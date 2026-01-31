Любомир Аламанов: 21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президентството

21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президентството. Това коментира във "Фейсбук" Любомир Аламанов.
Ако не сте слушали интервюто на Радев в Панорама, ето някои точки по него:
1. Добре шлифован, знае си целевата група, търси отчаяните хора, които са се уморили от политическите проблеми.
2. Десет пъти повтори - "хората ме карат да направя партия". Той се дърпа, те го карат.
3. Не каза каква ще е партията, какво ще е името, какви ще са хората. Нищо не каза.
4. Печели време по очевиден начин.
5. Той се изправял срещу Политическата система. Сякаш е възможно политик от Политическата система да бъде срещу нея.
6. Ще се бори с Олигархията - не стана ясно коя е олигархията, кой участва в нея. Нито един конкретен детайл.
7. За всичко отговорът беше - ще се боря. Т.е. "обещание в бъдеще време". Т. нар. "приказки за наивници на средна възраст".
8. Няма нито едно конкретно действие или предложение.
9. За всичко - правим програма.
10. Даже не иска да каже лява, дясна или центристка формация. А и ще я прави след изборите.
11. Напада яростно Сглобката, без да признае, че само заради нея имаме Шенген и Еврозоната.
12. Коалиция с всеки, който е против Олигархията. Каквото и да означава това.
13. И той ще работи "за хората". Като "магазина за хората". Даже се усети, че го казва, и се опита да замаже думите си.
14. Битка с неравенствата. С екипа си правили програма по темата.
15. Демонтаж на досегашния модел. С екипа си правили програма по темата.
16. Укрепване на Държавността. С екипа си правили програма по темата.
17. Типично за прото-диктатори - те да оправят Държавата, а не да има независими и работещи институции, правила и процедури, които да върнат нормалната демокрация.
18. На външнополитическите въпроси избяга успешно. Даже и за Крим. Да не говорим за Гренландия.
19. На моменти прилича на Тръмпистка реторика. Става ясно защо ГЕРБ се забързаха да се разберат с американците.
20. Толкова много лозунги за 40 минути, колкото демократичните партии не са използвали за 10 години. Трябва да си вземат поука.
21. Тотален популизъм. Нищо конкретно, всичко за хората, знае как, пишат се програми, ще видите, "хората го искат".
Това е Симеон Сакскобурготски, но вместо царски ореол се използва "генералска твърдост".
Ще се хареса на онези хора, които по неясни причини все още мислят, че "Спасителят" идва и ще ги спаси. Или ще ги оправи. За различен по брой дни.
Дано не му се вържат много хора. Симеон поне имаше връзки в Европа и докара много западни компании. Сега нищо няма да се докара.
Тежки избори ще бъдат.
Не спирайте да се политизирате. Иначе политиците ще откраднат бъдещето ви.
Спокойна вечер!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик- Ток
13:03 31.01.2026
2 Гост
Коментиран от #7, #11, #34, #46
13:03 31.01.2026
3 бою циганина
13:04 31.01.2026
4 Чезни е
13:04 31.01.2026
5 До сега
Коментиран от #8
13:05 31.01.2026
6 Гласувайте за празнодумко
13:06 31.01.2026
7 Тик- Ток
До коментар #2 от "Гост":Борбата с тиквите никога не може да бъде спечелена в държава населена с милиони тикви и прасета ,една тиква да падне ,друга ще я смени
Коментиран от #10, #13
13:07 31.01.2026
8 Гост
До коментар #5 от "До сега":Обещаваме пак да говорим, и пак юмручета
13:08 31.01.2026
9 Нов
Не се плаши , ЩЕ иам промяна и ти ще страдаш от нея.
Коментиран от #26
13:08 31.01.2026
10 Тик-Так
До коментар #7 от "Тик- Ток":Достатъчно е да падне главната Тиква, ти защо мислиш малките Тикви не му дават да се пенционира ?
Коментиран от #21
13:09 31.01.2026
11 хмммм
До коментар #2 от "Гост":121 през крив макарон! Този отдавна замърсява пейзажа и трябваше да го махнат отдавна.
13:10 31.01.2026
12 Мъни мъни мъни, животът е пари
13:10 31.01.2026
13 Да бе
До коментар #7 от "Тик- Ток":Празни тикви са тези които вярват на празни обещания
13:11 31.01.2026
14 Дориана
Коментиран от #59
13:12 31.01.2026
15 АГАТ а Кристи
А защо се мъчи -за да се докопа до имунитета, иначе го чака "народен съд" и Белене !
13:12 31.01.2026
16 Вярващ
13:12 31.01.2026
17 Радев има моя глас
13:13 31.01.2026
18 Вашето мнение
Коментиран от #51
13:13 31.01.2026
19 Джоко
13:14 31.01.2026
20 Тагарев
Коментиран от #36
13:14 31.01.2026
21 Вашето мнение
До коментар #10 от "Тик-Так":Защо само тиквата, в историята с него трябва да заминат и ппдблгбт+
13:15 31.01.2026
22 Цък
13:15 31.01.2026
23 Филипова
13:15 31.01.2026
24 Дориана
Коментиран от #29
13:16 31.01.2026
25 хахаха
13:17 31.01.2026
26 АГАТ а Кристи
До коментар #9 от "Нов":Като си толкова начетен, защо си от плявата, а не от зърното ?
