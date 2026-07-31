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След руските удари в Черно море: какво ще стане със зърното?
  Тема: Украйна

След руските удари в Черно море: какво ще стане със зърното?

31 Юли, 2026 18:15 1 225 61

  • русия-
  • украйна-
  • зърнена сделка-
  • ракети-
  • дронове

Само в първите две седмици на юли Русия е нанесла 23 удара по украински пристанища, в това число в Одеска област, както и 17 атаки срещу граждански кораби в Черно море

След руските удари в Черно море: какво ще стане със зърното? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Износът на зърно от Украйна се оказа под заплаха след поредица руски удари по пристанища и кораби в Черно море. Морският път е блокиран, а все още няма добра алтернатива.

Руските атаки срещу пристанищната инфраструктура на Украйна рязко се усилиха през лятото на 2026 година, а ситуацията по безопасността в Черно море се усложни заради руските удари по граждански кораби. Част от тях престанаха да акостират в пристанището на Одеса, затова вътрешните цени на зърното в Украйна вече падат, а международните пък тръгнаха нагоре. Износът на украинско зърно се оказа застрашен. Може ли речният транспорт по Дунава, железопътните трасета и автомобилните превози да заменят морския път?

Само в първите две седмици на юли Русия е нанесла 23 удара по украински пристанища, в това число в Одеска област, както и 17 атаки срещу граждански кораби в Черно море. При тези нападения имаше загинали и десетки ранени цивилни лица.

Най-шумният инцидент беше на 19 юли, когато в близост до Одеса Русия нанесе удар с три крилати ракети Х-59/Х-69 по гражданския товарен кораб GOLDEN LEO, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, чийто собственик е турска компания. Корабът беше натоварен с украинска царевица. По данни на украинските военноморски сили са загинали десет души, сред които един украински лоцман. А на 26 юли повреденият товарен кораб потъна в Одеския залив заедно с товара си.

В нощта на 27 юли имаше и нов руски удар по граждански търговски плавателни съдове на пристанищата в Николаевска област, а те остават блокирани още от 2022 насам и оттам не се извършват търговски рейсове. В резултат на атаката имаше загинали и ранени. "Това е поредният умишлен удар на Русия срещу гражданското корабоплаване, който демонстрира системния характер на руския терор", написаха от Администрацията на морските пристанища на Украйна (АМПУ).

Украйна свика Съвета за сигурност на ООН заради руската блокада в Черно море

Последиците от руския терор веднага се усетиха в Украйна, защото в украинските пристанища спряха да акостират чуждестранни кораби, а датската фирма за контейнерни превози Maersk обяви, че отменя част от своите рейсове заради рискове с безопасността.

Министерството на външните работи на Украйна осъди атаките като терористични. "Последиците от тях се усещат далеч отвъд пределите на Украйна и влияят на регионалната и глобална продоволствена безопасност", написа министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига в публикация в социалната мрежа Х.

Близо 90% от аграрния износ се извършва по море

Генералният директор на Украинската аграрна федерация Павел Ковал обясни пред ДВ колко болезнено страната е засегната от атаките по нейните пристанища. По неговите думи загубите вече са съвсем реални, защото се разрушава пристанищна инфраструктура, която е важна за бизнеса, нанасят се щети на търговските плавателни съдове, а руските атаки се изместиха от околностите на Одеса към устието на Дунава. Това вече се отрази на икономиката на целия селскостопански отрасъл: цената на новата реколта на вътрешния пазар спада, докато на външните пазари тя се повишава.

"Сега пшеницата в Украйна се продава директно от нивите на цена по около 6000 гривни (около117 евро) за тон с ДДС. Ако добивът е нисък заради пролетните слани и зимните студове, това означава преки загуби за производителите", отбеляза Павел Ковал.

Зависимостта на украинското земеделие от морския път е огромно. Пристанището в Одеса осигурява близо 56% от целия украински експорт, а девет от десет тона аграрна продукция се изнасят именно по море.

Може ли украинското зърно да бъде спасено по Дунава или по железопътно трасе?

