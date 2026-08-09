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Предстои ли в Русия нова мобилизация?
  Тема: Украйна

Предстои ли в Русия нова мобилизация?

9 Август, 2026 16:01 1 513 64

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • крим-
  • донбас

Броят на наеманите сега войници обаче не е достатъчен за военна победа над Украйна

Предстои ли в Русия нова мобилизация? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинското ръководство и независими руски медии говорят за възможна нова мобилизация в Русия. Кремъл отрича, но сред руснаците расте тревожността.

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Руските власти искат през есента "да разширят мобилизацията", заяви украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на сведения на своите тайни служби. Според тях руският президент Путин подготвял мобилизацията на още бойци за войната срещу Украйна.

"Той прикрива намеренията си, но се подготвя. Важно е ние, заедно с нашите партньори, да окажем достатъчно натиск спрямо Москва, за да може да надделее мисълта за приключване на войната и за мир, а не за нова мобилизация", каза украинският президент. Според него руските части губят на фронта повече бойци, отколкото наемат. Но Путин искал да засили ударите и да разшири войната.

Защо се предполага, че в Русия ще има мобилизация?

В края на юни независимият руски сайт "Верстка" и порталът "Важните истории" разпространиха разследване, в което разкриват, че заради трудностите при набиране на войници в Русия ръководството "дискутира мобилизация зад кулисите". Източник на "Верстка" от московското кметство съобщил, че през април и май тази година градът е изпратил на фронта малко над 3000 души. А това е с 1000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Тенденцията е продължила и през юни.

Порталът "Важните истории" стига до извода, че броят на наетите по договор войници в Русия през последното тримесечие на 2025 година е намалял много повече от наполовина в сравнение с предходната година и е спаднал още в началото на 2026. Освен това от източници от различни региони на Русия журналистите са научили, че и там броят на желаещите да сключат договор с армията намалява.

"Войниците не са боеспособни"

Пред "Верстка" източници от армията са заявили също, че войниците, които са сключили договори и са отишли на фронта през тази година, не били боеспособни. Много от новодошлите бягали от фронта. Отрядите били запълнени в най-добрия случай "между 30 и 40 процента", казал пред журналистите войник.

Американският Институт за изследване на войната съобщи в края на юли, че Кремъл създава всички предпоставки за нова мобилизация. Според експертите обаче това би било "лично решение на Путин – в зависимост от оценката му за ситуацията на бойното поле и стабилността в Кремъл". Експертите от института посочват, че "остава неясно дали в близко бъдеще Путин ще вземе такова решение и как точно би изглеждала мобилизацията".

Наскоро "Верстка" съобщи още, че търсенето на жилища в Армения от страна на руснаци е нараснало много – както през 2022 година, когато започна инвазията на Русия в Украйна. Според изданието руснаците искали да напуснат страната си преди парламентарните избори, които трябва да се състоят между 18 и 20 септември.

Какво казва Кремъл за възможната мобилизация?

Говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков каза на пресконференция в края на юли, че не смята за необходимо за коментира изявленията на Зеленски за възможна нова мобилизационна вълна в Русия. "Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове", каза Песков.

Членът на Съвета на Федерацията - горната камара на руския парламент, Андрей Клишас заяви още в началото на лятото, че в страната в момента не се обсъжда нова мобилизация, а и по думите му такава не била необходима.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев определи слуховете за възможна мобилизация като "част от пропагандата преди изборите". Освен това бившият руски президент твърди, че в първата половина на 2026 година към 200 000 души са били наети в руската армия.

Какво би донесла на Русия новата мобилизация?

"Естествено, че на данните на руските власти не може да се вярва сляпо. Информацията се наглася така, че да отговаря на техните цели", казва военният експерт Ян Матвеев пред ДВ във връзка с информацията на Медведев за новите войници. Същевременно Матвеев подчертава, че на базата на анализите на независими експерти може да се сметне, че преувеличението "не е толкова радикално" и войниците може да са между 170 000 и 180 000 вместо 200 000.

