Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Краев ликува в Европа, Андреев с тежка вечер

Краев ликува в Европа, Андреев с тежка вечер

12 Август, 2026 22:00 1 043 0

  • пламен андреев-
  • апоел-
  • дебрецен-
  • ект-
  • андриан краев

Апоел Тел Авив продължава напред в Лига на конференциите, докато Дебрецен отпадна безславно след разгром

Краев ликува в Европа, Андреев с тежка вечер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският полузащитник Андриан Краев и неговият Апоел Тел Авив си осигуриха място в следващата фаза на Лига на конференциите, въпреки драматична загуба в реванша от третия квалификационен кръг.

В същото време, другият роден представител в турнира – вратарят Пламен Андреев, изгледа от резервната скамейка тежкото крушение на унгарския Дебрецен.

Краев с пълни 90 минути в Полша

Бившият халф на Левски Андриан Краев започна като титуляр за израелския гранд при гостуването на полския ГКС Катовице. Израелците откриха резултата чрез Став Туриел, но домакините стигнаха до пълен обрат с 2:1 след късни попадения на Иля Шкурин и Йендрих.

Въпреки поражението в реванша, Апоел Тел Авив продължава напред към плейофния кръг с общ резултат 3:2, благодарение на чистата победа с 2:0 в първия мач. В решителния спор за влизане в основната фаза на турнира Краев и компания ще се изправят срещу италианския Аталанта.

Пламен Андреев остана на пейката при разгром в Копенхаген

Коренно различна бе съдбата на младия вратар Пламен Андреев. Противно на очакванията, бившият страж на „сините“, който пази в първия двубой (загубен с 0:3), този път остана резерва за сметка на 20-годишния унгарски колега Марк Ердели.

Промяната под рамката не помогна на Дебрецен. Унгарският тим претърпя нов тежък удар и бе разгромен от датския колос ФК Копенхаген с 1:5 на стадион „Паркен“. Така с общ резултат 1:8 Дебрецен приключи европейското си участие за този сезон, а Андреев ще трябва да се концентрира върху изявите си в унгарското първенство.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове