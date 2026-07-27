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Може ли Елена да е чернокожа и какво казва Нолан с "Одисея"?

Може ли Елена да е чернокожа и какво казва Нолан с "Одисея"?

27 Юли, 2026 19:01 1 437 60

  • нойзи-
  • ивайло цветков-
  • одисея-
  • кино-
  • кристофър нолан-
  • изкуство-
  • омир

3200 години след историите, за които разказва Омир, наистина ли не разбирате, че разнообразието дава шанс и на хора като вас? То дърпа икономиката напред, създава работни места.

Може ли Елена да е чернокожа и какво казва Нолан с "Одисея"? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Да започнем така: Елена, макар и изцяло митологична, съвсем теоретично би могла да е чернокожа - в края на Бронзовата епоха царува най-великият египетски фараон, Рамзес II (1279-1213 пр. Хр.), подчинил Нубия (днешен Судан) и взел роби оттам, а неговият вариант на Новото царство със сигурност е "интерактвало" с ахейските гърци в Източното Средиземноморие. Но изумителното в най-обсъждания в момента филм е друго - че един от екипажа на Одисей - Анхиал, се играе от... корейския актьор Уил Юн Лий. И тук може да се пошегуваме - първите свидетелства за одомашняване на коне в днешните корейски земи са от близо 10 века по-късно. По-късно от Троянската война, която според Еритостен се е случила приблизително между 1194 и 1184 пр.н.е. Ерго, ако кореец е участвал в нея, той е трябвало да предприеме огромно пътешествие от близо 9000 км пеша, за да се включи в ахейско-троянските разправии.

Извън шегите: "Одисея" на Кристофър Нолан е толкова изумителен, епичен и пространен филм, макар да страни от Омир и до голяма степен да "слугува" на съвременната комерсиализация и относително неуки поколения, че ожесточените сблъсъци за woke и diversity би трябвало да отстъпят. Но напротив - оказа се, че културните соцмрежови войни по повод на филма са сравними с истинските омировски битки, така зрелищно сътворени от Нолан с помощта на изкуствения интелект. Да се чуди човек как един сбор от търговски конфликти в Средиземноморието отпреди 3200 години, обединени далеч по-късно в Омировата поема на базата на устни предания, може да се превърне в ожесточен спор през 2026-та?

Историческият контекст… доколкото е исторически

И сега, едно по едно. Първо и най-важно: Троянската война не е историческа, а митологична, т.е. всичко, което знаем за нея, се базира на гениалния за времето си "обобщител" Омир. Честно казано, то никой не знае дали и самият Омир е съществувал през 700 и някоя си година пр. н.е. - около първите сериозни свидетелства на ахейско-дорийска организация на живот по гръцките земи, които наричаме "Архаична Гърция".

Второ и не по-малко важно: да правим разлика между рудиментарен мит и неговата творческа интерпретация, каквото е направил Нолан. Каквато направи и Волфганг Петерсен по сценария на Дейвид Бениоф с "Троя" от 2004. Ерго, Нолан може да си прави каквото си иска, дори да практикува своя т.нар. color blind casting - т.е. далтонизъм, без оглед на етнос и цвят на кожата. Този тип набиране на актьори не е някаква ултралиберална глупост, а е съвсем реално нещо.

Трето и като че най-важно: идеята за diversity или т.нар. етническо разнообразие, както и за равен достъп на жените, не е хрумка на Холивуд, а съвсем обоснован завой към модерността, който има и своите философски корени. Грубо казано, става дума за отпор срещу т.нар. typecasting, при който дълги години в Холивуд, но и не само, чернокожите, азиатците и особено латиносите бяха зашивани като престъпници, каратисти и слуги на господстващата от векове бяла раса в западната култура като цяло. И сега внимание: това да им се даде достъп не означава, че тя губи нещо (ако не се стига до проблематичния "обратен расизъм"). Струва ми се, че само печели. Разбира се, конкретно Нолан е известен като частичен бунтар в Холивуд и според мен нарочно е насилил избора си, за да предизвика необходимата буря от реакции, която да допринесе за популярността и печалбите на филма. Не бих се изненадал дори ако следващият му Брус Уейн, т.е. Батман, е чернокож.

А спомняте ли си Морган Фрийман в "Шоушенк"?

