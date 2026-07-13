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БГНЕС: Румен Радев отказал участие в срещата на "Коалицията на желаещите"

БГНЕС: Румен Радев отказал участие в срещата на "Коалицията на желаещите"

13 Юли, 2026 18:19 1 559 81

  • румен радев-
  • коалиция на желаещите-
  • украйна-
  • война-
  • впк-
  • разузнавателна информация

Основните цели включват осигуряване на съвременни системи за противовъздушна отбрана и ракети с голям обсег, изграждане на логистични хъбове, съвместно производство на боеприпаси и обучение на украински военнослужещи

БГНЕС: Румен Радев отказал участие в срещата на "Коалицията на желаещите" - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

Министър-председателят Румен Радев няма да участва в срещата на съюза от държави за координирана военна подкрепа за Украйна, известен като „Коалиция на желаещите“, съобщават от БГНЕС. Решението отразява позицията на премиера срещу предоставянето на допълнително въоръжение за Киев и позиционира страната встрани от общоевропейските усилия за сигурност.

От агенцията са изпратили въпроси до министър-председателя за причините България да не бъде представена на форума и дали е получил покана, но до момента отговор липсва.

Концепцията за „Коалиция на желаещите“ започва да се оформя в началото на 2024 година след поредица от срещи в Париж, инициирани от френския президент Еманюел Макрон и подкрепени от Великобритания. Инициативата обединява над 30 държави, сред които водещи европейски сили, САЩ и партньори в НАТО.

Основните цели включват осигуряване на съвременни системи за противовъздушна отбрана и ракети с голям обсег, изграждане на логистични хъбове, съвместно производство на боеприпаси и обучение на украински военнослужещи. Форматът предвижда и изработване на оперативни планове за гарантиране на сигурността. По време на предишни правителства България участва в инициативата, включително с предложения за координационен морски център в Черно море.

Отказът от участие кореспондира с реториката на Румен Радев срещу военната помощ за Украйна. Премиерът многократно заявява, че изпращането на въоръжение удължава конфликта, "налива масло в огъня" и крие риск от пряк сблъсък с Русия. В настоящото правителство той застъпва тезата, че страната не разполага с излишен военен капацитет, който да предостави, без да оголи собствената си отбрана.

Според премиера фокусът трябва да бъде върху социалните разходи и икономиката. Вместо военна подкрепа, Радев настоява за спиране на бойните действия и преминаване към мирни преговори. Според източника, в последните дни министър-председателят е заявил, че няма да пречи на участниците в коалицията да помагат на Киев, но България няма да се включи.

Политиката на дистанциране оставя България изолирана в рамките на Европейския съюз и НАТО. За разлика от държави от Източния фланг като Румъния, Полша и балтийските републики, които са двигатели на формата, отказът на София води до липса на стратегическо доверие.

Съюзниците все по-рядко споделят чувствителна информация, а неучастието в съвместни отбранителни програми ограничава шансовете на българския военно-промишлен комплекс да усвоява европейски фондове за модернизация.

Разминаването между правителството и Брюксел е съществено, тъй като за европейските институции подкрепата за Украйна е приоритет за сигурността. На днешната среща се обсъждат дългосрочни макрофинансови пакети за десетки милиарди евро, използване на приходи от замразени руски активи за оръжие и преструктуриране на европейската отбранителна индустрия. Решението на България да остане извън форума е ясен политически сигнал за въздържане на най-високо държавно ниво.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    70 23 Отговор
    Коалицията на лаещите

    18:19 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 нано

    59 8 Отговор
    Е ми явно не желае човека

    18:20 13.07.2026

  • 4 Нормално !

    68 9 Отговор
    Той Си Заяви Позицията !

    18:21 13.07.2026

  • 5 Кокорчо 🌈🌈🌈

    39 17 Отговор
    Коалицията на желаещите в Петрохан.

    18:23 13.07.2026

  • 6 Налудник

    51 14 Отговор
    Правилно!

    18:25 13.07.2026

  • 7 Значи разбира че е безсмислено

    66 20 Отговор
    да участва в театър който е загуба на време и опит на зелената жаба да вкара европейският съюз в капана. Щом президентът Тръмп се отдръпна от този маскарад значи Радев разбира че ще искат пари от България заем за Украйна който никога няма да бъде върнат и предпочита да не се занимава със смешници

    18:26 13.07.2026

  • 8 нннн

    67 19 Отговор
    Ами, браво на Радев!
    Нали сме демокрация! Който иска, да помага. Който не ще - не. Няма да пречим на желаещите да помагат. Те пък да не пречат на нежелаещите.

