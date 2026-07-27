Може ли Елена да е чернокожа и какво казва Нолан с "Одисея"?

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:
Да започнем така: Елена, макар и изцяло митологична, съвсем теоретично би могла да е чернокожа - в края на Бронзовата епоха царува най-великият египетски фараон, Рамзес II (1279-1213 пр. Хр.), подчинил Нубия (днешен Судан) и взел роби оттам, а неговият вариант на Новото царство със сигурност е "интерактвало" с ахейските гърци в Източното Средиземноморие. Но изумителното в най-обсъждания в момента филм е друго - че един от екипажа на Одисей - Анхиал, се играе от... корейския актьор Уил Юн Лий. И тук може да се пошегуваме - първите свидетелства за одомашняване на коне в днешните корейски земи са от близо 10 века по-късно. По-късно от Троянската война, която според Еритостен се е случила приблизително между 1194 и 1184 пр.н.е. Ерго, ако кореец е участвал в нея, той е трябвало да предприеме огромно пътешествие от близо 9000 км пеша, за да се включи в ахейско-троянските разправии.
Извън шегите: "Одисея" на Кристофър Нолан е толкова изумителен, епичен и пространен филм, макар да страни от Омир и до голяма степен да "слугува" на съвременната комерсиализация и относително неуки поколения, че ожесточените сблъсъци за woke и diversity би трябвало да отстъпят. Но напротив - оказа се, че културните соцмрежови войни по повод на филма са сравними с истинските омировски битки, така зрелищно сътворени от Нолан с помощта на изкуствения интелект. Да се чуди човек как един сбор от търговски конфликти в Средиземноморието отпреди 3200 години, обединени далеч по-късно в Омировата поема на базата на устни предания, може да се превърне в ожесточен спор през 2026-та?
Историческият контекст… доколкото е исторически
И сега, едно по едно. Първо и най-важно: Троянската война не е историческа, а митологична, т.е. всичко, което знаем за нея, се базира на гениалния за времето си "обобщител" Омир. Честно казано, то никой не знае дали и самият Омир е съществувал през 700 и някоя си година пр. н.е. - около първите сериозни свидетелства на ахейско-дорийска организация на живот по гръцките земи, които наричаме "Архаична Гърция".
Второ и не по-малко важно: да правим разлика между рудиментарен мит и неговата творческа интерпретация, каквото е направил Нолан. Каквато направи и Волфганг Петерсен по сценария на Дейвид Бениоф с "Троя" от 2004. Ерго, Нолан може да си прави каквото си иска, дори да практикува своя т.нар. color blind casting - т.е. далтонизъм, без оглед на етнос и цвят на кожата. Този тип набиране на актьори не е някаква ултралиберална глупост, а е съвсем реално нещо.
Трето и като че най-важно: идеята за diversity или т.нар. етническо разнообразие, както и за равен достъп на жените, не е хрумка на Холивуд, а съвсем обоснован завой към модерността, който има и своите философски корени. Грубо казано, става дума за отпор срещу т.нар. typecasting, при който дълги години в Холивуд, но и не само, чернокожите, азиатците и особено латиносите бяха зашивани като престъпници, каратисти и слуги на господстващата от векове бяла раса в западната култура като цяло. И сега внимание: това да им се даде достъп не означава, че тя губи нещо (ако не се стига до проблематичния "обратен расизъм"). Струва ми се, че само печели. Разбира се, конкретно Нолан е известен като частичен бунтар в Холивуд и според мен нарочно е насилил избора си, за да предизвика необходимата буря от реакции, която да допринесе за популярността и печалбите на филма. Не бих се изненадал дори ако следващият му Брус Уейн, т.е. Батман, е чернокож.
А спомняте ли си Морган Фрийман в "Шоушенк"?
