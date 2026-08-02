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Цвета Кирилова: Гюров не е моят президент!

Цвета Кирилова: Гюров не е моят президент!

2 Август, 2026 17:40 1 623 33

  • цвета кирилова-
  • андрей гюров-
  • николай ненчев

В отговор на Асен Василев в "Панорама"

Цвета Кирилова: Гюров не е моят президент! - 1
Цвета Кирилова Цвета Кирилова журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във връзка с изявленията на Асен Василев в "Панорама", че Андрей Гюров е следващият президент на България, моля лидерът на "Продължаваме Промяната" да не говори като жрица от Александровската гробница, да ме прощава Перперикон, а да каже не кой ще е президент, а кой ще е кандидатът за държавен глава на ПП, след като са решили да играят самостоятелно.

Не знам дали боговоете му говорят в храма в "Мезек" или тракийски самодиви му свалят температурата в дъбовите гори в Странджа, но да се вземеш за по-велик предводител от Севт III и да си помислиш, че с т.нар градска десница от 100 000 души ще победиш армия от 1 400 000 противници, наистина трябва да не разбираш срещу какво се изправяш или вече си се взел за Леонидас. Това вече не е битка, а безпощадна политическа война. И срещу всички опити за налагане на суров автократичен режим трябва се изправи солидна армия с убедателен и непоклатим водач с опит във воденото на война, който знае и разбира заплахите, пред които сме изправени.

Точно преди един месец кандидатът за президент Николай Ненчев очерта ясен път за издигане на обща демократична кандидатура и предложението беше с отчетливо дефинирана рамка. В поредица от сериозни медийни участия Ненчев обясни, защо е необходимо да покажем единство и съгласие именно по един от най-важните национални въпроси в този момент - изборът на държавен глава. И позицията на Ненчев беше коректна, отговорна, съобразителна и зряла! Николай Ненчев подаде ръка за диалог, а формацията около Асен Василев категорично реши да излезе със самостоятелна позиция и да внуши, че Андрей Гюров вече е спечелил изборите - типичен инструмент от кремълската пропаганда.

И не Николай Ненчев разделя демократичната общност, а Асен Василев, като налага спуснат с парашут кандидат за президент, който още не е потвърдил, че ще се кандидатира, но в национален ефир Василев вече го определи за спечелил изборите. И на всичко отгоре се налага като единствената алтернатива на демократичната общност, без да се интересува от това всички останали какво мислят.

Има ли нужда да напомням, че именно Румен Радев посочи още един такъв парашутист, който едва владееше българския език за министър - председател на България и който донесе само беди за управлението на държавата, щети за бюджета и тежки обществени противоречия. Той не понесе никаква отговорност и напусна политиката. Нека Василев не се зарича, защото със същата риторика, че ще спечелят изборите за националния парламент и ще вземат 121 депутати, се оказаха безсмислена опозиция на 131 народни представители на Румен Радев.

Партията, която падна подзорно на колене и каза "С Вас сме, господин президент", а той ги нарече пред цялата нация - шарлатани, смята че без да обсъди с обществото коя кандидатура е най-достойна, има право да налага Гюров на останалите без обсъждане. Извадете кандидатите за президент на общ предварителен дебат, защото българският народ има право и задължение да прецени кой от тях е най-достоен и най-близо до профила за президент и кой може да отговори експертно, морално и мъдро на националните нужди, вътрешния дневен ред и сериозните заплахи срещу геополитическия курс на страната.

Андрей Гюров не е моят кандидат за президент!

Моят избор е Николай Ненчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цгх

    29 3 Отговор
    Кой го вълнува , ваши наши ясно сте всичките

    17:41 02.08.2026

  • 2 хехе

    46 1 Отговор
    Щото па оня измислен земеделец Ненчев има огромен шанс да стане Президент.

    17:43 02.08.2026

  • 3 Какво

    40 2 Отговор
    била казала някаква Цура , няма никакво значение ! Тя не е летва !

    17:44 02.08.2026

  • 4 Ами ти коя си,бе,моме?!

    41 4 Отговор
    Кифла!

    17:45 02.08.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    29 7 Отговор
    Кой те пита ма, краво? Ненчев е с никакъв потенциал, за разлика от Гюров. Ще го разбереш на изборите.

    17:46 02.08.2026

  • 6 И Гюро Михайлов не е моят президент

    13 5 Отговор
    А Асен Василев не е гей. По собствените му думи.

    Коментиран от #33

    17:47 02.08.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    17 3 Отговор
    Кач пара таз мома?

    17:48 02.08.2026

  • 8 Издигнете

    5 5 Отговор
    Мая Манолова!

