Краев ликува в Европа, Андреев с тежка вечер

Българският полузащитник Андриан Краев и неговият Апоел Тел Авив си осигуриха място в следващата фаза на Лига на конференциите, въпреки драматична загуба в реванша от третия квалификационен кръг.

В същото време, другият роден представител в турнира – вратарят Пламен Андреев, изгледа от резервната скамейка тежкото крушение на унгарския Дебрецен.

Краев с пълни 90 минути в Полша

Бившият халф на Левски Андриан Краев започна като титуляр за израелския гранд при гостуването на полския ГКС Катовице. Израелците откриха резултата чрез Став Туриел, но домакините стигнаха до пълен обрат с 2:1 след късни попадения на Иля Шкурин и Йендрих.

Въпреки поражението в реванша, Апоел Тел Авив продължава напред към плейофния кръг с общ резултат 3:2, благодарение на чистата победа с 2:0 в първия мач. В решителния спор за влизане в основната фаза на турнира Краев и компания ще се изправят срещу италианския Аталанта.

Пламен Андреев остана на пейката при разгром в Копенхаген

Коренно различна бе съдбата на младия вратар Пламен Андреев. Противно на очакванията, бившият страж на „сините“, който пази в първия двубой (загубен с 0:3), този път остана резерва за сметка на 20-годишния унгарски колега Марк Ердели.

Промяната под рамката не помогна на Дебрецен. Унгарският тим претърпя нов тежък удар и бе разгромен от датския колос ФК Копенхаген с 1:5 на стадион „Паркен“. Така с общ резултат 1:8 Дебрецен приключи европейското си участие за този сезон, а Андреев ще трябва да се концентрира върху изявите си в унгарското първенство.