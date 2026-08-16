Войната на Мусолини с пастата: Защо Дучето я забранява

В историята на фашистка Италия има една необичайна битка, която днес изглежда комично, но е била водена с пълна сериозност – войната на Бенито Мусолини срещу пастата. В началото на 30-те години на миналия век Дучето стартира мащабна пропагандна кампания, с която се опитва да изкорени спагетите и макароните от менюто на нацията.

Основният му аргумент? Мусолини плашел сънародниците си, че въглехидратите разрушават мъжеството им, водят до летаргия, мързел и дори импотентност, пречейки на италианците да бъдат "войни на бъдещето".

Икономическият мотив: „Битката за зърното“

Зад маската на загриженост за здравето на нацията всъщност се крие сериозна икономическа криза. Кампанията срещу традиционната италианска кухня е ключова част от т.нар. "Битка за зърното" (Battaglia del grano) – макроикономическа политика на фашисткия режим, насочена към пълна автаркия (икономическа независимост) на страната.

Италия харчи огромна част от златния си резерв за внос на скъпа мека пшеница от САЩ и Канада, необходима за производството на паста. За да спре изтичането на капитали, Мусолини налага следните драстични мерки:

Въвежда високи мита за внос на чуждестранно зърно.

Пресича насилствено производството на паста в малките фабрики.

Нарежда масово преориентиране на земеделието към родното производство на ориз.

Превръща консумацията на ориз в патриотичен дълг, тъй като Паданската низина в Северна Италия произвежда суровината в изобилие.

Футуристичният манифест: Пастата срещу агресията

За да придаде на икономическата принуда идеологически блясък, диктаторът привлича на своя страна известния поет и идеолог на футуризма Филипо Томазо Маринети. През декември 1930 г. Маринети публикува своя скандален "Манифест на футуристичната кухня", в който превръща храната в политическо оръжие.

Маринети атакува директно националната гордост на Италия с думите:

"Пастата е абсурдна гастрономическа религия. Тя е тежка храна, която оковава духа, прави хората скептични, бавни и песимистични."

Пропагандата стига до абсурдни твърдения, че спагетите буквално убиват креативността и забавят рефлексите. Според Маринети и Мусолини, истинският фашист трябва да бъде бърз, динамичен и агресивен войник. Те убеждават мъжете, че прекомерното ядене на въглехидрати води до физическа летаргия и репродуктивни проблеми. Фашистките лекари дори публикуват статии, в които твърдят, че оризовата диета стимулира жизнеността и мъжеството, докато пастата предизвиква слабост и импотентност.

Как реагират италианците?

Въпреки цензурата, организираните от властта "дни без паста" и масираната реклама на оризови кюфтета, експериментът на Дучето претърпява пълен крах. Народът посреща кампанията с тиха, но упорита съпротива и доза хумор.

В някои градове, като Неапол (бастионът на макароните), жените излизат на открити протести по улиците, за да защитят семейното меню. Кметът на Неапол публично се застъпва за гражданите си с думите, че "ангелите в рая също ядат паста", заради което получава сериозно порицание от Рим.

Италианците категорично отказват да заменят спагетите с ориз. Войната срещу пастата остава един от най-големите обществени и идеологически провали на фашисткия режим, доказвайки, че кулинарните традиции са по-силни от диктатурата.