Основният въпрос сега е дали алтернативните маршрути могат да заменят дълбоководните пристанища. Асоциацията "Украински клуб за аграрен бизнес" вече се обърна към министър-председателя на Украйна с призив незабавно да бъдат предприети мерки за защита на украинските износители поради рязкото влошаване на сигурността във водите на Черно море.

Те молят също да бъде разработен план за възстановяване на алтернативните маршрути за експорта през западната граница на страната и чрез възобновяване на корабоплаването по Дунава. Но и там има проблеми. По всеки от въпросните маршрути съществуват различни ограничения.

Дунавските пристанища например страдат едновременно от две беди: руските бомбардировки на изхода към Черно море и спадащото ниво на самата река. "Нивото на Дунава в Будапеща е спаднало до исторически минимум. Освен това украинската инфраструктура е разрушена от ракетни удари – необходими са инвестиции и оперативна намеса, но преди всичко е нужна гаранция за сигурност. Може нещо да се ремонтира за няколко седмици, но ако там постоянно падат ракети, възстановяването на корабоплаването ще бъде трудно", казва генералният директор на Украинската аграрна конфедерация.

Има и допълнителни рискове по транзитните маршрути. Ковал припомня, че съседните държави от ЕС – Полша, Унгария, Румъния, България и Словакия – неведнъж са се опитвали да "изиграят своите политически козове" и да се възползват от ситуацията, както вече се е случвало през предишните години. Ето защо той пледира за действия на ниво Брюксел, като се позовава на европейското законодателство, според което една държава-членка няма право да блокира търговията в ЕС.

Реколтите и продоволствената безопасност

Въпреки всичко прибирането на реколтата в Украйна върви по план. Според оценката на Ковал, към края на юли са ожънати около 11–12 млн. тона зърнени култури (приблизително 20 процента от площите), от които над 6 млн. тона са пшеница. Дори и само половината от нея да е предназначена за храна, това вече гарантира вътрешната продоволствена сигурност за една година.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Котьо

    53 1 Отговор
    Ко ша стане с оръжията и боеприпасите!!?? С кво ще ги возиму сега?

    Коментиран от #10, #44

    18:18 31.07.2026

  • 2 я да видим

    46 1 Отговор
    Oкpoпите ще ядат дронове, които руснаците ще им изпращат по Уайлдбери!

    Коментиран от #14

    18:19 31.07.2026

  • 3 бандерите трябва да свикват

    47 2 Отговор
    Без пристанища на Черно море, Дунав и Днепър.

    18:21 31.07.2026

  • 4 златен кенеф

    38 0 Отговор
    Зърното ще детонира това ще стане със зърното.

    Коментиран от #15

    18:23 31.07.2026

  • 5 Бялджип

    46 3 Отговор
    Русия продължава да запечатва украинските пристанища.

    18:23 31.07.2026

  • 6 Отлично!

    40 1 Отговор
    Българските зърнопроизводители ще получат добра цена за своята реколта!

    18:23 31.07.2026

  • 7 604

    25 0 Отговор
    ще го изядат рибите, ко да стане!?

    18:25 31.07.2026

  • 8 Разтопих се от съчувствие

    43 0 Отговор
    От тази манипулативна статия на ДВ, в която по някаква причина не се споменават успехите на украинците в атаките срещу т.нар. "сенчест" флот, които са повод за национална гордост. Украйна прибира реколта, която смята да продава по време на война. Руснаците не атакуват комбайните и не палят полетата, а биха могли да го направят.

    18:27 31.07.2026

  • 9 1111

    38 1 Отговор
    "Износът на зърно от Украйна се оказа под заплаха"

    Сега за нас няма заплаха. Напротив - ако им се позволява да изнасят зърно, което не отговаря на европейските норми, то заплахата е за нас, защото подбива цените на нашето зърно, вредно е за ядене. Освен това с износа на продукция си финансират войната. а тя трябва да приключи с капитулацията на Украйна.

    18:28 31.07.2026

  • 10 Соломон

    3 23 Отговор

    До коментар #1 от "Котьо":

    И кой е този дето ще доставя оръжия и боеприпаси през Черно море.

