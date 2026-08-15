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Бен Афлек на 54: Пътят на един холивудски титан

Бен Афлек на 54: Пътят на един холивудски титан

15 Август, 2026 08:38, обновена 15 Август, 2026 08:40 418 1

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Носителят на две награди „Оскар“ продължава да бъде сред най-влиятелните фигури в киното

Бен Афлек на 54: Пътят на един холивудски титан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Холивудската звезда Бен Афлек навършва 54 години днес, 15 август 2026 г. Роден през 1972 г. в Бъркли, Калифорния, актьорът, режисьор и сценарист посреща личния си празник в период на активна творческа зрялост, доказвайки, че е едно от най-адаптивните и успешни имена в съвременното кино.

Афлек направи своя голям пробив в Меката на киното през 1997 г. заедно със своя най-добър приятел Мат Деймън, печелейки „Оскар“ за оригиналния сценарий на хита „Добрият Уил Хънтинг“. Години по-късно той затвърди репутацията си на топ режисьор, след като грабна втора статуетка „Оскар“ – този път за „Най-добър филм“ с политическия трилър „Арго“ (2012 г.). Филмографията му включва още емблематични роли в проекти като „Не казвай сбогом“, „Армагедон“, „Градът“ и превъплъщението му в Батман във филмовата вселена на DC. Съвсем наскоро актьорът отново влезе в заглавията, след като демонстрира впечатляваща обща култура и спечели сумата от 1 милион долара в популярното американско телевизионно шоу „Кой иска да стане милионер?“.

Въпреки постоянния папарашки интерес към личния му живот и семейните му отношения, Бен Афлек продължава да се фокусира върху продуцентската си компания Artists Equity и режисурата на нови мащабни кино продукции.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    0 0 Отговор
    Бен Афлек вече е на 54 години. Честит да му е рожденния ден!

    08:53 15.08.2026