Нолан не първият. Но вижте разликата между свят със социални мрежи, който е равен на културни войни, и този преди него. В прочутата новела на Стивън Кинг "Изкуплението Шоушенк" неговият основен герой в затвора е червенокос ирландец, оттам и прякора му "Ред”. Във великия филмов дебют на историята "Ред" е Морган Фрийман в може би най-великата си роля. И никой тогава не се разсърди, защото още не бяхме попаднали във водовъртежа на културата на обидчивостта от най-дребната муха, която за броени часове може да стане културологичен слон.
Какво всъщност ни казва Нолан?
Хайде и малко за самия филм, набързо. Нолан е направил суперзрелищно нещо за младия човек, който не знае за вторите планове в "Одисея", в тоналността на "Игра на тронове" и всичките там нордически саги, без нищо древногръцко. Съвсем накратко, Нолан иска да ни подскаже, че великият базов мит за носталгията всъщност е неуловимият нео мит за пътуването към себе си, а не към Пенелопа и Итака. И че май Одисей не е непременно щастлив, че се връща.
Това е великолепно произведение на комерсиалното киноизкуство, което трудно ще бъде надминато. По-важното е да сме рационалисти - какви поуки може да се извадят от мита? След като сме добре забавлявани по време на филма, е редно да не спираме да мислим какво ни казва Нолан - за ужаса на войната, за посттравматичния синдром на войника, за смущението и слабостта в душата на посочения за герой, за това, че олимпийски богове не съществуват, но са метафора на нещо повече, и най-вече - може ли психиката на човек да се възстанови от сънните халюцинации, които го преследват с години? Нолан го прави с голямата холивудска четка, колкото и на познаващите класическо-културните пластове да им е смешно.
И нещо още по-смешно: според Омир Одисей притежава "метис", старогръцката дума за "интелектуална хитрост", заради която е и Троянският кон. В края на Бронза, когато още няма втори план за мисловността, това е изумително.
Съответно, Одисей не притежава и няма как да притежава морален прецепт, който да го спира, твърде е рано в културен смисъл, пък и да се замисли за своите действия. Дали неговите избори са само въпрос на ахейско оцеляване? Или пък на строго лично? Филмът задава и тези въпроси.
А вие, 3200 години по-късно? Наистина ли не разбирате, че етническото разнообразие дава известен шанс на хора като вас? Че създава повече работни места, дърпа икономиката напред, а оплодотворяването между етносите и културите препотвърждава идеята за различност?
П.П. Нещо като виц: Днешният среден българин би казал: Одисее, хубаво, искаш да се върнеш в Итака при жена си, ама защо спа цели 7 години с най-красивата Зевсова дъщеря - Калипсо - на нейния остров, даже изиграна от Шарлийз Терон (впрочем родена в Южна Африка)? А? Не ми ги продавай тия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може и да е зеленокожа
19:03 27.07.2026
2 Мими Кучева🐕
19:03 27.07.2026
3 Зеления еврей
Коментиран от #33
19:07 27.07.2026
4 Само питам
19:09 27.07.2026
5 Че, то днеска
19:12 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 зрител
19:13 27.07.2026
8 Дзак
19:20 27.07.2026
9 Всичко
19:21 27.07.2026
10 🦁ЩЩД🦁
19:21 27.07.2026
11 Не може
Стига с тая полит коректност и пропаганда.
П.П. Мартин лутър кинг е бил казахстанец.
19:24 27.07.2026
12 Дедо
Коментиран от #53
19:24 27.07.2026
13 Само да добавя
19:28 27.07.2026
14 Анджо
19:29 27.07.2026
15 Баро Киро
19:32 27.07.2026
16 ВЕСЕЛЯК
Което прави впечатление е, че всякакви наркомани и алкохолици биват назначавани в тия НПО-та.
19:35 27.07.2026
17 Лост
19:36 27.07.2026
18 Родина
Ей така , да има разнообразие .
19:38 27.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 "хубавата" Елена
19:40 27.07.2026
21 Хохо Бохо
19:40 27.07.2026
22 Истината
19:42 27.07.2026
23 Майстора
19:43 27.07.2026
24 Гилотен
19:43 27.07.2026
25 Миш-маш.....
