Заведенията в Турция вече трябва да посочват калориите в менюто

Заведенията за хранене в Турция вече трябва да посочват в своите менюта калориите във всяко едно ядене, което предлагат, както и продуктите и алергените, които то съдържа, съобщиха от Министерството за земеделието и горите в Турция, предаде БТА.

Мярката е задължителна от началото на юли за всички заведения, които са част от вериги. Останалите имат срок до края на 2026 г. да започнат да посочват съдържанието и до края на 2027 г. - калориите в храните.

Данните трябва да фигурират върху хартиеното меню, менютата на дигитален екран, както и тези, които са достъпни през QR код.

Въвеждането на мярката трябва да направи гражданите по-информирани за това, което консумират, и да им помогне при избора, който е свързан с личните им предпочитания или здравословно състояние.

От Министерството на земеделието посочват и телефони за подаване на сигнали при нарушения.

Това е поредната стъпка, с която турските власти въвеждат по-стриктни правила, насочени към защитата на потребителите.

В края на март 2026 г. Турското министерство на земеделието и горите въведе нови правила, ограничаващи употребата на определени форми, дизайни и изображения, смятани за чувствителни, при опаковането на хранителни продукти и напитки, с цел подобряване на защитата на физическото, психическото и социалното развитие на подрастващите.

Наред с това заведенията бяха задължени да въведат менюта с QR код, чрез които да бъде ограничена спекулата в цените.