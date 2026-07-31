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Петима задържани при две полицейски операции за престъпления, свързани с наркотици

Петима задържани при две полицейски операции за престъпления, свързани с наркотици

31 Юли, 2026 17:09 640 4

  • наркотици-
  • полиция-
  • варна

При акциите са иззети различни наркотични вещества, а по двата случая са образувани досъдебни производства

Петима задържани при две полицейски операции за престъпления, свързани с наркотици - 1
Снимка: ОДМВР Варна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Криминалистите от Трето РУ са задържали трима мъже, на 28, 35 и 57 години в момент на сделка с наркотични вещества на 28 юли. При последвалото претърсване и изземване в имот, обитаван от един от тях /с криминални регистрации/ били открити електронна везна със следи от тетрахидроканабинол, 79,58 грама марихуана в различни разфасовки, подготвени за разпространение, както и шишета със синтетичен канабиноид.

Видът на иззетите наркотични вещества е установен с експертна справка. Извършителят, на 57-години, е задържан под стража. Той е осъждан, както в България, така и в чужбина.

Ден по-късно, при друга специализирана операция, служители на сектор „Криминална полиция“ при Първо РУ, след сигнал за 32-годишен криминално проявен и осъждан мъж, който разпространява наркотични вещества, предприели наблюдение. В хода на полицейските действия мъжът е засечен да изхвърля пакетче с бяло кристалообразно вещество в паркиран лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж.

Двамата били задържани, след което 36-годишният доброволно предал пакетчето. При извършения личен обиск у 32-годишния служителите открили и още една опаковка със същото вещество. Според данните от експертната справка иззетите вещества са метамфетамин, с общо тегло 11,33 грама. Случаят е докладван на Окръжна прокуратура и има повдигнати обвинения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 2 Отговор
    Изтpити са ми всички коментари в много статии назад! Защо?

    17:15 31.07.2026

  • 2 Боко Престъпникът

    2 1 Отговор
    Предварително ви казвам, че аз тия не ги познавам!!!

    17:15 31.07.2026

  • 3 очевидец

    0 0 Отговор
    Нещата се решават лесно - каска, щит и огнестрелно полуавтоматично оръжие с 200 пълнителя в багажника на всяка кола.

    17:36 31.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Аз викам ,с наркотиците да се натирят към Турция ,там поне ги съдят веднага ,тука защо ги хващат като утре ще ги пуснат

    17:51 31.07.2026