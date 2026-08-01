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Религия в училище: Чии ценности ще налага България?

Религия в училище: Чии ценности ще налага България?

1 Август, 2026 10:01, обновена 1 Август, 2026 10:10 649 29

  • религия-
  • емилия милчева-
  • училище-
  • образование-
  • русия-
  • бпц

Москва вече няма комунизъм за износ. Вместо това изнася “руския свят”, “православната цивилизация” и “традиционните ценности" – новите ѝ инструменти за политическо влияние.

Религия в училище: Чии ценности ще налага България? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

"Всички православни народи братя ли са?", пита децата учителят по "Добродетели и религии". Тази сценка може да се разиграе в класна стая с първокласници, ако от учебната 2028/2029 предметът влезе в българското училище като задължителен. Най-важното е не как ще отговорят учениците, а кой им дава пра-вил-ни-я отговор.

Държавата определя кое е добро и кое е правилно?

С въвеждането на „Добродетели и религии“, предложен от управляващата „Прогресивна България“, държавата си присвоява ролята на арбитър кое е добро и кое е правилно. Правозащитници и граждански организации неколкократно предупреждаваха, че училищното образование е светско и религиозните институции нямат място в него. Възраженията им не бяха чути.

Това не е българско изобретение. През последните години някои политически режими превърнаха “традиционните ценности” и религията в инструмент за легитимацията си. В училището тази политика най-лесно се налага.

Сваленият от власт унгарски автократ Виктор Орбан изобрети “християнската демокрация”, наложи споменаването на Бог в преамбюла на унгарската Конституция и увеличи субсидиите за училища, управлявани от църквата. “Разговори за важните неща“ (Разговоры о важном) пък е задължителен пропаганден час по патриотизъм в руските училища и детски градини, въведен от режима на Путин. Руският патриарх Кирил публично подкрепи инициативата и лично води беседи с ученици.

Но отвъд политическите аналогии остава и един по-практичен въпрос: какво означава задължителната религия за правата на самите деца. В статия за изданието “Капитал” изявената правозащитничка и адвокатка Снежана Стефанова предупреждава, че най-големият риск е механизмът, който разделя децата и ги принуждава да разкрият своите убеждения.

Опасността от индоктринация в ранна възраст също не е за пренебрегване. В първи клас децата трудно разграничават знанието от внушението и авторитета от аргумента.

Патриарх Даниил получи своето

Законодателната инициатива обаче носи дивиденти. Българската православна църква (БПЦ) получава онова, за което настоява от години: трайно присъствие на религиозното обучение в задължителната училищна програма. “Прогресивна България” (ПБ) печели символен авторитет и подкрепа от институция, която претендира да представлява традицията, националната идентичност и моралното единство. Това затвърждава формацията на Румен Радев като национално-консервативна, способна да привлича избиратели на БСП, „Възраждане“, части от ГЕРБ и изобщо хора, гневни на моралния упадък и “еврогейщина”.

“Възраждане” бяха първи. На практика ПБ си “присвои” проекта им, който също предлагаше задължителен учебен предмет „Добродетели и религия“ и родителите да избират между програми с конфесионално обучение: „Религия- Православие“ или „Религия-Ислям“, и програма, насочена към добродетели и етика. Преди три седмици депутатите от “Прогресивна България” отказаха да го подкрепят, а ето че сега инициираха собствен.

Действията им могат да се обяснят с нежелание авторството да принадлежи на „Възраждане“. Така партията на Радев им отнема тема, чрез която националистите биха могли да мобилизират консервативни и религиозни избиратели.

ГЕРБ също се опита да прокара законопроект за религия в училище, който даже мина на първо четене миналата есен заедно с други промени. Но не помръдна по-нататък.

Догодина Министерството на образованието и науката трябва да е разработило и утвърдило учебните програми и учебниците и да е подготвило преподавателите по “Добродетели и религия” – стига да успее да намери такива.

Управляващите твърдят, че предметът има за цел изграждане на устойчива ценностна система у подрастващите. Те го представят и като част от решението за агресията между учениците. Последното е опростяване на проблема. Агресията не възниква поради липсата на час, в който на децата да им се казва как да бъдат добри.

Инструментът "традиционни ценности"

Комунистическата власт десетилетия наред изтласкваше религията и Църквата от публичното пространство, защото не допускаше друг източник на авторитет извън Партията. Днес именно наследниците на този политически модел връщат религията обратно в училище. Но контекстът вече е различен.

