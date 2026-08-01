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След отказа на Санчес за Иран: Случайност ли е мигрантската криза в Сеута?

След отказа на Санчес за Иран: Случайност ли е мигрантската криза в Сеута?

1 Август, 2026 10:54, обновена 1 Август, 2026 10:09 907 18

  • сеута-
  • мигранти-
  • педро санчес-
  • испания-
  • мароко-
  • сащ

Защо част от испанската общественост вижда наказание за позицията на Санчес по Иран и Газа

След отказа на Санчес за Иран: Случайност ли е мигрантската криза в Сеута? - 1
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Масовият приток в Сеута, геополитическият контекст и циркулиращите теории за външна намеса

В края на юли 2026 г. испанският анклав Сеута преживя най-големия единичен миграционен натиск в новата си история.

Според оценки на испанските власти и местното правителство между 49 000 и 60 000 души – предимно млади мъже от Мароко – преминаха границата в рамките на часове на 30–31 юли. Много от тях плуваха или преодоляваха оградите, след като мароканските сили на границата очевидно намалиха или спряха контрола. По-голямата част бяха върнати бързо, но имаше десетки загинали (предимно удавени), хаос в града, доклади за мародерство и обявяване на извънредно положение. Испанското правителство определи случилото се като „нарушение на териториалната цялост“ и разположи военни сили, пише BlagoevgradOnline.bg.

Това не е първият подобен епизод. През 2021 г. Мароко вече използва масов приток към Сеута (около 8000 души) като инструмент на натиск след дипломатически спор със Испания. Експерти наричат тази практика „миграционна дипломация“ или хибриден инструмент.

Геополитическият фон

Случаят се разгръща на фона на остър разрив между Испания и администрацията на Доналд Тръмп, както и с Израел. От март 2026 г. правителството на Педро Санчес категорично отказва на САЩ да използват съвместните бази в Рота и Морон, както и испанското въздушно пространство, за операции срещу Иран. Испанският външен министър и премиерът многократно заявяват, че това би било нарушение на международното право и че Испания няма да бъде „съучастник“. Вашингтон отговаря с остри критики и заплахи за търговски ограничения.

Паралелно Испания заема една от най-твърдите позиции в ЕС спрямо Израел: признаване на Палестина, изтегляне на посланика, ограничения върху оръжейния трафик и силни критики към операциите в Газа и срещу Иран. Мароко, от своя страна, поддържа близки отношения както със САЩ, така и с Израел (в рамките на Abraham Accords и разширяващо се военно сътрудничество).

Как възникна теорията за организирана акция

В социалните мрежи и част от испанския политически коментар бързо се появи твърдението, че масовата инвазия в Сеута е бил насърчена или координирана от САЩ и/или Израел като форма на наказание за отказа на базите и критиките към Израел. Привържениците на тази интерпретация посочват следните обстоятелства и косвени аргументи:

  • Времевата близост. Кризата настъпва месеци след публичния разрив за базите и на фона на продължаващи напрежения. Според тази логика Мароко, като партньор на Вашингтон и Тел Авив, би могло да бъде насърчено да „отвори“ границата.
  • Историческият модел на Мароко. Страната вече е използвала миграционния натиск като лост (2021 г.). Привържениците на теорията смятат, че този път мащабът (десеткратно по-голям) и скоростта подсказват външна координация, а не само едностранен марокански ход.
  • Постът на Дани Данон. Израелският посланик в ООН написа в X, че Испания, която „никога не пропуска възможност да дава уроци на Израел“, сега е изправена пред последствията от собствената си миграционна политика и поддържа „колониални анклави“ в Африка. Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте отговори с фразата „Pues empieza a estar todo bastante claro“ („Е, нещата започват да стават доста ясни“). Част от публиката и някои политици интерпретираха обмена като потвърждение, че има външен елемент.
  • Стратегическият интерес към Гибралтарския проток. Сеута и Мелиля са ключови точки. Според някои коментари отслабването на испанския контрол или създаването на хаос би могло да обслужва по-широки интереси, свързани с влиянието върху протока в контекста на напреженията в Близкия изток и Червено море.
  • Политическите реакции в Испания. Част от депутати и журналисти от лявото и каталонското пространство открито заговориха за „геополитическо измерение“ и възможност САЩ и Израел да използват Мароко, за да отслабят правителството на Санчес.

Тези елементи се разпространяват активно в социалните мрежи и в някои алтернативни канали. Те формират наратив, според който кризата не е само мароканска инициатива, а част от по-широк натиск срещу Испания заради нейната независима позиция по Иран и Газа.

Какво казват проверката на фактите и алтернативните обяснения

Няма публични преки доказателства – документи, изтичания, свидетелства или официални признания – които да свързват САЩ или Израел с организирането или насочването на притока.

По-установеното и повтарящо се обяснение сред анализатори и официални испански източници е, че Мароко е действало самостоятелно (или с минимална външна координация), използвайки добре познат инструмент. Възможни мотиви за Рабат включват: натиск по въпроса за суверенитета на Сеута и Мелиля, вътрешнополитически съображения или реакция на испанската миграционна политика (включително скорошни мерки за регуларизация).

След отказа на Санчес за Иран: Случайност ли е мигрантската криза в Сеута?