Според него броят на наеманите сега войници обаче не е достатъчен за военна победа над Украйна. Но тя не би била възможна и чрез нова мобилизация, казва Матвеев и допълва: "Руснаците не биха могли да победят Украйна напълно дори чрез удвояване на армията. Макар по думите на Путин и на неговите служители именно това да е тяхната цел". Матвеев счита, че предвид загубите на фронта способностите на руската армия ще намалеят, освен ако не бъде обявена нова мобилизация.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    24 13 Отговор
    Бях сигурен, че е на Зелето статията още като прочетох заглавието.😂

    Коментиран от #3, #30

    16:07 09.08.2026

  • 2 Читател

    20 18 Отговор
    Миналата година кметство Москва е изпратило 4 000 смъртника,тази година 3 000 смъртника . Догодина ще дойде ред на нашите русодебили.

    Коментиран от #8

    16:07 09.08.2026

  • 3 Ами

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Що я прочете?🤔

    Коментиран от #5

    16:08 09.08.2026

  • 4 да питам

    7 6 Отговор
    Абе , комчовците ещё не приехали ?

    Коментиран от #62

    16:09 09.08.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    13 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Не съм. Стигнах до автора под снимката. Имунизиран съм към такива "статии". Има сайтове с далеч по-тънка и фина пропаганда. Зелето не е от тях.😎

    16:13 09.08.2026

  • 6 Частна Република България

    10 12 Отговор
    По надолу в новините пишеше ,че украинската армия се бие за точки. Както в е игра. Те сигурно имат и по няколко живота. Затова нямат много жертви. Натискаш клавиша и почва новия живот и така до 100 живота.

    Коментиран от #61

    16:13 09.08.2026

  • 7 ДойчеЗеле

    12 7 Отговор
    Как върви бусификацията и могилизацията в 404? Има ли още мръвка за фронта?

    16:15 09.08.2026

  • 8 Аз викам

    11 12 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    укрорастите сте първи във вагоните към киiв, нали сте много смели начело с БКП гюллето Мирчев.

    16:17 09.08.2026

  • 9 Специалист

    10 9 Отговор
    Че нас кво ни интересува.Ние няма да се бием с Русия.Който има брада да си купува бръсначка

    16:17 09.08.2026

  • 10 всем русамилям

    12 10 Отговор
    к могилизацию шагом фарш !

    Коментиран от #17

    16:18 09.08.2026

  • 11 Азиатец

    13 9 Отговор
    За мобилизация в Русия ЧА /чуждестранен агент/ за пропаганда и манипулация "Дойче веле" говори от години. За да придадат достоверност се позовават и на никому неизвестни руски източници, в т.ч. от вида на ".....казал пред журналистите войник."

    Коментиран от #18

    16:18 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тити на Кака

    13 8 Отговор
    Хората, които от пет години бусифицират нещастници по улиците на украинските гардове сега гадаят кога Русия ще започне да прави същото. Понеже й били нанесли огромни поражения, толкова огромни, че пет години никаква бусификация в Русия няма...

    16:20 09.08.2026

  • 14 Вой Чевали

    9 7 Отговор
    Атлантицине яко се страхуват от руснаците.

    Започват и от корейците да треперят. Искат си само мангомигрантите

    16:21 09.08.2026

  • 15 Абе вече не е ли кристално ясно

    10 7 Отговор
    че 404 няма да я има. Къде са Урсула и Кая? И не на последно място наш МУНЧИ?

    16:26 09.08.2026

  • 16 Хи хи

    10 6 Отговор
    Ей тагаренковци, чухте ли зеленото жуже, ще има мобилизация за да ви дойдат руснаците на гости и да опитате ботушите им ! Вие изкопахте ли си бункерчета вече, да се криете ??

    16:27 09.08.2026

  • 17 Ба бааааа

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "всем русамилям":

    Най напред ти и семейството ти

    Коментиран от #63

    16:30 09.08.2026

  • 18 АБВ

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "Азиатец":

    Нищо учудващо няма. Типична мисирска манипулация. И у нас съществува като основен източник "една жена на спирката каза ....", който по своята достоверност е равен на британското разузнаване, института за изследване на войната, УНИАН, и разбира се "Дойче веле".
    От нашите медии толкова. Пропаднала работа !

