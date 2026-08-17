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Тежка нощ на пътя: Пешеходец загина, диво прасе затвори път

Тежка нощ на пътя: Пешеходец загина, диво прасе затвори път

17 Август, 2026 04:25, обновена 17 Август, 2026 04:28 393 1

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Два тежки инцидента белязаха изминалата нощ в Кюстендил и Бургас, оставяйки жертва и блокиран трафик

Тежка нощ на пътя: Пешеходец загина, диво прасе затвори път - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

70-годишен пешеходец почина на място, след като беше блъснат от лек автомобил на околовръстния път в Кюстендил. Часове по-късно, излязло диво прасе предизвика сблъсък и наложи пълното затваряне на натоварената отсечка между бургаския квартал „Крайморие“ и село Маринка. Полицията разследва причините за инцидентите, а пътните екипи апелират за повишено внимание.

Трагедия в Кюстендил: 70-годишен мъж загина на Околовръстното

Фаталният инцидент в Кюстендил е станал около 21:00 часа в неделя вечерта. Възрастният мъж е бил прегазен на околовръстния път на града, в района на улица „София“, непосредствено до ромския квартал. По данни на Областната дирекция на МВР, зад волана на автомобила е бил 21-годишен младеж.

  • Място на инцидента: Кюстендил, Околовръстен път при ул. „София“.
  • Жертва: Пътник/пешеходец на 70 години, починал на място.
  • Водач: 21-годишен мъж с отрицателни проби за алкохол и наркотици.
  • Напрежение: Жители на квартала изразиха недоволство и съмнения относно състоянието на шофьора.

Официалните данни, цитирани от БНР, потвърждават липсата на забранени субстанции в кръвта на водача, но разследването продължава.

Инцидент край Бургас: Диво прасе излезе на пътя и помля две коли

Вторият сериозен инцидент се случи в района на Бургас, където внезапно появило се диво прасе на пътното платно стана причина за катастрофа. Произшествието е регистрирано в района на асфалтовата база по пътя, свързващ квартал „Крайморие“ и село Маринка.

  • Материални щети: Сериозно са повредени две моторни превозни средства.
  • Пострадали: Няма информация за тежко ранени хора при сблъсъка.
  • Реакция на МВР: Пътят беше незабавно затворен за движение за извършване на огледи.

Според официалното съобщение на БТА, ОДМВР – Бургас въведе временна организация на движението.

Обходен маршрут за шофьорите около Бургас:

Заради блокирания участък трафикът се пренасочва по следния обходен маршрут:

  • Преминаване през бургаския комплекс „Меден рудник“.
  • Пренасочване към село Димчево.
  • Излизане при село Маринка и обратно към основното направление.

Очаква се огледите на местопроизшествията да приключат в ранните сутрешни часове, след което движението край Бургас ще бъде напълно възстановено. От КАТ напомнят на водачите да шофират с намалена скорост в извънградските райони поради повишен риск от пресичащи диви животни и лоша видимост.


България
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  • 1 Тоест

    0 0 Отговор
    21 годишен младеж с кола убива видимо без никаква причина възрастен мъж на 70 години който се движи пеша тоест без кола по околоградската отсечка улица.
    Къде му се пречка.

    04:43 17.08.2026

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