Времето днес, прогноза за понеделник, 17 август: Слънце и жега до 35 градуса

През денонощието ще преобладава ясно и спокойно време. През деня в понеделник, 17 август, ще бъде горещо и слънчево. Очаква се слаб, а в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в страната ще достигнат високи летни стойности – между 30°C и 35°C. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), сутрешните температури ще донесат кратко разхлаждане, варирайки най-често между 14°C и 17°C.

Времето по градове

София : Около 31°C, изцяло слънчево.

: Около 31°C, изцяло слънчево. Пловдив : Очаква се горещо време с температури до 34°C - 35°C.

: Очаква се горещо време с температури до 34°C - 35°C. Варна : Максимални стойности около 26°C - 28°C.

: Максимални стойности около 26°C - 28°C. Бургас: Топло и приятно време с температури до 28°C.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще има отлични условия за плаж и почивка. Вятърът след обяд ще се ориентира от югоизток и ще е до умерен. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 26°C и 28°C. Морската вода остава топла с температури около 24°C - 25°C, а вълнението на морето ще бъде умерено – между 2 и 3 бала.

Прогноза за планините

Планинските масиви ще предложат слънчево време, подходящо за туризъм. Следобед над отделни планински райони в Западна България ще се развие незначителна купеста облачност, но без съществени валежи. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°C, а на 2000 метра – около 15°C.