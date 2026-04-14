Корнелия Нинова пред ФАКТИ: България се нуждае от непокорни, не от подменена промяна

14 Април, 2026 09:01 1 578 49

През всички тези години останах единствената, която моделът „Борисов-Пеевски“ не можа да купи или пречупи, казва лидерът на „Непокорна България“

Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В навечерието на поредните избори и на фона на засилващи се обществени напрежения, темата за модела на управление и алтернативите пред България отново излиза на преден план. Има ли у нас визия за „морална алтернатива“ в политиката… Пред ФАКТИ говори Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“.

- Г-жо Нинова, твърдите, че бъдещето на България минава през „ликвидиране на модела Борисов–Пеевски“. Вие дълги години наред бяхте част от политическа система и какво реално направихте, за да го промените?
- През всички тези години останах единствената, която моделът „Борисов-Пеевски“ не можа да купи или пречупи. Смело изнасях всички факти за корупция. Внасях алтернативни закони. От 2020 г. съм на всички протести срещу мафиотизираната от Борисов и Пеевски държава. Всички се предадоха.

Вдигнатият юмрук се прибра в президентството и повече никога не дойде на площадите с младите и непокорни хора.

Едни направиха сглобка. Други приседнаха в скута. Който се е прегърнал с Борисов, е приключил. Аз останах принципна, последователна. Да, пострадах от този модел, но запазих достойнство - моето и на хората, на които обещах никога да не ги предавам. Каквото кажа, това правя.

- Критикувате Румен Радев, че „си е прибрал юмрука“ и е пропуснал исторически момент за промяна. Каква промяната виждате в Румен Радев. Направихте го президент, като лидер на БСП, а сега ви е опонент като политик. Това е житейска еволюция или властта се услажда…
- Неблагодарността, използвачеството и забравянето откъде си тръгнал не е житейска еволюция. Това е липса на морал. Властта покварява, ако не си здраво стъпил на земята.

Радев управлява реално почти 3 години със служебни кабинети. Какво се промени към по- добро за България и за хората?

Нищо. Радев не е нов, не е промяна - това е подмяна. Ще го разберат всички по болезнен начин. Но ще е загуба на ценно време за държавата и народа.

- Създадохте „Непокорна България“ като „морална алтернатива“ в ляво-център пространството – какво конкретно е различното, освен новото име и същите лица около вас?
- Не сте прав. Да, името е ново, но и лицата в по- голямата си част са нови. В името е закодирана нашата същност. Непокорни сме пред всяка несправедливост. Несправедливо е обръчи от близки до всяка власт фирми да надуват тройно цените на обществените поръчки. Това са парите на работещите хора. Връщат подкупи на управляващите. Така бетонират модела. А през това време малък и среден бизнес изнемогват от натиск, рекет, бюрокрация. Несправедливо е цял живот да си плащаш здравните осигуровки и веднъж като отидеш в болница да ти дерат десет кожи допълнително. Несправедливо е интелектуалци, културни дейци да мизерстват, а да се лее простащина и примитивизъм. Несправедливо е спекуланти да надуват цените, а контролните органи да вдигат рамене и да казват: следим ситуацията. Като го чуя това изречение и ме обхваща такъв гняв. Несправедливо е всякакви престъпници да бъдат пазени от подкупни прокурори и т.н. Трябва да бъдем непокорни към всичко това. В нашата партия членуват много нови хора. Повечето от тях никога не са участвали в политиката и в други партии. Впечатляващи са младите хора, завърнали се от чужбина и избрали нас. Учили са, работили са там, но се връщат и искат да живеят в родината си. Имаме няколко представители на протестиращите млади лекари, с които бяхме заедно на площада.