    Коментиран от #28

    18:29 31.07.2026

  • 11 Хи хи

    34 0 Отговор
    Нас износа на зърно от урките изобщо, ама ИЗОБЩО не ни интересува !!!

    18:30 31.07.2026

  • 12 Сатана Z

    34 0 Отговор
    Сенчестият флот на Зеленият нацист гори.Русия спря доставките на оръжие към Укро Райха по море.Жито има.Гладни няма да останат в ЕС.Като няма хляб ще ядат пасти.

    18:30 31.07.2026

  • 13 Блатна действителност

    1 30 Отговор
    Руското икономическо чудо:
    страната с най-големите петролни запаси в света започна да внася бензин от Мароко. 🤪😆

    В Тюмен може да няма горива, но им докараха цяла цистерна с питейна вода. Завиждайте, западни поклонници! 🤓🥰

    Коментиран от #17, #30, #58

    18:30 31.07.2026

  • 14 Може и

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "я да видим":

    Да си продават зърното по Уайлдбери 🤣

    18:32 31.07.2026

  • 15 Соломон

    1 26 Отговор

    До коментар #4 от "златен кенеф":

    По важно е какво ще стане със зърното в Русия че и там положението никак не е розово. В Крим нищо не е ожънато . Така е и на много места в Русия. И ако има нещо за износ то Русия също ще трябва да мисли от къде да го изнесе

    Коментиран от #20, #21, #37

    18:32 31.07.2026

  • 16 Логично

    29 1 Отговор
    А украинците какво очакваха? Те ще стрелят по руски танкери, а руснаците вечно ще ги жалят. Абе тия явно масово са на наркотици.

    18:33 31.07.2026

  • 17 Хи хи

    25 0 Отговор

    До коментар #13 от "Блатна действителност":

    То и ние при комунизма правехме компютри, ама сега внасяме чесън от Китай.

    18:33 31.07.2026

  • 18 Георги

    3 15 Отговор
    това е отговорът на украинските удари по рафинерии. Проблемът е, че по рафинериите боли повече.

    Коментиран от #22

    18:34 31.07.2026

  • 19 Ами

    26 1 Отговор
    Защо не правихте тези сметки когато бяха поразявани руски кораби?
    А каква радост беше тогава.

    18:35 31.07.2026

  • 20 златен кенеф

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Онзи изобщо не ми пука за зърното ни на Русия, ни на укрите важното за мене е нашето зърно.

    Коментиран от #27

    18:36 31.07.2026

  • 21 За кого е по- важно

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    За мен хич не е важно какво ще стане с руското зърно. Или поне до толкова до колкото това ще повлияе на световните цени, т.е и на нашия хляб. А ако намеквате че те ще страдат, ами не ми пука особено, но ако руснаците гладуват, украинците направо ще умрат.

    Коментиран от #24, #34

    18:37 31.07.2026

  • 22 Соломон

    1 20 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Като гледам как горят складовете ми се чини че там ще ги заболи още повече. Освен че много руснаци изгубиха и стоки и пари. Има и две големи банки на които им се клатят краката. А фалират ли те фалирва и Русия.

    Коментиран от #25, #60

    18:38 31.07.2026

  • 23 Мишел

    13 0 Отговор
    Украйна ще остане с много зърно и смалко валута от зърно.

    18:40 31.07.2026

  • 24 Соломон

    2 10 Отговор

    До коментар #21 от "За кого е по- важно":

    Паживьом увидим. Но този път май няма да има самолети със замразени пилешки бутчета

    Коментиран от #36

    18:41 31.07.2026

  • 25 И после пак рев

    16 1 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    А защото Украйна няма складове!
    Абе вие не разбирате че Русия не е започнала тотална война.

    Коментиран от #29

    18:41 31.07.2026

  • 26 Цензура

    19 1 Отговор
    "Руският терор" ???? Ама иначе, когато укpoпочoвеците атакуват цивилни руски кораби, това е "героизъм", нали? Когато гнъсната клика на зеленски се хвалеше, че ще изолира Крим от Русия, за да предизвика хуманитарна катастрофа там, това беше велика укpoпска "победа", нали? Но когато Русия отговори огледално - точно по същия начин, това било "терор"?