13:17 31.01.2026
27 Анонимен
Коментиран от #55
13:18 31.01.2026
28 ДрайвингПлежър
Нека си лае, явно поредния уплашен умнокрасивитет...
13:19 31.01.2026
29 Дориана,
До коментар #24 от "Дориана":и днес няма да си е...... !
13:19 31.01.2026
30 Ха Ха
13:20 31.01.2026
31 Ехааа
13:20 31.01.2026
32 приказки за наивници на средна възраст
13:22 31.01.2026
33 Венсеремос
Коментиран от #40
13:24 31.01.2026
34 Не става въпрос за плюене
До коментар #2 от "Гост":В стремежа си да обхване повече хора,Радев ще си прецака бъдещия проект.На хората им трябва конкретика.Това да не някаква локва,която се лашка а наляво,а надясно,накъдето я духне вятърът.След толкова избори,вече всички сме ориентирани какво искаме да очакваме.
13:24 31.01.2026
35 Не гласувам за радев
И кои са тези които го тикат ......кукловодите ДС....и боташците.
13:25 31.01.2026
36 Коуега
До коментар #20 от "Тагарев":Поредния и6рикчия
13:29 31.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:31 31.01.2026
39 непротестиращ
Коментиран от #41
13:31 31.01.2026
40 Защо така
До коментар #33 от "Венсеремос":По-спокойно.Бойко Василев беше длъжен да задава и неудобни въпроси.Румен Радев нещо определено да каза? Аз не разбрах.Как така ще прави ляво,дясно центристка партия? Какво е това нещо?! Никъде по света го няма.Ние новатори някакви ли ще сме? Знаеш ли думата АМОРФНО? На това ми прилича това нещо? И кой ще плаща за проекта--не каза.Т.е който плаща няма да се обявява за олигарх.Нещо не разбрах нищо.Може би това беше целта.Въдицата е хвърлена.
13:33 31.01.2026
41 Дориана
До коментар #39 от "непротестиращ":Много грешен коментар , което е типично за необразовани хора с нисък интелект.
13:36 31.01.2026
42 Aлфа Bълкът
Защото след още едно такова интервю по- интелигентните избиратели, които му симпатизират са чао.
13:36 31.01.2026
43 ЕДГАР КЕЙСИ
13:37 31.01.2026
44 Напомняне
Точно това не е за хвалане, че след време оцелелите сглобкаджии може да ревете пред трибуналите.
13:37 31.01.2026
45 Тити на Кака
13:37 31.01.2026
46 Aлфа Bълкът
До коментар #2 от "Гост":Интересно после с какво ще борим фатмаците?!
13:39 31.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Червената шапчица
13:41 31.01.2026
49 След Aлaминyткoв
13:42 31.01.2026
50 Анджо
13:45 31.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Гост
13:48 31.01.2026
53 Сусу Манарата
13:49 31.01.2026
54 Ха Ха,
13:53 31.01.2026
55 Късно е
До коментар #27 от "Анонимен":Когато до скоро основен принцип беше"Разделяй и владей",късно е вече да се завърти на 180 градуса и да има нов принцип"Обединявай и управлявай" Хората не помнят по пет минути.Някой не си е направил изводите--той ни натрапи шарлатаните,чийто принцип беше"С десни мерки,леви резултати" и те се провалиха.Защо сега ни излизат със същия номер.Поне център дясно,или център ляво е разбираемо,но този миш маш.Лош Пи Ар.
13:54 31.01.2026
56 Калина/Алена
13:59 31.01.2026
57 автора по всичко личи е
Коментиран от #62, #63
14:01 31.01.2026
58 Дид
Коментиран от #61
14:03 31.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 гошо
14:12 31.01.2026
61 При Радев и двете липсват
До коментар #58 от "Дид":Какво ти е направила България да и желаеш злото?
14:12 31.01.2026
62 А при теб злобата не личи)))
До коментар #57 от "автора по всичко личи е":Копей с копей!
14:13 31.01.2026
63 Както оня жалък
До коментар #57 от "автора по всичко личи е":водещ на панорама......Вбеси ме!
14:17 31.01.2026
64 ВСИЧКИ ЗА РАДЕВ
Коментиран от #68
14:18 31.01.2026
65 Има да чаааакаш!
14:18 31.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Нищо ново не каза Чорапа
Отговор: още не са му го спуснали от Кремъл.
14:22 31.01.2026
68 Щом това ти е последният шанс,
До коментар #64 от "ВСИЧКИ ЗА РАДЕВ":яко си я загазил.
Соцът умря, баце!
14:23 31.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Досега Радев разсмиваше чуждите политици
14:25 31.01.2026