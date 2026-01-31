Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Любомир Аламанов: 21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президентството

31 Януари, 2026 13:01 1 657 70

  • любомир аламанов-
  • румен радев-
  • парламент-
  • избори

За всичко отговорът беше - ще се боря. Т.е. "обещание в бъдеще време". Т. нар. "приказки за наивници на средна възраст"

Любомир Аламанов: 21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президентството - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президентството. Това коментира във "Фейсбук" Любомир Аламанов.

Ако не сте слушали интервюто на Радев в Панорама, ето някои точки по него:

1. Добре шлифован, знае си целевата група, търси отчаяните хора, които са се уморили от политическите проблеми.

2. Десет пъти повтори - "хората ме карат да направя партия". Той се дърпа, те го карат.

3. Не каза каква ще е партията, какво ще е името, какви ще са хората. Нищо не каза.

4. Печели време по очевиден начин.

5. Той се изправял срещу Политическата система. Сякаш е възможно политик от Политическата система да бъде срещу нея.

6. Ще се бори с Олигархията - не стана ясно коя е олигархията, кой участва в нея. Нито един конкретен детайл.

7. За всичко отговорът беше - ще се боря. Т.е. "обещание в бъдеще време". Т. нар. "приказки за наивници на средна възраст".

8. Няма нито едно конкретно действие или предложение.

9. За всичко - правим програма.

10. Даже не иска да каже лява, дясна или центристка формация. А и ще я прави след изборите.

11. Напада яростно Сглобката, без да признае, че само заради нея имаме Шенген и Еврозоната.

12. Коалиция с всеки, който е против Олигархията. Каквото и да означава това.

13. И той ще работи "за хората". Като "магазина за хората". Даже се усети, че го казва, и се опита да замаже думите си.

14. Битка с неравенствата. С екипа си правили програма по темата.

15. Демонтаж на досегашния модел. С екипа си правили програма по темата.

16. Укрепване на Държавността. С екипа си правили програма по темата.

17. Типично за прото-диктатори - те да оправят Държавата, а не да има независими и работещи институции, правила и процедури, които да върнат нормалната демокрация.

18. На външнополитическите въпроси избяга успешно. Даже и за Крим. Да не говорим за Гренландия.

19. На моменти прилича на Тръмпистка реторика. Става ясно защо ГЕРБ се забързаха да се разберат с американците.

20. Толкова много лозунги за 40 минути, колкото демократичните партии не са използвали за 10 години. Трябва да си вземат поука.

21. Тотален популизъм. Нищо конкретно, всичко за хората, знае как, пишат се програми, ще видите, "хората го искат".

Това е Симеон Сакскобурготски, но вместо царски ореол се използва "генералска твърдост".

Ще се хареса на онези хора, които по неясни причини все още мислят, че "Спасителят" идва и ще ги спаси. Или ще ги оправи. За различен по брой дни.

Дано не му се вържат много хора. Симеон поне имаше връзки в Европа и докара много западни компании. Сега нищо няма да се докара.

Тежки избори ще бъдат.

Не спирайте да се политизирате. Иначе политиците ще откраднат бъдещето ви.

Спокойна вечер!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 45 гласа.
  • 1 Тик- Ток

    27 32 Отговор
    Мистър Кеш и Мистър Точен с парите са идеална комбинация за новите спасители на България

    13:03 31.01.2026

  • 2 Гост

    52 33 Отговор
    Колкото и да плюете на никого не му пука 121 депутата за Радев и борбата с тиквите започва ✊🏻

    Коментиран от #7, #11, #34, #46

    13:03 31.01.2026

  • 3 бою циганина

    32 9 Отговор
    от амалипе банкя ние страх от президента

    13:04 31.01.2026

  • 4 Чезни е

    25 4 Отговор
    Помак

    13:04 31.01.2026

  • 5 До сега

    14 19 Отговор
    нямаше и наченки за борба ( юмрукът не последващи думи не се брои ) както и говорене в прав текст !