- Казвате, че около Радев се събират хора, търсещи власт и постове – не е ли това универсално описание на всяка партия в България?
- За съжаление е така, а не трябва да е. Така наречените „калинки“ превзеха партиите. Шуробаджанащината е потресаваща. Роднини, синове, дъщери, награбили обществени поръчки. Не ги интересува конфликт на интереси. Чувстват се недосегаеми. Ние – непокорните, сме различни. Подредихме си листите по друг начин. Знаем проблемите - търсим почтени професионалисти да ги решават. Има проблем в пътното строителство - каним пътни инженери. За болното здравеопазване при нас има лекари, парамедици, хора от спешната помощ. Има проблем в земеделието - включваме земеделски производители. Държим на духовността и културата - имаме техни представители водачи. Разбира се доста юристи, защото в парламента трябва да се пишат качествени закони, а не да се псуват и бият.

- Вие критикувате „модела“ и говорите за корупция. Като вицепремиер и министър какви реални антикорупционни политики наложихте, които да дадат резултат?
- Резултат е ключовата дума. Първо, спрях всички течове от държавните предприятия. Резултат - заработиха на печалба, върнаха си кредитите и увеличиха заплатите. Второ, прекратих всякакви корупционни договори. Ще ви кажа само за един случай. Бяха ми подготвили над 40 договора за концесии на държавни язовири. Нали не си мислите, че концесионерите бяха случайни. Естествено, че не подписах нито един. И естествено на главата ми се изсипа такава помия, че сама не можах да се позная. Трето, поисках пълна ревизия на изразходваните държавни пари. От доклад на Сметната палата излезе голямата кражба от ремонти на язовири и от водопровода в Перник. Изпратих ги в прокуратурата. Разбира се там ги покриха. Гледам сега Борисов колко нагло ходи в страната, в Перник и се хвали с направеното. Няма направено. Има окрадено и има безнаказаност. Четвъртото, което направих е, че свалих всякакъв рекет и натиск върху фирмите. Започнах антибюрократична революция за намаляване на регулаторни и лицензионни режими , особено върху малък и среден бизнес. Те са кръвоносната система на икономиката. Не можах да я довърша, защото Борисов, Пеевски, Радев и Слави свалиха правителството. И пето - премахнах привилегиите. Забраних политическият кабинет да получава бонуси и допълнително материално стимулиране. Намалих бордовете на държавните предприятия на минимум. Бяха превърнати на партийни и семейни хранилки.

След мен служебният кабинет на Радев ги върна на максимален брой членове.

Отказах се от кола и шофьор на НСО. Няколко пъти съм внасяла закон да се намалят и замразят заплатите на депутатите и министрите. Принципно съм била винаги срещу привилегиите.

- В последните ви изказвания има силен акцент върху морал и „непокорство“. Морал от кого очаквате, защото народът показа „непокорството“ си през декември, когато станахме свидетели на огромни протести?
- Очаквам непокорните хора, с които бяхме заедно на тези протести, да гласуват за политици с морал. Ние - от „Непокорна България“, сме доказали, че никога не предаваме тези, които ни се доверяват. Калени сме в много битки. Да се гласува за нещо сигурно и изпитано. Ние сме такива.

- Защо няма да видим и сега лидерски дебат сред основните партии, които ще бъдат в парламента. Румен Радев срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски би било повече от интересно…
- Защото са страхливци. Защото са манипулатори. Искат да излъжат колкото може повече хора с разнопосочни послания. И не на последно място, защото не искат директен сблъсък. Оставят си вратичка да се прегърнат след изборите в поредната безпринципна сглобка. Уж в името на България, а всъщност за собствения си джоб.

- Говорите за други партии и зависимости от външни фактори, но как ще убедите хората, че вашата политика е напълно независима и не следва чужди геополитически интереси?
- Само с дела. Не слушайте красиви обещания и клишета. Гледайте делата. Ние - непокорните, сме доказали с действия, че българският интерес е на първо място. Аз се опълчих в защита на децата и семейството в най - трудните години, срещу най- големите външни сили, когато натискът за Истанбулската конвенция беше страшен. Спечелих си много големи врагове, но защитих българските деца. Била съм против санкциите срещу Русия, защото са вредни за българската икономика, но когато президентът Путин каза, че делото на братята Кирил и Методий идва от македонските земи, изразих категорично несъгласие. Като вицепремиер отказах да водя делегация в Македония, защото Пендаровски заговори за македонско малцинство в България. Тогава имахме много остър спор в Министерски съвет, но аз не отстъпих и заявих категорично, че няма да отида в държава, в която не уважават българското достойнство. Не подкрепихме купуването от Борисов и Радев на самолетите Ф-16. Ние сме член на ЕС. Това е нашето семейство. Но не сме втора ръка народ. Ние сме равноправни. Националният ни интерес трябва да бъде защитаван пред партньорите ни - и на изток , и на запад. Ние сме горд народ, с достойнство и то трябва да бъде отстоявано. Трябват ни политици с характер. Не обичам наведен гръб и продажна политика.