    16:30 09.08.2026

  • 19 Лъжи

    7 7 Отговор
    Лъжа , лъжа , лъжа … три милиона редовна руска войска чака на север ! Манипулация , страх , фантазии и безпомощност …

    Коментиран от #25

    16:30 09.08.2026

  • 20 Факт

    8 5 Отговор
    Урконацистите според смъркача са дали около петдесет хиляди жертви , с безследно изчезналите два милиона не се броят ….

    16:33 09.08.2026

  • 21 1234

    8 5 Отговор
    Всеки месец се пишат подобни статии, също така как и Русия ще напада НАТО, как Украйна уверено побеждава, Русия фалира, в Москва е глад, имат си списък с опорки и ги редуват.

    Има само един проблем, всичко е лъжа, допълнително вече никой не им връзва.

    16:35 09.08.2026

  • 22 Въпрос

    9 5 Отговор
    DW защо си траят за медицинските полски самолети извозващи офицерите им от Kiiw ? И защо Президента Тръмп не дава оръжия на второстепенният клоун ?

    16:36 09.08.2026

  • 23 Костадиноффф

    9 6 Отговор
    супер, тръгвам, но лявата китка ми е мека, дали ще ме вземат?

    16:38 09.08.2026

  • 24 Мобилизацията

    6 3 Отговор
    е невъзможна. Няма кой да мобилизират. Население не остана, а който е жив се предава на славната евроатлантическа армия.

    16:41 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путин

    5 3 Отговор
    Русия има достатъчно хора за мобилизация, украинците са на свързване.

    16:54 09.08.2026

  • 27 Ами

    7 4 Отговор
    Явно на DW не им омръзва да ръсят простотия :)
    Всяка година Русия прави две мобилизации, пролетна и есенна.
    Мобилизираните не отиват на фронтовата линия.
    Те преминават военни обучения в поделения или бази в Русия.
    Едно време когато и ние имахме държава и при нас беше така.

    16:55 09.08.2026

  • 28 Хаха

    5 3 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    16:56 09.08.2026

  • 29 Укротрола има скоротечен рак.

    5 2 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    16:57 09.08.2026

  • 30 Инверсия

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Пишат ли мобилизация в Русия, задължително има такава в Украйна, а като нищо да подготвят почвата и у нас.

    16:57 09.08.2026

  • 31 Посолството

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    Заповядай на касата да си получиш центовете в понеделник,ако ти е удобно.

    16:57 09.08.2026

  • 32 Путин

    3 5 Отговор
    Русия има достатъчно хора за мобилизация, украинците са на свършване.

    Коментиран от #45

    16:59 09.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Орк

    5 5 Отговор
    DW всяка седмица провежда мобилизация в Русия.

    17:10 09.08.2026

  • 36 Обяснявам като капитан от резерва

    5 7 Отговор
    Предстои мобилизация в България.
    На украинския фронт не са им нужни офицери, а пушечно месо без никаква военна квалификация и с по-ниски звания.
    Аз ще обикалям с бусовете и с кеф ще товаря клиничните русофоби и техните деца за украинския фронт.

    Коментиран от #38

    17:25 09.08.2026

  • 37 Гаджева

    7 1 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил в казармата както всички български мъже в онези години?

    17:28 09.08.2026

  • 38 Верно ли бе?

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Обяснявам като капитан от резерва":

    Д ЕБИЛ

    17:30 09.08.2026

  • 39 Читател

    3 3 Отговор
    Дойче веле не четем.

    Коментиран от #40

    17:30 09.08.2026

  • 40 Гресирана ватенка

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Читател":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да ползваш грес😁

    17:35 09.08.2026

  • 41 Биби

    4 2 Отговор
    Путилифона бат Пундю ясно изскимте каде до ка има пиенци среди татароменгяните че има СВО! Коги привършат цуркачите( а те немат край у Ромсiа ка и стервите) че се мисли ка да се прекрати излагацията на савецката пенделация! Внетен ли е?

    17:39 09.08.2026

  • 42 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    3 3 Отговор
    А имало ли е стара мобилизация в Русия, че да има нова?

    Коментиран от #52

    17:44 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Що бе, свършиха ли убийците в затворите?