    17:48 02.08.2026

  • 9 гюров

    13 12 Отговор
    изобщо не е подходящ

    17:49 02.08.2026

  • 10 Без майтап

    18 1 Отговор
    Тази звезда от къде изгря. Прашинката застанала под лъча и си повярвала че блести като скъпоценен камък.

    17:49 02.08.2026

  • 11 kоkорчо 💋🍌

    7 11 Отговор
    обаче румен е моят премиер

    17:51 02.08.2026

  • 12 Тая не я

    13 2 Отговор
    знам коя е но знам каква е - не е от умните, никак даже.

    17:51 02.08.2026

  • 13 Моят

    13 1 Отговор
    "президент" не е този измислен земеделец.Видяха го колко струва като воен. м-р.Присадили са му косица,ама акъл няма как!
    .

    Коментиран от #20

    17:52 02.08.2026

  • 14 ЦВЕТА ХАСИНТОВА ФОРТУНАТОВА

    8 7 Отговор
    АМА ТИ МОМЕ СЕРИОЗНОЛИ СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ БЪДЕ ЖЕНА ГОСПОЖА ЙОТОВА.

    17:53 02.08.2026

  • 15 факт

    6 4 Отговор
    То е ясно, че Гюров няма да е президент. Интересно ми е, какво крои бате Асенчо. Много е хитър да знаете, и докато вдига прахоляка с приказки за Гюров, нещо друго крои.

    17:53 02.08.2026

  • 16 сповдс

    12 1 Отговор
    Парцал, жълтопаветен парцал, цяла статия написала и си изложила всичките евро атлантически глупости които обилно притежава. "Моят избор е Николай Ненчев."??? Ники тупето и бил на нея на сърцето??? "Демократичен" парцал, ами никак не ни интересува точно колко си глупава. Това си е твои личен проблем и не е нужно да ни занимаваш с обилната си глупост. Да си вземеш Ники перуката във вас и да си разменяте тъпите си лозунги. Слава на Господ Иисус Христос, лъжите ви ни омръзнаха. Вече можете само вашата банда некадърници да си се харесвате и да си се радвате един на друг. Не искаме и да ви чуваме дори.

    17:54 02.08.2026

  • 17 Никой

    10 2 Отговор
    Точно такива тьотки разбиват и разделят умишлено демократичната общност като плюят по другите кандидати от същата общност. Що не плюе по осетинско руската кандидатка Йотова ? Колко процента гласове има Земеделския съюз на последните избори ?

    17:55 02.08.2026

  • 18 ЦВЕТЕ ДУШКО

    11 0 Отговор
    ТИ ПОЗНАВАШ ЛИ КУКОРЕВСКАТА ПЕРУКА ПОСЕТИ КУКОРЕВО И ТОГАВА ГО ВЪЗХВАЛЯВАЙ.

    17:57 02.08.2026

  • 19 идиоти вън

    8 5 Отговор
    А някой спомня ли си, че имаше някаква драма около Гюров БНБ и подуправителството му и имаше някакво решение на европейския съд за него?!?! А нечитав чиляк излезе, а искат президент да ми го правят, айде стига БЕ!!!!!

    17:57 02.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така ли?!

    8 1 Отговор
    Така ли ма, "земеделке" Цвето ?! Че КОЙ пък те пита ма, фатмашка слугиньо?! Пък и много си била "веща" по средновековна, тракийскйа и други истории, та ни демонстририш "култура", каквато ти липсва? Ненчев никога няма да бъде български президент, никога! Ние не сме забравили как СИКаджйиската мутра измами и излъга Реформаторския блок и провали съдебната реформа на Христо Иванов по поръчка на уродливоот 190- килограмово туловище! Христо Иванов напусан и прояви достойнство, но твоят "президент", председателят на едно от стотината БЗНС-та, дето никой не го бръсне за слива, остана да си натиска задника на министерския стол, харесаха му софрите, парите, секретарките и облагите на властта! Той предаде Радан Кънев ма,Цвето! Аз пък да ти обадя, че моят президент е Андрей Гюров, той е президент на всички десни сили! Той е президент и на Асен Василев! Асен Василев само за 3 месеца увелиич минималната пенсея с 250 - 300 лв. на един милион нещастници ма, земеделке Цвето! Я да си спомниш с двете гънки на мозъчето ти, как при първото престъпно правителство на мутрата от СИК пет хиляди пенсионери се самоубиха от глад и нищета, защото един милион несретници получаваха по 136 лв. на месец . цели 4 години без нито стотинка за Коледа и Великден ма, Цвето! Техните убийци са мутрата от СИК и чудовището Симеон Дянков, което Тиквата докара чак от Америка, за да ни предлага "постна пица"! Така че, бягай да подариш един гребен на твоя "земеделец" да си реши перука

    17:59 02.08.2026

  • 22 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ

    5 2 Отговор
    Кой та пита тебе ма...

