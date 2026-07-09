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Замърсяването с пластмаса е сериозна заплаха за гръцките плажове

Замърсяването с пластмаса е сериозна заплаха за гръцките плажове

9 Юли, 2026 11:38 707 16

  • туризъм-
  • замърсяване-
  • пластмаса-
  • гърция-
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  • околна среда

Около 80 процента от всички събрани отпадъци са били пластмасови изделия. Най-често срещаните отпадъци са фасовете от цигари, сочат данните.

Замърсяването с пластмаса е сериозна заплаха за гръцките плажове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Замърсяването с пластмаси продължава да представлява сериозна заплаха за крайбрежието на Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", позовавайки се на данни на Световния фонд за природата (WWF), предаде БТА.

Последният доклад на WWF в рамките на програмата за мониторинг на морските отпадъци "Осинови плаж", обхващащ периода от 2021 до 2026 г. В него се посочва, че нивата на пластмасови отпадъци по гръцките плажове остават далеч над европейските прагове. За първи път еколозите установяват и наличие на микропластмаси.

Програмата „Осинови плаж“ е инициатива, която разчита на доброволци, училища, организации и обществени групи за събиране на качествени и количествени данни за замърсяването на крайбрежието.

Нейното начало е дадено през 2021 г. в Гърция. След това обхватът на програмата се разширява в региона на Средиземноморието. В инициативата участват представителства на Световния фонд за природата в Турция, Тунис, Мароко, Либия, Алжир и Италия.

Дългосрочната ѝ цел е да създаде европейска платформа за мониторинг на отпадъците по крайбрежието и да допринесе за усилията за подобряване на състоянието на Средиземно море.

Над 200 са доброволците, които са участвали в програмата в Гърция. Те са "осиновили" над 200 крайбрежни зони като се реализирани 637 проучвания на отпадъците в тях. От май 2021 г. до април 2026 г. доброволци са преброили 464 935 отпадъци в 204 плажа.

Около 80 процента от всички събрани отпадъци са били пластмасови изделия. Най-често срещаните отпадъци са фасовете от цигари, сочат данните. Сред другите често откривани предмети пластмасови капачки, сламки и парчета стиропор, допълва изданието.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Платена статия от Али бековите 🐷

    11:40 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МарияАтанасова

    12 2 Отговор
    А за българските - не е.

    11:41 09.07.2026

  • 5 Нали искат търговия с петролни танкери

    6 2 Отговор
    Ето сега се вижда резултата от петролните продукти по островите на Гърция

    Коментиран от #8

    11:44 09.07.2026

  • 6 от ганчовци ганки балканци по халки дик

    8 2 Отговор
    Най-често срещаните отпадъци са фасовете от цигари

    11:46 09.07.2026

  • 7 Гонче

    1 2 Отговор
    В интерес на истината тази година имаше супер много пластмасови отпадъци в морето в Гърция където ходихме, но това няма да ни откаже, защото при нас е ясно колко по-зле е.

    Коментиран от #12

    12:01 09.07.2026

  • 8 Тоа па

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нали искат търговия с петролни танкери":

    От кръчмар на златни акъл нещем

    12:01 09.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Алибергов

    2 2 Отговор
    Идвайте на Черноморието при нас пластмаса няма. Връщаме я за рециклиране и си а.каме на воля в морето.

    12:12 09.07.2026

  • 11 боклука се внася от бг

    2 0 Отговор
    съвсем нормално нали се е напълнила гърция с комплексар-ганчо кадето има ганчо има и боклук около него…

    Коментиран от #15

    12:15 09.07.2026

  • 12 къпете се в пластмаса

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гонче":

    и си мислете че сте голяма работа ние глупавите българи ще се къпем в черно море без пластмаса и други боклуци но човек трябвя да знае каде да ходи на море ! нека се радват комплексарите в гръцко по-добре за нас по-малко боклуци по морето…

    12:18 09.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Ми има решение забраняват се цигарите на плажа и в барове наоколо ,кофи за боклук и за животни пликове задължително.Който не спазва ред да плаща солидна глоба ,ще стане чисто.

    12:46 09.07.2026

  • 15 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "боклука се внася от бг":

    Стига ги плю българите ,гърците ако са по хубави нямаше да допуснат такова нещо .

    12:52 09.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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