    18:26 13.07.2026

  • 9 Радев

    55 21 Отговор
    Какво да правя на потъващ кораб ,??

    18:27 13.07.2026

  • 10 Генерал БОТАШОВ

    23 52 Отговор
    Е пълен ПАЛЯЧО.

    Така или иначе на никой няма да липсва
    На Срещата.

    Коментиран от #53

    18:30 13.07.2026

  • 11 Чак сега Слави последен

    11 29 Отговор
    Разкри от какво страда радко! А в профила си се е обосновал

    Коментиран от #23

    18:30 13.07.2026

  • 12 Ха ха ха

    22 46 Отговор
    Голям праз. Украйна се справя блестящо и без Румбата.

    Коментиран от #15, #32

    18:35 13.07.2026

  • 13 Василеску

    40 13 Отговор
    Абсолютно БРАВО

    18:36 13.07.2026

  • 14 Европейският депутат Радан Кънев

    17 38 Отговор
    "Говорих с изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева и с директора на Световната банка Кристин Лагард. Новите заеми на ПБ (Прогресивна България) от двете финансови институции са с най високите лихви в последните 10 години които са отпуснали - 4.4%. Догодина само лихвите ще са в размер на над милиард евро. Българската икономика ще работи само за лихви и плащания по договора с "Боташ". В същото време в Европа все повече нямат доверие на Радев. До година -две страната изпада в несъстоятелност и губите своите активи и спестявания. Радев е по зловещ и опасен за България многократно от Борисов и Пеевски"

    Коментиран от #27, #29

    18:38 13.07.2026

  • 15 Хмм

    31 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха":

    такива са очакванията от Радев, това прави - извади руския патриарх от санкционния списък, завод за барут няма да има, вади ни от коалицията на желаещите, отказа на зеленски да му правим дронове в България щото нямаме финансови възможности

    18:40 13.07.2026

  • 16 Утре

    8 18 Отговор
    Ще чуете друго

    18:40 13.07.2026

  • 17 Дика

    16 26 Отговор
    С една дума, Мунчо.

    Коментиран от #24

    18:42 13.07.2026

  • 18 Валентин

    24 16 Отговор
    " За разлика от държави от Източния фланг като Румъния, Полша и балтийските републики, които са двигатели на формата, отказът на София води до липса на стратегическо доверие."

    Тая част 100% я е писала някоя грантоядна амеба.

    18:42 13.07.2026

  • 19 Бате Георги

    15 19 Отговор
    И тоя омотник ще го преживеем.

    Коментиран от #25

    18:43 13.07.2026

  • 20 Едно добро дело - подкрепям!

    38 18 Отговор
    Ако е вярно - поздравления за Радев!

    18:43 13.07.2026

  • 21 Грийн сок

    8 1 Отговор
    Те ще првят противовъздуни джажи
    а нашия се готви за първи боен полет

    18:45 13.07.2026

  • 22 Без име

    25 13 Отговор
    Няма да се нареди до тези охлюви, които смятат, че климатиците са оръжие за масово поразяване, та в западна Европа изпукаха от жега това лято. Може да е всякакъв, но си е с акъла.

    18:46 13.07.2026

  • 23 Пустиня(к)

    13 8 Отговор

    До коментар #11 от "Чак сега Слави последен":

    Мани го тоо, сакатия кьорав чалгар.

    18:46 13.07.2026

  • 24 Под Игото

    19 5 Отговор

    До коментар #17 от "Дика":

    След апостолите на Априлското въстание в романа на Иван Вазов, Мунчо е най-положителния герой.

    Идиотът Мунчо от гр. Бяла Черква (Карлово) единствен се осмелява да заплюе турския казапин Тосун бей.

    Четете, илетирати!