Нолан не първият. Но вижте разликата между свят със социални мрежи, който е равен на културни войни, и този преди него. В прочутата новела на Стивън Кинг "Изкуплението Шоушенк" неговият основен герой в затвора е червенокос ирландец, оттам и прякора му "Ред”. Във великия филмов дебют на историята "Ред" е Морган Фрийман в може би най-великата си роля. И никой тогава не се разсърди, защото още не бяхме попаднали във водовъртежа на културата на обидчивостта от най-дребната муха, която за броени часове може да стане културологичен слон.

Какво всъщност ни казва Нолан?

Хайде и малко за самия филм, набързо. Нолан е направил суперзрелищно нещо за младия човек, който не знае за вторите планове в "Одисея", в тоналността на "Игра на тронове" и всичките там нордически саги, без нищо древногръцко. Съвсем накратко, Нолан иска да ни подскаже, че великият базов мит за носталгията всъщност е неуловимият нео мит за пътуването към себе си, а не към Пенелопа и Итака. И че май Одисей не е непременно щастлив, че се връща.

Това е великолепно произведение на комерсиалното киноизкуство, което трудно ще бъде надминато. По-важното е да сме рационалисти - какви поуки може да се извадят от мита? След като сме добре забавлявани по време на филма, е редно да не спираме да мислим какво ни казва Нолан - за ужаса на войната, за посттравматичния синдром на войника, за смущението и слабостта в душата на посочения за герой, за това, че олимпийски богове не съществуват, но са метафора на нещо повече, и най-вече - може ли психиката на човек да се възстанови от сънните халюцинации, които го преследват с години? Нолан го прави с голямата холивудска четка, колкото и на познаващите класическо-културните пластове да им е смешно.

И нещо още по-смешно: според Омир Одисей притежава "метис", старогръцката дума за "интелектуална хитрост", заради която е и Троянският кон. В края на Бронза, когато още няма втори план за мисловността, това е изумително.

Съответно, Одисей не притежава и няма как да притежава морален прецепт, който да го спира, твърде е рано в културен смисъл, пък и да се замисли за своите действия. Дали неговите избори са само въпрос на ахейско оцеляване? Или пък на строго лично? Филмът задава и тези въпроси.

А вие, 3200 години по-късно? Наистина ли не разбирате, че етническото разнообразие дава известен шанс на хора като вас? Че създава повече работни места, дърпа икономиката напред, а оплодотворяването между етносите и културите препотвърждава идеята за различност?

П.П. Нещо като виц: Днешният среден българин би казал: Одисее, хубаво, искаш да се върнеш в Итака при жена си, ама защо спа цели 7 години с най-красивата Зевсова дъщеря - Калипсо - на нейния остров, даже изиграна от Шарлийз Терон (впрочем родена в Южна Африка)? А? Не ми ги продавай тия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може и да е зеленокожа

    42 2 Отговор
    Ако не я е целвнал принц или е омъжена за Шрек

    19:03 27.07.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    53 1 Отговор
    Елена е била ромска девойка от Столипиново.💋🦍🥳🤣👍

    19:03 27.07.2026

  • 3 Зеления еврей

    36 1 Отговор
    Може и да е зелена, ама не е!

    Коментиран от #33

    19:07 27.07.2026

  • 4 Само питам

    44 0 Отговор
    А кога ще приемете ,че Елена е била с дръпнати очи и жълтокожа? Китай е време да направи Чайнавууд и да ни покаже истината такава каквато е.

    19:09 27.07.2026

  • 5 Че, то днеска

    38 0 Отговор
    Всичко може - дори да акате през устата, че това ли…

    19:12 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 зрител

    45 2 Отговор
    ако действието се развива в Африка по поречието на Замбези , може дори и да се казва Елена . друго условие е да не се споменават древногръцки богове, а да има предимно вуду-магии .

    19:13 27.07.2026

  • 8 Дзак

    11 11 Отговор
    Много шум за нищо!

    19:20 27.07.2026

  • 9 Всичко

    30 4 Отговор
    може вече. Щом и Орфей в един техен филм беше също от боята защо да не маже?