След отказа на Санчес за Иран: Случайност ли е мигрантската криза в Сеута?
След отказа на Санчес за Иран: Случайност ли е мигрантската криза в Сеута?

След отказа на Санчес за Иран: Случайност ли е мигрантската криза в Сеута?

Заключение

Масовият приток в Сеута е реален и драматичен инцидент, който разкрива уязвимостта на европейските външни граници и способността на съседни държави да използват миграцията като лост. Геополитическото напрежение между Испания, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, е документирано и остро. Теорията, че този натиск е бил насърчен или координиран като наказание, се опира на времева корелация, исторически прецеденти, публични изказвания и стратегически интереси.

Ивайло Иванов


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МРЪСНИШКИ НОМЕР

    22 0 Отговор
    НА ЕВРЕИТЕ И САЩ.

    Коментиран от #10

    10:11 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САЩ СА ЗВЯРА ОТ АПОКАЛИПСИСА

    10 0 Отговор
    За пожарите си мислех, че Тръмп и Нетаняху ги палят, дори от космоса, както направиха в Холивуд и Лос Анджелис.

    Коментиран от #15

    10:16 01.08.2026

  • 4 Сандо

    13 0 Отговор
    Нищо случайно няма в мигрантските пълчища.Години наред излизат доказателства,хопотези и идеи,но всичко беше префасонирано от пропагандаторите като "теории на консспирацията".Но както показва досега живота много от тези теории се оказаха истина.

    10:17 01.08.2026

  • 5 Да бе да

    8 0 Отговор
    Колко да е случайна, айде един майдан.

    10:19 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 писарите са пропуснали

    9 0 Отговор
    а Случайност ли е че италия вчера наложи
    отмяна на шенген и проверка на летища и пристанища на идващи от испания
    с цел да предотврати разселването на мароканските и подобни скакалци

    10:24 01.08.2026

  • 8 Рефюджийс,

    5 0 Отговор
    уелкъм!

    10:26 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сорос

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "МРЪСНИШКИ НОМЕР":

    Без антисемитизъм гои.

    10:30 01.08.2026

  • 11 млат еврас

    6 1 Отговор
    Когато не слушкаш така става, краваря е гаден и отмъстителен и не прощава, но тоя път нещо не им се получиха добре нещата, да нахлуваш от Африка в Африка дори на испанска територия в Африка са си метнати пари на вятъра, много малък брой от тези хора ще стигнат до европата.

    10:31 01.08.2026

  • 12 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    А пожарите?В Испания и Франция заловиха 300 подпалвачи

    10:31 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 име

    0 3 Отговор
    От другата страна на средиземно море не е Испания, испанците нямат място там.

    10:38 01.08.2026

  • 15 БИБЛИЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ СА ЗВЯРА ОТ АПОКАЛИПСИСА":

    Те назначиха и папата. Още пророк Данил пише за тях. Да не би истинските християни на всички векове да са 144 000, А тези с най малка вяра да са до 144 милиона - за всички векове. Нали апостол Павел е казал - КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЯМА ДА ЯДЕ! Павел не е десен философ, има предвид - ако не си сял ще жънеш ли!? Говори за ЦАРСТВОТО БОЖИЕ - ДЪРЖАВАТА НА ИСУС ХРИСТОС! Ако не работиш за царствотоо, какъв дял ще имаш от него? Ако не работиш на лозето на Христос - на АГНЕТО. Агнето е антихищтникът. Империите на Земята са хищтници - ЗВЕРОВЕТЕ. Исус казва - КОЙТО НЕ Е С МЕН Е ПРОТИВ МЕН. Който не работи за съгласие и за истината, за просветление, не прокарва пътя за държавата на любовта и справедливостта, дори да не врагг но пасува - е дори повече от враг. АТЕИСТЕ? ТИ РОБОТ ЛИ СИ? Но знай, че не си робот, в теб има нещо не от този свят, това са чувства и усещания. Науката никога няма да обясни усещането за вкус, мирис и цветов, болката, ... Роботите никога няма да ги болии, ще имат сензори но чувствата ще са само театраална игра.

    10:44 01.08.2026

  • 16 Сравнение

    0 0 Отговор
    А какво ще стане ако 50 хил българи се /рнат към сръбската граница и почнат да викат Жега ни е! Искаме крушева ракия и плескавици!
    Или към турската граница...Искаме в Кушадасъ, че тука морето ни е скъпо!
    Направо ще ни зачаткат с автоматите...па като застрелят 100 души да видим другите колко са смели!

    10:47 01.08.2026

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Испанците пък да не ги регистрират, а да ги закарат на германците.

    10:54 01.08.2026

  • 18 Не, не е....

    0 0 Отговор
    И изказването на Тръмп не е "случайно " ! Че ако не спечелят републиканците изборите есента в САЩ, ще нахлуят мигрантите през мексиканската граница!
    Този (Тръмп) след като не можа да вземе Ормузкия проток, сега може да има апетит към Гибралтар?! "ЛУД умора няма "
    Колкото до мароканците: глупави млади хора ,които много лесно се подвеждат!
    В Европа беше същия сценарий с мигрантите изработен пак от САЩ и Израел (много подли държави) !!!

    10:54 01.08.2026