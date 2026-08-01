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Пенсионното спестяване не е хазарт, а лични пари, които се увеличават и наследяват

Пенсионното спестяване не е хазарт, а лични пари, които се увеличават и наследяват

1 Август, 2026 13:06 891 26

  • пенсионно спестяване-
  • баддпо-
  • партиди-
  • наследство

БАДДПО: Средствата в партидите растат благодарение на постигнатата от пенсионните дружества доходност, която с въвеждането на мултифондовете от 1 януари 2027 г. ще се увеличи

Пенсионното спестяване не е хазарт, а лични пари, които се увеличават и наследяват - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във връзка с медийни запитвания относно инициативи срещу втория стълб на пенсионната система, от БАДДПО заявяваме, че категорично не приемаме опитите за подвеждане на близо 4,5 милиона лица, осигуряващи се в Универсалните пенсионни фондове. Това заявиха от БАДДПО и коментират:

Демократичното право на избор съществува и в момента. Осигуряването във втория стълб не е необратимо, тъй като всеки работещ може да се прехвърли в НОИ. За 11 години този избор са направили едва 120 000 от общо над 4,5 милиона осигурени лица. Благодарим на гражданите за доверието и ще продължим да се борим за него. Спестяванията им във втория стълб са собствени активи по персоналните им партиди и опитите да бъдат отнети са равносилни на национализация. Средствата в партидите растат благодарение на постигнатата от пенсионните дружества доходност, която с въвеждането на мултифондовете от 1 януари 2027 г. ще се увеличи. Само за първото полугодие на т.г. доходността е 584 милиона евро и пенсионните дружества са я разпределили по партидите на осигурените лица. Общо за последните три години и половина доходността е 3,4 милиарда евро, добавена към спестяванията на осигурените във втория стълб.

Напомняме, че от 1 януари 2027 г. ще влезе в сила и завишена защита на спестяванията. В момента всички брутни вноски са гарантирани, а след Нова година ще бъде гарантиран и размерът на отпуснатата пенсия, с което ефективно се гарантира натрупаната през годините доходност.

Отнасяме се с уважение към политическите убеждения на всеки гражданин и към риториката на отделни партийни лидери, която съответства на принадлежността им в съответната част на политическия спектър. Но не можем да мълчим, когато се подвеждат гражданите и се прави опит да се посегне на спестяванията на всички – дори и на тези, които не изповядват техните идеи. Закриването на втория стълб няма да реши проблемите на първия, но ще ощети всички осигурени и техните наследници.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симо Кобурга

    7 1 Отговор
    Склонен съм да поспорим.🤗

    13:14 01.08.2026

  • 2 пак този

    11 1 Отговор
    Тя истинската измама е в НОИ! Внасяш само 5% в частн фонд, а после ти режат 20% от пенсията. Това е истинската измама и то узаконена!

    13:15 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гръга

    8 0 Отговор
    а може ли да си изтегла парите от тия фондове и да ги изпия на рикия

    Коментиран от #6, #8

    13:16 01.08.2026

  • 5 Айляк

    8 2 Отговор
    От кого се наследяват?
    От шефа на НОИ? :))
    Търсят се поредните балъци.

    13:17 01.08.2026

  • 6 Айляк

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "гръга":

    Като в Германистан? Да пиеш шнапс?
    В Германия може, тука не може.

    13:21 01.08.2026

  • 7 домус блеефски

    4 0 Отговор
    дааа не е хазарт, помпете фонда ми далл богг

    13:22 01.08.2026

  • 8 Ддд

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "гръга":

    Може, но само и единствено, ако си навършил пенсионна възраст.

    13:22 01.08.2026

  • 9 здухан палицай

    7 0 Отговор
    благодаря на бг робите за заплатите ми и пенсийката ми и да не забравя за двадесетте заплатки бонус на куп 🖕🍺😄

    13:25 01.08.2026

  • 10 Пак неразбрал

    6 0 Отговор
    Интересно как се трупат при инфлация > 50% и годишна доходност от 1-2%. Докато пенсиите от НОИ се индексират , то тези " натрупаните" са тотална загуба .