    Коментиран от #34, #67

    18:47 13.07.2026

  • 25 Няма преживяване бате

    8 19 Отговор

    До коментар #19 от "Бате Георги":

    Остане ли още година фалит на България,извън цивилизованият свят ,обезценка на спестявания и по контейнерите

    18:47 13.07.2026

  • 26 ДрБр

    21 11 Отговор
    БРАВО БРАВО БРАВО

    18:49 13.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ИЗОБЩО

    12 20 Отговор
    НЯКОЙ КАНИЛ ЛИ ГО Е

    РУСКИЯ ТАМПОН?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:50 13.07.2026

  • 29 Европейският

    19 11 Отговор

    До коментар #14 от "Европейският депутат Радан Кънев":

    дупедатин Раданчо е по-голяма опасност за България от Радев и неговите производни - Кирчо и Кокорчо - ваети заедно.

    Коментиран от #37, #46

    18:51 13.07.2026

  • 30 факуса

    16 9 Отговор
    хи хи дебилния жълтопаветен планктон ще реве до припадък

    Коментиран от #39

    18:52 13.07.2026

  • 31 венсеремос

    21 17 Отговор
    БРАВО на Мин.Председателя Румен Радев.Няма да помагаме на Зелената еуглена и на Фашиска Бандеровска Окраина.В клуба на желаешите/лаещите са тъпанарите от Литва, Латвия, Естония, пияниците от Финландия,Франция Германия.Румъния тъпите поляци/Полша .БРАВО Румен Радев.НИКАКВА помощ за Фашистка Бандеровска ОКРАИНА.За България! За Румен Радев! За Русия! За Путин!

    Коментиран от #38

    18:53 13.07.2026

  • 32 си пън

    11 10 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха":

    пъпеш,зелю каза,не сме прихванили нито една ракета,това спрвяне ли е,сирените се включват след кат ракетите са думнали целта

    18:55 13.07.2026

  • 33 Дзак

    10 6 Отговор
    Вероятно не виждат переспектива в това начинание!

    18:55 13.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами

    13 10 Отговор
    Коалиция от 30 държави ... друг път :)
    Няколко болни мозъка и прислугата.

    18:58 13.07.2026

  • 36 ..............

    6 2 Отговор
    народ - слаба държава!

    18:58 13.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хи,хи,хи...

    2 12 Отговор

    До коментар #30 от "факуса":

    Най-добре се смее този, който се смее последен. Ще видим. За сега, украинците разказват играта на блатните твари. Та ще видим.....

    19:01 13.07.2026

  • 40 Парпърляк

    7 2 Отговор
    Нормално, какво да прави с тия шушомиги

    19:02 13.07.2026

  • 41 сценарият на Решетников във ход!

    6 12 Отговор
    Днес не сме там, където е цивилизована Европа, утре гоним БОШ,след това разваляме договорките с Райнметал,хвърляме пари за МИГ 29, вместо доокомплектацията на Ф16 и .н.

    Коментиран от #48, #50

    19:03 13.07.2026

  • 42 ужас

    13 1 Отговор
    Какво желаят? Руски атом с гарнитура ли?

    Коментиран от #47

    19:03 13.07.2026

  • 43 Само така,

    7 2 Отговор
    България фърст, след това
    зеления мушмул .

    19:06 13.07.2026

  • 44 Абсурдистан

    2 9 Отговор
    Така правят кремълските подлоги.

    19:08 13.07.2026

  • 45 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Да,":

    Мунчо се казва баща ти.

    Само с баща си се хвалиш.

    А колкото до Радев, подплъзва се, ама на Тръмп, Ердоган и Нетаняху.

    Такъв си беше още от обучението си в САЩ, такъв си е и сега.

    Което пак не е добре за България.

    19:08 13.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Точно и ОСТРОУМНО

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "ужас":

    Но най вече истината пишеш. А за румката ДЪРЖИШ И ИЗПЪЛНЯВАШ ОБЕЩАНИЯТА СИ. Чакаме и реда на олигархията.

    19:10 13.07.2026

  • 48 На Райнметал

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "сценарият на Решетников във ход!":

    се надяват само аборигените със слънчев тен по рождение в прекрасната ни Долина на розите.

    Да берат розов цвят и да си налягат парцалите, преди Райнметал да е отровил водите и земята.

    19:12 13.07.2026

  • 49 тоя мунчо

    5 3 Отговор
    явно тайно си мечтае раша да завладее и България което е отколешна мечта на червените дибили оставка тапаго!

    19:13 13.07.2026

  • 50 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "сценарият на Решетников във ход!":

    Преди 20 години купихме кугарите.
    Въоръжение за тях още няма.
    Не се и надявай, за кенеФ - 16 да има.
    То и без това никой не иска да лети на тях.