    17:59 02.08.2026

  • 23 НИКЛАЙ ВАСИЛЕВ

    7 0 Отговор
    Цвете, ти си много тежък медицински случай! Трябва да се подложиш на активно лечение при много сериозен лекар! Кольо от Кукорево ако събере повече от 123 гласа, много трябва да черпи!!! Ти, Цвете, Асан Василев и Кольо кукоревския сте кръгла 0!

    18:00 02.08.2026

  • 24 Шорт

    2 4 Отговор
    За президент ще изберат отявлен социалист прикрит евроантлантик които ще обяви че Крим е руски....зеленият чорап в атака!

    18:02 02.08.2026

  • 25 хмммм

    3 3 Отговор
    Не е и моя президент!

    18:06 02.08.2026

  • 26 Цвете

    8 0 Отговор
    НЯКОЙ ПИТА ЛИ ТЕ? ТИ ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА? БИВША МНОГО ХАПЛИВА ЖУРНАЛИСТКА .ТВОЕТО МНЕНИЕ ОСТАВА ЛИЧНО ЗА ТЕБ И НЕ ПИШИ ГЛУПОСТИ. ОТКАЖИ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО. 🤦‍♂️🤷‍♀️😉

    18:06 02.08.2026

  • 27 Продължение на 21

    5 1 Отговор
    Така че, Цвето бягай да подариш един гребен на твоя "земеделец" да си реши перуката и не си показвай мазната физиономия пред хората, доста грозновата си! А и нечистоплътна!

    18:08 02.08.2026

  • 28 Ами

    2 1 Отговор
    Тя демократичната опозиция в България винаги е била разделена на две.
    Едните са доносниците, другите са номенклатурчиците.
    Това което ги обединява няма да го напиша защото ще ми изтрият поста.
    Но по-интелигентните ще се сетят.

    18:13 02.08.2026

  • 29 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯКОЙ ПИТА ЛИ ТЕ? ТИ ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА? БИВША МНОГО ХАПЛИВА ЖУРНАЛИСТКА .ТВОЕТО МНЕНИЕ ОСТАВА ЛИЧНО ЗА ТЕБ И НЕ ПИШИ ГЛУПОСТИ. ОТКАЖИ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО. 🤦‍♂️🤷‍♀️😉ДА ДОБАВЯ НА ТАЯ КУХА ЛЕЙКА, ЧЕ САМО ПРИ ГЮРОВ ИМАШЕ ИСТИНСКИ НОРМАЛЕН ЖИВОТ. ДРУГОТО Е ТРАГИЧНА ВЕРСИЯ НА ЗАДКУЛИСИЕТО.НЯМА ДА ГИ ОГРЕЕ И ТИЯ ДЕТО ВСЯКА ГОДИНА СЕ РАЗХОЖДАТ ДО БУЗЛУДЖА.ИМЕННО ОТ ТЯХ ЗАПОЧНА " СИК И ВИС " ТА ДО ДНЕС. АДИО ЦВЕТО.

    18:14 02.08.2026

  • 30 Дядо Гъди

    0 0 Отговор
    Тебе кой те пита какви мечти имаш и никой не те пита . И ти се сложи в дясното пространство като агент Буда ама чакай ти не беше ли на времето някакъв кандидат за нещо

    18:21 02.08.2026

  • 31 ежко

    2 0 Отговор
    Ха,ха..Гюров, Нейчев...все бити карти!Асен ползвал инструменти на кремълска пропаганда....Брех и това не бях чувал и това доживях да чуя.Та някой персони само кремъл им е в главит- с него стават и с него си лягат....
    Апропо, пускайте го Нейчев и да видим докъде ще го докара....

    18:21 02.08.2026

  • 32 Чичо

    0 1 Отговор
    Моите уважения, госпожо и г-нНенчев, но и вие нямате шанс. Просто, няма време! Няма време за да се открие перфектната личност и да се убедят всички, колко е важно обединението на всички демократични сили, срещу Фюрера и тарикатите около него и господарите му в Кремъл.

    18:27 02.08.2026

  • 33 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "И Гюро Михайлов не е моят президент":

    "А Асен Василев не е гей. По собствените му думи. "

    Прав си ! Обикновен пeeepacт е !

    18:29 02.08.2026