Съдбата на културните домове на Русия и Германия

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев изрази надежда, че Руският дом в Берлин няма да бъде затворен. „Мисля, че нещата няма да стигнат до такива крайности“, каза той пред „Вести“.
Дипломатът добави още, че ако Руският дом бъде затворен, Русия може да затвори Гьоте института в Москва като ответна мярка.
През последните години Руският дом в Берлин се превърна в постоянна мишена за определени германски политически сили и отделни германски политици, които периодично повдигат въпроса за необходимостта от затваряне на институцията на фона на общото влошаване на германо-руските отношения. Партията BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сахра Вагенкнехт“) стартира петиция срещу исканията на някои политически сили за затваряне на Руския дом в Берлин. Към днешна дата тя е подписана от над 4200 души.
Руският дом в Берлин е открит през 1984 г. Неговата работа е насочена към развитие на културни, хуманитарни, научни и образователни връзки между Русия и Германия, подкрепа на руснаци, живеещи в Германия, и популяризиране на руската култура и руския език.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаааа
Коментиран от #4
15:35 16.08.2026
2 Робот
15:36 16.08.2026
3 Би било хубаво да се закрият
Коментиран от #5
15:36 16.08.2026
4 Соломон
До коментар #1 от "мдаааа":Германия депортирва масово онези германци които преди се преместиха след разпада на СССР в Германия.И това са главно онези които харесват Путин.За подържане на войната Германия налага глоби от по 150000 евро.Така когато някой руснак се зарадва на това което русия прави в Украйна .На следващия ден престигат и му предлагат сделка.Или напускаш или започваме със глобите
15:43 16.08.2026
5 Мдаааа
До коментар #3 от "Би било хубаво да се закрият":Руzzки дом и Култура ... Несъвместимо ..
Коментиран от #9
15:44 16.08.2026
6 Българин
15:46 16.08.2026
7 Сатана Z
15:48 16.08.2026
8 !!!?
До кога тези мумии ще вегетират разнасят памперси из коридорите на властта докато праправнуците им умират в полетата на Украйна !???
Боже що за идиотска империя на Злото и Лъжата Русия !!!?
15:49 16.08.2026
9 Летописец
До коментар #5 от "Мдаааа":БГ натовците само "културата" на кючек и чалга развихте при "Евроатлантизма" .
Коментиран от #11
15:49 16.08.2026
10 Цвете
15:51 16.08.2026
11 мдааааа
До коментар #9 от "Летописец":Ти виждАл ли си западноевропеец да бичи кючек или казачок ?!
15:58 16.08.2026