    НИКАКВА МИЛОСТ повече не трябва да има за ykрoпитeшката cгaн !!! А дойче зеле трябва да се забрани в България !!!

    18:43 31.07.2026

  • 27 Соломон

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "златен кенеф":

    Ще те заинтересува защото заради украинското и руското зърно цените за зърното ще скочат. Независимо че у нас има 10 пъти повече зърно от колкото ни е необходимо. И тогава хем ще има зърно хем ще тупаш скъп хляб. И не забравяй да благодариш на Русия за това

    18:45 31.07.2026

  • 28 Котьо

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Англичаните. Ти що питаш?

    Коментиран от #31, #32

    18:47 31.07.2026

  • 29 Соломон

    1 12 Отговор

    До коментар #25 от "И после пак рев":

    Ама разбира се че Русия не е започнала война. Вече пета година все още сме на СВО

    18:48 31.07.2026

  • 30 Мишел

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Блатна действителност":

    От преди седмица: През последните 5 години Русия е на второ място в света по растеж на БВП след Република Корея.(класация на ⁰CBS Швейцария. )

    18:48 31.07.2026

  • 31 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #28 от "Котьо":

    На ясно ли си колко път има по море докато нещо дойде от Англия по море до Одеса в Черно море. За да е по удобно на Русия да го гръмне

    Коментиран от #38

    18:52 31.07.2026

  • 32 Мурзик

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Котьо":

    То и аз питам. И не знам дали има нормални хора да вярват в подобни глупости. Каква е логиката да си удължиш пътя за доставка десеторно, да претоварваш от влак на кораб и да ти дойде три пъти по-скъпо?

    18:53 31.07.2026

  • 33 Мнение

    10 0 Отговор
    Украинците пък удрят руски кораби с петрол , което е пагубно за морето. Зърното поне ще нахрани морските обитатели, а не да се цапам с мазут по плажа.

    Коментиран от #35

    18:54 31.07.2026

  • 34 Мишел

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "За кого е по- важно":

    Напразно не ти пука. От 2015 г. Русия е с най -голям износ на зърно в света, 42 -45 милиона тона годишно. Руското зърно е без ГМО и се смята за едно от най висококачествените в света. Но ние ядем украинско.

    Коментиран от #41

    18:56 31.07.2026

  • 35 Соломон

    0 14 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Ами ще удрят всичко което пълни касичката на Русия за да води тази война

    Коментиран от #48

    18:57 31.07.2026

  • 36 Мишел

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Напразни надежди От 2014 г. Русия не внася пилешко месо, а изнася. И е една от най големите износители на пуешко месо.

    Коментиран от #40

    19:00 31.07.2026

  • 37 име

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    От 2023 слушаме как ЩЕ свърши нафтата за танковете, ЩЕ свърши и за тракторите, няма да има с какво да орат земята, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат яйцата, маслото и картофите, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ се съберат и ЩЕ свалят Путин, а той ЩЕ умре от неизлечима болест, ЩЕ избяга от Кремъл, ЩЕ падне от високо и Федереацията ЩЕ се разпадне.

    Коментиран от #39

    19:00 31.07.2026

  • 38 Котьо

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Кой казва, че идва от Англия!?
    Айде бегай да почиваш ,че цял ден си на пангара.😎

    Коментиран от #42

    19:06 31.07.2026

  • 39 Соломон

    0 12 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Ами ако не беше само име а нормален мислещ човек щеше да го разбереш .45 процента от руския капацитет за преработка на нефт е повреден или унищожен. В Татарстан запечатват кладенци защото няма къде да нагнетяват нефт а на Русия вече не и достигат по 400000т гориво което ще трябва да внесе по международни цени.

    Коментиран от #49

    19:06 31.07.2026

  • 40 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Никой не говори за внос а за помощи като през 91г. Когато САЩ прати самолети с помощи . А Русия ги продаде на гражданите си. Независимо че държавата не бе дала и копейка за тях

    19:10 31.07.2026

  • 41 Някой трябва да яде боклуците

    10 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Ядрени отпадъци и бракувана храна. И да не забравяме много , много банани!

