След руските удари в Черно море: какво ще стане със зърното?

Износът на зърно от Украйна се оказа под заплаха след поредица руски удари по пристанища и кораби в Черно море. Морският път е блокиран, а все още няма добра алтернатива.
Руските атаки срещу пристанищната инфраструктура на Украйна рязко се усилиха през лятото на 2026 година, а ситуацията по безопасността в Черно море се усложни заради руските удари по граждански кораби. Част от тях престанаха да акостират в пристанището на Одеса, затова вътрешните цени на зърното в Украйна вече падат, а международните пък тръгнаха нагоре. Износът на украинско зърно се оказа застрашен. Може ли речният транспорт по Дунава, железопътните трасета и автомобилните превози да заменят морския път?
Само в първите две седмици на юли Русия е нанесла 23 удара по украински пристанища, в това число в Одеска област, както и 17 атаки срещу граждански кораби в Черно море. При тези нападения имаше загинали и десетки ранени цивилни лица.
Най-шумният инцидент беше на 19 юли, когато в близост до Одеса Русия нанесе удар с три крилати ракети Х-59/Х-69 по гражданския товарен кораб GOLDEN LEO, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, чийто собственик е турска компания. Корабът беше натоварен с украинска царевица. По данни на украинските военноморски сили са загинали десет души, сред които един украински лоцман. А на 26 юли повреденият товарен кораб потъна в Одеския залив заедно с товара си.
В нощта на 27 юли имаше и нов руски удар по граждански търговски плавателни съдове на пристанищата в Николаевска област, а те остават блокирани още от 2022 насам и оттам не се извършват търговски рейсове. В резултат на атаката имаше загинали и ранени. "Това е поредният умишлен удар на Русия срещу гражданското корабоплаване, който демонстрира системния характер на руския терор", написаха от Администрацията на морските пристанища на Украйна (АМПУ).
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Последиците от руския терор веднага се усетиха в Украйна, защото в украинските пристанища спряха да акостират чуждестранни кораби, а датската фирма за контейнерни превози Maersk обяви, че отменя част от своите рейсове заради рискове с безопасността.
Министерството на външните работи на Украйна осъди атаките като терористични. "Последиците от тях се усещат далеч отвъд пределите на Украйна и влияят на регионалната и глобална продоволствена безопасност", написа министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига в публикация в социалната мрежа Х.
Близо 90% от аграрния износ се извършва по море
Генералният директор на Украинската аграрна федерация Павел Ковал обясни пред ДВ колко болезнено страната е засегната от атаките по нейните пристанища. По неговите думи загубите вече са съвсем реални, защото се разрушава пристанищна инфраструктура, която е важна за бизнеса, нанасят се щети на търговските плавателни съдове, а руските атаки се изместиха от околностите на Одеса към устието на Дунава. Това вече се отрази на икономиката на целия селскостопански отрасъл: цената на новата реколта на вътрешния пазар спада, докато на външните пазари тя се повишава.
"Сега пшеницата в Украйна се продава директно от нивите на цена по около 6000 гривни (около117 евро) за тон с ДДС. Ако добивът е нисък заради пролетните слани и зимните студове, това означава преки загуби за производителите", отбеляза Павел Ковал.
Зависимостта на украинското земеделие от морския път е огромно. Пристанището в Одеса осигурява близо 56% от целия украински експорт, а девет от десет тона аграрна продукция се изнасят именно по море.
Може ли украинското зърно да бъде спасено по Дунава или по железопътно трасе?
Основният въпрос сега е дали алтернативните маршрути могат да заменят дълбоководните пристанища. Асоциацията "Украински клуб за аграрен бизнес" вече се обърна към министър-председателя на Украйна с призив незабавно да бъдат предприети мерки за защита на украинските износители поради рязкото влошаване на сигурността във водите на Черно море.
Те молят също да бъде разработен план за възстановяване на алтернативните маршрути за експорта през западната граница на страната и чрез възобновяване на корабоплаването по Дунава. Но и там има проблеми. По всеки от въпросните маршрути съществуват различни ограничения.