    19:21 27.07.2026

  • 10 🦁ЩЩД🦁

    27 0 Отговор
    По морето често можеш да видиш едни момчета,били като сирене,че и по -бели,най-вероятно скандинавки.Нолън ,ако реши след време да заснеме филм за легендарната диско група от 80-те-БониеМ,да покани три такива.Щом хубавата Елена е"Браун гърл",защо БониеМ да не са "сноу уаит".

    19:21 27.07.2026

  • 11 Не може

    55 0 Отговор
    Може ли Папата да е японски негър мюсюлманин от украйна?
    Стига с тая полит коректност и пропаганда.
    П.П. Мартин лутър кинг е бил казахстанец.

    19:24 27.07.2026

  • 12 Дедо

    48 2 Отговор
    Лоша реклама няма, казват хората, но тоя Ноланчо се гръмна в краката с недоносчето Одисея. Не само черната Елена е проблема. Целият филм не струва.

    Коментиран от #53

    19:24 27.07.2026

  • 13 Само да добавя

    42 1 Отговор
    Хубаво момиче, но е подигравка с Омир. Не се прави шербет от Одисея, смешно е.

    19:28 27.07.2026

  • 14 Анджо

    30 2 Отговор
    Елена е тракийка , даже има доказателство . Има траколози които го знаят. Омир също е трак.

    19:29 27.07.2026

  • 15 Баро Киро

    25 0 Отговор
    Не била бела кат памук,ми брала памук....

    19:32 27.07.2026

  • 16 ВЕСЕЛЯК

    48 0 Отговор
    Елена едва ли е била чернокожа, но Нойзи определено е минал на хранилка към някое политкоректно НПО. А може и да не е само едно.
    Което прави впечатление е, че всякакви наркомани и алкохолици биват назначавани в тия НПО-та.

    19:35 27.07.2026

  • 17 Лост

    39 0 Отговор
    Ти остави ,че това е измислица на Омир.Щом Еди н беше пиян като змей и не му взеха колата и не го вкараха в затвора, защо Елена да не черна.Виж друго е да си Снежанка и да си черна.

    19:36 27.07.2026

  • 18 Родина

    35 0 Отговор
    DW можели Германия да стане халифат ?
    Ей така , да има разнообразие .

    19:38 27.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 "хубавата" Елена

    21 2 Отговор
    с цвята на изсъхнало ла...но.

    19:40 27.07.2026

  • 21 Хохо Бохо

    36 0 Отговор
    Редно е гръците да направят един ковбойскибфилм за Томас Джеферсън, който е черен гей с тайна любовна връзка с афро. Така е редно

    19:40 27.07.2026

  • 22 Истината

    33 2 Отговор
    Хубавата Елена е красива европейка, а не африканска маймуна.

    19:42 27.07.2026

  • 23 Майстора

    34 1 Отговор
    После не се чудете, че китайците са бъдещата империя на света.Там наркоманите ги вкарват в затвора, а тук се възхищават на творенията на болните им мозъци.

    19:43 27.07.2026

  • 24 Гилотен

    30 0 Отговор
    Следващата му фекалия ще как Иисус Христос води гей парад в Ерусалим и любовник му е Пилат! Юда ще бъде чернокож ревнивец, който е замесен в любовния триъгълник с гореспоменатите.

    19:43 27.07.2026

  • 25 Миш-маш.....

    29 1 Отговор
    Вече сигурно свършиха интересните сценарий !
    А и какво да се очаква от Холивуд ,освен някакви глупости!
    В Троя наистина са били ТРАКИЙЦИ,но американците откъде да знаят ,като образованието им е на ниско ниво !
    Смятам ,че ГЪРЦИЯ трябва да наложи бойкот на този измислен филм !!!

    19:51 27.07.2026

  • 26 не може да бъде

    26 0 Отговор
    Какво всъщност ни казва Нолан !?-ами неща които вече не предизвикват отвращение и погнука а досада недоумение и презрение ...
    А какво ни казва Ивайло Крейзи Цветков -че не е наред с главата -но това се знае от доста време ...

    19:51 27.07.2026

  • 27 Ами,щом

    18 0 Отговор
    В рекламите на памперси винаги има бяло,негърче и Китай че.Нишо,че сме в България.

    19:53 27.07.2026

  • 28 Един

    26 0 Отговор
    А може ли белокож блондин да играе Шака Зулу? Или примерно Брад Пит да играе Том от Чичо Томовата колиба.

