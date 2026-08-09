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"Пейтриът" за Украйна: лиценз няма да има?
  Тема: Украйна

"Пейтриът" за Украйна: лиценз няма да има?

9 Август, 2026 11:01 757 40

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • ракети-
  • пейтриът-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Един от обсъжданите варианти за Украйна е лицензионното производство с мощностите в Германия

"Пейтриът" за Украйна: лиценз няма да има? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

САЩ и Украйна продължават преговорите за лиценза на ракети прехващачи за системите "Пейтриът", въпреки противоречивите изявления на президента Тръмп. Но експертите се съмняват, че лицензът ще бъде даден скоро.

Перспективите Украйна да получи лиценз за производството на американски ракети прехващачи за системите "Пейтриът" изглеждат все по-мъгляви. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който за първи път обеща да даде лиценз на Киев на срещата на НАТО в Анкара през юни, след което потвърди това на среща с президента на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон в края на юли, сега, в началото на август, казва, че не е сигурен и че тези ракети са нужни на самите САЩ. Наскоро агенция "Ройтерс" съобщи, че САЩ и Украйна продължават преговорите, въпреки противоречивите изявления на Тръмп.

Експерт: "Въпросът за лиценза фактически не стои"

Австрийският военен експерт Густав Гресел не вярва, че Украйна ще получи в близко време лиценз за производството на "Пейтриът". "Мисля, че Украйна бе настроена твърде оптимистично. А въпросът за лиценза фактически не стои. В най-добрия случай след 4-5 години Украйна ще получи лиценз за производството на ракети от типа РАС-2", казва Гресел пред ДВ.

Ракетите прехващачи за комплексите "Пейтриът" са два основни типа - донякъде остарелите РАС-2, чиито възможности да свалят балистиката са ограничени, и по-съвременните РАС-3. Именно те са необходими на Украйна, защото са в състояние много ефективно да свалят руските балистични ракети.

Засиленият обстрел на Киев и други области от страна на руската армия разкри острия недостиг на тези ракети в Украйна. По време на един от тях, в първите дни на август, не бе свалена нито една руска ракета. Комплексите "Пейтриът" са единственото оръжие на украинските войски, което може да сваля балистични ракети, но изглежда, че запасите на Киев от ракети прехващачи са се изчерпили. Преговорите със САЩ и западните партньори на Украйна за спешни допълнителни доставки засега не са дали резултат.

САЩ не са особено склонни да прехвърлят лицензионното производство на "Пейтриът" зад граница. До момента единствената страна, получила такъв лиценз, е Япония. Втората трябва да стане Германия, където ще се произвеждат ракети GEM-T, модернизирана версия на РАС-2. САЩ имат тесни икономически връзки и с двете страни, и в двете е разположен американски военен контингент.

Преговорите с Германия са продължили пет години

Производителят на РАС-3 - компанията "Локхийд Мартин" - не е била и сега не е готова да прехвърли производството зад граница, казва Гресел. "Независимо какво обещава Тръмп, политиката на компанията е такава. Дори "лицензионното производство" в Япония се осъществява само под най-строг контрол и не е истинско лицензионно производство - представлява сглобяване на детайли, произведени в САЩ. Ключови компоненти като радиолокационните търсачи, се произвеждат в САЩ". По думите на експерта, "японското лицензионно производство не води до разширяване на производството по цял свят, тъй като зависи от ограничените производствени мощности на САЩ. Радиолокационните търсачи са сложни устройства и в САЩ няма квалифицирани работници за разширяване на тяхното производство".

В Германия пътят от политическото решение до началото на производството отнема почти пет години. Договореността между Берлин и Вашингтон е постигната през 2022 година. Оттам нататък е било извършено съгласуване на контрактите и след още две години е започнало строителството на завода, макар производствените мощности да са били налице - в Германия се извършва техническото обслужване на ракетите "Пейтриът" за държавите от НАТО. Очаква се първите ракети "Made in Germany" да слязат от конвейера в Бавария в края на 2026 - началото на 2027 година.

