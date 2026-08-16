Руският посланик в Германия Сергей Нечаев изрази надежда, че Руският дом в Берлин няма да бъде затворен. „Мисля, че нещата няма да стигнат до такива крайности“, каза той пред „Вести“.

Дипломатът добави още, че ако Руският дом бъде затворен, Русия може да затвори Гьоте института в Москва като ответна мярка.

През последните години Руският дом в Берлин се превърна в постоянна мишена за определени германски политически сили и отделни германски политици, които периодично повдигат въпроса за необходимостта от затваряне на институцията на фона на общото влошаване на германо-руските отношения. Партията BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сахра Вагенкнехт“) стартира петиция срещу исканията на някои политически сили за затваряне на Руския дом в Берлин. Към днешна дата тя е подписана от над 4200 души.

Руският дом в Берлин е открит през 1984 г. Неговата работа е насочена към развитие на културни, хуманитарни, научни и образователни връзки между Русия и Германия, подкрепа на руснаци, живеещи в Германия, и популяризиране на руската култура и руския език.