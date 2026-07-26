Каква е твоята позиция за войната в Украйна, другарко президент? Формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл

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Вече три дни първа или от първите новини на нашите медии е, че Йотова е станала кандидат за президент като… президент.

Освен ако много не бъркам, новина щеше да има, ако Йотова се бе отказала да се кандидатира. Иначе постоянното облъчване с пространни интервюта и репортажи на нещо толкова банално превръща (или затвърждава?) нашите медии в пропагандни рупори. Ами че къде остана ролята на журналистиката като “опозиция на всяка власт”?

Иначе самото интервю по “Панорама” отново бе безсрамно използвано полагаемо време на пореден президент от една и съща двойка за … свои изборни цели.

Не го гледах, поради здравословни опасения за стомашни проблеми. Но в интернет ми се наби все същият профански комунистически манталитет.

Журналистът я пита защо Путин не прекрати войната, демек, защо към него няма призиви за мир. А тя? “Аз не разсъждавам така” ?!? И следва ала бала пледоария насочена срещу - естествено - Европа: как нямала единна позиция срещу “конфликта” ?!? (ами заради кого?!?), а толкова страдала с фалити на големи компании ?!?

А твоята позиция каква е, другарко президент? Или избра да се избършеш с тезата (за преговори!!!) на Хенри Кисинджър за нарочно двусмислие? Ясна обаче като ден - формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл - като в една вечна снимка.

Класически, автентичен гьонсуратлък!

И това нещо иска да е президент на европейска държава ?!? Защото “хората я искали?!?”

Да, разбираемо е голямото притеснение на демократичната общност как България потъва с такива “прогресивни” лидери на държавата.

И как час по-скоро трябва да имаме наш кандидат, не просто европеец, а просто нормален, възпитан и образован човек - хуманист, който прави разлика между добро и зло.

Дали ще е Андрей Гюров? Да, в момента няма по-подходящ кандидат. Дали ще се кандидатира - не знам.

Вероятно има значение и точното време:

- да не е просто реакция на Йотова, която явно иска да заглуши гафовете на Радев с бюджета и самолетите.

- да не е в мъртво медийно време - когато държавата излиза в лятна отпуска, а с нея и …публицистиката (да не би човек да си помисли, че е на държавен щат?)

- да не дава цял месец време на жълтурите да изливат помия върху него;

- да осигури подкрепа, организация и финансиране на кампанията.

Не знам, просто предполагам. Дано преценката на щаба му е правилна.

Но така или иначе времето не работи за Радев и Йотова. Убеден съм, че ни чака гореща есен, която ще им провали кампанията. И достатъчно хора ще гласуват против Йотова, осъзнали Радев.

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