    Коментиран от #8

    13:05 31.01.2026

  • 6 Гласувайте за празнодумко

    24 29 Отговор
    После още 36 години сън

    13:06 31.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    22 17 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Борбата с тиквите никога не може да бъде спечелена в държава населена с милиони тикви и прасета ,една тиква да падне ,друга ще я смени

    Коментиран от #10, #13

    13:07 31.01.2026

  • 8 Гост

    17 24 Отговор

    До коментар #5 от "До сега":

    Обещаваме пак да говорим, и пак юмручета

    13:08 31.01.2026

  • 9 Нов

    32 20 Отговор
    Авторчето на писаницата: не си дорасъл затова нямаш отговори.
    Не се плаши , ЩЕ иам промяна и ти ще страдаш от нея.

    Коментиран от #26

    13:08 31.01.2026

  • 10 Тик-Так

    20 13 Отговор

    До коментар #7 от "Тик- Ток":

    Достатъчно е да падне главната Тиква, ти защо мислиш малките Тикви не му дават да се пенционира ?

    Коментиран от #21

    13:09 31.01.2026

  • 11 хмммм

    22 23 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    121 през крив макарон! Този отдавна замърсява пейзажа и трябваше да го махнат отдавна.

    13:10 31.01.2026

  • 12 Мъни мъни мъни, животът е пари

    25 12 Отговор
    На Радев ако му се занимава с граждански дела по чл.146,147,148 от НК, може да направи добра сума.Що депутати,"професори"и ненам си колко "експерти" го обидиха и наклеветиха, не е истина.

    13:10 31.01.2026

  • 13 Да бе

    17 7 Отговор

    До коментар #7 от "Тик- Ток":

    Празни тикви са тези които вярват на празни обещания

    13:11 31.01.2026

  • 14 Дориана

    20 12 Отговор
    Превърнаха диванния фейсбук в политическа платформа. Румен Радев се принуди да напусне поста си , защото ППДБ се провалиха , позволиха на Борисов да им попречи да изчистят България от мафиотското корумпирано управление . БСП ОЛ и ИТН се превърнаха в патерици и защитници на Пеевски и Борисов , предадоха своите избиратели . И той остана последната алтернатива и защита на българското общество. Заради власт ИТН и БСП ОЛ . допуснаха да се шири в България корупция, мафия, рекети, диктатура и полицейщина . Прокуратура, Съд, МВР са завладени от мафията и олигархията. Така, че тези партии трябва да се засрамят от себе си и да не пречат по никакъв повод да се възстанови демокрацията. ИТН и БСП ОЛ. нямат място повече в Парламента.

    Коментиран от #59

    13:12 31.01.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    9 17 Отговор
    Тоя на снимката /гНюс ме е да му спомена името/ е последния комуняга, който се мъчи да се скрие във властта на България.
    А защо се мъчи -за да се докопа до имунитета, иначе го чака "народен съд" и Белене !

    13:12 31.01.2026

  • 16 Вярващ

    27 7 Отговор
    Господин Аламанов, прочетох вашите въпроси и си зададох въпроса наистина ли вие сте пиар или каквото и да е , и Вас ви канят в студиата да давста акъл. Бългсрите отдавна са спрели да мислят те просто мразят всички и всеки. Които е безпристрастен и не е зависим получи отговори и разбра всичко.За вас съжелявам вие сте професионални клакьори и от това си изкарвате парите и с нищо не допринасяте тази държава да се оправи. В прочем такива като Вас са облагодетелствани от тази ситуация.

    13:12 31.01.2026

  • 17 Радев има моя глас

    25 11 Отговор
    Най обичам да слушам плача на Кирчовци, Бойковци, Шишовци и най вече на Алабалов:))) Браво Радев, продължавай да ги докарваш до нервна криза!

    13:13 31.01.2026

  • 18 Вашето мнение

    19 11 Отговор
    Майкооо, паветните са хем уплашени, хем гневни. Няма по-голям кеф от това да се наблюдават мозъчните им напъни. От изток Путин, от запад тръмп, а в центъра Радев. Да не си прайдаджия в такива времена, страх. Къде ми отива европата, димукрацията, розовия цвят къде ми отива. Свиквайте паветни у нас Радев, в украйна Путин в сащ тръмп.

    Коментиран от #51

    13:13 31.01.2026

  • 19 Джоко

    8 3 Отговор
    Пуч, а!? На, ти булка Спасов ден. Тичайте с магаренцето между конете сега!

    13:14 31.01.2026

  • 20 Тагарев

    15 5 Отговор
    Какво е Любомир Аламанов?

