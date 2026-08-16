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Военен хеликоптер спаси пострадал мъж от труднодостъпен район в Рила

Военен хеликоптер спаси пострадал мъж от труднодостъпен район в Рила

16 Август, 2026 15:48 368 4

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Сигналът за пострадалия беше подаден още вчера от хижаря на хижа „Рибни езера“

Военен хеликоптер спаси пострадал мъж от труднодостъпен район в Рила - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж с травма на крака беше евакуиран с военен хеликоптер от труднодостъпен район в Централна Рила. В спасителната операция край езерото Черни гьол, известно и като Черното езеро, се включи екипаж на Военновъздушните сили.

За акцията е използван вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база в Крумово, уточни "Нова телевизия". Военните са се включили след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград и с разрешение на началника на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 10:23 часа. Заради трудния терен пострадалият е бил изведен с помощта на бордната лебедка при съвместна операция на военнослужещите и екипите на Планинската спасителна служба.

Акцията е приключила успешно, а около два часа след излитането хеликоптерът се е завърнал в авиобаза Крумово.

По всяка вероятност става дума за пострадалия, за когото още вчера беше подаден сигнал от района на хижа „Рибни езера“. Тогава от ПСС съобщиха, че се обсъжда евакуацията му по въздух заради труднодостъпния терен.

Сигналът за пострадалия беше подаден още вчера от хижаря на хижа „Рибни езера“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Колко струва целия масраф и кой го плаща?Читателите трябва да знаят

    Коментиран от #3

    15:52 16.08.2026

  • 2 Хари

    1 0 Отговор
    Този с глезена, дали е наясно, че е лрецакал 1000 операции с тази дейност в Рила!?

    15:55 16.08.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Въпроса е , колко струва един чифт хубави туристически обувки ( високи , за да държат глезените !) с подходяща подметка ....
    Щото масово ходят по гори и чукари с некви отвратителни пластмасови маратонки ( ниски , с огромни платформи !) или със сандали !!!???!!!
    После що се кълчат и чупят глезени ....

    16:02 16.08.2026

  • 4 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    Вчера ви казах , че ,,пострадалият " е връзкар.
    Сега се потвърди.

    16:05 16.08.2026

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