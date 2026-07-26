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Каква е твоята позиция за войната в Украйна, другарко президент? Формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл

Каква е твоята позиция за войната в Украйна, другарко президент? Формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл

26 Юли, 2026 16:00 939 64

  • позиция-
  • война-
  • украйна-
  • евгений кънев-
  • президент-
  • европа-
  • кремъл

Да, разбираемо е голямото притеснение на демократичната общност как България потъва с такива “прогресивни” лидери на държавата.

Каква е твоята позиция за войната в Украйна, другарко президент? Формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вече три дни първа или от първите новини на нашите медии е, че Йотова е станала кандидат за президент като… президент.
Освен ако много не бъркам, новина щеше да има, ако Йотова се бе отказала да се кандидатира. Иначе постоянното облъчване с пространни интервюта и репортажи на нещо толкова банално превръща (или затвърждава?) нашите медии в пропагандни рупори. Ами че къде остана ролята на журналистиката като “опозиция на всяка власт”?
Иначе самото интервю по “Панорама” отново бе безсрамно използвано полагаемо време на пореден президент от една и съща двойка за … свои изборни цели.
Не го гледах, поради здравословни опасения за стомашни проблеми. Но в интернет ми се наби все същият профански комунистически манталитет.
Журналистът я пита защо Путин не прекрати войната, демек, защо към него няма призиви за мир. А тя? “Аз не разсъждавам така” ?!? И следва ала бала пледоария насочена срещу - естествено - Европа: как нямала единна позиция срещу “конфликта” ?!? (ами заради кого?!?), а толкова страдала с фалити на големи компании ?!?
А твоята позиция каква е, другарко президент? Или избра да се избършеш с тезата (за преговори!!!) на Хенри Кисинджър за нарочно двусмислие? Ясна обаче като ден - формално с Европа, неформално на колене пред Кремъл - като в една вечна снимка.
Класически, автентичен гьонсуратлък!
И това нещо иска да е президент на европейска държава ?!? Защото “хората я искали?!?”
Да, разбираемо е голямото притеснение на демократичната общност как България потъва с такива “прогресивни” лидери на държавата.
И как час по-скоро трябва да имаме наш кандидат, не просто европеец, а просто нормален, възпитан и образован човек - хуманист, който прави разлика между добро и зло.
Дали ще е Андрей Гюров? Да, в момента няма по-подходящ кандидат. Дали ще се кандидатира - не знам.
Вероятно има значение и точното време:
- да не е просто реакция на Йотова, която явно иска да заглуши гафовете на Радев с бюджета и самолетите.
- да не е в мъртво медийно време - когато държавата излиза в лятна отпуска, а с нея и …публицистиката (да не би човек да си помисли, че е на държавен щат?)
- да не дава цял месец време на жълтурите да изливат помия върху него;
- да осигури подкрепа, организация и финансиране на кампанията.
Не знам, просто предполагам. Дано преценката на щаба му е правилна.
Но така или иначе времето не работи за Радев и Йотова. Убеден съм, че ни чака гореща есен, която ще им провали кампанията. И достатъчно хора ще гласуват против Йотова, осъзнали Радев.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другарката

    20 16 Отговор
    Няма да се отчитам пред вас, а само пред Гундяев.

    Коментиран от #21

    16:03 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хелмут

    29 20 Отговор
    Всички бесни кучета, тръгнали срещу Русия, си счупиха зъбите.

    Коментиран от #41

    16:05 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    20 9 Отговор
    Ами демократичните сили да спретнат една кандидат президенстка двойка от Рада дълбоката и Хекимянка и лесно ще победят другарката Йотова

    16:06 26.07.2026

  • 8 Сатана Z

    19 17 Отговор
    Аз ще гласувам за Йотова,а не за пдофилската двойка Гюров—милиционер.

    16:06 26.07.2026

  • 9 Йцкдкдк

    14 11 Отговор
    Позиция - чинно на ду пе на за да целува ръка на гундяев!

    16:09 26.07.2026

  • 10 Гений Кънчев

    26 8 Отговор
    Поръчков пасквил на непригоден за нищо автор. Хубавото е, че повечето българи или не са чували за него или не му обръщат внимание, за разлика от читателите на Факти, където неговите писания се представят най-редовно като "алтернативна" гледна точка, съвпадаща с редакционната политика. Това е евродемокрацията в стил ППДБ.Добре, че е Ев.гений, че да разберем, какви са идеите на Йотова.

    16:10 26.07.2026

  • 11 Цвете

    11 12 Отговор
    САМО ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ, КАТО В МОСКВА?! 4 ГОДИНИ ПУТИН, 4 ГОДИНИ МЕДВЕДЕВ?! НО КЛЕКЪТ Й ПРЕД ГУНДЯЕВ ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В ИСТОРИЯТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, КАК БИВШАТА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ Е КОЛЕНИЧИЛА ПРЕД ЕДИН АГЕНТ В РАСО. И ТОЙ НЕ Е КАКЪВ ДА Е. КГБ.