    19:54 27.07.2026

  • 29 ИВАН

    8 0 Отговор
    Дрън, дрън, дрънканици ...

    19:56 27.07.2026

  • 30 Хасковски каунь

    21 0 Отговор
    А защо не Ахил да е Евгени Минчев,а Хектор, Делян Пеевски. Елена пък си е с името Ленче Кремче.
    Печелим Оскъра одма

    19:57 27.07.2026

  • 31 Сатана Z

    21 0 Отговор
    Ако Елена е била черножопа, нямаше да се бият за нея а щяха да си я менкат. А ако Елена беше зеленожопа от Украйна щеше да се казва Олена.

    19:57 27.07.2026

  • 32 ехо

    22 0 Отговор
    Пълни глупости от пияницата Ивайло Цветков. Ако беше по-умен щеше да знае че Троянската война е била реално събитие, а Троя реално е съществувала. Също така би трябвало да знае че народ "троянци" обаче не е съществувал. По онези времена там са живели лувийците, родствени на хетите и лидийците. И да лувийците са били леко мургави (подобно на сега живеещите в района турци), но в никакъв случай чак черни. Отделно Омир изрично описва Елена като бяла и със сини очи. За корееца дето е дошъл там незнайно как и за Ахил - транссексуалния не ми се коментира. Просто този филм е една пародия която обаче не е смешна. Не бих го гледал. Но за 20-30 евро ако ми платят бих се прежалил.

    Коментиран от #38

    20:04 27.07.2026

  • 33 Без майтап

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления еврей":

    Борисов,мъжки род. Тиква, женски род.след три хиляди години в научните среди ще има спор Тиквата Борисов жена ли е или мъж.

    Коментиран от #36

    20:06 27.07.2026

  • 34 Аман

    17 0 Отговор
    Снежанка- черна, Орфей- черен, Елена- черна, Седемте джуджета- гей. Нойзи- два пъти гей. Сигурно Мария Игнатова му е за алиби. Ама важното е пари да падат дори ако си абсолютен некадърник. А комунистите се назначавали според верността към Партията.

    20:06 27.07.2026

  • 35 4567

    11 0 Отговор
    То вече във филмите всичко е чернокожо и ЛГБГ. Иначе празни зали.

    20:11 27.07.2026

  • 36 Братчетата на Бойко

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Без майтап":

    3 000 са много, може би 30 години, светът се развива с бясна скорост.

    20:13 27.07.2026

  • 37 Ивелин Михайлов

    12 0 Отговор
    Искам ане франк да е кюмюр, а мартин лутър кинг да бъде изигран ит Леонардо Дикаприо

    20:17 27.07.2026

  • 38 4567

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "ехо":

    Омир използва специфични фрази, които подсказват за нейния външен вид според античния идеал за красота:„Белоръката“ (white-armed) – подсказва за светла, сияйна кожа, което тогава е символ на аристократизъм и благороден произход.„Дългополата“ / „Хубавопременната“ – описва я винаги облечена в изящни, богато диплещи се и скъпи дрехи, които подчертават осанката ѝ.„Хубавокосата“ – в античната традиция това често се свързва със златни или светли коси, напомнящи за слънчева светлина и божествено потекло (като дъщеря на Зевс).

    20:23 27.07.2026

  • 39 Сандо

    9 0 Отговор
    Дълъг рекламен материал за филм,скъсан от критики и те заради тъмничката Елена.Но Нойзи си е Нойзи - яко тряснат от мулти-култи и всички тия модни западни изгъзици.

    20:28 27.07.2026

  • 40 🦁ЩЩД🦁

    8 1 Отговор
    Великият "Холивуд"!Беше велик,но и там се намеси политиката и вече не е ! Сравнявам българският епос"681-Годината на Хана" и холивудския "Троя".В нашия филм,с изключение на няколко дребни недоглеждания,като това византиец носи "Сейко", всичко беше перфектно,беше истинско.А е "Троя всички батални сцени бяха долнопробни компютърни анимации.

    20:30 27.07.2026

  • 41 Нолан и НеНолан казва

    8 0 Отговор
    Да не се говорят глупости! Да сте видяли през елинистичната епоха рисунка или скулптура, която да изобразява жена от Спарта с негритянски черти?

