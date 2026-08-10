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Сибига, това беше глупаво: С атаката срещу УНИЦЕФ Украйна губи глобални симпатии и рискува бъдещите помощи
  Тема: Украйна

Сибига, това беше глупаво: С атаката срещу УНИЦЕФ Украйна губи глобални симпатии и рискува бъдещите помощи

10 Август, 2026 08:21, обновена 10 Август, 2026 08:33 3 596 45

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  • уницеф-
  • деца-
  • жертви-
  • оръжие-
  • ракети

Докато Тръмп свива милиардите в САЩ, Украйна прави морален автогол с децата жертви, поднасяйки на Запад перфектния повод да си „измие ръцете“

Сибига, това беше глупаво: С атаката срещу УНИЦЕФ Украйна губи глобални симпатии и рискува бъдещите помощи - 1
Снимка: МЗС Украины
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новият външен министър на Украйна Андрий Сибига направи огромен дипломатически гаф, след като официално нападна Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).

Повод за острата му реакция стана изявление на организацията от 4 август, отчитащо децата жертви в петгодишния конфликт както от украинска, така и от руска страна. Сибига упрекна фонда, че „приравнява“ пострадалите украинчета и русначета, настоявайки, че агресорът е ясен и контекстът е изкривен.

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Тази крайна политизация и намесата на децата в геополитическите спорове е груба грешка. С подобно поведение Киев единствено губи симпатии в световен план и рискува в бъдеще да бъде лишен от жизненоважна финансова и военна подкрепа. Подобни ходове идват в най-неподходящия момент – точно когато във Вашингтон се води ожесточен дебат за смисъла на по-нататъшното финансиране на войната.

Децата жертви нямат националност: Къде сгреши Сибига?

В опита си да наложи абсолютен политически контекст, украинският външен министър публикува критика в социалната мрежа X, обвинявайки УНИЦЕФ в липса на проверка на фактите. Той възрази, че смъртта на децата в руския град Краснодар е следствие от паднали отломки от дрон, прихванат от руската противовъздушна отбрана (ПВО), а данните за пострадали в Днепропетровска област били неточни.

За една хуманитарна организация, чийто мандат е универсален, всяко дете е дете. УНИЦЕФ е длъжен да отчита живота на всяко пострадало човешко същество, независимо от коя страна на границата се намира. Когато Киев се опитва да изкара, че смъртта на руските деца е „по-различна“ или по-малко важна, това не е просто дипломатическо недоразумение. Това е морален автогол, който отблъсква дори най-умерените международни поддръжници. За средностатистическия европеец децата са абсолютната червена линия на невинността и опитът да се вкара политически филтър в трагедията им изглежда чудовищно.

Избледняването на „симпатичния лузър“ и умората от емпатия

В началото на войната Украйна имаше перфектно изграден медиен образ – образ на симпатичния лузър, на малкия Давид, който е брутално нападнат от злите си съседи. Този наратив работеше безотказно. Днес обаче този образ постепенно избледнява под влиянието на два ключови фактора:

  • Удари в дълбокия руски тил: С честите атаки с далекобойни дронове и ракети по цели дълбоко в руската територия характерът на войната се промени в очите на Запада.
  • Цивилни жертви край границата: Загиналите руски граждани в пограничните региони вече не могат да бъдат скрити от международните медии.

В медийната теория съществува твърдо правило: обществената емпатия се износва от времето (compassion fatigue). Когато конфликтът се превърне в безкрайна месомелачка, а атаките се пренасят в руския тил, западният потребител спира да вижда Украйна като „беззащитна жертва“. Нападането на хуманитарни субекти като УНИЦЕФ само ускорява този процес, показвайки една излишно агресивна дипломация.

Разгорещеният дебат в САЩ: Тръмп срещу Конгреса

Този дипломатически гаф се случва на фона на критични сътресения в САЩ, където администрацията на президента Доналд Тръмп заема все по-твърда позиция срещу безконтролното харчене на средства за Киев. Само преди дни Тръмп открито разкритикува досегашната политика, заявявайки, че на Зеленски вече са предоставени оръжия и амуниции за над 300 милиарда долара, добавяйки красноречивото: „Ние също искаме ракети“. Белият дом вече отказа искането на Зеленски за стотици допълнителни ракети за ПВО Patriot.

Въпреки че в Конгреса все още има двупартийна съпротива – през юни Камарата на представителите прокара нов пакет от 8 милиарда долара под формата на заеми и 1,8 милиарда долара помощ – натискът от страна на Тръмп за прекратяване на петгодишната война чрез преговори се засилва. Тъй като Пентагонът вече бави одобрени траншове, американското общество става все по-чувствително към това как се харчат парите му, докато инфлацията у дома расте.

