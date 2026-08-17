Тежка нощ на пътя: Пешеходец загина, диво прасе затвори път

70-годишен пешеходец почина на място, след като беше блъснат от лек автомобил на околовръстния път в Кюстендил. Часове по-късно, излязло диво прасе предизвика сблъсък и наложи пълното затваряне на натоварената отсечка между бургаския квартал „Крайморие“ и село Маринка. Полицията разследва причините за инцидентите, а пътните екипи апелират за повишено внимание.
Трагедия в Кюстендил: 70-годишен мъж загина на Околовръстното
Фаталният инцидент в Кюстендил е станал около 21:00 часа в неделя вечерта. Възрастният мъж е бил прегазен на околовръстния път на града, в района на улица „София“, непосредствено до ромския квартал. По данни на Областната дирекция на МВР, зад волана на автомобила е бил 21-годишен младеж.
- Място на инцидента: Кюстендил, Околовръстен път при ул. „София“.
- Жертва: Пътник/пешеходец на 70 години, починал на място.
- Водач: 21-годишен мъж с отрицателни проби за алкохол и наркотици.
- Напрежение: Жители на квартала изразиха недоволство и съмнения относно състоянието на шофьора.
Официалните данни, цитирани от БНР, потвърждават липсата на забранени субстанции в кръвта на водача, но разследването продължава.
Инцидент край Бургас: Диво прасе излезе на пътя и помля две коли
Вторият сериозен инцидент се случи в района на Бургас, където внезапно появило се диво прасе на пътното платно стана причина за катастрофа. Произшествието е регистрирано в района на асфалтовата база по пътя, свързващ квартал „Крайморие“ и село Маринка.
- Материални щети: Сериозно са повредени две моторни превозни средства.
- Пострадали: Няма информация за тежко ранени хора при сблъсъка.
- Реакция на МВР: Пътят беше незабавно затворен за движение за извършване на огледи.
Според официалното съобщение на БТА, ОДМВР – Бургас въведе временна организация на движението.
Обходен маршрут за шофьорите около Бургас:
Заради блокирания участък трафикът се пренасочва по следния обходен маршрут:
- Преминаване през бургаския комплекс „Меден рудник“.
- Пренасочване към село Димчево.
- Излизане при село Маринка и обратно към основното направление.
Очаква се огледите на местопроизшествията да приключат в ранните сутрешни часове, след което движението край Бургас ще бъде напълно възстановено. От КАТ напомнят на водачите да шофират с намалена скорост в извънградските райони поради повишен риск от пресичащи диви животни и лоша видимост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоест
Къде му се пречка.
04:43 17.08.2026