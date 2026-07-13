БГНЕС: Румен Радев отказал участие в срещата на "Коалицията на желаещите"

Министър-председателят Румен Радев няма да участва в срещата на съюза от държави за координирана военна подкрепа за Украйна, известен като „Коалиция на желаещите“, съобщават от БГНЕС. Решението отразява позицията на премиера срещу предоставянето на допълнително въоръжение за Киев и позиционира страната встрани от общоевропейските усилия за сигурност.
От агенцията са изпратили въпроси до министър-председателя за причините България да не бъде представена на форума и дали е получил покана, но до момента отговор липсва.
Концепцията за „Коалиция на желаещите“ започва да се оформя в началото на 2024 година след поредица от срещи в Париж, инициирани от френския президент Еманюел Макрон и подкрепени от Великобритания. Инициативата обединява над 30 държави, сред които водещи европейски сили, САЩ и партньори в НАТО.
Основните цели включват осигуряване на съвременни системи за противовъздушна отбрана и ракети с голям обсег, изграждане на логистични хъбове, съвместно производство на боеприпаси и обучение на украински военнослужещи. Форматът предвижда и изработване на оперативни планове за гарантиране на сигурността. По време на предишни правителства България участва в инициативата, включително с предложения за координационен морски център в Черно море.
Отказът от участие кореспондира с реториката на Румен Радев срещу военната помощ за Украйна. Премиерът многократно заявява, че изпращането на въоръжение удължава конфликта, "налива масло в огъня" и крие риск от пряк сблъсък с Русия. В настоящото правителство той застъпва тезата, че страната не разполага с излишен военен капацитет, който да предостави, без да оголи собствената си отбрана.
Според премиера фокусът трябва да бъде върху социалните разходи и икономиката. Вместо военна подкрепа, Радев настоява за спиране на бойните действия и преминаване към мирни преговори. Според източника, в последните дни министър-председателят е заявил, че няма да пречи на участниците в коалицията да помагат на Киев, но България няма да се включи.
Политиката на дистанциране оставя България изолирана в рамките на Европейския съюз и НАТО. За разлика от държави от Източния фланг като Румъния, Полша и балтийските републики, които са двигатели на формата, отказът на София води до липса на стратегическо доверие.
Съюзниците все по-рядко споделят чувствителна информация, а неучастието в съвместни отбранителни програми ограничава шансовете на българския военно-промишлен комплекс да усвоява европейски фондове за модернизация.
Разминаването между правителството и Брюксел е съществено, тъй като за европейските институции подкрепата за Украйна е приоритет за сигурността. На днешната среща се обсъждат дългосрочни макрофинансови пакети за десетки милиарди евро, използване на приходи от замразени руски активи за оръжие и преструктуриране на европейската отбранителна индустрия. Решението на България да остане извън форума е ясен политически сигнал за въздържане на най-високо държавно ниво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:19 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 нано
18:20 13.07.2026
4 Нормално !
18:21 13.07.2026
5 Кокорчо 🌈🌈🌈
18:23 13.07.2026
6 Налудник
18:25 13.07.2026
7 Значи разбира че е безсмислено
18:26 13.07.2026
8 нннн
Нали сме демокрация! Който иска, да помага. Който не ще - не. Няма да пречим на желаещите да помагат. Те пък да не пречат на нежелаещите.
18:26 13.07.2026
9 Радев
18:27 13.07.2026
10 Генерал БОТАШОВ
Така или иначе на никой няма да липсва
На Срещата.
Коментиран от #53
18:30 13.07.2026
11 Чак сега Слави последен
Коментиран от #23
18:30 13.07.2026
12 Ха ха ха
Коментиран от #15, #32
18:35 13.07.2026
13 Василеску
18:36 13.07.2026
14 Европейският депутат Радан Кънев
Коментиран от #27, #29
18:38 13.07.2026
15 Хмм
До коментар #12 от "Ха ха ха":такива са очакванията от Радев, това прави - извади руския патриарх от санкционния списък, завод за барут няма да има, вади ни от коалицията на желаещите, отказа на зеленски да му правим дронове в България щото нямаме финансови възможности
18:40 13.07.2026
16 Утре
18:40 13.07.2026
17 Дика
Коментиран от #24
18:42 13.07.2026
18 Валентин
Тая част 100% я е писала някоя грантоядна амеба.
18:42 13.07.2026
19 Бате Георги
Коментиран от #25
18:43 13.07.2026
20 Едно добро дело - подкрепям!
