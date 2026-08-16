Оператори на дронове се обявиха против новите глоби до 50 000 евро

Промени в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат драстичен скок на глобите за нерегламентирани полети с дронове до 50 000 евро, съобщават от телевизия NOVA. Законопроектът, мотивиран от съображения за сигурност след блокиране на полети над София, предизвика острата реакция на 15 организации от авиационния сектор.

Поводът за затягането на мерките е инцидент от март миналата година, когато дрон навлезе в забранената зона на столичното летище и доведе до блокиране на въздушния трафик.

В своя писмена позиция от Министерството на транспорта посочват, че основната цел на поправките е да се повиши сигурността във въздушното пространство на страната. От ведомството допълват, че текущото обществено обсъждане на текстовете дава възможност да бъдат чути различни гледни точки преди окончателното приемане на закона.

Срещу размера на новите глоби се обявяват от Асоциация „Обединено дрон общество“ и още 14 организации. Според тях долната граница на глобите е непропорционално висока спрямо тежестта на евентуалните нарушения.

„Когато долният праг се покачи, за малки, неформални закононарушения административният орган трябва да наложи наказание от 15 000 евро, които са непосилни за хора, които се занимават със спорт и хоби“, коментира председателят на асоциацията Антон Пулийски.

По думите му желаната по-голяма сигурност може да бъде постигната и без въвеждането на толкова висок минимален размер на финансовите санкции.

Новите текстове предизвикват притеснение и сред редовите оператори. Николай Петров, който се занимава с безпилотни летателни апарати от шест години, споделя, че е започнал като любител със създаването на 3D модели на изоставени сгради, мостове и стари военни поделения. Сред любимите му кадри са тези от Черни връх, за чието заснемане е получил всички необходими разрешения от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

При липса на подобно разрешение обаче, новите санкции могат да имат смразяващ ефект. „За някои хора, които дори любителски се занимават, това може да им е годишната заплата“, категоричен е Петров, според когото финансовата тежест ще откаже много начинаещи ентусиасти от това занимание.

Промените в закона остават в процес на обществено обсъждане, като се очаква финализиране на становищата на всички заинтересовани страни.