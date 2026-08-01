Религия в училище: Чии ценности ще налага България?

Коментар на Емилия Милчева:
"Всички православни народи братя ли са?", пита децата учителят по "Добродетели и религии". Тази сценка може да се разиграе в класна стая с първокласници, ако от учебната 2028/2029 предметът влезе в българското училище като задължителен. Най-важното е не как ще отговорят учениците, а кой им дава пра-вил-ни-я отговор.
Държавата определя кое е добро и кое е правилно?
С въвеждането на „Добродетели и религии“, предложен от управляващата „Прогресивна България“, държавата си присвоява ролята на арбитър кое е добро и кое е правилно. Правозащитници и граждански организации неколкократно предупреждаваха, че училищното образование е светско и религиозните институции нямат място в него. Възраженията им не бяха чути.
Това не е българско изобретение. През последните години някои политически режими превърнаха “традиционните ценности” и религията в инструмент за легитимацията си. В училището тази политика най-лесно се налага.
Сваленият от власт унгарски автократ Виктор Орбан изобрети “християнската демокрация”, наложи споменаването на Бог в преамбюла на унгарската Конституция и увеличи субсидиите за училища, управлявани от църквата. “Разговори за важните неща“ (Разговоры о важном) пък е задължителен пропаганден час по патриотизъм в руските училища и детски градини, въведен от режима на Путин. Руският патриарх Кирил публично подкрепи инициативата и лично води беседи с ученици.
Но отвъд политическите аналогии остава и един по-практичен въпрос: какво означава задължителната религия за правата на самите деца. В статия за изданието “Капитал” изявената правозащитничка и адвокатка Снежана Стефанова предупреждава, че най-големият риск е механизмът, който разделя децата и ги принуждава да разкрият своите убеждения.
Опасността от индоктринация в ранна възраст също не е за пренебрегване. В първи клас децата трудно разграничават знанието от внушението и авторитета от аргумента.
Патриарх Даниил получи своето
Законодателната инициатива обаче носи дивиденти. Българската православна църква (БПЦ) получава онова, за което настоява от години: трайно присъствие на религиозното обучение в задължителната училищна програма. “Прогресивна България” (ПБ) печели символен авторитет и подкрепа от институция, която претендира да представлява традицията, националната идентичност и моралното единство. Това затвърждава формацията на Румен Радев като национално-консервативна, способна да привлича избиратели на БСП, „Възраждане“, части от ГЕРБ и изобщо хора, гневни на моралния упадък и “еврогейщина”.
“Възраждане” бяха първи. На практика ПБ си “присвои” проекта им, който също предлагаше задължителен учебен предмет „Добродетели и религия“ и родителите да избират между програми с конфесионално обучение: „Религия- Православие“ или „Религия-Ислям“, и програма, насочена към добродетели и етика. Преди три седмици депутатите от “Прогресивна България” отказаха да го подкрепят, а ето че сега инициираха собствен.
Действията им могат да се обяснят с нежелание авторството да принадлежи на „Възраждане“. Така партията на Радев им отнема тема, чрез която националистите биха могли да мобилизират консервативни и религиозни избиратели.
ГЕРБ също се опита да прокара законопроект за религия в училище, който даже мина на първо четене миналата есен заедно с други промени. Но не помръдна по-нататък.
Догодина Министерството на образованието и науката трябва да е разработило и утвърдило учебните програми и учебниците и да е подготвило преподавателите по “Добродетели и религия” – стига да успее да намери такива.
Управляващите твърдят, че предметът има за цел изграждане на устойчива ценностна система у подрастващите. Те го представят и като част от решението за агресията между учениците. Последното е опростяване на проблема. Агресията не възниква поради липсата на час, в който на децата да им се казва как да бъдат добри.
Инструментът "традиционни ценности"
Комунистическата власт десетилетия наред изтласкваше религията и Църквата от публичното пространство, защото не допускаше друг източник на авторитет извън Партията. Днес именно наследниците на този политически модел връщат религията обратно в училище. Но контекстът вече е различен.
В миналия век Кремъл изнасяше идеологията на комунизма, за което помогнаха и танковете на Червената армия. След 2000 г. Москва вече няма комунизъм за износ. Вместо това изнася “Руския свят”, “православната цивилизация”, “традиционното семейство”, антилиберализма – новите ѝ инструменти за културно и политическо влияние.
След отслабването на енергийните и част от институционалните зависимости, православието остава една от малкото устойчиви транснационални връзки, чрез които Москва да упражнява мека сила в страни като България.
Доказателство е спасителната акция на българските власти по изваждането на руския патриарх Кирил от 21-ия пакет европейски санкции. Премиерът Румен Радев мотивира искането с приноса на руското православие за “освобождението от петвековно османско робство”. “Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източноправославна като нашата, ние сме от едно семейство”, обясни позицията си Радев. За подкрепата го похвали и патриарх Даниил на среща в края на юни, след която стана ясно, че “Добродетели и религия” получава зелена светлина.