    Коментиран от #25

    16:10 26.07.2026

  • 12 Другарката

    9 17 Отговор
    президент е чуждопоклоничка! Ориентирана е към монголоидните!

    16:10 26.07.2026

  • 13 Ахааа

    17 9 Отговор
    Поредната платена неморална публикация ! Как е възможно това, КОЙ допуска такива долни слова и помия да се изливат тук? Кому е нужно това ?

    Коментиран от #18

    16:10 26.07.2026

  • 14 Путин гол до кръста на пони

    6 9 Отговор
    Задунайчик! Засега програмата на здравите сили в Масква работи перфектно. Радев беше Президент, Боко и Шиши бяха премиери, сега Ради си е премиер, Лянито Йотова е Президент и наесен ще бъде същото. Боко и Шиши ще стоят на сянка докато дойде време да излязат пак на сцената. Така, че не вальнуйтес многа, спакойно и увиедемся на есен.

    16:10 26.07.2026

  • 15 Неутрално

    0 0 Отговор
    Териториянци

    16:11 26.07.2026

  • 16 Ха ха

    8 10 Отговор
    Никога няма да гласувам за комонистите вече разбрах ,че са корумпирани и продажни некъдърници.Радев предаде милион и половина българи като ги излъга

    Коментиран от #28

    16:11 26.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха,ха

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ахааа":

    Кво се е изляло,изобщо не чета вече тъпотиите на всеки платен пропагандист,териториянци😂🤣

    16:13 26.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Окооо

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Другарката":

    И да плюете и да храчите и да грачите, глас народен- глас Божи! Тя ще бъде избран президент и то още на първия тур! А вие, които не можете, да се примерите, че вече има нов вид управление- може да продължите да лаете- но сте абсолютно малцинство, крещящоо малцинство!

    Коментиран от #30, #36

    16:14 26.07.2026

  • 22 Кънев,епилирай си краката

    9 4 Отговор
    И отиди на София прайд,дърт пдофил!

    16:14 26.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цвете мое

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Йотова никога не е била министър председател, беше говорителка в телевизията

    16:16 26.07.2026

  • 26 Мутата

    7 5 Отговор
    Тоя мухльо какво се пъни.

    16:16 26.07.2026

  • 27 Сатана Z

    7 9 Отговор
    Няма да позволим България да бъде отделена от.нейната спасителка Русия!

    16:16 26.07.2026

  • 28 Евроатлантик

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха":

    Да, прав си не гласувай за комунистите- ГЕРБ- ДПС и патерици... Те от най- върли комунисти се пребоядисаха на демократи и антикомунисти !

    Коментиран от #52

    16:16 26.07.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    Кънев да се кандидатира за президент щом смята че е по подходящ от Йотова ама май го е страх че ще стане за смях

    16:17 26.07.2026

  • 30 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Окооо":

    Като не искат Костадинов за президент, ще получат Йотова.

    16:17 26.07.2026

  • 31 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Йотова е с класи над събирача на голф топки Гюров.Да не говорим за неговия съселяни—ортак в задругата ,милиционера Кандев .

    16:18 26.07.2026

  • 32 Абе Генчу, не разбра

    2 3 Отговор
    ли най-сетне кво tпо парче си , бе?

    16:18 26.07.2026

  • 33 Народа

    3 5 Отговор
    подкрепи с огромно мнозинство Радев , а не отpeпkи с наколенки като всички били на власт до преди него. Това очакваме от него. Да гледа нашия интерес , не урсуланския .
    Йотова би била достоен президент.

    Коментиран от #39

    16:18 26.07.2026

  • 34 Гост

    3 3 Отговор
    Тоя си го знаем! Дайте нещо ново, не само отчаяните вопли на умрели от глад представители на нам кое си!!!
    ПС
    Генчо, мама, пази си центровете, шти трябват да си купиш червена връзка и крем Бочко!

    Коментиран от #42

    16:19 26.07.2026

  • 35 до кънев ли е педерастлиекакво е

    4 4 Отговор
    другарю кънев каква до@@@лна подлога сте искамдавичукамвдъртиязадник

    16:20 26.07.2026

  • 36 На Втория тур -

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Окооо":

    Костадинов и Йотова.

    Евроатлантиците да избират!

    Коментиран от #43

    16:20 26.07.2026

  • 37 А ве тоА Пъдпъдък...

    1 2 Отговор
    ...,пак ли го изстапанихте ,да раздава евроатлантически акъл...?!
    Е не му го щем...имаме си!