Един от обсъжданите варианти за Украйна е лицензионното производство с мощностите в Германия. Но никой не се наема да прогнозира колко бързо може да стане това. Густав Гресел предполага, че залагането на "Пейтриът" както за Украйна, така и за Европа е временно решение и трябва да се търсят алтернативи, т.е. да се създаде собствено производство. Такива проекти, включително с участието на Украйна, вече има, но те са в начален стадий.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Аз казах...!!!
    Хау...!!!

    11:02 09.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Вчера е заснета още една двойка дронове над Провадия.

    Коментиран от #6, #30

    11:04 09.08.2026

  • 3 🦦⛱️🌽

    3 1 Отговор
    Радев е поръчал Ирис СЛМ, ама ще дойдат чак 2030г.

    11:04 09.08.2026

  • 4 хахах сега стоян георгиев

    9 0 Отговор
    ще сложи край на живота си заедно с трола българин ритуално

    11:04 09.08.2026

  • 5 Тръмплин

    9 0 Отговор
    - Ноу лайсънз! Пазарувайте на тройни цени, че дългове съм натрупал.

    11:05 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 В.П.

    3 2 Отговор
    еееее и ние искаме да ги имаме са мойте хора кво ша шпионират

    11:06 09.08.2026

  • 8 Григор

    13 1 Отговор
    И какво като получат лиценз? "Пейтриът" не са в състояние да се справят с хиперзвукови ракети летящи със скорост над 10 Мах, а по-голямата част от съвременните руски ракети са точно такива. Все едно да си купиш чадър без плат!

    11:09 09.08.2026

  • 9 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Както е тръгнало до 4 - 5 години от Укрия няма да остане нищо,а тия за производство каканижат.

    11:12 09.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    Копейките сега цял ден ще си ровят спокойно в кофите зад Лидъла, тази новина чакаха, аз вече не им давам остатъците от заведението!

    11:14 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    1 6 Отговор
    Но трябва и да признаем, че от втарая за няма и 5 години СВО остана само леш и скрап!

    Коментиран от #15

    11:15 09.08.2026

  • 13 Борис Джонсън

    4 0 Отговор
    Как спи спокойно

    11:15 09.08.2026

  • 14 И чипове от перални даже

    2 1 Отговор
    няма да има

    11:15 09.08.2026

  • 15 Ба бааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Обезоражи нато и фащ

    11:16 09.08.2026

  • 16 Споко бре

    4 0 Отговор
    Японците ще им дадат бракувани

    11:17 09.08.2026

  • 17 Григор

    1 6 Отговор
    А казаха ли след толкова бой по укрите кога ще пускат бензин и интернет в блатата, в Крим и ток немало това лято, по плана на бункерния бакшиш ли е това!

    11:17 09.08.2026

  • 18 Пич

    1 5 Отговор
    Тази нощ Мадяр пак е запалил блатната кочина, къде е самае лутше ПВо в мире!

    Коментиран от #37

    11:18 09.08.2026

  • 19 последната укра

    9 0 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    Коментиран от #31

    11:19 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 последната укра

    8 0 Отговор
    Във КииФ е ударена цивилна фабрика за пюрета, бурканчетата с пюре след удара гърмяха цяла нощ хахахахаха.

    11:20 09.08.2026

  • 22 последната укра

    9 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    11:20 09.08.2026

  • 23 Укротрола е хванал скоротечен рак.

    3 0 Отговор
    Укротрола е хванал скоротечен рак.

    11:20 09.08.2026

  • 24 Укротрола е хванал скоротечен рак.

    2 0 Отговор
    Укротрола е хванал скоротечен рак.