18:43 13.07.2026
21 Грийн сок
а нашия се готви за първи боен полет
18:45 13.07.2026
22 Без име
18:46 13.07.2026
23 Пустиня(к)
До коментар #11 от "Чак сега Слави последен":Мани го тоо, сакатия кьорав чалгар.
18:46 13.07.2026
24 Под Игото
До коментар #17 от "Дика":След апостолите на Априлското въстание в романа на Иван Вазов, Мунчо е най-положителния герой.
Идиотът Мунчо от гр. Бяла Черква (Карлово) единствен се осмелява да заплюе турския казапин Тосун бей.
Четете, илетирати!
Коментиран от #34, #67
18:47 13.07.2026
25 Няма преживяване бате
До коментар #19 от "Бате Георги":Остане ли още година фалит на България,извън цивилизованият свят ,обезценка на спестявания и по контейнерите
18:47 13.07.2026
26 ДрБр
18:49 13.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ИЗОБЩО
РУСКИЯ ТАМПОН?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:50 13.07.2026
29 Европейският
До коментар #14 от "Европейският депутат Радан Кънев":дупедатин Раданчо е по-голяма опасност за България от Радев и неговите производни - Кирчо и Кокорчо - ваети заедно.
Коментиран от #37, #46
18:51 13.07.2026
30 факуса
Коментиран от #39
18:52 13.07.2026
31 венсеремос
Коментиран от #38
18:53 13.07.2026
32 си пън
До коментар #12 от "Ха ха ха":пъпеш,зелю каза,не сме прихванили нито една ракета,това спрвяне ли е,сирените се включват след кат ракетите са думнали целта
18:55 13.07.2026
33 Дзак
18:55 13.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ами
Няколко болни мозъка и прислугата.
18:58 13.07.2026
36 ..............
18:58 13.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хи,хи,хи...
До коментар #30 от "факуса":Най-добре се смее този, който се смее последен. Ще видим. За сега, украинците разказват играта на блатните твари. Та ще видим.....
19:01 13.07.2026
40 Парпърляк
19:02 13.07.2026
41 сценарият на Решетников във ход!
Коментиран от #48, #50
19:03 13.07.2026
42 ужас
Коментиран от #47
19:03 13.07.2026
43 Само така,
зеления мушмул .
19:06 13.07.2026
44 Абсурдистан
19:08 13.07.2026
45 Ами
До коментар #34 от "Да,":Мунчо се казва баща ти.
Само с баща си се хвалиш.
А колкото до Радев, подплъзва се, ама на Тръмп, Ердоган и Нетаняху.
Такъв си беше още от обучението си в САЩ, такъв си е и сега.
Което пак не е добре за България.
19:08 13.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Точно и ОСТРОУМНО
До коментар #42 от "ужас":Но най вече истината пишеш. А за румката ДЪРЖИШ И ИЗПЪЛНЯВАШ ОБЕЩАНИЯТА СИ. Чакаме и реда на олигархията.
19:10 13.07.2026
48 На Райнметал
До коментар #41 от "сценарият на Решетников във ход!":се надяват само аборигените със слънчев тен по рождение в прекрасната ни Долина на розите.
Да берат розов цвят и да си налягат парцалите, преди Райнметал да е отровил водите и земята.
19:12 13.07.2026
49 тоя мунчо
19:13 13.07.2026
50 Ами
До коментар #41 от "сценарият на Решетников във ход!":Преди 20 години купихме кугарите.
Въоръжение за тях още няма.
Не се и надявай, за кенеФ - 16 да има.
То и без това никой не иска да лети на тях.
19:13 13.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ама, че си нещастен!
До коментар #46 от "Разбира се за подобен мунчо не е опасен":Не е нужно да споделяш жизнения си опит!
19:15 13.07.2026
53 сигурно го е срам
До коментар #10 от "Генерал БОТАШОВ":да отиде да разговаря с представители на истински доказали се цивилизовани и съвременни държави на муньо му дай само руски главорези и античовеци с интелект на китайска джапанка да го учат как да държи народа си под робство в собствената си държава за собствена облага затова в момента рашките са ги оставили дори без интернет четете путлероиди осъзнайте се!!!
19:17 13.07.2026
54 Хвърчилото Радев е вреден
Участието не означава автоматично изпращане на оръжия; може да означава участие в планиране, координация, производство, логистика или обмен на информация.
Българската отбранителна индустрия потенциално може да спечели от европейски инициативи за производство и модернизация.
Коментиран от #66
19:20 13.07.2026
55 Мнение
Коментиран от #59, #60
19:22 13.07.2026
56 махнете
Коментиран от #63
19:23 13.07.2026
57 Кривак
съюзническите си ангажименти в НАТО и ЕС;
собствената си отбранителна готовност;
обществените нагласи и политическия мандат.