- Приехме еврото, цените се вдигнаха, войната в Иран „удари“ тежко горивата като цена. Как се справя държавата, какво да очакват хората или просто да чакаме нещата да се нормализират…
- Ние бяхме за референдум при приемане на еврото. За такива ключови въпроси за живота ни, народът трябва да се произнесе. Сега правителството се справя зле. Депутатите са престъпно безотговорни. С кои очи отиват да търсят отново доверие от хората, като не свършиха грам работа. Отдавна трябваше да намалят акциза и ДДС на горивата. Трябваше временен таван на надценките и печалбите, освобождаване на резерви. Правителството е пълен провал в борбата със спекулата. Почти цяла Европа взе мерки. Нашето родно производство, българската храна трябва да бъдат защитени. Малкият и среден бизнес, средната класа трябваше да бъде сложена под защитен шлем. Ние имаме конкретен план как да стане това. Вярваме, че ако хората ни подкрепят, можем да се справим. Управлявали сме успешно в кризи и резултатите го доказват.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 32 Комунистически ценности

    1 3 Отговор
    Отвориш вратата на хладилника - Андрей Райчев.
    Отвориш вратата на шкафа - Корнелия Нинова.
    Отвориш вратата на печката - Ал. Симов.
    Отвориш пералнята - от там наднича др. Зафиров
    Отвориш мияната - виждаш обгрижващия фонтаните.
    Отвориш вратата на кухнята - пред теб стои ОНЯ на общата
    Гледаш календара и ти се привижда датата 09.09 1944 г
    И заставаш на прозореца в очакване от Балкана да слезе

    09:47 14.04.2026

  • 35 Комунистически ценности

    0 1 Отговор
    Нинче, ти продавачка ли си в Парламента?
    Пещо стои на опашка да се изкаже в парламента.
    но Нинчето изведнъж става и вика:
    Цените по магазините са много високи
    и няма как да ти дам, безплатно в парламента!
    Той каза Стой! Искам да платя!
    Тя каза Хвани ме, ако можеш!
    Той извика:
    Ще взривя всички мостове
    по пътя ти!
    А тя:
    Кой е успял да изтръгне
    лъчите на слънцето?
    Toй изкрещя:
    Ще запратя стрели
    от най-безсрамните си сънища подире ти!
    Тя се усмихна:
    Нима може праведният да сплаши с безсрамие грешница?
    Той се задъха:
    Не бягай... само косата ти може да стопли
    вледенения дъх на мечтите ми!
    Тя се изсмя:
    А не умират ли мечтите, щом ги докоснем на живо?
    Той промълви:
    Ще те отровя с безразличие!
    А Нинчето извика:
    Тогава ще ме възкресиш до себе си,пречистена,
    като платиш на партията БКП!
    И тя легна на трибуната гoла!

    09:48 14.04.2026

  • 38 Комунистически ценности

    0 1 Отговор
    България е в Европа, понеже България е Фундаментала на Европа, понеже Българите сме Държавотворния Народ, но има едно "НО"! Фундаментала на една държавата България е: Името България! Територия с граници България! Бог е Българин! Цар е Българин!, Отечество е Българско! Разум Бългаски! Вяра Българска! Надежда Българска! Любов Българска! Банката - Златни Пендари на Гърдите на Съпругите на Българските Юнаци с Кривнати Калпаци! иии основата за обмен със световните бандити - банкери - Българският Лев - завързан за Златните Пендари на гърдите Българските девойки! Ако някой посегне на Златните Пендари на гърдите на Съпрузите на Българските Юнаци! Бум...Бум...Бум... Нинче, комунистче наше, никой няма право да ти барне Златните Пендари на гърдите, понеже те са единствените останали като спомен, че всяка една Българска девойка, преди 1944г. е имала Златни Пендари на гърдите! Затова, Нинче, ще те вардим!

