Новият външен министър на Украйна Андрий Сибига направи огромен дипломатически гаф, след като официално нападна Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).
Повод за острата му реакция стана изявление на организацията от 4 август, отчитащо децата жертви в петгодишния конфликт както от украинска, така и от руска страна. Сибига упрекна фонда, че „приравнява“ пострадалите украинчета и русначета, настоявайки, че агресорът е ясен и контекстът е изкривен.
Тази крайна политизация и намесата на децата в геополитическите спорове е груба грешка. С подобно поведение Киев единствено губи симпатии в световен план и рискува в бъдеще да бъде лишен от жизненоважна финансова и военна подкрепа. Подобни ходове идват в най-неподходящия момент – точно когато във Вашингтон се води ожесточен дебат за смисъла на по-нататъшното финансиране на войната.
Децата жертви нямат националност: Къде сгреши Сибига?
В опита си да наложи абсолютен политически контекст, украинският външен министър публикува критика в социалната мрежа X, обвинявайки УНИЦЕФ в липса на проверка на фактите. Той възрази, че смъртта на децата в руския град Краснодар е следствие от паднали отломки от дрон, прихванат от руската противовъздушна отбрана (ПВО), а данните за пострадали в Днепропетровска област били неточни.
За една хуманитарна организация, чийто мандат е универсален, всяко дете е дете. УНИЦЕФ е длъжен да отчита живота на всяко пострадало човешко същество, независимо от коя страна на границата се намира. Когато Киев се опитва да изкара, че смъртта на руските деца е „по-различна“ или по-малко важна, това не е просто дипломатическо недоразумение. Това е морален автогол, който отблъсква дори най-умерените международни поддръжници. За средностатистическия европеец децата са абсолютната червена линия на невинността и опитът да се вкара политически филтър в трагедията им изглежда чудовищно.
Избледняването на „симпатичния лузър“ и умората от емпатия
В началото на войната Украйна имаше перфектно изграден медиен образ – образ на симпатичния лузър, на малкия Давид, който е брутално нападнат от злите си съседи. Този наратив работеше безотказно. Днес обаче този образ постепенно избледнява под влиянието на два ключови фактора:
- Удари в дълбокия руски тил: С честите атаки с далекобойни дронове и ракети по цели дълбоко в руската територия характерът на войната се промени в очите на Запада.
- Цивилни жертви край границата: Загиналите руски граждани в пограничните региони вече не могат да бъдат скрити от международните медии.
В медийната теория съществува твърдо правило: обществената емпатия се износва от времето (compassion fatigue). Когато конфликтът се превърне в безкрайна месомелачка, а атаките се пренасят в руския тил, западният потребител спира да вижда Украйна като „беззащитна жертва“. Нападането на хуманитарни субекти като УНИЦЕФ само ускорява този процес, показвайки една излишно агресивна дипломация.
Разгорещеният дебат в САЩ: Тръмп срещу Конгреса
Този дипломатически гаф се случва на фона на критични сътресения в САЩ, където администрацията на президента Доналд Тръмп заема все по-твърда позиция срещу безконтролното харчене на средства за Киев. Само преди дни Тръмп открито разкритикува досегашната политика, заявявайки, че на Зеленски вече са предоставени оръжия и амуниции за над 300 милиарда долара, добавяйки красноречивото: „Ние също искаме ракети“. Белият дом вече отказа искането на Зеленски за стотици допълнителни ракети за ПВО Patriot.
Въпреки че в Конгреса все още има двупартийна съпротива – през юни Камарата на представителите прокара нов пакет от 8 милиарда долара под формата на заеми и 1,8 милиарда долара помощ – натискът от страна на Тръмп за прекратяване на петгодишната война чрез преговори се засилва. Тъй като Пентагонът вече бави одобрени траншове, американското общество става все по-чувствително към това как се харчат парите му, докато инфлацията у дома расте.
Голямата илюзия: Как Западът ще си „измие ръцете“
Основната цел на Киев в момента е да постигне военна самодостатъчност, като стартира масово собствено производство на ракети за противовъздушна (ПВО) и противоракетна отбрана (ПРО). Украински командири дори провеждат закрити брифинги в Сената на САЩ, за да учат американците на иновации в дронната война.
В мига, в който Украйна обяви, че може сама да произвежда тези високотехнологични оръжия, ще станем свидетели на перфектната стратегия за излизане на Запада.