19:23 13.07.2026
58 Кривак
19:25 13.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 това е целта
До коментар #55 от "Мнение":на тия отребки искат да праят шеснайста република на сесеСЕРЕ
19:26 13.07.2026
61 Парадокс БГ
Решението България да стои встрани от формати, свързани с координацията на подкрепата за Украйна, е проблем не защото всяко правителство е длъжно безусловно да следва чужда линия, а защото съюзите се градят чрез участие, доверие и способност да влияеш върху решенията.
Аргументът, че България трябва първо да се погрижи за собствената си армия, е разбираем. Но една държава от НАТО не укрепва сигурността си чрез политическо отдалечаване от партньорите си. Напротив — влиянието идва от това да бъдеш на масата, когато се вземат решенията.
Проблемът с позицията на Радев е, че тя рискува да превърне България от активен участник в пасивен наблюдател. В свят, в който сигурността зависи от сътрудничество, дипломатическата дистанция може да има цена — по-малко влияние, по-малко доверие и по-малко възможности за защита на собствените интереси.
Мирът е цел, която всички желаят, но мирът не се постига само с призиви. Историята показва, че устойчивият мир често зависи от това дали агресията среща достатъчно силна и единна реакция.
19:26 13.07.2026
62 Чорап
Руски еничарин!
19:27 13.07.2026
63 Хи хи
До коментар #56 от "махнете":Ако не ти харесва, чамадан, вакзал, Киййййййф !!
19:28 13.07.2026
64 Възмутен
Коментиран от #70, #73
19:29 13.07.2026
65 Хи хи
Коментиран от #69
19:30 13.07.2026
66 Ти си вреден
До коментар #54 от "Хвърчилото Радев е вреден":Като сме в еС и нАТО, трябва ли да се самоубиваме?
Питам, защото политиката на еС и на европейското нАТО е риск за живота на европейците.
Не забелязваш ли, че откакто нАТО се разшири на изток до Русия и Беларус и включи бившите държави от СССР - Естония, Латвия и Естония, мирът в Европа е под опасност?
А откакто нАТО провокира юдео-ционисткия, фашистки и укро-нацистки кървав преврат в Киев, през февруари 2014 г., започна украинската гражданска война, в която Русия се намеси, за да защити обявилите независимост ДНР и ЛНР.
Ако съседите ти са полудели и скачат от балконите и ти ли ще скочиш?
Коментиран от #71, #72
19:31 13.07.2026
67 БОЦ - ко
До коментар #24 от "Под Игото":А скоро ще дойде есен,
Репетираш ли "другата" песен ???
19:31 13.07.2026
68 Румен Радев греши
България има нужда от правителство, което защитава националния интерес не чрез изолация, а чрез активна роля сред съюзниците си.
19:31 13.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ПОЛУИДИОТ
До коментар #64 от "Възмутен":И какви точно са ползите от съюзите в които участва България?
Коментиран от #74, #78, #81
19:32 13.07.2026
71 Дрънкаш глупости!
До коментар #66 от "Ти си вреден":Първо, разширяването на НАТО на изток не е било едностранно „завземане“ на територии, а процес, в който независими държави доброволно са кандидатствали за членство. Полша, балтийските държави и други източноевропейски страни посочват като основен мотив историческия си опит със съветско влияние и желанието си за гаранции за сигурност. Членството им не е наложено със сила.
Второ, твърдението, че НАТО е „провокирало“ преврат в Киев през 2014 г., не се подкрепя от установените факти. През 2014 г. в Украйна имаше масови протести след решението на президента Виктор Янукович да се откаже от подписването на споразумение с ЕС. След насилие и политическа криза Янукович напусна страната, а украинският парламент предприе действия по смяната на властта. Мненията за легитимността на тези събития се различават, но няма доказателства, че НАТО е организирало преврат.
Трето, конфликтът в Донбас не започва просто като „гражданска война“, в която Русия само се е намесила, за да защити местното население. Да, имаше вътрешен конфликт между украинските власти и въоръжени сепаратисти в Донецк и Луганск, но Русия предоставяше военна, политическа и материална подкрепа на сепаратистките сили. Международните организации определиха Русия като страна, участваща в конфликта.
Четвърто, членството в НАТО не означава автоматично участие във всяка война. НАТО е отбранителен съюз, основан на принципа, че нападение срещу един член се разглежда като заплаха за всички. Именно държави като ба
19:33 13.07.2026
72 Дрънкаш глупости!
До коментар #66 от "Ти си вреден":Именно държави като балтийските страни и Полша виждат членството си като начин да намалят риска от война, а не да го увеличат.