    Коментиран от #36

    13:14 31.01.2026

  • 21 Вашето мнение

    15 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тик-Так":

    Защо само тиквата, в историята с него трябва да заминат и ппдблгбт+

    13:15 31.01.2026

  • 22 Цък

    12 9 Отговор
    Явно не слушате какво каза Радев за Боташ и Александрополис . И по двата терминала се плаща по една и съща схема и двата има неосвоени обеми, които се плащат. Лъснаха колко са зависими месарките, да сте чули нещо по Александрополис. Радев разкри още една кирлива риза на ШиТ. Правили ви впечатление, че Пеевски престана да атакува Радев- президента е много информиран и вече не е длъжен да спазва добрия тон.

    13:15 31.01.2026

  • 23 Филипова

    14 12 Отговор
    Всички нормални българи чакаме Радев, като Апостола на свободата да ни спаси от това ОПГ искаме нормална държава, а не диктатура.

    13:15 31.01.2026

  • 24 Дориана

    18 8 Отговор
    Любомир Аламанов няма възможностите и качествата на Румен Радев. Дебелите патерици на Борисов и Пеевски освен да сипят от сутрин до вечер кал върху опонентите си друго нищо не могат. И да търсят начини да откраднат и фалшифицират изборите, защото само това могат.

    Коментиран от #29

    13:16 31.01.2026

  • 25 хахаха

    13 11 Отговор
    Световно неизвестния АлаБалов тръгнал да коментира у фейса бившия президент и бъдещ премиер Румен Радев...щеше да е смешно ако не беше толкова жалко.

    13:17 31.01.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Нов":

    Като си толкова начетен, защо си от плявата, а не от зърното ?

    13:17 31.01.2026

  • 27 Анонимен

    10 6 Отговор
    Говори като обединител. На някои не им харесва. Олигархията трябва да бъде посочена не от политиците, а от съответните държавни структури. Приятен обяд!

    Коментиран от #55

    13:18 31.01.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    13 6 Отговор
    Някой някога да беше чувал за Любомирчо преди да се изцвъка така?
    Нека си лае, явно поредния уплашен умнокрасивитет...

    13:19 31.01.2026

  • 29 Дориана,

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    и днес няма да си е...... !

    13:19 31.01.2026

  • 30 Ха Ха

    8 3 Отговор
    Разбира се, че държавността трябва да се засили. А то сега като нищо някоя голяма простакеша ще стане управител на територия БГ

    13:20 31.01.2026

  • 31 Ехааа

    10 8 Отговор
    Любчо пак изпискал от скута на Шиши:)

    13:20 31.01.2026

  • 32 приказки за наивници на средна възраст

    7 2 Отговор
    И ние вече не се лъжем току тъй

    13:22 31.01.2026

  • 33 Венсеремос

    11 7 Отговор
    Тозди папуас Аламов лъже ,като за световно!!! Този е предател на Българите и България-пудел Аламанов НЯМА 21 точки!!)! НЯМА!!! Президентът Румен Радев/Президент веднъж си оставаш ВИНАГИ Президент/,говорИ ясно, точно, аргументирано.ИЗЛАГАЦИЯТА беше на Бойко Василев-груб,натопорчен, агресивен, некомпетентен!!!Целият Български Народ сме възмутени от поведението на Василев/Панорама/Само предателите от ГЕРБ, ИТН, ДъПъСъ, ППДБ,СДС плюха днес с метресата на Бойко Борисов-Силвия Велисова! Тя пъ к беше покйанила ,някаакво журналистче да плюе против РЛумен Радев ! Това недоразумение/журналистче разкритикува и Президента/ката Г-жа Илияна Йотова.Впрочем по Хоризонт слушаме само плЮвни от Силвия Великова, Снежана Иванова, Ирина Недева, Дияна Янкулова по Президентската институция, против Румен Радев, против Йотова.Това са НЕМОЖАЧИТЕ ,както ги нарича Валентин Вацев!! Целият Български Народ се отвращаваме от Великова, Ивановая, Недева, Янкулова.И престанете да триете!!Имам право на собствено мнение!!!КАЗАХ!!!