Именно затова дебатът за религията в училище не може да бъде само образователен. Той е част от по-широкия спор какъв ценностен модел ще възпроизвежда държавата и чии цивилизационни ориентири ще налага чрез образованието.
България има по-спешни задачи
Българското образование има далеч по-спешни задачи от това да въвежда морал по държавни стандарти. Системата страда от недостиг на учители по математика, физика, химия и информационни технологии. Хиляди деца продължават да учат в сегрегирани училища, а функционалната грамотност е тревожно ниска. Именно там трябва да бъдат насочени политическата воля и публичният ресурс.
А ако все пак някой иска да чуе правилния отговор, той е прост: “Не, всички православни народи не са братя”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Патриарха
Защо ти един ден Господи си безгреееееешееееен...
10:06 01.08.2026
3 Чии ценности ще налага в България
10:06 01.08.2026
4 ОТЕЦ НИКАНОР
10:09 01.08.2026
5 с най-добри намерения
Юмрукът ще раздели не само обществото , но и децата по религиозен признак на тяхната семейна среда и нов повод за остри реплики и душевни обиди и подигравки към вече така дефинираните различни по религия деца.
10:11 01.08.2026
6 Гадна, нагла отврат сороска
10:11 01.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бивш православен
10:14 01.08.2026
10 Даже и Китай
Коментиран от #15
10:15 01.08.2026
11 Въпрос
До коментар #8 от "Наков":Сърбите дето извършиха клане и етническо прочистване та и до ден днешен подтискат остатъка от българите на окупираните стари български територии, братя ли са ти?
10:15 01.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Спасете се
Може би тогава България ще се освободи от робството!
Коментиран от #16
10:17 01.08.2026
14 горчивите плодове
10:18 01.08.2026
15 Въпрос
До коментар #10 от "Даже и Китай":Какви са традиционните ценности? Да крадеш, лъжеш, да обиждаш всички различни от тебе, невежеството, пропагандата, да наричаш брата си нацист, за да го убиеш и да му вземеш имота?
Коментиран от #22
10:19 01.08.2026
16 точно така
До коментар #13 от "Спасете се":Тази ваша идея на възрастен и разумен гражданин за противопоставяне един на друг, ще се внедрява още от детството в училище.
Коментиран от #19
10:22 01.08.2026
17 Баков
До коментар #8 от "Наков":И защо пропусна, че имат "задължителни" часове, но родителите могат да изберат алтернативен предмет и да не учат религия?
В България го наричахме едно време ЗИП - Задължително Избираем Предмет. Имаш няколко предмета и трябва да избереш един.
10:22 01.08.2026
18 Краварска медия
10:22 01.08.2026
19 Спасете се
До коментар #16 от "точно така":Точно така - българите трябва да бъдат единни в националния си идеал, но на нас ни се представя, че единственият национален идеал, който можем да имаме е да сме роби на Московския болшевизъм и всичките му прищевки и глупости, та траем, когато червени московски олигарси ни обират и да викаме Путин Акбар! Путин Акбар!
10:25 01.08.2026
20 Самозаблуждение
10:29 01.08.2026
21 Тити на Кака
А правилното мислене е, че православните народи не са братски, а вражески. И основният враг е руският народ, който трябва да бъде заличен.
Старата повеля на Фрера. В православен вариант от Хазария.
10:29 01.08.2026
22 Традиционните им ценности
До коментар #15 от "Въпрос":Това са традиционните ценности на жълтопаветните истерици-35 години нагли лъжи и манипулации , 35 пола и разпад на моногамното семейство.
10:33 01.08.2026
23 сините
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели."
10:33 01.08.2026
24 Мдаа
Коментиран от #27
10:38 01.08.2026
25 665
10:43 01.08.2026
26 Име
10:44 01.08.2026
27 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ
До коментар #24 от "Мдаа":Така е, но и там търпи развитие в синхрон с новата действителност. В руските училища от 2012 г. се преподава задължителният предмет „Основи на религиозните култури и светската етика“. От новата учебна година вече в училищния учебен план ще се замени с „Духовна и морална култура на Русия“. За неговата реализация според министърът на образованието Кравцов ще бъдат заснети документални филми за 83 „герои“, сред които и участници във войната в Украйна.
Къде са религиозните култури и къде е руската духовност за да се заменят. Това навярно го знаят само бившите колеги от КГБ, защото подобни неща няма как да станат без тяхна благословия, но явно християнството се приравнява с руския морал.
Българският Патриарх естествено е съгласен с руския си колега понеже ДС е била филиал на КГБ.
10:50 01.08.2026
28 Поправка
10:52 01.08.2026
29 Толкова
10:53 01.08.2026