    19:12 31.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ужас

    10 1 Отговор
    Тези кораби в Одеса разтоварваха оръжия и товареха зърно. Гювеча свърши. Украйна вече не е морска държава, скоро няма да бъде и сухоземна. Зелю ще я самоликвидира.

    19:20 31.07.2026

  • 44 Зърното е потопено по същите причини

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Котьо":

    поради които на нас ни забраниха да го внасяме - радиоактивно било !
    Така че Русия се грижи да не се натровят хората.

    19:20 31.07.2026

  • 45 Ммммч

    8 0 Отговор
    А какво ни интересува, тиа тини не са в ес . Когато те бомбят се хвалят а сега равът.

    19:24 31.07.2026

  • 46 Тиква

    8 0 Отговор
    Отлично, всичко осраинското на дъното, всички бандеронацистити във ада.

    19:35 31.07.2026

  • 47 койдазнай

    3 2 Отговор
    Руснаците ще потапят корабите за Украйна, а украинците ще потапят коработе танкерите от Русия.
    Резултата е, че нефта ще идва по българското черноморие без танкери.
    На собствен ход!

    19:39 31.07.2026

  • 48 Паси

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    Ами руснаците удрят всичко което пълни касичката на Украйна за да води тази война

    Коментиран от #51

    19:41 31.07.2026

  • 49 Ъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    "45 процента от руския капацитет за преработка на нефт е повреден или унищожен."

    Глупости.... Увреден, но не унищожен, което съвпадна с плановите ремонти/профилактика на рафинериите....И се стигна до недостиг, но ситуацията се вече е под контрол. Останалото е украинска пропаганда!

    П.с

    Днес Зеления обяви, че Украйна е загубила около 50 000 войници, докато през февруари той обяви, че загиналите са 55 000....Това означава, че за последните 5 месеца, поне 5000 украинци са възкръснали...Това вече предизвика множество коментари в социалните мрежи, като потребителите поставиха под въпрос валидността на данните на Зеленски.

    Коментиран от #57

    19:44 31.07.2026

  • 50 цецо хераковски

    3 0 Отговор
    няма да ядеме светещ леб

    19:48 31.07.2026

  • 51 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #48 от "Паси":

    Касичката е в ЕС и НАТО. Ако искат могат да опитат да ударят

    Коментиран от #52

    19:49 31.07.2026

  • 52 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Соломон":

    Абе Соломоне, тя касичката празна не човек.... Какво да и удрят? Не виждаш ли, че искат да откраднат руските пари... 🤣

    Коментиран от #54

    19:51 31.07.2026

  • 53 КОГАТО ОДЕСА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    3 0 Отговор
    Ситуацията ще се нормализира.

    19:55 31.07.2026

  • 54 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "Ъъъ":

    Това което виждам че две големи руски банки имат трудности и може да фалират. А с тях ще фалира и Русия. Това което виждам е че не ЕС с празната касичка разпродава редки скъпоценности и злато което СССР някога е откраднал от страни като Румъния, България или Испания

    Коментиран от #56, #59

    19:56 31.07.2026

  • 55 Кво зърно бе

    3 0 Отговор
    Украинското зърно е отровно и трябва се изгори. Може на пилети да го направят за огрев

    19:57 31.07.2026

  • 56 Нищо не виждаш

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    И очевидно си се филмирал яко

    19:59 31.07.2026

  • 57 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Ъъъ":

    Наясно ли си тези увредени инсталации колко струват. Колко време ще им трябва да ги възстановят. И накрая защото да ги възстановят като пак може да ги ударят

    20:00 31.07.2026

  • 58 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Блатна действителност":

    А каде са окраинските бензиностанции

    20:03 31.07.2026

  • 59 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Голем си фантазьор

    20:05 31.07.2026

  • 60 Атина Паднала

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Да не би да чакаш да фалира КТБ или БАКБ ?

    20:08 31.07.2026

  • 61 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Какво ще стане? Зърното ще изчезне, ще се наложи вместо хляб да ядем пасти като французите при Мария Антоанета, преди да ѝ отрежат главата. А славата на Путин като велик завоевател ще расте и расте.

    20:12 31.07.2026