Голямата илюзия: Как Западът ще си „измие ръцете“

Основната цел на Киев в момента е да постигне военна самодостатъчност, като стартира масово собствено производство на ракети за противовъздушна (ПВО) и противоракетна отбрана (ПРО). Украински командири дори провеждат закрити брифинги в Сената на САЩ, за да учат американците на иновации в дронната война.

В мига, в който Украйна обяви, че може сама да произвежда тези високотехнологични оръжия, ще станем свидетели на перфектната стратегия за излизане на Запада.

Европейските и американските лидери отчаяно търсят удобен изходен билет, който да не изглежда като предателство пред избирателите им, чието качество на живот се срина заради икономическите последици от войната. Убеден съм, че когато Киев покаже своите ракети, Западът просто ще си измие ръцете с някой учтив комплимент от сорта на: „Поздравления, вие вече сте силни и независими!“ – и ще спре да налива милиарди. А арогантните атаки на Сибига срещу ООН само улесняват западните правителства, давайки им нужното морално и политическо оправдание да „дръпнат шалтера“ на реалните помощи в бъдеще.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    86 3 Отговор
    Ааа........ укрофашистите са и глупаци, по съвместителство...!!!

    Коментиран от #14, #15

    08:36 10.08.2026

  • 2 Оня

    81 2 Отговор
    На тоя Путин му е отредил специално място в московската зоологическа градина!

    08:41 10.08.2026

  • 3 Нахалитети

    95 1 Отговор
    Егати отвратителното изказване,а после и аргументи що не трябва да се говори така.Щото щели да им спрат парите.То вие само пари искате а тъпия ЕС все ни обира нас,за да даде на тях.

    08:42 10.08.2026

  • 4 Някой

    94 1 Отговор
    Укрите все по-ясно показват същността си, но западняците в омразата си към Русия не искаха да виждат нищо. Иначе още отначало щяха да разберат причините за тази "военна операция" и нямаше да обвиняват Путин за конфликта.

    Коментиран от #7, #44

    08:42 10.08.2026

  • 5 Механик

    79 0 Отговор
    Украинците са доказано нискоинтелигентни и много нагли. Сбига не прави изключение, нищо че е еврей.

    08:43 10.08.2026

  • 6 Хм...

    73 2 Отговор
    Сефте!

    "Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата"

    И после същите бандерчета питат с насълзени от огорчение очички "а нас заШто?"

    08:43 10.08.2026

  • 7 Механик

    75 2 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Западняци много добре знаят какви са укрите. Войната бе запалена от западняците. Тя обслужва техните интереси, а по-конкретно "да нанесем стратегическо поражение на Русия и да я разграбим". Те добре знаят какви са укрите и поради това точно тях ползваха. И сега укрите мрат за интересите на дълбоката държава.

    08:46 10.08.2026

  • 8 Че кий ги

    31 1 Отговор
    Иска наглите укри

    08:58 10.08.2026

  • 9 Нейко

    31 1 Отговор
    Това е форма на фашизъм, национализъм, се м и ти зъм.

    Коментиран от #16

    08:59 10.08.2026

  • 10 Квартал 95

    52 1 Отговор
    Бандеровците мразят човечеството поне колкото Нетаняху и ционистите. Една и съща непотребна смрад са.

    09:00 10.08.2026

  • 11 Ццц

    24 3 Отговор
    Още по-големият гаф на Циганига е, че прави разлика между Русия и Украйна.

    09:02 10.08.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    35 2 Отговор
    Да не забравяме и за Алеята на ангелите.

    09:05 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ

    09:19 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахаха

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "Нейко":

    Прочети критериите за фашистка държава първо.

    09:21 10.08.2026

  • 17 Баба Гошка

    37 1 Отговор
    Сабаките са така - тъъпоъгълни, но много упорити да принудят със сила руснаците да се предадат. Жаллкарии. Уббивващи за удоволствие деца на плажа Всички вече ги научиха що за стока са

    09:24 10.08.2026

  • 18 Оня

    31 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    И тези всичките критерии описват точно туморното образование наречено ЕС! Начело със фюрера Урсулата!

    Коментиран от #19

    09:29 10.08.2026

  • 19 Хахахаха

    2 22 Отговор

    До коментар #18 от "Оня":

    И кои точно критерии описват ЕС? Понеже аз виждам, че описват точно раша и тупин.

    Коментиран от #21

    09:30 10.08.2026

  • 20 Зеления

    32 2 Отговор
    "Убеден съм, че когато Киев покаже своите ракети, Западът просто ще си измие ръцете с някой учтив комплимент от сорта на: „Поздравления, вие вече сте силни и независими!“ – и ще спре да налива милиарди."

    Милене, невъзможно е да се промени мислето на Урсула, Кая, Мирчев, Тагарев, Мерц и други подобни представители на Урсулския Райх. Причината е една единствена - ако спрат да наливат пари в Украйна, ще признаят че са сгрешили, а умните и красивите никога НЕ ГРЕШАТ.
    Ето примера с Мирчев - излезе ли да каже: "аз сгреших с разносвача на пица" - не и никога няма да го каже.

