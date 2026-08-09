Предстои ли в Русия нова мобилизация?

Украинското ръководство и независими руски медии говорят за възможна нова мобилизация в Русия. Кремъл отрича, но сред руснаците расте тревожността.
Руските власти искат през есента "да разширят мобилизацията", заяви украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на сведения на своите тайни служби. Според тях руският президент Путин подготвял мобилизацията на още бойци за войната срещу Украйна.
"Той прикрива намеренията си, но се подготвя. Важно е ние, заедно с нашите партньори, да окажем достатъчно натиск спрямо Москва, за да може да надделее мисълта за приключване на войната и за мир, а не за нова мобилизация", каза украинският президент. Според него руските части губят на фронта повече бойци, отколкото наемат. Но Путин искал да засили ударите и да разшири войната.
Защо се предполага, че в Русия ще има мобилизация?
В края на юни независимият руски сайт "Верстка" и порталът "Важните истории" разпространиха разследване, в което разкриват, че заради трудностите при набиране на войници в Русия ръководството "дискутира мобилизация зад кулисите". Източник на "Верстка" от московското кметство съобщил, че през април и май тази година градът е изпратил на фронта малко над 3000 души. А това е с 1000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Тенденцията е продължила и през юни.
Порталът "Важните истории" стига до извода, че броят на наетите по договор войници в Русия през последното тримесечие на 2025 година е намалял много повече от наполовина в сравнение с предходната година и е спаднал още в началото на 2026. Освен това от източници от различни региони на Русия журналистите са научили, че и там броят на желаещите да сключат договор с армията намалява.
"Войниците не са боеспособни"
Пред "Верстка" източници от армията са заявили също, че войниците, които са сключили договори и са отишли на фронта през тази година, не били боеспособни. Много от новодошлите бягали от фронта. Отрядите били запълнени в най-добрия случай "между 30 и 40 процента", казал пред журналистите войник.
Американският Институт за изследване на войната съобщи в края на юли, че Кремъл създава всички предпоставки за нова мобилизация. Според експертите обаче това би било "лично решение на Путин – в зависимост от оценката му за ситуацията на бойното поле и стабилността в Кремъл". Експертите от института посочват, че "остава неясно дали в близко бъдеще Путин ще вземе такова решение и как точно би изглеждала мобилизацията".
Наскоро "Верстка" съобщи още, че търсенето на жилища в Армения от страна на руснаци е нараснало много – както през 2022 година, когато започна инвазията на Русия в Украйна. Според изданието руснаците искали да напуснат страната си преди парламентарните избори, които трябва да се състоят между 18 и 20 септември.
Какво казва Кремъл за възможната мобилизация?
Говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков каза на пресконференция в края на юли, че не смята за необходимо за коментира изявленията на Зеленски за възможна нова мобилизационна вълна в Русия. "Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове", каза Песков.
Членът на Съвета на Федерацията - горната камара на руския парламент, Андрей Клишас заяви още в началото на лятото, че в страната в момента не се обсъжда нова мобилизация, а и по думите му такава не била необходима.
Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев определи слуховете за възможна мобилизация като "част от пропагандата преди изборите". Освен това бившият руски президент твърди, че в първата половина на 2026 година към 200 000 души са били наети в руската армия.
Какво би донесла на Русия новата мобилизация?
"Естествено, че на данните на руските власти не може да се вярва сляпо. Информацията се наглася така, че да отговаря на техните цели", казва военният експерт Ян Матвеев пред ДВ във връзка с информацията на Медведев за новите войници. Същевременно Матвеев подчертава, че на базата на анализите на независими експерти може да се сметне, че преувеличението "не е толкова радикално" и войниците може да са между 170 000 и 180 000 вместо 200 000.
Според него броят на наеманите сега войници обаче не е достатъчен за военна победа над Украйна. Но тя не би била възможна и чрез нова мобилизация, казва Матвеев и допълва: "Руснаците не биха могли да победят Украйна напълно дори чрез удвояване на армията. Макар по думите на Путин и на неговите служители именно това да е тяхната цел". Матвеев счита, че предвид загубите на фронта способностите на руската армия ще намалеят, освен ако не бъде обявена нова мобилизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3, #30
16:07 09.08.2026
2 Читател
Коментиран от #8
16:07 09.08.2026
3 Ами
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Що я прочете?🤔
Коментиран от #5
16:08 09.08.2026
4 да питам
Коментиран от #62
16:09 09.08.2026
5 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Ами":Не съм. Стигнах до автора под снимката. Имунизиран съм към такива "статии". Има сайтове с далеч по-тънка и фина пропаганда. Зелето не е от тях.😎
16:13 09.08.2026
6 Частна Република България
Коментиран от #61
16:13 09.08.2026
7 ДойчеЗеле
16:15 09.08.2026
8 Аз викам
До коментар #2 от "Читател":укрорастите сте първи във вагоните към киiв, нали сте много смели начело с БКП гюллето Мирчев.