    Коментиран от #48

    20:31 27.07.2026

  • 42 шаа

    4 0 Отговор
    много несвързан и накъсан текст, опитва се да имира разговорна реч, неуспешно

    Коментиран от #44

    20:34 27.07.2026

  • 43 Чарлз Рей

    2 0 Отговор
    Стига сте плювали по Ленчето!
    Мургавелка си е баш от нашите!
    Лично я видях! Мога да се закълна "никога дро га да не видя", ако лъжа...

    20:38 27.07.2026

  • 44 Щъркел

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "шаа":

    Нормално за пиянището Нойзи
    И му плащат за това !?!?!?

    20:41 27.07.2026

  • 45 Статистически погледнато

    4 1 Отговор
    Бялата раса е 22% от световната популация. По друг начин казано до всеки бял има четирима небели. Но на всеки един от тези петимата са необходими еднакво количество протеин, мазнини и въглехидрати, че даже и околна температура, за да съществуват. Ето защо ще виждате небели, включително и на централния балкон на базиликата „Свети Петър“ в Рим.

    20:42 27.07.2026

  • 46 Кюнец

    3 0 Отговор
    А тая печка на снимката ква е?

    20:43 27.07.2026

  • 47 СТАВАМЕ

    3 0 Отговор
    ПЛАНЕТА НА МАЙМУНИТЕ
    АМАН ОТ НЕГРА

    20:43 27.07.2026

  • 48 🦁ЩЩД🦁

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Нолан и НеНолан казва":

    Важното,че Нойзи е виждал ! Щом Демократическата партия и филиалът й в България- някое НПО,казват,че е така...Не,не е така.Първо прочетете Омир !

    20:43 27.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Накратко:

    1. Този отново е пиян!

    2. Да сравнява Кинг със Омир?!?! Меко казано е нелепо!

    3. Че е продукт на либералния НПО модел знаем, затова и не е очудващо, че го защитава с плам.... Иначе няма грантове, акато няма грантове, няма и пиене!

    4. Ще се моля за душата му!

    Коментиран от #51

    20:46 27.07.2026

  • 51 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    учудващо

    20:47 27.07.2026

  • 52 Омир

    4 1 Отговор
    НойзиДа ТеЕва и Пиираса, преведи си го на древноГръцки ПиЙда л.

    20:49 27.07.2026

  • 53 666

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    Прав си ,или както го е казал един по-добър от Нолан - много шум за нищо!

    20:50 27.07.2026

  • 54 665

    4 1 Отговор
    Цял ден бело с водка и накрая това сътворил Нойзито !

    20:51 27.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АманДа

    2 1 Отговор
    А нима Христос е бил този бледолик, изнежен, почти призрачен индивид, който ни рисуват ренесансовите художници? Направо представителна извадка на нордическата подраса. Как е просъществувал под палещото слънце над сухите пасища на суровия Близък Изток? Така че защо пък образът на Елена да не е негатив на общоприетия типаж? Във филма този образ е толкова абсурден, че несъмнено е търсена провокация. И не защото Нолан наистина е допускал, че Елена наистина е имала негроидни чети. Впрочем образът е натоварен със символика, много по-важна от цвета на кожата. Изобщо филмът е великолепен.

    20:56 27.07.2026

  • 58 Иво

    0 0 Отговор
    Свободата е невероятно нещо. А свободата на словото е още по-невероятна. Дава ни възможност да се наслаждаваме на всякакви ментални маструбации, както и туткаси и без сянка на съмнение да разберем кой какво има (или няма) между ушите си.

    21:03 27.07.2026

  • 59 Без име

    0 0 Отговор
    Ще гледаме и Маша и Мечока с чернокожа Маша и бял мечок. Ще ги видим в новите сюжети, които предстоят в закупените от Netflix сезони.

    21:06 27.07.2026

  • 60 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    То изобщо,като говорим за екранизация на Старо Гръцка литература,тоя Нолън да беше поканил за ролята нашата Поптодорова.Хем е стара,хем по-прилича на гъркиня.А и е любимка на Демократическата партия и нейните представи за кино.А,Нойзи ?

    21:08 27.07.2026