    Коментиран от #40

    13:24 31.01.2026

  • 34 Не става въпрос за плюене

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    В стремежа си да обхване повече хора,Радев ще си прецака бъдещия проект.На хората им трябва конкретика.Това да не някаква локва,която се лашка а наляво,а надясно,накъдето я духне вятърът.След толкова избори,вече всички сме ориентирани какво искаме да очакваме.

    13:24 31.01.2026

  • 35 Не гласувам за радев

    9 6 Отговор
    Много наперени комсомолски изказвания все едно се явява на прослушване за член на бкп.
    И кои са тези които го тикат ......кукловодите ДС....и боташците.

    13:25 31.01.2026

  • 36 Коуега

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Тагарев":

    Поредния и6рикчия

    13:29 31.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 7 Отговор
    Пишманов да каже колко долара ще прибере за тази храчка...

    13:31 31.01.2026

  • 39 непротестиращ

    7 8 Отговор
    Не, не е бягство, Радев го изритаха от президентството! Кремъл го изрита, веднага след като България влезе в еврозоната! Не успя да спъне България и Решетников му би шута! А, някои си мислеха, че е спасител!

    Коментиран от #41

    13:31 31.01.2026

  • 40 Защо така

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Венсеремос":

    По-спокойно.Бойко Василев беше длъжен да задава и неудобни въпроси.Румен Радев нещо определено да каза? Аз не разбрах.Как така ще прави ляво,дясно центристка партия? Какво е това нещо?! Никъде по света го няма.Ние новатори някакви ли ще сме? Знаеш ли думата АМОРФНО? На това ми прилича това нещо? И кой ще плаща за проекта--не каза.Т.е който плаща няма да се обявява за олигарх.Нещо не разбрах нищо.Може би това беше целта.Въдицата е хвърлена.

    13:33 31.01.2026

  • 41 Дориана

    5 6 Отговор

    До коментар #39 от "непротестиращ":

    Много грешен коментар , което е типично за необразовани хора с нисък интелект.

    13:36 31.01.2026

  • 42 Aлфа Bълкът

    5 3 Отговор
    Радев следващия път като дава интервю или участва в дебат, да се наговори с водещия и репетиции, репетиции — като "Отче наш" да си научи въпросите и отговорите.
    Защото след още едно такова интервю по- интелигентните избиратели, които му симпатизират са чао.

    13:36 31.01.2026

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    НА ЧОРАПА ZA TOBA HOCA MУ Е ..................... ТОЛКОВА ГОЛЯМ И КЛЮНЕС , ЗАЩОТО ...................... МНОГО ЛЪЖЕ И КРАДЕ (БОТАШ) ..................... КАТО НА ХРИСТО БОЙКИКЕВ (ПИНОКИ) ..................... ФАКТ !

    13:37 31.01.2026

  • 44 Напомняне

    2 6 Отговор
    "Напада яростно Сглобката, без да признае, че само заради нея имаме Шенген и Еврозоната."

    Точно това не е за хвалане, че след време оцелелите сглобкаджии може да ревете пред трибуналите.

    13:37 31.01.2026

  • 45 Тити на Кака

    3 2 Отговор
    21 точки не беше ли планът за мир в Украйна, избаран от коалицията на мечтаещите?

    13:37 31.01.2026

  • 46 Aлфа Bълкът

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Интересно после с какво ще борим фатмаците?!

    13:39 31.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Червената шапчица

    4 3 Отговор
    Прочетох с какво се занимава въпросният господин. При него е възможно всичко да се напише. Зависи кой поръчва музиката. 🤗

    13:41 31.01.2026

  • 49 След Aлaминyткoв

    3 5 Отговор
    редно е да се включи и оня пoмияp от Cлaтинa

    13:42 31.01.2026

  • 50 Анджо

    4 5 Отговор
    На сто процента е прав. Аз не можах да изтрая тоя лицемер да го слушам. Българи внимавайте ,че на тоя само устата му е голяма. КЕШ БОТАШОВ много си повярва.

    13:45 31.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Гост

    3 2 Отговор
    Аламанка, по първата ти точка, мисля че няма българин, който да не е уморен от политическите проблеми, дори и тия, дето са с прасетата в един крадлив отбор

    13:48 31.01.2026

  • 53 Сусу Манарата

    1 2 Отговор
    Т. 4. Печели време по очевиден начин. ?! Ех, Аламанов! Това звучи като онова " Другари, той се крие зад способностите си." Можеше да си измислиш още 20 подобни точки.

