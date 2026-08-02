Цвета Кирилова: Гюров не е моят президент!

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Във връзка с изявленията на Асен Василев в "Панорама", че Андрей Гюров е следващият президент на България, моля лидерът на "Продължаваме Промяната" да не говори като жрица от Александровската гробница, да ме прощава Перперикон, а да каже не кой ще е президент, а кой ще е кандидатът за държавен глава на ПП, след като са решили да играят самостоятелно.

Не знам дали боговоете му говорят в храма в "Мезек" или тракийски самодиви му свалят температурата в дъбовите гори в Странджа, но да се вземеш за по-велик предводител от Севт III и да си помислиш, че с т.нар градска десница от 100 000 души ще победиш армия от 1 400 000 противници, наистина трябва да не разбираш срещу какво се изправяш или вече си се взел за Леонидас. Това вече не е битка, а безпощадна политическа война. И срещу всички опити за налагане на суров автократичен режим трябва се изправи солидна армия с убедателен и непоклатим водач с опит във воденото на война, който знае и разбира заплахите, пред които сме изправени.

Точно преди един месец кандидатът за президент Николай Ненчев очерта ясен път за издигане на обща демократична кандидатура и предложението беше с отчетливо дефинирана рамка. В поредица от сериозни медийни участия Ненчев обясни, защо е необходимо да покажем единство и съгласие именно по един от най-важните национални въпроси в този момент - изборът на държавен глава. И позицията на Ненчев беше коректна, отговорна, съобразителна и зряла! Николай Ненчев подаде ръка за диалог, а формацията около Асен Василев категорично реши да излезе със самостоятелна позиция и да внуши, че Андрей Гюров вече е спечелил изборите - типичен инструмент от кремълската пропаганда.

И не Николай Ненчев разделя демократичната общност, а Асен Василев, като налага спуснат с парашут кандидат за президент, който още не е потвърдил, че ще се кандидатира, но в национален ефир Василев вече го определи за спечелил изборите. И на всичко отгоре се налага като единствената алтернатива на демократичната общност, без да се интересува от това всички останали какво мислят.

Има ли нужда да напомням, че именно Румен Радев посочи още един такъв парашутист, който едва владееше българския език за министър - председател на България и който донесе само беди за управлението на държавата, щети за бюджета и тежки обществени противоречия. Той не понесе никаква отговорност и напусна политиката. Нека Василев не се зарича, защото със същата риторика, че ще спечелят изборите за националния парламент и ще вземат 121 депутати, се оказаха безсмислена опозиция на 131 народни представители на Румен Радев.

Партията, която падна подзорно на колене и каза "С Вас сме, господин президент", а той ги нарече пред цялата нация - шарлатани, смята че без да обсъди с обществото коя кандидатура е най-достойна, има право да налага Гюров на останалите без обсъждане. Извадете кандидатите за президент на общ предварителен дебат, защото българският народ има право и задължение да прецени кой от тях е най-достоен и най-близо до профила за президент и кой може да отговори експертно, морално и мъдро на националните нужди, вътрешния дневен ред и сериозните заплахи срещу геополитическия курс на страната.

Андрей Гюров не е моят кандидат за президент!

Моят избор е Николай Ненчев.