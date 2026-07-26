Каква е твоята позиция за войната в Украйна, другарко президент? Формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл

Вече три дни първа или от първите новини на нашите медии е, че Йотова е станала кандидат за президент като… президент.
Освен ако много не бъркам, новина щеше да има, ако Йотова се бе отказала да се кандидатира. Иначе постоянното облъчване с пространни интервюта и репортажи на нещо толкова банално превръща (или затвърждава?) нашите медии в пропагандни рупори. Ами че къде остана ролята на журналистиката като “опозиция на всяка власт”?
Иначе самото интервю по “Панорама” отново бе безсрамно използвано полагаемо време на пореден президент от една и съща двойка за … свои изборни цели.
Не го гледах, поради здравословни опасения за стомашни проблеми. Но в интернет ми се наби все същият профански комунистически манталитет.
Журналистът я пита защо Путин не прекрати войната, демек, защо към него няма призиви за мир. А тя? “Аз не разсъждавам така” ?!? И следва ала бала пледоария насочена срещу - естествено - Европа: как нямала единна позиция срещу “конфликта” ?!? (ами заради кого?!?), а толкова страдала с фалити на големи компании ?!?
А твоята позиция каква е, другарко президент? Или избра да се избършеш с тезата (за преговори!!!) на Хенри Кисинджър за нарочно двусмислие? Ясна обаче като ден - формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл - като в една вечна снимка.
Класически, автентичен гьонсуратлък!
И това нещо иска да е президент на европейска държава ?!? Защото “хората я искали?!?”
Да, разбираемо е голямото притеснение на демократичната общност как България потъва с такива “прогресивни” лидери на държавата.
И как час по-скоро трябва да имаме наш кандидат, не просто европеец, а просто нормален, възпитан и образован човек - хуманист, който прави разлика между добро и зло.
Дали ще е Андрей Гюров? Да, в момента няма по-подходящ кандидат. Дали ще се кандидатира - не знам.
Вероятно има значение и точното време:
- да не е просто реакция на Йотова, която явно иска да заглуши гафовете на Радев с бюджета и самолетите.
- да не е в мъртво медийно време - когато държавата излиза в лятна отпуска, а с нея и …публицистиката (да не би човек да си помисли, че е на държавен щат?)
- да не дава цял месец време на жълтурите да изливат помия върху него;
- да осигури подкрепа, организация и финансиране на кампанията.
Не знам, просто предполагам. Дано преценката на щаба му е правилна.
Но така или иначе времето не работи за Радев и Йотова. Убеден съм, че ни чака гореща есен, която ще им провали кампанията. И достатъчно хора ще гласуват против Йотова, осъзнали Радев.
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Другарката
Коментиран от #21
16:03 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хелмут
Коментиран от #41
16:05 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
16:06 26.07.2026
8 Сатана Z
16:06 26.07.2026
9 Йцкдкдк
16:09 26.07.2026
10 Гений Кънчев
16:10 26.07.2026
11 Цвете
Коментиран от #25
16:10 26.07.2026
12 Другарката
16:10 26.07.2026
13 Ахааа
Коментиран от #18
16:10 26.07.2026
14 Путин гол до кръста на пони
16:10 26.07.2026
15 Неутрално
16:11 26.07.2026
16 Ха ха
Коментиран от #28
16:11 26.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ха,ха
До коментар #13 от "Ахааа":Кво се е изляло,изобщо не чета вече тъпотиите на всеки платен пропагандист,териториянци😂🤣
16:13 26.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Окооо
До коментар #1 от "Другарката":И да плюете и да храчите и да грачите, глас народен- глас Божи! Тя ще бъде избран президент и то още на първия тур! А вие, които не можете, да се примерите, че вече има нов вид управление- може да продължите да лаете- но сте абсолютно малцинство, крещящоо малцинство!