    19:13 13.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ама, че си нещастен!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Разбира се за подобен мунчо не е опасен":

    Не е нужно да споделяш жизнения си опит!

    19:15 13.07.2026

  • 53 сигурно го е срам

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Генерал БОТАШОВ":

    да отиде да разговаря с представители на истински доказали се цивилизовани и съвременни държави на муньо му дай само руски главорези и античовеци с интелект на китайска джапанка да го учат как да държи народа си под робство в собствената си държава за собствена облага затова в момента рашките са ги оставили дори без интернет четете путлероиди осъзнайте се!!!

    19:17 13.07.2026

  • 54 Хвърчилото Радев е вреден

    3 4 Отговор
    България е член на НАТО и ЕС и има интерес да бъде част от разговорите за бъдещата европейска сигурност.
    Участието не означава автоматично изпращане на оръжия; може да означава участие в планиране, координация, производство, логистика или обмен на информация.
    Българската отбранителна индустрия потенциално може да спечели от европейски инициативи за производство и модернизация.

    Коментиран от #66

    19:20 13.07.2026

  • 55 Мнение

    2 2 Отговор
    Ако България системно се дистанцира от ключови инициативи на съюзниците си, това действително може да намали политическото ѝ влияние.

    Коментиран от #59, #60

    19:22 13.07.2026

  • 56 махнете

    1 3 Отговор
    тези руски отпадъци за резил стана държавата пред целия свят с тези сърп и чуковци и петолъчки!

    Коментиран от #63

    19:23 13.07.2026

  • 57 Кривак

    1 1 Отговор
    По-големият въпрос не е само „оръжия за Украйна или не“, а как България балансира три неща едновременно:
    съюзническите си ангажименти в НАТО и ЕС;
    собствената си отбранителна готовност;
    обществените нагласи и политическия мандат.

    19:23 13.07.2026

  • 58 Кривак

    2 2 Отговор
    България има задължения като член на НАТО и ЕС, но също така има право да преценява какъв принос може да направи, без да застрашава собствената си отбранителна способност.

    19:25 13.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 това е целта

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мнение":

    на тия отребки искат да праят шеснайста република на сесеСЕРЕ

    19:26 13.07.2026

  • 61 Парадокс БГ

    2 2 Отговор
    Като министър-председател Румен Радев носи вече не само политическа позиция, а пряка отговорност за мястото на България в системата за колективна сигурност.

    Решението България да стои встрани от формати, свързани с координацията на подкрепата за Украйна, е проблем не защото всяко правителство е длъжно безусловно да следва чужда линия, а защото съюзите се градят чрез участие, доверие и способност да влияеш върху решенията.

    Аргументът, че България трябва първо да се погрижи за собствената си армия, е разбираем. Но една държава от НАТО не укрепва сигурността си чрез политическо отдалечаване от партньорите си. Напротив — влиянието идва от това да бъдеш на масата, когато се вземат решенията.

    Проблемът с позицията на Радев е, че тя рискува да превърне България от активен участник в пасивен наблюдател. В свят, в който сигурността зависи от сътрудничество, дипломатическата дистанция може да има цена — по-малко влияние, по-малко доверие и по-малко възможности за защита на собствените интереси.

    Мирът е цел, която всички желаят, но мирът не се постига само с призиви. Историята показва, че устойчивият мир често зависи от това дали агресията среща достатъчно силна и единна реакция.

    19:26 13.07.2026

  • 62 Чорап

    3 3 Отговор
    Оставка!
    Руски еничарин!

    19:27 13.07.2026

  • 63 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "махнете":

    Ако не ти харесва, чамадан, вакзал, Киййййййф !!

    19:28 13.07.2026

  • 64 Възмутен

    2 3 Отговор
    Държава член на НАТО, каквато е България, не може да очаква всички ползи от съюзите, ако системно отказва да участва в трудните разговори и общите усилия. Сигурността не е услуга, която получаваш от другите, докато стоиш встрани — тя се изгражда с доверие, ангажименти и присъствие.

    Коментиран от #70, #73

    19:29 13.07.2026

  • 65 Хи хи

    2 1 Отговор
    Браво на нашия ГЕНЕРАЛ ! Моля тагаренковците да си продадат имотите, и с парите напред към Киййййф ! зеля ви чака

    Коментиран от #69

    19:30 13.07.2026

  • 66 Ти си вреден

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Хвърчилото Радев е вреден":

    Като сме в еС и нАТО, трябва ли да се самоубиваме?