В миналия век Кремъл изнасяше идеологията на комунизма, за което помогнаха и танковете на Червената армия. След 2000 г. Москва вече няма комунизъм за износ. Вместо това изнася “Руския свят”, “православната цивилизация”, “традиционното семейство”, антилиберализма – новите ѝ инструменти за културно и политическо влияние.

След отслабването на енергийните и част от институционалните зависимости, православието остава една от малкото устойчиви транснационални връзки, чрез които Москва да упражнява мека сила в страни като България.

Доказателство е спасителната акция на българските власти по изваждането на руския патриарх Кирил от 21-ия пакет европейски санкции. Премиерът Румен Радев мотивира искането с приноса на руското православие за “освобождението от петвековно османско робство”. “Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източноправославна като нашата, ние сме от едно семейство”, обясни позицията си Радев. За подкрепата го похвали и патриарх Даниил на среща в края на юни, след която стана ясно, че “Добродетели и религия” получава зелена светлина.

Именно затова дебатът за религията в училище не може да бъде само образователен. Той е част от по-широкия спор какъв ценностен модел ще възпроизвежда държавата и чии цивилизационни ориентири ще налага чрез образованието.

България има по-спешни задачи

Българското образование има далеч по-спешни задачи от това да въвежда морал по държавни стандарти. Системата страда от недостиг на учители по математика, физика, химия и информационни технологии. Хиляди деца продължават да учат в сегрегирани училища, а функционалната грамотност е тревожно ниска. Именно там трябва да бъдат насочени политическата воля и публичният ресурс.

А ако все пак някой иска да чуе правилния отговор, той е прост: “Не, всички православни народи не са братя”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Патриарха

    9 2 Отговор
    Слава Тебе, Господи, че си разделил кравите от човеците, а най рогатите крави си захвърлил да горят в Ада на ДВ !!!
    Защо ти един ден Господи си безгреееееешееееен...

    10:06 01.08.2026

  • 3 Чии ценности ще налага в България

    12 0 Отговор
    На симеоновската православна школа.

    10:06 01.08.2026

  • 4 ОТЕЦ НИКАНОР

    3 4 Отговор
    АЗ ЩЕ УЧА ДЕЦАТА НА РАЗКОЛ! БОЕЦ СА МИ ПОЩНИЦИТЕ. ТАКА ЩЕ ДОВЪРШИМ БЪЛГАРИЯ НАЙ БЪРЗО.

    10:09 01.08.2026

  • 5 с най-добри намерения

    3 4 Отговор
    Необяснимо е защо българите са толерантни към другите религии и етноси, но на това сега се слага край.
    Юмрукът ще раздели не само обществото , но и децата по религиозен признак на тяхната семейна среда и нов повод за остри реплики и душевни обиди и подигравки към вече така дефинираните различни по религия деца.

    10:11 01.08.2026

  • 6 Гадна, нагла отврат сороска

    15 3 Отговор
    Тая жена няма срам, няма очи...За пусти пари сороските ще продадат и децата си, и майките си. А те си мислят, че ще ни излъжат колко са учени та чак зафучени. Жалки настъпени жаби. Продажници без капка достойнство. С една дума казано- сороски.

    10:11 01.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бивш православен

    4 5 Отговор
    Пази Боже, болшевик да те учи на православие и на традиционни ценности!

    10:14 01.08.2026

  • 10 Даже и Китай

    10 2 Отговор
    Е то комунизма сега го изнасят ш.о.рошите, троцкистите и трансхуманистите. Даже Китай не изнася комунизъм, а традиционни ценности, а семейството и родът там са на почит.

    Коментиран от #15

    10:15 01.08.2026

  • 11 Въпрос

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Наков":

    Сърбите дето извършиха клане и етническо прочистване та и до ден днешен подтискат остатъка от българите на окупираните стари български територии, братя ли са ти?

    10:15 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спасете се

    3 6 Отговор
    Най-разумното, което българите могат да направят е да преминат бързо, масово или към протестантите или към католиците или към мюсюлманите и да се приключи с тази ДС организация БПЦ и фалшивата "вяра", която проповядва.

    Може би тогава България ще се освободи от робството!

    Коментиран от #16

    10:17 01.08.2026

  • 14 горчивите плодове

    4 1 Отговор
    Мнозинството в училище ще подтиска с подмятания различните по религия, но като порастнат обидите в детството ще радикализират различните за реванш.

    10:18 01.08.2026

  • 15 Въпрос

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Даже и Китай":

    Какви са традиционните ценности? Да крадеш, лъжеш, да обиждаш всички различни от тебе, невежеството, пропагандата, да наричаш брата си нацист, за да го убиеш и да му вземеш имота?