Въпросът не е „ако съседите скачат от балкона, трябва ли и ние да скочим“. По-точната аналогия е: ако в квартала има агресивен въоръжен съсед, дали е по-разумно да останеш сам и без защита, или да имаш договори с други съседи за взаимна помощ.
Разбира се, може да се спори за конкретни решения на НАТО, ЕС или отделни правителства. Но дебатът трябва да се води върху проверими факти, а не върху твърдения, че едната страна е изцяло виновна, а другата изцяло невинна.
Коментиран от #76
19:35 13.07.2026
73 САЩ е 70% от нАТО
До коментар #64 от "Възмутен":Това, че Дания е в нАТО пречи ли на САЩ да извива ръцете на датчаните и да изка да им открадне Гренландия?
По същия начин Турция иска Югоизточна Тракия, вкл. Кърджали, Бургас и Ямбол.
Я обясни как нАТО ще опази Югоизточна България от Турция?!
19:36 13.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Бай онзи
19:37 13.07.2026
76 умни приказки
До коментар #72 от "Дрънкаш глупости!":но са за умни хора а не за рублоиди за тях това е нерзбариаема материя!
19:37 13.07.2026
77 Ползи за България
Ползи от членството в НАТО - Колективна сигурност.
Най-голямата полза е принципът на колективната отбрана — член 5 от Вашингтонския договор. Той означава, че въоръжено нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички и задейства ангажимент за помощ.
За България това е важно, защото:
сама по себе си тя има ограничени военни ресурси; няма ядрено оръжие; не може самостоятелно да поддържа всички способности, които големите държави имат (разузнаване, сателити, противоракетна отбрана, стратегическа авиация).
Достъп до общо разузнаване и технологии
Членството дава достъп до: съвместно планиране; военни стандарти; обучения и учения; обмен на информация;.по-добра оперативна съвместимост с партньори.
По-силен възпиращ ефект. Идеята е потенциалният противник да знае, че конфликт с България няма да бъде само конфликт с България. Това увеличава цената на евентуална агресия.
Модернизация на армията. Членството създава натиск България да обновява армията си и да преминава към съвместими със съюзниците системи. Това има цена, но може да повиши реалните способности.
19:38 13.07.2026
78 Ползи за България
До коментар #70 от "ПОЛУИДИОТ":Ползите от членството на България в ЕС и НАТО могат да се разгледат поотделно, защото това са различни съюзи — единият е предимно политико-икономически, другият е военно-политически.
Ползи от членството в НАТО - Колективна сигурност.
Най-голямата полза е принципът на колективната отбрана — член 5 от Вашингтонския договор. Той означава, че въоръжено нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички и задейства ангажимент за помощ.
За България това е важно, защото:
сама по себе си тя има ограничени военни ресурси; няма ядрено оръжие; не може самостоятелно да поддържа всички способности, които големите държави имат (разузнаване, сателити, противоракетна отбрана, стратегическа авиация).
Достъп до общо разузнаване и технологии
Членството дава достъп до: съвместно планиране; военни стандарти; обучения и учения; обмен на информация;.по-добра оперативна съвместимост с партньори.
По-силен възпиращ ефект. Идеята е потенциалният противник да знае, че конфликт с България няма да бъде само конфликт с България. Това увеличава цената на евентуална агресия.
Модернизация на армията. Членството създава натиск България да обновява армията си и да преминава към съвместими със съюзниците системи. Това има цена, но може да повиши реалните способности.
19:39 13.07.2026
79 гундзяеф
19:39 13.07.2026
80 омраза!
19:39 13.07.2026
81 Ползите за България
До коментар #70 от "ПОЛУИДИОТ":Ползи на България от членството в Европейския съюз.
Европейско финансиране. България получава достъп до европейски фондове за: инфраструктура; земеделие; регионално развитие; образование; научни програми.
Това са средства, които една малка държава трудно би мобилизирала сама.
Достъп до единен пазар. Българските фирми получават достъп до огромен общ пазар:
по-лесна търговия; по-малко административни бариери; възможност за участие в европейски вериги за доставки.
Свободно движение. Гражданите могат:
да работят в други държави от ЕС; да учат по европейски програми; да пътуват по-лесно.
Проучвания на общественото мнение показват, че много българи свързват членството в ЕС именно с достъп до европейския трудов пазар и възможности за мобилност.
Политическа тежест. България сама е малка държава с ограничено влияние. Като част от ЕС тя участва в решения, които засягат: търговия; санкции; енергетика; регулации;
международни отношения.
19:41 13.07.2026