    09:55 14.04.2026

  • 41 Комунистически ценности

    1 1 Отговор
    ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА ДЕМИСТИФИЦИРАНА

    Нинче, как са твоите Комунистически ценности?
    БЪЛГАРСКА КОРПОРАЦИЯ: Имате 2 крави. Правиш си Българско Кисело мляко и Сирене. Идват Руснаци, правят социализъм и ви ги вкават в колхоза. Чакаш на опашка за Мляко. Отиваш в къщи и си правиш сам Кисело Мляко и Сирене. Идва капитализъм и комунистите стават собственици на колхозите и от кравите, овцете и козите не остава нищо! Нинче, а защо и Българския Лев отиде в комунистическо забвение, както и земите Български?

    09:58 14.04.2026

  • 42 Принцеса

    1 1 Отговор
    Нинче, как ти е шишарката? Идва пролет. Ще цъвти ли? Ще мирише ли ухайно? С какво си пудриш шишарката? Кажи и ние да те последваме! Кажи..... че нашите шишарки, не знаят точно кога да цъфнат по площадите на градовете и да бъдат оплодени от тия с плешивите безкoжни глaви!

    10:00 14.04.2026

  • 43 Комунистически ценности

    0 0 Отговор
    Тая, кака Крушовица, прилича на комсомолка за правене на банички и тиквеник!
    Отиваш при нея и питаш:
    - Имате ли банички?
    Тя отговаря:
    - Не!
    А имате ли тиквеник:
    - Не!
    Добре де, отпред на баничарницата пише че имате?!
    Тя: Да, ама Тиквата дойде и изяде всичките банички и тиквеници,
    дето ги произвеждахме преди докато имахме все още левове!
    Той:
    - Коя Тиква?
    Тя:
    - Ами управлявашата Тиква на баничарницата, тикварник!

    10:05 14.04.2026

  • 47 Комунистически ценности

    1 0 Отговор
    Корнелия Нинова от ВРАЧАНското с.Крушовица внучка на Врачански партизани от черкезки(грузинци) и кардарашки (арменци) .
    По АБПФК линия е приета като следовател в НСС-Национална Следствена Служба която е в тесни контакти с бившите ДС и ВКР Враца които държат и Иван Костов-Драгалевския(ДС еничар незаконен син на АЛЖИРски студент по Медицина и бг студентка,отгледан от приемно ДС семейство от Дупница,завършил висша БКП школа АОНСУ стаж в ГРУ школа гр.Кременчуг СССР с агентурен псевдоним ГРУ агент"САНКИН" водещи офицери ГРУ полк.Абраам Кириястиджян(арменски Ешкенази) и проф.Миослав Китовиh троен агент ВКР,УДБА,ГРУ/
    По СОЦа шеф на ВГУ ДС ВРАЦА е ген.Васил Кръстев дядото на Феномена лидер ДПС НН ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ също като Корнелия служител на НСС

    10:25 14.04.2026

  • 48 Комунистически ценности

    0 0 Отговор
    Приватизацията на Иван Костов в
    която участва младата НССслужителка
    Корнелия Нинова се извършва по РУСКИ КГБ/ГРУ тертип на Приватизацията на пияницата руски президент Борис Елцин(с истинско хазарско име Барукх ЕДЕЛЩАЙН).
    Агент "САНКИН" Костов е обучаван от ГРУ Кременчуг НЕ за летец на самолет а как да РАЗГРБИ и продаде Държавни активи фабрики предприятия заводи за скрап и да инвестира кеша в Туризма и хотели /имоти и Италиански банки под КГБ контрол като UNICrediro bank

    10:26 14.04.2026