    Питам, защото политиката на еС и на европейското нАТО е риск за живота на европейците.

    Не забелязваш ли, че откакто нАТО се разшири на изток до Русия и Беларус и включи бившите държави от СССР - Естония, Латвия и Естония, мирът в Европа е под опасност?

    А откакто нАТО провокира юдео-ционисткия, фашистки и укро-нацистки кървав преврат в Киев, през февруари 2014 г., започна украинската гражданска война, в която Русия се намеси, за да защити обявилите независимост ДНР и ЛНР.

    Ако съседите ти са полудели и скачат от балконите и ти ли ще скочиш?

    Коментиран от #71, #72

    19:31 13.07.2026

  • 67 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Под Игото":

    А скоро ще дойде есен,
    Репетираш ли "другата" песен ???

    19:31 13.07.2026

  • 68 Румен Радев греши

    2 1 Отговор
    Най-опасното послание е, че неутралността или дистанцията могат да гарантират сигурност. Историята на Европа показва обратното — когато държавите се оттеглят от общите механизми за защита, те не стават по-силни, а често губят влияние върху решенията, които пряко ги засягат.
    България има нужда от правителство, което защитава националния интерес не чрез изолация, а чрез активна роля сред съюзниците си.

    19:31 13.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ПОЛУИДИОТ

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Възмутен":

    И какви точно са ползите от съюзите в които участва България?

    Коментиран от #74, #78, #81

    19:32 13.07.2026

  • 71 Дрънкаш глупости!

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ти си вреден":

    Първо, разширяването на НАТО на изток не е било едностранно „завземане“ на територии, а процес, в който независими държави доброволно са кандидатствали за членство. Полша, балтийските държави и други източноевропейски страни посочват като основен мотив историческия си опит със съветско влияние и желанието си за гаранции за сигурност. Членството им не е наложено със сила.
    Второ, твърдението, че НАТО е „провокирало“ преврат в Киев през 2014 г., не се подкрепя от установените факти. През 2014 г. в Украйна имаше масови протести след решението на президента Виктор Янукович да се откаже от подписването на споразумение с ЕС. След насилие и политическа криза Янукович напусна страната, а украинският парламент предприе действия по смяната на властта. Мненията за легитимността на тези събития се различават, но няма доказателства, че НАТО е организирало преврат.
    Трето, конфликтът в Донбас не започва просто като „гражданска война“, в която Русия само се е намесила, за да защити местното население. Да, имаше вътрешен конфликт между украинските власти и въоръжени сепаратисти в Донецк и Луганск, но Русия предоставяше военна, политическа и материална подкрепа на сепаратистките сили. Международните организации определиха Русия като страна, участваща в конфликта.
    Четвърто, членството в НАТО не означава автоматично участие във всяка война. НАТО е отбранителен съюз, основан на принципа, че нападение срещу един член се разглежда като заплаха за всички. Именно държави като ба

    19:33 13.07.2026

  • 72 Дрънкаш глупости!

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ти си вреден":

    Именно държави като балтийските страни и Полша виждат членството си като начин да намалят риска от война, а не да го увеличат.
    Въпросът не е „ако съседите скачат от балкона, трябва ли и ние да скочим“. По-точната аналогия е: ако в квартала има агресивен въоръжен съсед, дали е по-разумно да останеш сам и без защита, или да имаш договори с други съседи за взаимна помощ.
    Разбира се, може да се спори за конкретни решения на НАТО, ЕС или отделни правителства. Но дебатът трябва да се води върху проверими факти, а не върху твърдения, че едната страна е изцяло виновна, а другата изцяло невинна.

    Коментиран от #76

    19:35 13.07.2026

  • 73 САЩ е 70% от нАТО

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Възмутен":

    Това, че Дания е в нАТО пречи ли на САЩ да извива ръцете на датчаните и да изка да им открадне Гренландия?

    По същия начин Турция иска Югоизточна Тракия, вкл. Кърджали, Бургас и Ямбол.

    Я обясни как нАТО ще опази Югоизточна България от Турция?!

    19:36 13.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Бай онзи

    0 2 Отговор
    Така трябва!

