ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новият външен министър на Украйна Андрий Сибига направи огромен дипломатически гаф, след като официално нападна Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).

Повод за острата му реакция стана изявление на организацията от 4 август, отчитащо децата жертви в петгодишния конфликт както от украинска, така и от руска страна. Сибига упрекна фонда, че „приравнява“ пострадалите украинчета и русначета, настоявайки, че агресорът е ясен и контекстът е изкривен.

Още новини от Украйна

Тази крайна политизация и намесата на децата в геополитическите спорове е груба грешка. С подобно поведение Киев единствено губи симпатии в световен план и рискува в бъдеще да бъде лишен от жизненоважна финансова и военна подкрепа. Подобни ходове идват в най-неподходящия момент – точно когато във Вашингтон се води ожесточен дебат за смисъла на по-нататъшното финансиране на войната.

Децата жертви нямат националност: Къде сгреши Сибига?

В опита си да наложи абсолютен политически контекст, украинският външен министър публикува критика в социалната мрежа X, обвинявайки УНИЦЕФ в липса на проверка на фактите. Той възрази, че смъртта на децата в руския град Краснодар е следствие от паднали отломки от дрон, прихванат от руската противовъздушна отбрана (ПВО), а данните за пострадали в Днепропетровска област били неточни.

За една хуманитарна организация, чийто мандат е универсален, всяко дете е дете. УНИЦЕФ е длъжен да отчита живота на всяко пострадало човешко същество, независимо от коя страна на границата се намира. Когато Киев се опитва да изкара, че смъртта на руските деца е „по-различна“ или по-малко важна, това не е просто дипломатическо недоразумение. Това е морален автогол, който отблъсква дори най-умерените международни поддръжници. За средностатистическия европеец децата са абсолютната червена линия на невинността и опитът да се вкара политически филтър в трагедията им изглежда чудовищно.

Избледняването на „симпатичния лузър“ и умората от емпатия

В началото на войната Украйна имаше перфектно изграден медиен образ – образ на симпатичния лузър, на малкия Давид, който е брутално нападнат от злите си съседи. Този наратив работеше безотказно. Днес обаче този образ постепенно избледнява под влиянието на два ключови фактора:

Удари в дълбокия руски тил: С честите атаки с далекобойни дронове и ракети по цели дълбоко в руската територия характерът на войната се промени в очите на Запада.

С честите атаки с далекобойни дронове и ракети по цели дълбоко в руската територия характерът на войната се промени в очите на Запада. Цивилни жертви край границата: Загиналите руски граждани в пограничните региони вече не могат да бъдат скрити от международните медии.

В медийната теория съществува твърдо правило: обществената емпатия се износва от времето (compassion fatigue). Когато конфликтът се превърне в безкрайна месомелачка, а атаките се пренасят в руския тил, западният потребител спира да вижда Украйна като „беззащитна жертва“. Нападането на хуманитарни субекти като УНИЦЕФ само ускорява този процес, показвайки една излишно агресивна дипломация.

Разгорещеният дебат в САЩ: Тръмп срещу Конгреса

Този дипломатически гаф се случва на фона на критични сътресения в САЩ, където администрацията на президента Доналд Тръмп заема все по-твърда позиция срещу безконтролното харчене на средства за Киев. Само преди дни Тръмп открито разкритикува досегашната политика, заявявайки, че на Зеленски вече са предоставени оръжия и амуниции за над 300 милиарда долара, добавяйки красноречивото: „Ние също искаме ракети“. Белият дом вече отказа искането на Зеленски за стотици допълнителни ракети за ПВО Patriot.

Въпреки че в Конгреса все още има двупартийна съпротива – през юни Камарата на представителите прокара нов пакет от 8 милиарда долара под формата на заеми и 1,8 милиарда долара помощ – натискът от страна на Тръмп за прекратяване на петгодишната война чрез преговори се засилва. Тъй като Пентагонът вече бави одобрени траншове, американското общество става все по-чувствително към това как се харчат парите му, докато инфлацията у дома расте.

Голямата илюзия: Как Западът ще си „измие ръцете“

Основната цел на Киев в момента е да постигне военна самодостатъчност, като стартира масово собствено производство на ракети за противовъздушна (ПВО) и противоракетна отбрана (ПРО). Украински командири дори провеждат закрити брифинги в Сената на САЩ, за да учат американците на иновации в дронната война.

В мига, в който Украйна обяви, че може сама да произвежда тези високотехнологични оръжия, ще станем свидетели на перфектната стратегия за излизане на Запада.

Европейските и американските лидери отчаяно търсят удобен изходен билет, който да не изглежда като предателство пред избирателите им, чието качество на живот се срина заради икономическите последици от войната. Убеден съм, че когато Киев покаже своите ракети, Западът просто ще си измие ръцете с някой учтив комплимент от сорта на: „Поздравления, вие вече сте силни и независими!“ – и ще спре да налива милиарди. А арогантните атаки на Сибига срещу ООН само улесняват западните правителства, давайки им нужното морално и политическо оправдание да „дръпнат шалтера“ на реалните помощи в бъдеще.