    16:21 26.07.2026

  • 38 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Бъдещето на България е в братската прегръдка на Москва. Можем да изберем и друг свят - бедност, морален разпад, фалити на фирми, нищета и тъга. Или да останем с Илияна Йотова в света на просперитет, морал и щастие на Руския Мир!

    Коментиран от #62, #64

    16:21 26.07.2026

  • 39 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Народа":

    Отивай да се въргаляш в Безмер 😅😅😅

    Коментиран от #46

    16:22 26.07.2026

  • 40 Ако този може да задава този въпрос на

    4 1 Отговор
    Президента трябва да може да отиде и да го зададе на хората които са гласували за този президент точно заради позицията му по тези въпроси ,Евгени Кънев има ли кураж да излезе и да обвинява хората че е престъпно да не са русофоби и дали ще си тръгне жив след такива сцени от негова страна

    16:23 26.07.2026

  • 41 Всички -

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хелмут":

    без изключение!

    16:23 26.07.2026

  • 42 Ся остава за капак...!

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Да ни публикуват и някоя статия по темата и от Ленче-Кремче и Хубавото Наде и хептен ще ударя кепенците на сайта...!

    16:24 26.07.2026

  • 43 Пепи Волгата

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "На Втория тур -":

    Избирайте когато си искате.Аз избрах еврото!

    16:24 26.07.2026

  • 44 Гост

    1 2 Отговор
    Срам ме е като чета такива гнусотии. България не е европейска подлога. България трябва да.заеме.своето достойно място редом с Чечня, Дагестан и другите достойни републики в Съветския съюз. Илияна Йотова ще заеме достойното си място до достойни лидери като Рамзан Кадиров!

    Коментиран от #54

    16:25 26.07.2026

  • 45 🦁ЩЩД🦁

    6 2 Отговор
    "Факти",моля незабавно го свалете това пасквилче,ако искате да си имаме взаимно уважение."Президент".е официална институция в Република България ! А официалното обръщение е "господин" или " госпожа"/"госпожица"! Тоя къде се намира !Изобщо не е задължително мнението по какъвто и да е въпрос на Президента на Република България, да съвпада с неговото !

    16:26 26.07.2026

  • 46 Центак,не философствай!

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Копеи не философствай!":

    Отивай да се въргаляш в окопите на Крематорск...!
    Нали не е паднал все още и гривните имат нужда от твоята ценна помощ... 😅😅😅

    16:27 26.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Аве ивгечо

    3 0 Отговор
    Кий предизвика тази война кой наруши всички споразумения кой убиваше беззащитни хора и деца каквото търсеха си го намериха

    Коментиран от #55

    16:29 26.07.2026

  • 50 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Адашът пак е изплискал легена. Брат, спри с тия дивотии, че само срамиш хубавото име!

    16:29 26.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не само

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Евроатлантик":

    И ДБ са същите тъмнокафяви комуняги сега се изживяват като демократи

    16:31 26.07.2026

  • 53 Хмм

    1 1 Отговор
    неформално, за да спечели гласовете на Радев, спечели ли веднъж ще стане като нинова, ще говори против Радев

    16:32 26.07.2026

  • 54 Корвичке,

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    ясен ни е твоят гейски произход.

    16:32 26.07.2026

  • 55 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Аве ивгечо":

    Що преди 2014г бе тихо и спокойно в Украйна.
    После дойдоха паравоенните на путин

    16:32 26.07.2026

  • 56 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Веднага разбрах че си ти Евгени, подвластния на Скорос и захлебващ от него.
    За разлика от Президента

    16:33 26.07.2026

  • 57 Интересно

    2 0 Отговор
    Всички ли пeй-дaли в Бг се именуват евгенийй... минчеф, дайноф, кънеф....

    16:35 26.07.2026

  • 58 Гог

    1 0 Отговор
    От кундраджий какво очаквате.

    16:35 26.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дама

    0 0 Отговор
    Йотова натрупа голям административен опит 9г.като вицепрезидент и сега, като президент, така че не виждам причини за неодобрение.

    16:38 26.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Кирпича

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Прегръдката на Москва те превръща в роб , човек без идентичност , ще си окован докато съществуваш.

    16:40 26.07.2026

  • 63 Отчет давам само на Гундяев

    0 0 Отговор
    Скандалният протокол:
    Пак Критиките към Йотова се коренят в официалното посещение на патриарх Кирил в България през март 2018 г. за честванията на 3 март.
    Кадри от посрещането: Тогава бяха разпространени кадри, на които Йотова прави дълбок поклон (коленичи) пред руския патриарх и му целува ръка.

    16:40 26.07.2026

  • 64 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Ти явно си родом след 1997-ма и не помниш нищетата и мизерията, когато бяхме с азиатските ти братя.

    16:41 26.07.2026