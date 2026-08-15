Чиро Имобиле окачи бутонките

Италианският нападател Чиро Имобиле обяви края на професионалната си футболна кариера на 36-годишна възраст. Новината бе съобщена от ФК Париж, където бившият италиански национал продължи кариерата си след престоя си в Болоня, предава БТА.

„Това е труден момент за мен. Обичах пътешествието си с цялото си сърце, но искам да бъда честен със себе си. Решението не е лесно, но е време да си почина и да прекарам време със семейството си“, заяви Имобиле.

В богатата си кариера нападателят е носил екипите на Ювентус, Дженоа, Торино, Лацио, Борусия Дортмунд, Севиля, Бешикташ, Болоня и ФК Париж. Преди преминаването си във френския клуб той игра за Болоня, а през 2025 г. защитаваше цветовете на Бешикташ.

Най-силният период в кариерата му бе свързан с Лацио. Със столичния клуб Имобиле спечели Купата на Италия и две Суперкупи на страната. Той е и най-резултатният футболист в историята на Лацио с 207 гола.

За националния отбор на Италия Имобиле има 57 мача, в които е отбелязал 17 гола и е направил 8 асистенции. Най-големият му успех с „адзурите“ е европейската титла през 2021 година.