16:17 09.08.2026
9 Специалист
16:17 09.08.2026
10 всем русамилям
Коментиран от #17
16:18 09.08.2026
11 Азиатец
Коментиран от #18
16:18 09.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тити на Кака
16:20 09.08.2026
14 Вой Чевали
Започват и от корейците да треперят. Искат си само мангомигрантите
16:21 09.08.2026
15 Абе вече не е ли кристално ясно
16:26 09.08.2026
16 Хи хи
16:27 09.08.2026
17 Ба бааааа
До коментар #10 от "всем русамилям":Най напред ти и семейството ти
Коментиран от #63
16:30 09.08.2026
18 АБВ
До коментар #11 от "Азиатец":Нищо учудващо няма. Типична мисирска манипулация. И у нас съществува като основен източник "една жена на спирката каза ....", който по своята достоверност е равен на британското разузнаване, института за изследване на войната, УНИАН, и разбира се "Дойче веле".
От нашите медии толкова. Пропаднала работа !
16:30 09.08.2026
19 Лъжи
Коментиран от #25
16:30 09.08.2026
20 Факт
16:33 09.08.2026
21 1234
Има само един проблем, всичко е лъжа, допълнително вече никой не им връзва.
16:35 09.08.2026
22 Въпрос
16:36 09.08.2026
23 Костадиноффф
16:38 09.08.2026
24 Мобилизацията
16:41 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Путин
16:54 09.08.2026
27 Ами
Всяка година Русия прави две мобилизации, пролетна и есенна.
Мобилизираните не отиват на фронтовата линия.
Те преминават военни обучения в поделения или бази в Русия.
Едно време когато и ние имахме държава и при нас беше така.
16:55 09.08.2026
28 Хаха
16:56 09.08.2026
29 Укротрола има скоротечен рак.
16:57 09.08.2026
30 Инверсия
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Пишат ли мобилизация в Русия, задължително има такава в Украйна, а като нищо да подготвят почвата и у нас.
16:57 09.08.2026
31 Посолството
До коментар #25 от "Хахахахаха":Заповядай на касата да си получиш центовете в понеделник,ако ти е удобно.
16:57 09.08.2026
32 Путин
Коментиран от #45
16:59 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Орк
17:10 09.08.2026
36 Обяснявам като капитан от резерва
На украинския фронт не са им нужни офицери, а пушечно месо без никаква военна квалификация и с по-ниски звания.
Аз ще обикалям с бусовете и с кеф ще товаря клиничните русофоби и техните деца за украинския фронт.
Коментиран от #38
17:25 09.08.2026
37 Гаджева
17:28 09.08.2026
38 Верно ли бе?
До коментар #36 от "Обяснявам като капитан от резерва":Д ЕБИЛ
17:30 09.08.2026
39 Читател
Коментиран от #40
17:30 09.08.2026
40 Гресирана ватенка
До коментар #39 от "Читател":Но това не бива да ти пречи да продължиш да ползваш грес😁
17:35 09.08.2026
41 Биби
17:39 09.08.2026
42 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
Коментиран от #52
17:44 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Що бе, свършиха ли убийците в затворите?
17:47 09.08.2026
45 “Украинците са на свършване”
До коментар #32 от "Путин":Защото освобождението на братския украински народ от нацистите наркомани, както каза Владимир Владимирович, върви по план.
17:51 09.08.2026
46 А старата мобилизация кога беше ..
Коментиран от #47
17:51 09.08.2026
47 аz СВО Победа 81
До коментар #46 от "А старата мобилизация кога беше ..":Накратко!
Последната легална мобилизация в Русия бе проведена след указ на президента Путин на 21.09.2022.
Да се придържаме към фактите.
🤣🤣🤣
Коментиран от #51
17:58 09.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Обикновен човек
Коментиран от #55, #57
18:04 09.08.2026
50 Реалист
18:06 09.08.2026
51 Фактолог
До коментар #47 от "аz СВО Победа 81":Според твоите факти - Путин мобилизира половин милион за един ден!
Стига бе! До сега нямаш един верен факт!
Виж факт е, че мобилизацията започна на тая дата и е безсрочна.
18:08 09.08.2026
52 Ляпин
До коментар #42 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":Мобилизацията в Русия е непрекъсната. Тя никога не е спирала.
Коментиран от #54
18:09 09.08.2026
53 Бгг
18:17 09.08.2026
54 Това е безспорен
До коментар #52 от "Ляпин":Факт.
18:18 09.08.2026
55 АБВ
До коментар #49 от "Обикновен човек":"Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак."
А родителите ти проклинат съдбата си, че не са ползвали контрацептиви.
Коментиран от #56
18:19 09.08.2026
56 Гресирана ватенка
До коментар #55 от "АБВ":Грес 😁😁😁
18:22 09.08.2026
57 Сарьожът
До коментар #49 от "Обикновен човек":И съдбата ти благодари ,че не си и дете .
18:23 09.08.2026
58 Сарьожът
18:26 09.08.2026
59 Дядя Путя
18:32 09.08.2026
60 Аз съм веган
18:48 09.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А В 404 МОБИЛИЗАЦИЯТА НЕЕЕЕ
До коментар #4 от "да питам":СПИРААААА......И СЕ НЕ СТИГАТ БРОЙКИТЕ .....СЛАГАТ ПЛАШИЛА С УКРО ДРЕХИ ДА МОЖЕ УШСНКИТЕ ДА СИ МИСЛЯТ ЧЕ ТОЯ УКРОП Е БЕЗСМЪРТЕН....СТРЕЛЯШ СРЕЛЯШ ТОЙ ОЩЕ Е ПРАВ...
19:20 09.08.2026
63 маати най отпред
До коментар #17 от "Ба бааааа":ти след нея аз ще заходя отзадзе🤡
19:33 09.08.2026
64 Мирчо
22:42 09.08.2026