се се Турция с 8 пъти по-голямо население. Гърците трябва да забравят за НАТО и миналото и да търсят политическо решение на проблемите с Турция.

    13:05 26.07.2026

  • 25 Някой

    0 0 Отговор
    Май точно така бяха затънали в дългове!

    Коментиран от #26

    13:05 26.07.2026

  • 26 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    Бяха купили оръжия от Германия и фалираха.

    13:07 26.07.2026

  • 27 Стоян Колев

    0 0 Отговор
    Ей ся зимам шлема на Ахил и ги почваам

    13:07 26.07.2026

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