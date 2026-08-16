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Съдбата на културните домове на Русия и Германия

Съдбата на културните домове на Русия и Германия

16 Август, 2026 15:33 568 11

  • русия-
  • германия-
  • културен дом-
  • сергей начаев-
  • гьоте институт

Руският посланик в Германия се надява, че Руският дом в Берлин няма да бъде затворен. Ако това се случи, то Русия може да затвори Гьоте института като ответна мярка

Съдбата на културните домове на Русия и Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев изрази надежда, че Руският дом в Берлин няма да бъде затворен. „Мисля, че нещата няма да стигнат до такива крайности“, каза той пред „Вести“.

Дипломатът добави още, че ако Руският дом бъде затворен, Русия може да затвори Гьоте института в Москва като ответна мярка.

През последните години Руският дом в Берлин се превърна в постоянна мишена за определени германски политически сили и отделни германски политици, които периодично повдигат въпроса за необходимостта от затваряне на институцията на фона на общото влошаване на германо-руските отношения. Партията BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сахра Вагенкнехт“) стартира петиция срещу исканията на някои политически сили за затваряне на Руския дом в Берлин. Към днешна дата тя е подписана от над 4200 души.

Руският дом в Берлин е открит през 1984 г. Неговата работа е насочена към развитие на културни, хуманитарни, научни и образователни връзки между Русия и Германия, подкрепа на руснаци, живеещи в Германия, и популяризиране на руската култура и руския език.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    14 5 Отговор
    Закривай !!

    Коментиран от #4

    15:35 16.08.2026

  • 2 Робот

    6 8 Отговор
    Тази стена в Германия падна рано , още 100 години поне трябваше да очертава границите.!

    15:36 16.08.2026

  • 3 Би било хубаво да се закрият

    8 8 Отговор
    Все пак бг нацистите от Възраждане ходят на хитреристки сбирки именно в Руския дом.

    Коментиран от #5

    15:36 16.08.2026

  • 4 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    Германия депортирва масово онези германци които преди се преместиха след разпада на СССР в Германия.И това са главно онези които харесват Путин.За подържане на войната Германия налага глоби от по 150000 евро.Така когато някой руснак се зарадва на това което русия прави в Украйна .На следващия ден престигат и му предлагат сделка.Или напускаш или започваме със глобите

    15:43 16.08.2026

  • 5 Мдаааа

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Би било хубаво да се закрият":

    Руzzки дом и Култура ... Несъвместимо ..

    Коментиран от #9

    15:44 16.08.2026

  • 6 Българин

    6 2 Отговор
    Англосаксонското Разкрачено Общество кога го затваряме ?

    15:46 16.08.2026

  • 7 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Вчера в Пловдив е арестуван адвокат от ППДБ ,който е отдавал помещение за сбирки на местни неонацисти ,които са съпричастни с бруталното убийство на Кузов.

    15:48 16.08.2026

  • 8 !!!?

    4 5 Отговор
    Каква е тази антика от времето на Брежнев бе !??
    До кога тези мумии ще вегетират разнасят памперси из коридорите на властта докато праправнуците им умират в полетата на Украйна !???
    Боже що за идиотска империя на Злото и Лъжата Русия !!!?

    15:49 16.08.2026

  • 9 Летописец

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаааа":

    БГ натовците само "културата" на кючек и чалга развихте при "Евроатлантизма" .

    Коментиран от #11

    15:49 16.08.2026

  • 10 Цвете

    4 2 Отговор
    И В СОФИЯ ТРЯБВА ДА ГО ЗАТВОРЯТ.НАЛИ СМЕ ВРАЖЕСКА СТРАНА ? НЯМА НУЖДА ОТ ВИСОКОПАРНИ ДУМИ. КОЙТО ВОДИ ВОЙНА В 21 ВЕК, ЗАЩОТО ТАКА Е РЕШИЛ И Е ВЕЧЕ 5 ГОДИНА И ЗАГИНАЛИТЕ МЛАДИ ХОРА СА НАД ЕДИН МИЛИОН И ПОВЕЧЕ НАВЕРНО.ТОЗИ СТАРИК НЕ СЕ СПРЯ И ДИПЛОМАЦИЯ НЕ ПРЕДПРИЕМА ,ЗАЩО? ДО КОГА? ФАТАЛЕН ЩЕ Е КРАЯТ МУ.

    15:51 16.08.2026

  • 11 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Летописец":

    Ти виждАл ли си западноевропеец да бичи кючек или казачок ?!

    15:58 16.08.2026

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