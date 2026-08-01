Пенсионното спестяване не е хазарт, а лични пари, които се увеличават и наследяват

Във връзка с медийни запитвания относно инициативи срещу втория стълб на пенсионната система, от БАДДПО заявяваме, че категорично не приемаме опитите за подвеждане на близо 4,5 милиона лица, осигуряващи се в Универсалните пенсионни фондове. Това заявиха от БАДДПО и коментират:
Демократичното право на избор съществува и в момента. Осигуряването във втория стълб не е необратимо, тъй като всеки работещ може да се прехвърли в НОИ. За 11 години този избор са направили едва 120 000 от общо над 4,5 милиона осигурени лица. Благодарим на гражданите за доверието и ще продължим да се борим за него. Спестяванията им във втория стълб са собствени активи по персоналните им партиди и опитите да бъдат отнети са равносилни на национализация. Средствата в партидите растат благодарение на постигнатата от пенсионните дружества доходност, която с въвеждането на мултифондовете от 1 януари 2027 г. ще се увеличи. Само за първото полугодие на т.г. доходността е 584 милиона евро и пенсионните дружества са я разпределили по партидите на осигурените лица. Общо за последните три години и половина доходността е 3,4 милиарда евро, добавена към спестяванията на осигурените във втория стълб.
Напомняме, че от 1 януари 2027 г. ще влезе в сила и завишена защита на спестяванията. В момента всички брутни вноски са гарантирани, а след Нова година ще бъде гарантиран и размерът на отпуснатата пенсия, с което ефективно се гарантира натрупаната през годините доходност.
Отнасяме се с уважение към политическите убеждения на всеки гражданин и към риториката на отделни партийни лидери, която съответства на принадлежността им в съответната част на политическия спектър. Но не можем да мълчим, когато се подвеждат гражданите и се прави опит да се посегне на спестяванията на всички – дори и на тези, които не изповядват техните идеи. Закриването на втория стълб няма да реши проблемите на първия, но ще ощети всички осигурени и техните наследници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Симо Кобурга
13:14 01.08.2026
2 пак този
13:15 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гръга
Коментиран от #6, #8
13:16 01.08.2026
5 Айляк
От шефа на НОИ? :))
Търсят се поредните балъци.
13:17 01.08.2026
6 Айляк
До коментар #4 от "гръга":Като в Германистан? Да пиеш шнапс?
В Германия може, тука не може.
13:21 01.08.2026
7 домус блеефски
13:22 01.08.2026
8 Ддд
До коментар #4 от "гръга":Може, но само и единствено, ако си навършил пенсионна възраст.
13:22 01.08.2026
9 здухан палицай
13:25 01.08.2026
10 Пак неразбрал
13:26 01.08.2026
11 Янко
Коментиран от #23
13:32 01.08.2026
12 Т.КОЛЕВ
13:34 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 работил
Докато е време прехвърлете всичко в НОИ, или се ориентирайте към сивия сектор! Иначе горите, като мен!
А за този, който е написал статията - измама му пожелавам, ако не Народен съд, поне Господ да го съди един ден!!!
13:55 01.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 При инфлация 15
14:04 01.08.2026
20 Пострадал
Когато внасях вноските ме увещаваха, че това са мои лични пари. Когато се пенсионирах, ми казаха, че парите са техни и те определят как да ми ги дадат..
14:05 01.08.2026
21 донк
14:10 01.08.2026
22 Миризлив пор
14:14 01.08.2026
23 един
До коментар #11 от "Янко":Ами прехвърли си еврото в руски фонд. На господаря ти Путин.
14:20 01.08.2026
24 Някой
Коментиран от #25
14:25 01.08.2026
25 Някой
До коментар #24 от "Някой":Да добавя: И с доброволното е същото.
14:26 01.08.2026
26 Някои хорица
14:28 01.08.2026