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Бивш играч на Ботев: Левски няма класата да отстрани АЕК

Бивш играч на Ботев: Левски няма класата да отстрани АЕК

16 Август, 2026 15:39 398 0

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Темпото на игра може да се окаже решаващо, смята Балоянис

Бивш играч на Ботев: Левски няма класата да отстрани АЕК - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Константинос Балоянис очаква АЕК (Атина) да преодолее Левски в плейофите на Шампионската лига. В интервю за гръцкото издание „Риъл Нюз“ защитникът анализира силните и слабите страни на „сините“, предава Sportal.bg.

Според Балоянис Левски е сериозен и добре организиран отбор, който след дълга пауза е успял да прекъсне доминацията на Лудогорец в България. Той отличава и работата на испанския треньор Хулио Веласкес, както и способността на столичани да атакуват бързо при преходите.

Гръцкият футболист обаче смята, че именно темпото на игра може да се окаже решаващо. По думите му АЕК трябва да попречи на Левски да използва фланговете и пространствата при контраатаки.

Балоянис посочва трима футболисти на „сините“, които АЕК трябва да следи – Радослав Кирилов, Майкон и Рейналдо. Според него бразилците са сред най-опасните опции в състава на Левски.

„Левски има много вярна публика и атмосферата на „Васил Левски“ може да бъде сериозен фактор. Но според мен българският отбор не разполага с потенциала, качеството и европейския опит на АЕК“, коментира Балоянис.

Той все пак предупреждава гръцкия шампион да не подценява съперника, тъй като Левски вече е показал, че може да създава проблеми както в българското първенство, така и в евротурнирите.


България
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