“Футболът не е за продан”: нов скандал около Инфантино

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Когато през април тази година Джани Инфантино обеща "да отключи комерсиалния потенциал на ФИФА”, очакванията бяха насочени към приходите от приближаващото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. По-малко от две седмици след края на историческия Мондиал, довел до близо 15 милиарда долара приходи, това обещание придоби нови финансови измерения.

В официално писмо, изпратено на 28 юли до всички 211 международни футболни федерации, членуващи във ФИФА, Инфантино обяви планове да създаде ново дъщерно дружество, което да управлява бъдещите Световни първенства и да продаде част от него на частни инвеститори. Целта: да събере до 4.2 милиарда долара за подпомагане на финансирането на развитието на футбола по света.

И докато Инфантино говори за "демократизация на футбола”, то от УЕФА излязоха с остра критика срещу плановете, заявявайки, че "футболът не е за продан”.

Какво предвиждат плановете?

В официалното писмо Инфантино посочва, че единствената цел на този проект е "да се генерират колкото се може повече приходи”, които след това да бъдат преразпределени между федерациите.

За тази цел той предлага създаването на дружество, което да управлява телевизионните права, спонсорствата, продажбите на билети, свързани със Световните първенства за мъже и жени, както и на Световното клубно първенство, оценявано на 20 милиарда долара.

Според доклад, публикуван в британския "Times”, подобна сделка би могла да засили натиска за увеличаване на броя на участниците в Световното първенство или за провеждането му по-често, отколкото досега. Въпреки че форматът на Мондиал 2026 беше променен и в него участваха рекордните 48 отбора, Инфантино наскоро заговори, че броят им може да бъде увеличен още за следващото издание през 2030 г.

Според ФИФА федерацията ще остане мажоритарен акционер в компанията и ще запази контрола върху календара на мачовете и всички въпроси, свързани с правилата на играта. Всички 211 членски федерации на ФИФА също ще получат по-малки дялове в компанията, които ще могат да задържат или да продадат. За да бъде прието подобно предложение, членовете на ФИФА трябва да го подкрепят с обикновено мнозинство.

Финансовите стимули за федерациите

За тези от тях, които решат да го направят, Инфантино вече е посочил и конкретен стимул: сума от 40 млн. долара за следващия четиригодишен цикъл до 2030 г. срещу едва 10 милиона в случай на запазване на настоящата структура. Сумата се разпределя като първоначално гарантирано плащане от 20 милиона от 1 януари 2027 г. за цикъла до 2030 г., към което ще се добави „еднократно плащане" в същия размер за всяка федерация, участваща в проекта. Федерациите трябва да дадат своя отговор "за” или "против” плановете до 19 септември.

"В замяна единственото, което се изисква от вас, е вашето доверие", пише президентът на ФИФА, който се надява да бъде преизбран за нов мандат начело на федерацията през 2027 г.

Защо предложението е спорно?

"Душата и управлението на футбола не са стоки – особено при пълна липса на прозрачност относно това кой извлича финансова полза. Никой от нас не притежава футбола", казва в изявление против плановете на Инфантино УЕФА.

Към критиките на европейската федерация се присъедини и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който подчертава, че "близките отношения между Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп са достигнали финансови измерения, които нанасят дълбока вреда на футбола”.

Tой обръща внимание на потвърдената информация, че един от основните инвеститори, които ще откупят част от дяловете на новото дружество, е компанията Thrive Capital, която е собственост на Джошуа Къшнър - брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Към тях се присъединява и банката J.P. Morgan. Търговски съветник на ФИФА пък е Грег Мафей - бивш президент на компанията, която държи комерсиалните права на "Формула 1”, и приближен до Тръмп. "ФИФА не може да продължава да използва нашия спорт, за да облагодетелства себе си и своите приятели", се казва в изявлението на УЕФА. И още: "Можем да развиваме спорта по правилния начин. Време е да поставим на първо място федерациите, клубовете, лигите, играчите и феновете”.

Какъв е очакваният развой?

Европейските футболни федерации, членуващи в УЕФА, гласуваха единодушно да бойкотират всички бъдещи турнири на ФИФА в знак на протест."В резултат на днешната дискусия нито един национален отбор от УЕФА няма да участва в каквито и да било състезания на ФИФА, докато тези предложения останат в сила“, пише в позицията на УЕФА, публикувана след онлайн среща между 55-те европейски футболни федерации.

От европейската федерация допълват, че настояват ФИФА да даде обвързващи гаранции, че "никога повече няма да отвори управлението и състезанията си" към частни инвеститори.

Потенциалният бойкот от страна на европейските национални отбори, сред които и този на Испания, който спечели Мондиал 2026 и ще бъде своеобразен домакин на Световното първенство през 2030 г. заедно с Португалия и Мароко, би довел до сериозни щети за ФИФА. "Някои неща са просто твърде важни, за да бъдат продадени", завършва изявлението си УЕФА. "Световното първенство по футбол принадлежи на футбола. Винаги ще бъде така. И докато Европа има думата, то никога няма да бъде за продан."

От асоциацията, която отговаря за Северна и Централна Америка, както и за Карибския басейн, също са изразили критика към предложението на Инфантино. Не такава е реакцията обаче на африканската конфедерация, чиито 54 членове са били поканени да разгледат предложението преди да вземат решение.

Автор: Михаил Иванов