    5 2 Отговор
    Имат опит, получават амнистия след 6 месеца на фронта, после се прибират и обучават учениците в патриотизъм.

    17:47 09.08.2026

  • 45 “Украинците са на свършване”

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Путин":

    Защото освобождението на братския украински народ от нацистите наркомани, както каза Владимир Владимирович, върви по план.

    17:51 09.08.2026

  • 46 А старата мобилизация кога беше ..

    3 3 Отговор
    Да попитам:-А КОГА БЕЩЕ СТАРАТА МОБИЛИЗАЦИЯ В РУСИЯ,че нещо не си спомням да е имало изобщо?? Имало си е нормален прием на съответните набори!!

    Коментиран от #47

    17:51 09.08.2026

  • 47 аz СВО Победа 81

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "А старата мобилизация кога беше ..":

    Накратко!
    Последната легална мобилизация в Русия бе проведена след указ на президента Путин на 21.09.2022.
    Да се придържаме към фактите.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #51

    17:58 09.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Обикновен човек

    4 4 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #55, #57

    18:04 09.08.2026

  • 50 Реалист

    1 3 Отговор
    Мобилизация няма да има, защото избирателите на Радев - българските руснаци всичките 1.2 милиона се събират във фронт, да ударят с телата си Укропия от юг през Румъния и Молдова и да превземат Киев за три дня.

    18:06 09.08.2026

  • 51 Фактолог

    0 5 Отговор

    До коментар #47 от "аz СВО Победа 81":

    Според твоите факти - Путин мобилизира половин милион за един ден!

    Стига бе! До сега нямаш един верен факт!

    Виж факт е, че мобилизацията започна на тая дата и е безсрочна.

    18:08 09.08.2026

  • 52 Ляпин

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    Мобилизацията в Русия е непрекъсната. Тя никога не е спирала.

    Коментиран от #54

    18:09 09.08.2026

  • 53 Бгг

    2 3 Отговор
    То и без нова мобилзация Укрите виждат зор, а пък ако има още една Укрия ще се на+ака.

    18:17 09.08.2026

  • 54 Това е безспорен

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ляпин":

    Факт.

    18:18 09.08.2026

  • 55 АБВ

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "Обикновен човек":

    "Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак."

    А родителите ти проклинат съдбата си, че не са ползвали контрацептиви.

    Коментиран от #56

    18:19 09.08.2026

  • 56 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "АБВ":

    Грес 😁😁😁

    18:22 09.08.2026

  • 57 Сарьожът

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Обикновен човек":

    И съдбата ти благодари ,че не си и дете .

    18:23 09.08.2026

  • 58 Сарьожът

    2 3 Отговор
    50 хиляди севернокорейски нинджи идват отново есента ,но за по-дълго . На Владимирович мобилизация не му трябва,и тъй и тъй победата е зимата ,освен ако не продължи към Ламанша

    18:26 09.08.2026

  • 59 Дядя Путя

    3 0 Отговор
    Не знам какво да правя. Колкото и россияни да мобилизирам, те се връщат в черни чували известни като Товар 200. Ще трябва да извикам на помощ моя приятел Ким Чен Ун, че той има пушечно месо в изобилие.

    18:32 09.08.2026

  • 60 Аз съм веган

    2 2 Отговор
    Ще има толкова много чебурашки?

    18:48 09.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А В 404 МОБИЛИЗАЦИЯТА НЕЕЕЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    СПИРААААА......И СЕ НЕ СТИГАТ БРОЙКИТЕ .....СЛАГАТ ПЛАШИЛА С УКРО ДРЕХИ ДА МОЖЕ УШСНКИТЕ ДА СИ МИСЛЯТ ЧЕ ТОЯ УКРОП Е БЕЗСМЪРТЕН....СТРЕЛЯШ СРЕЛЯШ ТОЙ ОЩЕ Е ПРАВ...

    19:20 09.08.2026

  • 63 маати най отпред

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ба бааааа":

    ти след нея аз ще заходя отзадзе🤡

    19:33 09.08.2026

  • 64 Мирчо

    0 0 Отговор
    Целта на тази братоубийствена война е намаляване на местното население.

    22:42 09.08.2026