    13:26 01.08.2026

  • 11 Янко

    5 0 Отговор
    Тези пенсионни фондове когато се събират много милиарди изведнъж ще фалират както стана в държавата на демокрацията САЩ.Ние от там се учим

    Коментиран от #23

    13:32 01.08.2026

  • 12 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ИСКАТ И ТЕЗИ ПАРИ ОТ ТАМ ДА ИЗПАПАТ КСКТО ТИЯ В НОЙ СА ИЗПАПАЛИ. ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ Е РЕДНО СЕГА ДА ПОЧНАТ ПОНЕ ДА СЕ ОСИГОРЯВАТ НА 100% А НЕ 20% СЕГА СЕ ПОЛУЧАЕА ЧЕ ДЪРЖАВАТА ИМ Е НАМАЛИЛА ПОРЦИОНА ОТ 3 БАНИЦИ НА 2. Трудно ще се нормализират нещата ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СА СВИКНАЛИ НА ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА И ПЕНСИЙТЕ ИМ ПОСЛЕ ОТ ДАНЪЦИ И ОТ.ТИЯ ОТ РЕАЛ ИКОНОМИКАТА ТОВА НЯКАСИ Е НАГЛО И БЕЗОЧЛИВО.

    13:34 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 работил

    3 0 Отговор
    Наследява се малка част, при определена схема! Не може да бъдат изтеглени! Абе, истинска измама!
    Докато е време прехвърлете всичко в НОИ, или се ориентирайте към сивия сектор! Иначе горите, като мен!
    А за този, който е написал статията - измама му пожелавам, ако не Народен съд, поне Господ да го съди един ден!!!

    13:55 01.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 При инфлация 15

    0 0 Отговор
    Да ти дават 3.5 % си е направо далавера. Твои са си ни само цифрите. Покупателната възможност избега.

    14:04 01.08.2026

  • 20 Пострадал

    2 0 Отговор
    Не вярно гореизложеното.
    Когато внасях вноските ме увещаваха, че това са мои лични пари. Когато се пенсионирах, ми казаха, че парите са техни и те определят как да ми ги дадат..

    14:05 01.08.2026

  • 21 донк

    0 0 Отговор
    Това което много хора не знаят, е че парите от вторият стълб се онаследяват. Но това, което никой не казва, е че ако си преехвърлиш парите в втория стълб - частните фонодове - в НОИ, парите НЕ СЕ онаследяват. Влизат в държавата и Крадецът от Банкя, Дебелия Магнит, Копринката, или друга гад започват да ги харчат за техните внуци, яхти, любовници и други готини неща.

    14:10 01.08.2026

  • 22 Миризлив пор

    0 0 Отговор
    При доходност под 3 процента средно за последните 20 години нещата не се връзват! Преди 20 години средната заплата беше около 200 лева, човек можеше да си плати сметките и изкара месеца и на кръчма! Сега 1 работен ден е 100 евро! Така че дали са се увеличили парите 20 пъти или само 2?

    14:14 01.08.2026

  • 23 един

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Янко":

    Ами прехвърли си еврото в руски фонд. На господаря ти Путин.

    14:20 01.08.2026

  • 24 Някой

    0 0 Отговор
    Цитат: "Средствата в партидите растат благодарение на постигнатата от пенсионните дружества доходност, която с въвеждането на мултифондовете от 1 януари 2027 г. ще се увеличи" Вие кого баламосвате. На това можеше да се вярва преди да се опарим в ДЗПО -то.

    Коментиран от #25

    14:25 01.08.2026

  • 25 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Да добавя: И с доброволното е същото.

    14:26 01.08.2026

  • 26 Някои хорица

    0 0 Отговор
    Си живеят чудесно, както винаги на гърба на работещите. Една от големите далавери на "прехода". Мултифондове ли? Всъщност паразитиращи структури. И както винаги стъпка за ликвидиране на основния стълб в полза на частника. Нищо лично, но осигури капитал, намери клиенти и бъди частник. А нашите частници са особена порода частици, тарикати залепени за държавата.

    14:28 01.08.2026