Дунавските пристанища например страдат едновременно от две беди: руските бомбардировки на изхода към Черно море и спадащото ниво на самата река. "Нивото на Дунава в Будапеща е спаднало до исторически минимум. Освен това украинската инфраструктура е разрушена от ракетни удари – необходими са инвестиции и оперативна намеса, но преди всичко е нужна гаранция за сигурност. Може нещо да се ремонтира за няколко седмици, но ако там постоянно падат ракети, възстановяването на корабоплаването ще бъде трудно", казва генералният директор на Украинската аграрна конфедерация.
Има и допълнителни рискове по транзитните маршрути. Ковал припомня, че съседните държави от ЕС – Полша, Унгария, Румъния, България и Словакия – неведнъж са се опитвали да "изиграят своите политически козове" и да се възползват от ситуацията, както вече се е случвало през предишните години. Ето защо той пледира за действия на ниво Брюксел, като се позовава на европейското законодателство, според което една държава-членка няма право да блокира търговията в ЕС.
Реколтите и продоволствената безопасност
Въпреки всичко прибирането на реколтата в Украйна върви по план. Според оценката на Ковал, към края на юли са ожънати около 11–12 млн. тона зърнени култури (приблизително 20 процента от площите), от които над 6 млн. тона са пшеница. Дори и само половината от нея да е предназначена за храна, това вече гарантира вътрешната продоволствена сигурност за една година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Котьо
Коментиран от #10, #44
18:18 31.07.2026
2 я да видим
Коментиран от #14
18:19 31.07.2026
3 бандерите трябва да свикват
18:21 31.07.2026
4 златен кенеф
Коментиран от #15
18:23 31.07.2026
5 Бялджип
18:23 31.07.2026
6 Отлично!
18:23 31.07.2026
7 604
18:25 31.07.2026
8 Разтопих се от съчувствие
18:27 31.07.2026
9 1111
Сега за нас няма заплаха. Напротив - ако им се позволява да изнасят зърно, което не отговаря на европейските норми, то заплахата е за нас, защото подбива цените на нашето зърно, вредно е за ядене. Освен това с износа на продукция си финансират войната. а тя трябва да приключи с капитулацията на Украйна.
18:28 31.07.2026
10 Соломон
До коментар #1 от "Котьо":И кой е този дето ще доставя оръжия и боеприпаси през Черно море.
Коментиран от #28
18:29 31.07.2026
11 Хи хи
18:30 31.07.2026
12 Сатана Z
18:30 31.07.2026
13 Блатна действителност
страната с най-големите петролни запаси в света започна да внася бензин от Мароко. 🤪😆
В Тюмен може да няма горива, но им докараха цяла цистерна с питейна вода. Завиждайте, западни поклонници! 🤓🥰
Коментиран от #17, #30, #58
18:30 31.07.2026
14 Може и
До коментар #2 от "я да видим":Да си продават зърното по Уайлдбери 🤣
18:32 31.07.2026
15 Соломон
До коментар #4 от "златен кенеф":По важно е какво ще стане със зърното в Русия че и там положението никак не е розово. В Крим нищо не е ожънато . Така е и на много места в Русия. И ако има нещо за износ то Русия също ще трябва да мисли от къде да го изнесе
Коментиран от #20, #21, #37
18:32 31.07.2026
16 Логично
18:33 31.07.2026
17 Хи хи
До коментар #13 от "Блатна действителност":То и ние при комунизма правехме компютри, ама сега внасяме чесън от Китай.
18:33 31.07.2026
18 Георги
Коментиран от #22
18:34 31.07.2026
19 Ами
А каква радост беше тогава.
18:35 31.07.2026
20 златен кенеф
До коментар #15 от "Соломон":Онзи изобщо не ми пука за зърното ни на Русия, ни на укрите важното за мене е нашето зърно.
Коментиран от #27
18:36 31.07.2026
21 За кого е по- важно
До коментар #15 от "Соломон":За мен хич не е важно какво ще стане с руското зърно. Или поне до толкова до колкото това ще повлияе на световните цени, т.е и на нашия хляб. А ако намеквате че те ще страдат, ами не ми пука особено, но ако руснаците гладуват, украинците направо ще умрат.