    11:21 09.08.2026

  • 25 последната укра

    8 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    11:21 09.08.2026

  • 26 Русия попиля НАТО

    9 0 Отговор
    Русия увеличи своето производство на ракети 4 пъти. А НАТО зацикли и няма боеприпаси. Кремъл купува и от КНДР балистични ракети. КНДР достигна своя таван на производство на всички видове ракети и може да доставя всеки месец на РФ около 50-70 от своите балистични ракети заедно с платформите. Русия увеличи и производството на ракети „Циркон“.

    Това развитие на ситуацията показва, че украинското военно разузнаване-ГУР е подвело заедно със своите британски колеги Зеленски, който се хвана на невярна информация и тръгна на рязка ескалация на конфликта. След този провал на Зеленски все повече са тези, които искат Мир и „презареждане“ на властта в Киев.
    Зеленски в Сърбия се е договарял с Вучич за закупуване на боеприпаси и ракети за ПВО-съветско производство, но и това няма да го спаси.
    Евроатлантиците да се готвят за много здрав рев..))

    11:22 09.08.2026

  • 27 А50

    8 0 Отговор
    Долетяха добри новини от фронта, руснаците май най-накрая се ориентират към приключване на войната. Ударили са ключови мостове в Одеса, това е първи сериозен признак за намерение да приключват с хунтата. Но трябва и днепърските

    11:22 09.08.2026

  • 28 Някой

    4 0 Отговор
    Какъв лиценз. Нали ако го получат и усвоят ще спре кранчето, което сега тече съм военните производители на американците.

    11:24 09.08.2026

  • 29 Аеееее

    7 0 Отговор
    Сички окраинци вън от България

    Коментиран от #33

    11:24 09.08.2026

  • 30 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако кацнат и започнат да се чифтосват маже в скоро време и армия от дронове да имаме..

    11:27 09.08.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "последната укра":

    Скоро У...йна ще е...как беше 🤔....
    " с отпаднала необходимост"❗

    11:28 09.08.2026

  • 32 ДНЕС БГ ПИШАТ

    1 0 Отговор
    Ракетите Пейтриът тръгват към зельо тук няма да има лиценз. И на много други места си противоречите. На кого да вярваме. Кой пусне аванта за него ПИШИТЕ

    Коментиран от #36

    11:30 09.08.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Аеееее":

    Ни мойш ги бутна❗
    Укро-Q-рвите се женят за българи, а покрай тях остават цели фамилии братя, бащи и пр.❗

    11:31 09.08.2026

  • 34 1412312

    1 1 Отговор
    Тия луди ли са бе, ще разработя аз всичко за нз колко си милиарда вложени и ще си дам ей така технологията на някакви селяни да си правят те ракетите ли? Тръмп си е поговорил глупости, ще каже после "Опитах, хора, но Локхийд не пускат."
    Който иска, да си разработва и това е.

    11:35 09.08.2026

  • 35 хе хе

    0 1 Отговор
    Имайки предвид че Украйна е фактическия пройзводител дори на руските междуконтинентални балистични ракети, в много скоро време ще бъде основен и най-голям доставчик и на ПВО ракети за цял свят. Фрея е на финалната права на изпитанията.

    11:38 09.08.2026

  • 36 е ми

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "ДНЕС БГ ПИШАТ":

    пишем квото дойде по телекса от москва. превеждаме и пишем.

    11:39 09.08.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    То за това сите копейки са изкарани от заран в неделя да квичат на умрело❗

    11:46 09.08.2026

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 0 Отговор
    За изборите солярка и ток ще пускат ли на крепостните, казаха ли от бункера, че не съм гледал первай канал тези дни❗

    Коментиран от #39

    11:47 09.08.2026

  • 39 А50

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Няма, мобилизация и затваряне на границите, това им обеща геостратега с ботокса.

    11:48 09.08.2026

  • 40 Механик

    0 0 Отговор
    Лиценз няма да има и то не по други причини, а за това, че в пробита каца, вода не се налива.
    Бита карта му се вика на това.

    11:49 09.08.2026