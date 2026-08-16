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Войната на Мусолини с пастата: Защо Дучето я забранява

Войната на Мусолини с пастата: Защо Дучето я забранява

16 Август, 2026 15:38 581 4

  • бенито мусолини-
  • паста-
  • забрана-
  • бан-
  • италия

Властелинът на "ботуша" обявява война на спагетите, твърдейки, че правят италианците летаргични, мързеливи и импотентни

Войната на Мусолини с пастата: Защо Дучето я забранява - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В историята на фашистка Италия има една необичайна битка, която днес изглежда комично, но е била водена с пълна сериозност – войната на Бенито Мусолини срещу пастата. В началото на 30-те години на миналия век Дучето стартира мащабна пропагандна кампания, с която се опитва да изкорени спагетите и макароните от менюто на нацията.

Основният му аргумент? Мусолини плашел сънародниците си, че въглехидратите разрушават мъжеството им, водят до летаргия, мързел и дори импотентност, пречейки на италианците да бъдат "войни на бъдещето".

Икономическият мотив: „Битката за зърното“

Зад маската на загриженост за здравето на нацията всъщност се крие сериозна икономическа криза. Кампанията срещу традиционната италианска кухня е ключова част от т.нар. "Битка за зърното" (Battaglia del grano) – макроикономическа политика на фашисткия режим, насочена към пълна автаркия (икономическа независимост) на страната.

Италия харчи огромна част от златния си резерв за внос на скъпа мека пшеница от САЩ и Канада, необходима за производството на паста. За да спре изтичането на капитали, Мусолини налага следните драстични мерки:

  • Въвежда високи мита за внос на чуждестранно зърно.
  • Пресича насилствено производството на паста в малките фабрики.
  • Нарежда масово преориентиране на земеделието към родното производство на ориз.
  • Превръща консумацията на ориз в патриотичен дълг, тъй като Паданската низина в Северна Италия произвежда суровината в изобилие.

Футуристичният манифест: Пастата срещу агресията

За да придаде на икономическата принуда идеологически блясък, диктаторът привлича на своя страна известния поет и идеолог на футуризма Филипо Томазо Маринети. През декември 1930 г. Маринети публикува своя скандален "Манифест на футуристичната кухня", в който превръща храната в политическо оръжие.

Маринети атакува директно националната гордост на Италия с думите:

"Пастата е абсурдна гастрономическа религия. Тя е тежка храна, която оковава духа, прави хората скептични, бавни и песимистични."

Пропагандата стига до абсурдни твърдения, че спагетите буквално убиват креативността и забавят рефлексите. Според Маринети и Мусолини, истинският фашист трябва да бъде бърз, динамичен и агресивен войник. Те убеждават мъжете, че прекомерното ядене на въглехидрати води до физическа летаргия и репродуктивни проблеми. Фашистките лекари дори публикуват статии, в които твърдят, че оризовата диета стимулира жизнеността и мъжеството, докато пастата предизвиква слабост и импотентност.

Как реагират италианците?

Въпреки цензурата, организираните от властта "дни без паста" и масираната реклама на оризови кюфтета, експериментът на Дучето претърпява пълен крах. Народът посреща кампанията с тиха, но упорита съпротива и доза хумор.

В някои градове, като Неапол (бастионът на макароните), жените излизат на открити протести по улиците, за да защитят семейното меню. Кметът на Неапол публично се застъпва за гражданите си с думите, че "ангелите в рая също ядат паста", заради което получава сериозно порицание от Рим.

Италианците категорично отказват да заменят спагетите с ориз. Войната срещу пастата остава един от най-големите обществени и идеологически провали на фашисткия режим, доказвайки, че кулинарните традиции са по-силни от диктатурата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    А дали...... ?! Дали някой лъже тогава, или някой мъже сега?!
    Дали храната наистина не ви прави латергични, мързеливи, и импотентни?!
    И дали вече в наше време, храната не ни разболява......?!
    Мисля, без всякакво съмнение, че е точно така!!! Латергичния се подчинява, мързеливия става зависим, и чака да му дадат, а импотентния освен че не се размножава, няма желание да се бори с нищо!!!
    Познавате ли такива.....?!
    И мислите ли, че е случайно.......?!

    15:46 16.08.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Ето какво казва речникът за български език за думата " паста
    1. Малък тестен сладкиш. Шоколадова паста.
    2. Козметично или друго вещество във формата на полутечна маса. Паста за зъби.

    15:46 16.08.2026

  • 3 Маркус полиус

    1 1 Отговор
    От китайско на баш китайско. 😉

    15:48 16.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Много кофти го е отнесъл накрая бай Бенито!

    15:52 16.08.2026