    19:37 13.07.2026

  • 76 умни приказки

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Дрънкаш глупости!":

    но са за умни хора а не за рублоиди за тях това е нерзбариаема материя!

    19:37 13.07.2026

  • 77 Ползи за България

    2 0 Отговор
    Ползите от членството на България в ЕС и НАТО могат да се разгледат поотделно, защото това са различни съюзи — единият е предимно политико-икономически, другият е военно-политически.

    Ползи от членството в НАТО - Колективна сигурност.
    Най-голямата полза е принципът на колективната отбрана — член 5 от Вашингтонския договор. Той означава, че въоръжено нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички и задейства ангажимент за помощ.
    За България това е важно, защото:
    сама по себе си тя има ограничени военни ресурси; няма ядрено оръжие; не може самостоятелно да поддържа всички способности, които големите държави имат (разузнаване, сателити, противоракетна отбрана, стратегическа авиация).
    Достъп до общо разузнаване и технологии
    Членството дава достъп до: съвместно планиране; военни стандарти; обучения и учения; обмен на информация;.по-добра оперативна съвместимост с партньори.
    По-силен възпиращ ефект. Идеята е потенциалният противник да знае, че конфликт с България няма да бъде само конфликт с България. Това увеличава цената на евентуална агресия.
    Модернизация на армията. Членството създава натиск България да обновява армията си и да преминава към съвместими със съюзниците системи. Това има цена, но може да повиши реалните способности.

    19:38 13.07.2026

  • 78 Ползи за България

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "ПОЛУИДИОТ":

    Ползите от членството на България в ЕС и НАТО могат да се разгледат поотделно, защото това са различни съюзи — единият е предимно политико-икономически, другият е военно-политически.

    Ползи от членството в НАТО - Колективна сигурност.
    Най-голямата полза е принципът на колективната отбрана — член 5 от Вашингтонския договор. Той означава, че въоръжено нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички и задейства ангажимент за помощ.
    За България това е важно, защото:
    сама по себе си тя има ограничени военни ресурси; няма ядрено оръжие; не може самостоятелно да поддържа всички способности, които големите държави имат (разузнаване, сателити, противоракетна отбрана, стратегическа авиация).
    Достъп до общо разузнаване и технологии
    Членството дава достъп до: съвместно планиране; военни стандарти; обучения и учения; обмен на информация;.по-добра оперативна съвместимост с партньори.
    По-силен възпиращ ефект. Идеята е потенциалният противник да знае, че конфликт с България няма да бъде само конфликт с България. Това увеличава цената на евентуална агресия.
    Модернизация на армията. Членството създава натиск България да обновява армията си и да преминава към съвместими със съюзниците системи. Това има цена, но може да повиши реалните способности.

    19:39 13.07.2026

  • 79 гундзяеф

    1 0 Отговор
    браво чорапчо и мунчо целуй ръка на колене

    19:39 13.07.2026

  • 80 омраза!

    1 0 Отговор
    Всенародната омраза към този толкоав долен, двуличен, мръсен и нагъл селяндурин от Славяново расте с геометрична прогресия с всеки изминал ден! Добре бе, толкова ли е тъп този фатмак, че не усеща огромната омраза към омразната му мутра с грозната брадавица и дългия нос, дето върви два метра пред него и пречи на минувачите?! Долна кремълска подлога и ваксаджия на КГБ-ейските ботуши на злодея в Кремъл!

    19:39 13.07.2026

  • 81 Ползите за България

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "ПОЛУИДИОТ":

    Ползи на България от членството в Европейския съюз.
    Европейско финансиране. България получава достъп до европейски фондове за: инфраструктура; земеделие; регионално развитие; образование; научни програми.
    Това са средства, които една малка държава трудно би мобилизирала сама.
    Достъп до единен пазар. Българските фирми получават достъп до огромен общ пазар:
    по-лесна търговия; по-малко административни бариери; възможност за участие в европейски вериги за доставки.
    Свободно движение. Гражданите могат:
    да работят в други държави от ЕС; да учат по европейски програми; да пътуват по-лесно.
    Проучвания на общественото мнение показват, че много българи свързват членството в ЕС именно с достъп до европейския трудов пазар и възможности за мобилност.
    Политическа тежест. България сама е малка държава с ограничено влияние. Като част от ЕС тя участва в решения, които засягат: търговия; санкции; енергетика; регулации;
    международни отношения.

    19:41 13.07.2026

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