Коментиран от #24, #34
18:37 31.07.2026
22 Соломон
До коментар #18 от "Георги":Като гледам как горят складовете ми се чини че там ще ги заболи още повече. Освен че много руснаци изгубиха и стоки и пари. Има и две големи банки на които им се клатят краката. А фалират ли те фалирва и Русия.
Коментиран от #25, #60
18:38 31.07.2026
23 Мишел
18:40 31.07.2026
24 Соломон
До коментар #21 от "За кого е по- важно":Паживьом увидим. Но този път май няма да има самолети със замразени пилешки бутчета
Коментиран от #36
18:41 31.07.2026
25 И после пак рев
До коментар #22 от "Соломон":А защото Украйна няма складове!
Абе вие не разбирате че Русия не е започнала тотална война.
Коментиран от #29
18:41 31.07.2026
26 Цензура
НИКАКВА МИЛОСТ повече не трябва да има за ykрoпитeшката cгaн !!! А дойче зеле трябва да се забрани в България !!!
18:43 31.07.2026
27 Соломон
До коментар #20 от "златен кенеф":Ще те заинтересува защото заради украинското и руското зърно цените за зърното ще скочат. Независимо че у нас има 10 пъти повече зърно от колкото ни е необходимо. И тогава хем ще има зърно хем ще тупаш скъп хляб. И не забравяй да благодариш на Русия за това
18:45 31.07.2026
28 Котьо
До коментар #10 от "Соломон":Англичаните. Ти що питаш?
Коментиран от #31, #32
18:47 31.07.2026
29 Соломон
До коментар #25 от "И после пак рев":Ама разбира се че Русия не е започнала война. Вече пета година все още сме на СВО
18:48 31.07.2026
30 Мишел
До коментар #13 от "Блатна действителност":От преди седмица: През последните 5 години Русия е на второ място в света по растеж на БВП след Република Корея.(класация на ⁰CBS Швейцария. )
18:48 31.07.2026
31 Соломон
До коментар #28 от "Котьо":На ясно ли си колко път има по море докато нещо дойде от Англия по море до Одеса в Черно море. За да е по удобно на Русия да го гръмне
Коментиран от #38
18:52 31.07.2026
32 Мурзик
До коментар #28 от "Котьо":То и аз питам. И не знам дали има нормални хора да вярват в подобни глупости. Каква е логиката да си удължиш пътя за доставка десеторно, да претоварваш от влак на кораб и да ти дойде три пъти по-скъпо?
18:53 31.07.2026
33 Мнение
Коментиран от #35
18:54 31.07.2026
34 Мишел
До коментар #21 от "За кого е по- важно":Напразно не ти пука. От 2015 г. Русия е с най -голям износ на зърно в света, 42 -45 милиона тона годишно. Руското зърно е без ГМО и се смята за едно от най висококачествените в света. Но ние ядем украинско.
Коментиран от #41
18:56 31.07.2026
35 Соломон
До коментар #33 от "Мнение":Ами ще удрят всичко което пълни касичката на Русия за да води тази война
Коментиран от #48
18:57 31.07.2026
36 Мишел
До коментар #24 от "Соломон":Напразни надежди От 2014 г. Русия не внася пилешко месо, а изнася. И е една от най големите износители на пуешко месо.
Коментиран от #40
19:00 31.07.2026
37 име
До коментар #15 от "Соломон":От 2023 слушаме как ЩЕ свърши нафтата за танковете, ЩЕ свърши и за тракторите, няма да има с какво да орат земята, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат яйцата, маслото и картофите, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ се съберат и ЩЕ свалят Путин, а той ЩЕ умре от неизлечима болест, ЩЕ избяга от Кремъл, ЩЕ падне от високо и Федереацията ЩЕ се разпадне.
Коментиран от #39
19:00 31.07.2026
38 Котьо
До коментар #31 от "Соломон":Кой казва, че идва от Англия!?
