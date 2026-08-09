"Пейтриът" за Украйна: лиценз няма да има?

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САЩ и Украйна продължават преговорите за лиценза на ракети прехващачи за системите "Пейтриът", въпреки противоречивите изявления на президента Тръмп. Но експертите се съмняват, че лицензът ще бъде даден скоро.

Перспективите Украйна да получи лиценз за производството на американски ракети прехващачи за системите "Пейтриът" изглеждат все по-мъгляви. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който за първи път обеща да даде лиценз на Киев на срещата на НАТО в Анкара през юни, след което потвърди това на среща с президента на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон в края на юли, сега, в началото на август, казва, че не е сигурен и че тези ракети са нужни на самите САЩ. Наскоро агенция "Ройтерс" съобщи, че САЩ и Украйна продължават преговорите, въпреки противоречивите изявления на Тръмп.

Експерт: "Въпросът за лиценза фактически не стои"

Австрийският военен експерт Густав Гресел не вярва, че Украйна ще получи в близко време лиценз за производството на "Пейтриът". "Мисля, че Украйна бе настроена твърде оптимистично. А въпросът за лиценза фактически не стои. В най-добрия случай след 4-5 години Украйна ще получи лиценз за производството на ракети от типа РАС-2", казва Гресел пред ДВ.

Ракетите прехващачи за комплексите "Пейтриът" са два основни типа - донякъде остарелите РАС-2, чиито възможности да свалят балистиката са ограничени, и по-съвременните РАС-3. Именно те са необходими на Украйна, защото са в състояние много ефективно да свалят руските балистични ракети.

Засиленият обстрел на Киев и други области от страна на руската армия разкри острия недостиг на тези ракети в Украйна. По време на един от тях, в първите дни на август, не бе свалена нито една руска ракета. Комплексите "Пейтриът" са единственото оръжие на украинските войски, което може да сваля балистични ракети, но изглежда, че запасите на Киев от ракети прехващачи са се изчерпили. Преговорите със САЩ и западните партньори на Украйна за спешни допълнителни доставки засега не са дали резултат.

САЩ не са особено склонни да прехвърлят лицензионното производство на "Пейтриът" зад граница. До момента единствената страна, получила такъв лиценз, е Япония. Втората трябва да стане Германия, където ще се произвеждат ракети GEM-T, модернизирана версия на РАС-2. САЩ имат тесни икономически връзки и с двете страни, и в двете е разположен американски военен контингент.

Преговорите с Германия са продължили пет години

Производителят на РАС-3 - компанията "Локхийд Мартин" - не е била и сега не е готова да прехвърли производството зад граница, казва Гресел. "Независимо какво обещава Тръмп, политиката на компанията е такава. Дори "лицензионното производство" в Япония се осъществява само под най-строг контрол и не е истинско лицензионно производство - представлява сглобяване на детайли, произведени в САЩ. Ключови компоненти като радиолокационните търсачи, се произвеждат в САЩ". По думите на експерта, "японското лицензионно производство не води до разширяване на производството по цял свят, тъй като зависи от ограничените производствени мощности на САЩ. Радиолокационните търсачи са сложни устройства и в САЩ няма квалифицирани работници за разширяване на тяхното производство".

В Германия пътят от политическото решение до началото на производството отнема почти пет години. Договореността между Берлин и Вашингтон е постигната през 2022 година. Оттам нататък е било извършено съгласуване на контрактите и след още две години е започнало строителството на завода, макар производствените мощности да са били налице - в Германия се извършва техническото обслужване на ракетите "Пейтриът" за държавите от НАТО. Очаква се първите ракети "Made in Germany" да слязат от конвейера в Бавария в края на 2026 - началото на 2027 година.

Един от обсъжданите варианти за Украйна е лицензионното производство с мощностите в Германия. Но никой не се наема да прогнозира колко бързо може да стане това. Густав Гресел предполага, че залагането на "Пейтриът" както за Украйна, така и за Европа е временно решение и трябва да се търсят алтернативи, т.е. да се създаде собствено производство. Такива проекти, включително с участието на Украйна, вече има, но те са в начален стадий.