Европейските и американските лидери отчаяно търсят удобен изходен билет, който да не изглежда като предателство пред избирателите им, чието качество на живот се срина заради икономическите последици от войната. Убеден съм, че когато Киев покаже своите ракети, Западът просто ще си измие ръцете с някой учтив комплимент от сорта на: „Поздравления, вие вече сте силни и независими!“ – и ще спре да налива милиарди. А арогантните атаки на Сибига срещу ООН само улесняват западните правителства, давайки им нужното морално и политическо оправдание да „дръпнат шалтера“ на реалните помощи в бъдеще.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #14, #15
08:36 10.08.2026
2 Оня
08:41 10.08.2026
3 Нахалитети
08:42 10.08.2026
4 Някой
Коментиран от #7, #44
08:42 10.08.2026
5 Механик
08:43 10.08.2026
6 Хм...
"Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата"
И после същите бандерчета питат с насълзени от огорчение очички "а нас заШто?"
08:43 10.08.2026
7 Механик
До коментар #4 от "Някой":Западняци много добре знаят какви са укрите. Войната бе запалена от западняците. Тя обслужва техните интереси, а по-конкретно "да нанесем стратегическо поражение на Русия и да я разграбим". Те добре знаят какви са укрите и поради това точно тях ползваха. И сега укрите мрат за интересите на дълбоката държава.
08:46 10.08.2026
8 Че кий ги
08:58 10.08.2026
9 Нейко
Коментиран от #16
08:59 10.08.2026
10 Квартал 95
09:00 10.08.2026
11 Ццц
09:02 10.08.2026
12 007 лиценз ту кил
09:05 10.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахахаха
До коментар #1 от "Пич":За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ
09:19 10.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хахахаха
До коментар #9 от "Нейко":Прочети критериите за фашистка държава първо.
09:21 10.08.2026
17 Баба Гошка
09:24 10.08.2026
18 Оня
До коментар #15 от "Хахахаха":И тези всичките критерии описват точно туморното образование наречено ЕС! Начело със фюрера Урсулата!
Коментиран от #19
09:29 10.08.2026
19 Хахахаха
До коментар #18 от "Оня":И кои точно критерии описват ЕС? Понеже аз виждам, че описват точно раша и тупин.
Коментиран от #21
09:30 10.08.2026
20 Зеления
Милене, невъзможно е да се промени мислето на Урсула, Кая, Мирчев, Тагарев, Мерц и други подобни представители на Урсулския Райх. Причината е една единствена - ако спрат да наливат пари в Украйна, ще признаят че са сгрешили, а умните и красивите никога НЕ ГРЕШАТ.
Ето примера с Мирчев - излезе ли да каже: "аз сгреших с разносвача на пица" - не и никога няма да го каже.
09:38 10.08.2026
21 Оня
До коментар #19 от "Хахахаха":Бих обяснил на човек с мозък!
Коментиран от #34
09:38 10.08.2026
22 ами
09:41 10.08.2026
23 Кажи му
09:41 10.08.2026
24 Защо
09:42 10.08.2026
25 Сибига
09:44 10.08.2026
26 Отстрани
09:46 10.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 фра диа
09:51 10.08.2026
29 Укротрола има разсейки от рака.
09:54 10.08.2026
30 Ганя Путинофила
09:55 10.08.2026
31 Майка
09:56 10.08.2026
32 Лелее
09:59 10.08.2026
33 Историк
Коментиран от #36
10:00 10.08.2026
34 Хахахаха
До коментар #21 от "Оня":Е обясни копейка. Има и умни хора, опитай някой да убедиш, че рашата не е фашистка държава.
10:05 10.08.2026
35 Господинът заслужава поздравления,
10:25 10.08.2026
36 Какви хиляди отвлечени деца?
До коментар #33 от "Историк":Това тръби украинската хунта на Еленски. Кои са тези деца? Защо, ако са десетки хиляди, на последните преговори в Истанбул, връчиха на Медински списък с около 330 имена? Поне не се излагайте, като пишете, че сте "историк". Това предполага позоваване на факти, не на изтъркани опорки.
10:29 10.08.2026
37 Завърнал се
10:32 10.08.2026
38 милен к@неф
10:38 10.08.2026
39 Гост
11:48 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бай онзи
До коментар #4 от "Някой":Нищо не е случайно.Вижте какво виждане имат укрите спрямо други хора.
13:47 10.08.2026
45 Смър на укротерористите и
14:56 10.08.2026