Айде бегай да почиваш ,че цял ден си на пангара.😎
Коментиран от #42
19:06 31.07.2026
39 Соломон
До коментар #37 от "име":Ами ако не беше само име а нормален мислещ човек щеше да го разбереш .45 процента от руския капацитет за преработка на нефт е повреден или унищожен. В Татарстан запечатват кладенци защото няма къде да нагнетяват нефт а на Русия вече не и достигат по 400000т гориво което ще трябва да внесе по международни цени.
Коментиран от #49
19:06 31.07.2026
40 Соломон
До коментар #36 от "Мишел":Никой не говори за внос а за помощи като през 91г. Когато САЩ прати самолети с помощи . А Русия ги продаде на гражданите си. Независимо че държавата не бе дала и копейка за тях
19:10 31.07.2026
41 Някой трябва да яде боклуците
До коментар #34 от "Мишел":Ядрени отпадъци и бракувана храна. И да не забравяме много , много банани!
19:12 31.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ужас
19:20 31.07.2026
44 Зърното е потопено по същите причини
До коментар #1 от "Котьо":поради които на нас ни забраниха да го внасяме - радиоактивно било !
Така че Русия се грижи да не се натровят хората.
19:20 31.07.2026
45 Ммммч
19:24 31.07.2026
46 Тиква
19:35 31.07.2026
47 койдазнай
Резултата е, че нефта ще идва по българското черноморие без танкери.
На собствен ход!
19:39 31.07.2026
48 Паси
До коментар #35 от "Соломон":Ами руснаците удрят всичко което пълни касичката на Украйна за да води тази война
Коментиран от #51
19:41 31.07.2026
49 Ъъъ
До коментар #39 от "Соломон":"45 процента от руския капацитет за преработка на нефт е повреден или унищожен."
Глупости.... Увреден, но не унищожен, което съвпадна с плановите ремонти/профилактика на рафинериите....И се стигна до недостиг, но ситуацията се вече е под контрол. Останалото е украинска пропаганда!
П.с
Днес Зеления обяви, че Украйна е загубила около 50 000 войници, докато през февруари той обяви, че загиналите са 55 000....Това означава, че за последните 5 месеца, поне 5000 украинци са възкръснали...Това вече предизвика множество коментари в социалните мрежи, като потребителите поставиха под въпрос валидността на данните на Зеленски.
Коментиран от #57
19:44 31.07.2026
50 цецо хераковски
19:48 31.07.2026
51 Соломон
До коментар #48 от "Паси":Касичката е в ЕС и НАТО. Ако искат могат да опитат да ударят
Коментиран от #52
19:49 31.07.2026
52 Ъъъ
До коментар #51 от "Соломон":Абе Соломоне, тя касичката празна не човек.... Какво да и удрят? Не виждаш ли, че искат да откраднат руските пари... 🤣
Коментиран от #54
19:51 31.07.2026
53 КОГАТО ОДЕСА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
19:55 31.07.2026
54 Соломон
До коментар #52 от "Ъъъ":Това което виждам че две големи руски банки имат трудности и може да фалират. А с тях ще фалира и Русия. Това което виждам е че не ЕС с празната касичка разпродава редки скъпоценности и злато което СССР някога е откраднал от страни като Румъния, България или Испания
Коментиран от #56, #59
19:56 31.07.2026
55 Кво зърно бе
19:57 31.07.2026
56 Нищо не виждаш
До коментар #54 от "Соломон":И очевидно си се филмирал яко
19:59 31.07.2026
57 Соломон
До коментар #49 от "Ъъъ":Наясно ли си тези увредени инсталации колко струват. Колко време ще им трябва да ги възстановят. И накрая защото да ги възстановят като пак може да ги ударят
20:00 31.07.2026
58 Ба бааааа
До коментар #13 от "Блатна действителност":А каде са окраинските бензиностанции
20:03 31.07.2026
59 Ба бааааа
До коментар #54 от "Соломон":Голем си фантазьор
20:05 31.07.2026
60 Атина Паднала
До коментар #22 от "Соломон":Да не би да чакаш да фалира КТБ или БАКБ ?
20:08 31.07.2026
61 Наблюдател
20:12 31.07.2026