    Коментиран от #22

    10:19 01.08.2026

  • 16 точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Спасете се":

    Тази ваша идея на възрастен и разумен гражданин за противопоставяне един на друг, ще се внедрява още от детството в училище.

    Коментиран от #19

    10:22 01.08.2026

  • 17 Баков

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Наков":

    И защо пропусна, че имат "задължителни" часове, но родителите могат да изберат алтернативен предмет и да не учат религия?
    В България го наричахме едно време ЗИП - Задължително Избираем Предмет. Имаш няколко предмета и трябва да избереш един.

    10:22 01.08.2026

  • 18 Краварска медия

    6 2 Отговор
    А вие коолко сте долнии

    10:22 01.08.2026

  • 19 Спасете се

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "точно така":

    Точно така - българите трябва да бъдат единни в националния си идеал, но на нас ни се представя, че единственият национален идеал, който можем да имаме е да сме роби на Московския болшевизъм и всичките му прищевки и глупости, та траем, когато червени московски олигарси ни обират и да викаме Путин Акбар! Путин Акбар!

    10:25 01.08.2026

  • 20 Самозаблуждение

    3 1 Отговор
    Както може да си купиш лекарства, но не и здраве, така може да въведеш вероучение,но не и вяра, а вярата е, която спасява.При това правилната вяра в изкупителната жертва на Христа, която една друга религия яростно отрича и тя подлежи на въвеждане в бг училища.

    10:29 01.08.2026

  • 21 Тити на Кака

    5 3 Отговор
    Стрина Емилия ни учи на правилно мислене.
    А правилното мислене е, че православните народи не са братски, а вражески. И основният враг е руският народ, който трябва да бъде заличен.
    Старата повеля на Фрера. В православен вариант от Хазария.

    10:29 01.08.2026

  • 22 Традиционните им ценности

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Въпрос":

    Това са традиционните ценности на жълтопаветните истерици-35 години нагли лъжи и манипулации , 35 пола и разпад на моногамното семейство.

    10:33 01.08.2026

  • 23 сините

    4 0 Отговор
    в конституцията пише: ,,Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.
    (2) Религиозните институции са отделени от държавата.
    (3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
    (4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели."

    10:33 01.08.2026

  • 24 Мдаа

    1 1 Отговор
    Учебен предмет религия може да се въведе само в русия, защото е тоталитарна държава, което, не пречи на младите чеченскиски мюсулмани да свалят демонстративно кръстовете от храмовете им, на което кадиров с усмивка отговаря,че има по-големи проблеми за решаване.

    Коментиран от #27

    10:38 01.08.2026

  • 25 665

    1 2 Отговор
    Жълтопаветниците ако сдадат придобитото по комунизма, ше трябва да живеят под мостовете на Перловска. Защото те ВСИЧКИ до ЕДИН са комунистически наследници !

    10:43 01.08.2026

  • 26 Име

    1 0 Отговор
    Няма по-спешна задача от спасението на душата, защото какво те ползва и целия свят да притежаваш,ако живота си погубиш, но такава е философията на светско мислещия човек, колкото и задължителни часа по вероучение да му въведеш, той винаги ще бърка вярата с морала.

    10:44 01.08.2026

  • 27 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Така е, но и там търпи развитие в синхрон с новата действителност. В руските училища от 2012 г. се преподава задължителният предмет „Основи на религиозните култури и светската етика“. От новата учебна година вече в училищния учебен план ще се замени с „Духовна и морална култура на Русия“. За неговата реализация според министърът на образованието Кравцов ще бъдат заснети документални филми за 83 „герои“, сред които и участници във войната в Украйна.

    Къде са религиозните култури и къде е руската духовност за да се заменят. Това навярно го знаят само бившите колеги от КГБ, защото подобни неща няма как да станат без тяхна благословия, но явно християнството се приравнява с руския морал.

    Българският Патриарх естествено е съгласен с руския си колега понеже ДС е била филиал на КГБ.

    10:50 01.08.2026

  • 28 Поправка

    1 0 Отговор
    Гей паради по площадите: Чии ценности ще налага ЕС?

    10:52 01.08.2026

  • 29 Толкова

    0 0 Отговор
    Тази московска идея за руски свят е мъртво родена, опит да се спаси империя, обречена на разпад и хаос още от перестройката на горби.Тя е и не Богуугодна, защото с политически средства православието става кривославие.

    10:53 01.08.2026