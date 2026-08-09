"Пейтриът" за Украйна: лиценз няма да има?

САЩ и Украйна продължават преговорите за лиценза на ракети прехващачи за системите "Пейтриът", въпреки противоречивите изявления на президента Тръмп. Но експертите се съмняват, че лицензът ще бъде даден скоро.
Перспективите Украйна да получи лиценз за производството на американски ракети прехващачи за системите "Пейтриът" изглеждат все по-мъгляви. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който за първи път обеща да даде лиценз на Киев на срещата на НАТО в Анкара през юни, след което потвърди това на среща с президента на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон в края на юли, сега, в началото на август, казва, че не е сигурен и че тези ракети са нужни на самите САЩ. Наскоро агенция "Ройтерс" съобщи, че САЩ и Украйна продължават преговорите, въпреки противоречивите изявления на Тръмп.
Експерт: "Въпросът за лиценза фактически не стои"
Австрийският военен експерт Густав Гресел не вярва, че Украйна ще получи в близко време лиценз за производството на "Пейтриът". "Мисля, че Украйна бе настроена твърде оптимистично. А въпросът за лиценза фактически не стои. В най-добрия случай след 4-5 години Украйна ще получи лиценз за производството на ракети от типа РАС-2", казва Гресел пред ДВ.
Ракетите прехващачи за комплексите "Пейтриът" са два основни типа - донякъде остарелите РАС-2, чиито възможности да свалят балистиката са ограничени, и по-съвременните РАС-3. Именно те са необходими на Украйна, защото са в състояние много ефективно да свалят руските балистични ракети.
Засиленият обстрел на Киев и други области от страна на руската армия разкри острия недостиг на тези ракети в Украйна. По време на един от тях, в първите дни на август, не бе свалена нито една руска ракета. Комплексите "Пейтриът" са единственото оръжие на украинските войски, което може да сваля балистични ракети, но изглежда, че запасите на Киев от ракети прехващачи са се изчерпили. Преговорите със САЩ и западните партньори на Украйна за спешни допълнителни доставки засега не са дали резултат.
САЩ не са особено склонни да прехвърлят лицензионното производство на "Пейтриът" зад граница. До момента единствената страна, получила такъв лиценз, е Япония. Втората трябва да стане Германия, където ще се произвеждат ракети GEM-T, модернизирана версия на РАС-2. САЩ имат тесни икономически връзки и с двете страни, и в двете е разположен американски военен контингент.
Преговорите с Германия са продължили пет години
Производителят на РАС-3 - компанията "Локхийд Мартин" - не е била и сега не е готова да прехвърли производството зад граница, казва Гресел. "Независимо какво обещава Тръмп, политиката на компанията е такава. Дори "лицензионното производство" в Япония се осъществява само под най-строг контрол и не е истинско лицензионно производство - представлява сглобяване на детайли, произведени в САЩ. Ключови компоненти като радиолокационните търсачи, се произвеждат в САЩ". По думите на експерта, "японското лицензионно производство не води до разширяване на производството по цял свят, тъй като зависи от ограничените производствени мощности на САЩ. Радиолокационните търсачи са сложни устройства и в САЩ няма квалифицирани работници за разширяване на тяхното производство".
В Германия пътят от политическото решение до началото на производството отнема почти пет години. Договореността между Берлин и Вашингтон е постигната през 2022 година. Оттам нататък е било извършено съгласуване на контрактите и след още две години е започнало строителството на завода, макар производствените мощности да са били налице - в Германия се извършва техническото обслужване на ракетите "Пейтриът" за държавите от НАТО. Очаква се първите ракети "Made in Germany" да слязат от конвейера в Бавария в края на 2026 - началото на 2027 година.
Един от обсъжданите варианти за Украйна е лицензионното производство с мощностите в Германия. Но никой не се наема да прогнозира колко бързо може да стане това. Густав Гресел предполага, че залагането на "Пейтриът" както за Украйна, така и за Европа е временно решение и трябва да се търсят алтернативи, т.е. да се създаде собствено производство. Такива проекти, включително с участието на Украйна, вече има, но те са в начален стадий.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Хау...!!!
11:02 09.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #30
11:04 09.08.2026
3 🦦⛱️🌽
11:04 09.08.2026
4 хахах сега стоян георгиев
11:04 09.08.2026
5 Тръмплин
11:05 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 В.П.
11:06 09.08.2026
8 Григор
11:09 09.08.2026
9 Сатана Z
11:12 09.08.2026
10 Последния Софиянец
11:14 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
Коментиран от #15
11:15 09.08.2026
13 Борис Джонсън
11:15 09.08.2026
14 И чипове от перални даже
11:15 09.08.2026
15 Ба бааааа
До коментар #12 от "Сатана Z":Обезоражи нато и фащ
11:16 09.08.2026
16 Споко бре
11:17 09.08.2026
17 Григор
11:17 09.08.2026
18 Пич
Коментиран от #37
11:18 09.08.2026
19 последната укра
Коментиран от #31
11:19 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 последната укра
11:20 09.08.2026
22 последната укра
11:20 09.08.2026
23 Укротрола е хванал скоротечен рак.
11:20 09.08.2026
24 Укротрола е хванал скоротечен рак.
11:21 09.08.2026
25 последната укра
11:21 09.08.2026
26 Русия попиля НАТО
Това развитие на ситуацията показва, че украинското военно разузнаване-ГУР е подвело заедно със своите британски колеги Зеленски, който се хвана на невярна информация и тръгна на рязка ескалация на конфликта. След този провал на Зеленски все повече са тези, които искат Мир и „презареждане“ на властта в Киев.
Зеленски в Сърбия се е договарял с Вучич за закупуване на боеприпаси и ракети за ПВО-съветско производство, но и това няма да го спаси.
Евроатлантиците да се готвят за много здрав рев..))
11:22 09.08.2026
27 А50
11:22 09.08.2026
28 Някой
11:24 09.08.2026
29 Аеееее
Коментиран от #33
11:24 09.08.2026
30 хихи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ако кацнат и започнат да се чифтосват маже в скоро време и армия от дронове да имаме..
11:27 09.08.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "последната укра":Скоро У...йна ще е...как беше 🤔....
" с отпаднала необходимост"❗
11:28 09.08.2026
32 ДНЕС БГ ПИШАТ
Коментиран от #36
11:30 09.08.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Аеееее":Ни мойш ги бутна❗
Укро-Q-рвите се женят за българи, а покрай тях остават цели фамилии братя, бащи и пр.❗
11:31 09.08.2026
34 1412312
Който иска, да си разработва и това е.
11:35 09.08.2026
35 хе хе
11:38 09.08.2026
36 е ми
До коментар #32 от "ДНЕС БГ ПИШАТ":пишем квото дойде по телекса от москва. превеждаме и пишем.
11:39 09.08.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Пич":То за това сите копейки са изкарани от заран в неделя да квичат на умрело❗
11:46 09.08.2026
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #39
11:47 09.08.2026
39 А50
До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Няма, мобилизация и затваряне на границите, това им обеща геостратега с ботокса.
11:48 09.08.2026
40 Механик
Бита карта му се вика на това.
11:49 09.08.2026