Коментиран от #30, #36
16:14 26.07.2026
22 Кънев,епилирай си краката
16:14 26.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цвете мое
До коментар #11 от "Цвете":Йотова никога не е била министър председател, беше говорителка в телевизията
16:16 26.07.2026
26 Мутата
16:16 26.07.2026
27 Сатана Z
16:16 26.07.2026
28 Евроатлантик
До коментар #16 от "Ха ха":Да, прав си не гласувай за комунистите- ГЕРБ- ДПС и патерици... Те от най- върли комунисти се пребоядисаха на демократи и антикомунисти !
Коментиран от #52
16:16 26.07.2026
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:17 26.07.2026
30 Така е
До коментар #21 от "Окооо":Като не искат Костадинов за президент, ще получат Йотова.
16:17 26.07.2026
31 Сатана Z
16:18 26.07.2026
32 Абе Генчу, не разбра
16:18 26.07.2026
33 Народа
Йотова би била достоен президент.
Коментиран от #39
16:18 26.07.2026
34 Гост
ПС
Генчо, мама, пази си центровете, шти трябват да си купиш червена връзка и крем Бочко!
Коментиран от #42
16:19 26.07.2026
35 до кънев ли е педерастлиекакво е
16:20 26.07.2026
36 На Втория тур -
До коментар #21 от "Окооо":Костадинов и Йотова.
Евроатлантиците да избират!
Коментиран от #43
16:20 26.07.2026
37 А ве тоА Пъдпъдък...
Е не му го щем...имаме си!
16:21 26.07.2026
38 Сатана Z
Коментиран от #62, #64
16:21 26.07.2026
39 Копеи не философствай!
До коментар #33 от "Народа":Отивай да се въргаляш в Безмер 😅😅😅
Коментиран от #46
16:22 26.07.2026
40 Ако този може да задава този въпрос на
16:23 26.07.2026
41 Всички -
До коментар #4 от "Хелмут":без изключение!
16:23 26.07.2026
42 Ся остава за капак...!
До коментар #34 от "Гост":Да ни публикуват и някоя статия по темата и от Ленче-Кремче и Хубавото Наде и хептен ще ударя кепенците на сайта...!
16:24 26.07.2026
43 Пепи Волгата
До коментар #36 от "На Втория тур -":Избирайте когато си искате.Аз избрах еврото!
16:24 26.07.2026
44 Гост
Коментиран от #54
16:25 26.07.2026
45 🦁ЩЩД🦁
16:26 26.07.2026
46 Центак,не философствай!
До коментар #39 от "Копеи не философствай!":Отивай да се въргаляш в окопите на Крематорск...!
Нали не е паднал все още и гривните имат нужда от твоята ценна помощ... 😅😅😅
16:27 26.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Аве ивгечо
Коментиран от #55
16:29 26.07.2026
50 Евгени от Алфапласт
16:29 26.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Не само
До коментар #28 от "Евроатлантик":И ДБ са същите тъмнокафяви комуняги сега се изживяват като демократи
16:31 26.07.2026
53 Хмм
16:32 26.07.2026
54 Корвичке,
До коментар #44 от "Гост":ясен ни е твоят гейски произход.
16:32 26.07.2026
55 Я пъ тоа
До коментар #49 от "Аве ивгечо":Що преди 2014г бе тихо и спокойно в Украйна.
После дойдоха паравоенните на путин
16:32 26.07.2026
56 Хасковски каунь
За разлика от Президента
16:33 26.07.2026
57 Интересно
16:35 26.07.2026
58 Гог
16:35 26.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дама
16:38 26.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Кирпича
До коментар #38 от "Сатана Z":Прегръдката на Москва те превръща в роб , човек без идентичност , ще си окован докато съществуваш.
16:40 26.07.2026
63 Отчет давам само на Гундяев
Пак Критиките към Йотова се коренят в официалното посещение на патриарх Кирил в България през март 2018 г. за честванията на 3 март.
Кадри от посрещането: Тогава бяха разпространени кадри, на които Йотова прави дълбок поклон (коленичи) пред руския патриарх и му целува ръка.
16:40 26.07.2026
64 Ха ха ха ха
До коментар #38 от "Сатана Z":Ти явно си родом след 1997-ма и не помниш нищетата и мизерията, когато бяхме с азиатските ти братя.
16:41 26.07.2026