А и какво да се очаква от Холивуд ,освен някакви глупости!
В Троя наистина са били ТРАКИЙЦИ,но американците откъде да знаят ,като образованието им е на ниско ниво !
Смятам ,че ГЪРЦИЯ трябва да наложи бойкот на този измислен филм !!!
19:51 27.07.2026
26 не може да бъде
А какво ни казва Ивайло Крейзи Цветков -че не е наред с главата -но това се знае от доста време ...
19:51 27.07.2026
27 Ами,щом
19:53 27.07.2026
28 Един
19:54 27.07.2026
29 ИВАН
19:56 27.07.2026
30 Хасковски каунь
Печелим Оскъра одма
19:57 27.07.2026
31 Сатана Z
19:57 27.07.2026
32 ехо
Коментиран от #38
20:04 27.07.2026
33 Без майтап
До коментар #3 от "Зеления еврей":Борисов,мъжки род. Тиква, женски род.след три хиляди години в научните среди ще има спор Тиквата Борисов жена ли е или мъж.
Коментиран от #36
20:06 27.07.2026
34 Аман
20:06 27.07.2026
35 4567
20:11 27.07.2026
36 Братчетата на Бойко
До коментар #33 от "Без майтап":3 000 са много, може би 30 години, светът се развива с бясна скорост.
20:13 27.07.2026
37 Ивелин Михайлов
20:17 27.07.2026
38 4567
До коментар #32 от "ехо":Омир използва специфични фрази, които подсказват за нейния външен вид според античния идеал за красота:„Белоръката“ (white-armed) – подсказва за светла, сияйна кожа, което тогава е символ на аристократизъм и благороден произход.„Дългополата“ / „Хубавопременната“ – описва я винаги облечена в изящни, богато диплещи се и скъпи дрехи, които подчертават осанката ѝ.„Хубавокосата“ – в античната традиция това често се свързва със златни или светли коси, напомнящи за слънчева светлина и божествено потекло (като дъщеря на Зевс).
20:23 27.07.2026
39 Сандо
20:28 27.07.2026
40 🦁ЩЩД🦁
20:30 27.07.2026
41 Нолан и НеНолан казва
Коментиран от #48
20:31 27.07.2026
42 шаа
Коментиран от #44
20:34 27.07.2026
43 Чарлз Рей
Мургавелка си е баш от нашите!
Лично я видях! Мога да се закълна "никога дро га да не видя", ако лъжа...
20:38 27.07.2026
44 Щъркел
До коментар #42 от "шаа":Нормално за пиянището Нойзи
И му плащат за това !?!?!?
20:41 27.07.2026
45 Статистически погледнато
20:42 27.07.2026
46 Кюнец
20:43 27.07.2026
47 СТАВАМЕ
АМАН ОТ НЕГРА
20:43 27.07.2026
48 🦁ЩЩД🦁
До коментар #41 от "Нолан и НеНолан казва":Важното,че Нойзи е виждал ! Щом Демократическата партия и филиалът й в България- някое НПО,казват,че е така...Не,не е така.Първо прочетете Омир !
20:43 27.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 az СВО Победа 81
1. Този отново е пиян!
2. Да сравнява Кинг със Омир?!?! Меко казано е нелепо!
3. Че е продукт на либералния НПО модел знаем, затова и не е очудващо, че го защитава с плам.... Иначе няма грантове, акато няма грантове, няма и пиене!
4. Ще се моля за душата му!
Коментиран от #51
20:46 27.07.2026
51 az СВО Победа 81
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":учудващо
20:47 27.07.2026
52 Омир
20:49 27.07.2026
53 666
До коментар #12 от "Дедо":Прав си ,или както го е казал един по-добър от Нолан - много шум за нищо!
20:50 27.07.2026
54 665
20:51 27.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 АманДа
20:56 27.07.2026
58 Иво
21:03 27.07.2026
59 Без име
21:06 27.07.2026
60 🦁ЩЩД🦁
21:08 27.07.2026