    09:38 10.08.2026

  • 21 Оня

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Бих обяснил на човек с мозък!

    Коментиран от #34

    09:38 10.08.2026

  • 22 ами

    19 0 Отговор
    какво да се очаква от глупав псевдо дипломат - глупаво изказване

    09:41 10.08.2026

  • 23 Кажи му

    22 1 Отговор
    “Украинец” и не го обиждай повече !

    09:41 10.08.2026

  • 24 Защо

    18 1 Отговор
    Ли не се казва за алеята на ангелите ? Нисък интелект излъчва тоя !

    09:42 10.08.2026

  • 25 Сибига

    25 0 Отговор
    Това е поредният нагъл и самозабравил се украинец но рано или късно и запада ще разбере що за хора са Зеления и компания нека още да наливат пари на тия неблагодарници

    09:44 10.08.2026

  • 26 Отстрани

    18 0 Отговор
    Украинец е диагноза!

    09:46 10.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 фра диа

    2 2 Отговор
    По същество изложената позиция е напълно достоверна. Но прави впечатление, че р изцяло плод на изкуствен интелект (Джемини май). Подреждането на словореда и начина на поднасяне на аргументацията ми дават основание да заложа 100% на това.

    09:51 10.08.2026

  • 29 Укротрола има разсейки от рака.

    10 1 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    09:54 10.08.2026

  • 30 Ганя Путинофила

    1 8 Отговор
    Пак ли рушляка размъти водата?

    09:55 10.08.2026

  • 31 Майка

    23 1 Отговор
    Значи вашите деца са по-ценни от нашите. Вашите трябва да живеят, нашите може безнаказано да мрат. Кой те излъга, нещастен Сибига? Няма такива филми! И ще си платите, дяволски изчадия! Майките сме повече от вас.

    09:56 10.08.2026

  • 32 Лелее

    16 0 Отговор
    Нещо става, такава статия отдавана не се е появявала във Факти. Поздравления за смелата и обективна позиция!

    09:59 10.08.2026

  • 33 Историк

    2 24 Отговор
    Защо се забравят отвлечените от Русия десетки хиляди украински деца от началото на войната, за което Путин има издадена заповед за арест от съда в Хага? Десетките хиляди избити деца в Украйна от вероломната агресия на Путин са целенасочени жертви, бомби над родилни домове,детски центрове и площадки и училища са несравними със случайните жертви в Русия. Децата не трябва да бъдат по никакъв начин цел. Всички миролюбци в света да принудят Путин да спре войната като изтегли руските войски от Украйна, която се бори за държавния си суверенитет.

    Коментиран от #36

    10:00 10.08.2026

  • 34 Хахахаха

    2 15 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    Е обясни копейка. Има и умни хора, опитай някой да убедиш, че рашата не е фашистка държава.

    10:05 10.08.2026

  • 35 Господинът заслужава поздравления,

    10 1 Отговор
    защото поне 3 години посланията в публикациите му бяха съвсем различни. Личи си стремежът към обективност и съобразяване с действителността. Хубаво е, че някак се стопиха публикации от "Бесарабски фронт" и "Злой одесит", които си бяха чиста грозна пропаганда, макар че беше понякога забавно.

    10:25 10.08.2026

  • 36 Какви хиляди отвлечени деца?

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Историк":

    Това тръби украинската хунта на Еленски. Кои са тези деца? Защо, ако са десетки хиляди, на последните преговори в Истанбул, връчиха на Медински списък с около 330 имена? Поне не се излагайте, като пишете, че сте "историк". Това предполага позоваване на факти, не на изтъркани опорки.

    10:29 10.08.2026

  • 37 Завърнал се

    2 8 Отговор
    А, ударите дълбоко в руския тил били проблем за запада, айде нови глупости. Нападнатия може да се отбранява както и колкото може, руския тил няма да има проблеми, ако тия в Украйна които пристигнаха оттам се върнат обратно в руските си села.

    10:32 10.08.2026

  • 38 милен к@неф

    0 0 Отговор
    ас сам ев@н и сам н@$$р@н

    10:38 10.08.2026

  • 39 Гост

    7 0 Отговор
    Сибига никога не е блестял с акъл , дипломатически перфекционизъм и умения!Един посредствен окраински ястреб,изкривен от злоба и човеконенавист,еврейски ционизъм наподобяващ диагнозата на просяка/обидно е да се споменава името/и някои техни слуги!Мадам олейсъя е в тоя списък и е жалко за имиджа и в България!

    11:48 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бай онзи

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Нищо не е случайно.Вижте какво виждане имат укрите спрямо други хора.

    13:47 10.08.2026

  • 45 Смър на укротерористите и

    0 1 Отговор
    всички които ги подкрепят

    14:56 10.08.2026