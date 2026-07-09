Замърсяването с пластмаса е сериозна заплаха за гръцките плажове

Замърсяването с пластмаси продължава да представлява сериозна заплаха за крайбрежието на Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", позовавайки се на данни на Световния фонд за природата (WWF), предаде БТА.
Последният доклад на WWF в рамките на програмата за мониторинг на морските отпадъци "Осинови плаж", обхващащ периода от 2021 до 2026 г. В него се посочва, че нивата на пластмасови отпадъци по гръцките плажове остават далеч над европейските прагове. За първи път еколозите установяват и наличие на микропластмаси.
Програмата „Осинови плаж“ е инициатива, която разчита на доброволци, училища, организации и обществени групи за събиране на качествени и количествени данни за замърсяването на крайбрежието.
Нейното начало е дадено през 2021 г. в Гърция. След това обхватът на програмата се разширява в региона на Средиземноморието. В инициативата участват представителства на Световния фонд за природата в Турция, Тунис, Мароко, Либия, Алжир и Италия.
Дългосрочната ѝ цел е да създаде европейска платформа за мониторинг на отпадъците по крайбрежието и да допринесе за усилията за подобряване на състоянието на Средиземно море.
Над 200 са доброволците, които са участвали в програмата в Гърция. Те са "осиновили" над 200 крайбрежни зони като се реализирани 637 проучвания на отпадъците в тях. От май 2021 г. до април 2026 г. доброволци са преброили 464 935 отпадъци в 204 плажа.
Около 80 процента от всички събрани отпадъци са били пластмасови изделия. Най-често срещаните отпадъци са фасовете от цигари, сочат данните. Сред другите често откривани предмети пластмасови капачки, сламки и парчета стиропор, допълва изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фекалиите в Черно море
11:39 09.07.2026
2 Ех Маро маро
11:40 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 МарияАтанасова
11:41 09.07.2026
5 Нали искат търговия с петролни танкери
Коментиран от #8
11:44 09.07.2026
6 от ганчовци ганки балканци по халки дик
11:46 09.07.2026
7 Гонче
Коментиран от #12
12:01 09.07.2026
8 Тоа па
До коментар #5 от "Нали искат търговия с петролни танкери":От кръчмар на златни акъл нещем
12:01 09.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Алибергов
12:12 09.07.2026
11 боклука се внася от бг
Коментиран от #15
12:15 09.07.2026
12 къпете се в пластмаса
До коментар #7 от "Гонче":и си мислете че сте голяма работа ние глупавите българи ще се къпем в черно море без пластмаса и други боклуци но човек трябвя да знае каде да ходи на море ! нека се радват комплексарите в гръцко по-добре за нас по-малко боклуци по морето…
12:18 09.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соваж бейби
12:46 09.07.2026
15 Соваж бейби
До коментар #11 от "боклука се внася от бг":Стига ги плю българите ,гърците ако са по хубави нямаше да допуснат такова нещо .
12:52 09.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.