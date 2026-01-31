Любомир Аламанов: 21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президентството

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президентството. Това коментира във "Фейсбук" Любомир Аламанов.

Ако не сте слушали интервюто на Радев в Панорама, ето някои точки по него:

1. Добре шлифован, знае си целевата група, търси отчаяните хора, които са се уморили от политическите проблеми.

2. Десет пъти повтори - "хората ме карат да направя партия". Той се дърпа, те го карат.

3. Не каза каква ще е партията, какво ще е името, какви ще са хората. Нищо не каза.

4. Печели време по очевиден начин.

5. Той се изправял срещу Политическата система. Сякаш е възможно политик от Политическата система да бъде срещу нея.

6. Ще се бори с Олигархията - не стана ясно коя е олигархията, кой участва в нея. Нито един конкретен детайл.

7. За всичко отговорът беше - ще се боря. Т.е. "обещание в бъдеще време". Т. нар. "приказки за наивници на средна възраст".

8. Няма нито едно конкретно действие или предложение.

9. За всичко - правим програма.

10. Даже не иска да каже лява, дясна или центристка формация. А и ще я прави след изборите.

11. Напада яростно Сглобката, без да признае, че само заради нея имаме Шенген и Еврозоната.

12. Коалиция с всеки, който е против Олигархията. Каквото и да означава това.

13. И той ще работи "за хората". Като "магазина за хората". Даже се усети, че го казва, и се опита да замаже думите си.

14. Битка с неравенствата. С екипа си правили програма по темата.

15. Демонтаж на досегашния модел. С екипа си правили програма по темата.

16. Укрепване на Държавността. С екипа си правили програма по темата.

17. Типично за прото-диктатори - те да оправят Държавата, а не да има независими и работещи институции, правила и процедури, които да върнат нормалната демокрация.

18. На външнополитическите въпроси избяга успешно. Даже и за Крим. Да не говорим за Гренландия.

19. На моменти прилича на Тръмпистка реторика. Става ясно защо ГЕРБ се забързаха да се разберат с американците.

20. Толкова много лозунги за 40 минути, колкото демократичните партии не са използвали за 10 години. Трябва да си вземат поука.

21. Тотален популизъм. Нищо конкретно, всичко за хората, знае как, пишат се програми, ще видите, "хората го искат".

Това е Симеон Сакскобурготски, но вместо царски ореол се използва "генералска твърдост".

Ще се хареса на онези хора, които по неясни причини все още мислят, че "Спасителят" идва и ще ги спаси. Или ще ги оправи. За различен по брой дни.

Дано не му се вържат много хора. Симеон поне имаше връзки в Европа и докара много западни компании. Сега нищо няма да се докара.

Тежки избори ще бъдат.

Не спирайте да се политизирате. Иначе политиците ще откраднат бъдещето ви.

Спокойна вечер!