    13:49 31.01.2026

  • 54 Ха Ха,

    4 2 Отговор
    на шарлатанов , пардон, Аламанов , колко му платиха от отворено общество , на дедо Сорос?!

    13:53 31.01.2026

  • 55 Късно е

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Когато до скоро основен принцип беше"Разделяй и владей",късно е вече да се завърти на 180 градуса и да има нов принцип"Обединявай и управлявай" Хората не помнят по пет минути.Някой не си е направил изводите--той ни натрапи шарлатаните,чийто принцип беше"С десни мерки,леви резултати" и те се провалиха.Защо сега ни излизат със същия номер.Поне център дясно,или център ляво е разбираемо,но този миш маш.Лош Пи Ар.

    13:54 31.01.2026

  • 56 Калина/Алена

    2 2 Отговор
    БРАВО г-н Румен Радев!!! Точно в целта беше удара,макар поднесен със спокойствие, умереост НО, казващ истината!!! Никога не сме се съмнявали мислещите, образовани Българи в Радев.Румен Радев не обиди никого! А НЕМОЖАЧЪТ /по Валентин Вацев/ Бойко Василев беше,като настръхнало куче и приличаше много на Тикватяа и Шопара/които се движат виноги в комплект/Не пощйади и г.жа Илияна Йовова-пак плЮвни ,пак критика.Днес метресата на Борисов Силвия Великова беше поканила неможач,някакво журналистче Аламов-то плЮ, по Радев ,и по Йотова.Ето това чуваме от Хоризонт -храчки слюнки ,но не и разсъждения!!! Другите пудели са :Снежана Иванова, Ирина Недева, Дияна Янкуловая.И, ДА!!!! Радев не го каза НО аз ще го кажа: Ние Българите сме за Русия и ДА -КРИМ е РУСКИ от 1783 г. с Указ на Екатерина Велика ,за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!!Четете и се придържайте към ИСТИНАТА-Тя е само ЕДНА и винаги е ед. число! Не се страхувайте!!!

    13:59 31.01.2026

  • 57 автора по всичко личи е

    3 2 Отговор
    един платен и умиращ злобар

    Коментиран от #62, #63

    14:01 31.01.2026

  • 58 Дид

    3 2 Отговор
    Интелектът и възпитанието на Радев е необходим на българската политика. Простащината и булевардния език на прасетата и тиквите и техните разклонения е време да си ходят!

    Коментиран от #61

    14:03 31.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 гошо

    1 2 Отговор
    Какво е това Любомир Аламанов явно не е разбрал и 1/10 от въпросите или е взел кинти да прави черен пиар, ама много нескупосано все едно са наели Любчо Дърводелеца

    14:12 31.01.2026

  • 61 При Радев и двете липсват

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дид":

    Какво ти е направила България да и желаеш злото?

    14:12 31.01.2026

  • 62 А при теб злобата не личи)))

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "автора по всичко личи е":

    Копей с копей!

    14:13 31.01.2026

  • 63 Както оня жалък

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "автора по всичко личи е":

    водещ на панорама......Вбеси ме!

    14:17 31.01.2026

  • 64 ВСИЧКИ ЗА РАДЕВ

    0 1 Отговор
    ИНАЧЕ ПРАСЕТАТА ЩЕ НИ ДОВЪРШАТ.ПОСЛЕДЕН ШАНС.

    Коментиран от #68

    14:18 31.01.2026

  • 65 Има да чаааакаш!

    1 0 Отговор
    Никой разумен чвек не търпи путинчета като теб и РадеФ

    14:18 31.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Нищо ново не каза Чорапа

    1 0 Отговор
    Нищо смислено и интересно, нищо градивно. Върти, сучи, хлъзгава медуза. Защо говори в бъдеще време общи приказки с неясен план?
    Отговор: още не са му го спуснали от Кремъл.

    14:22 31.01.2026

  • 68 Щом това ти е последният шанс,

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "ВСИЧКИ ЗА РАДЕВ":

    яко си я загазил.
    Соцът умря, баце!

    14:23 31.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Досега Радев разсмиваше чуждите политици

    1 0 Отговор
    сега разсмива българите.

    14:25 31.01.2026