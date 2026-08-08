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Пловдив и Банско: фашизация или изолиран инцидент?

Пловдив и Банско: фашизация или изолиран инцидент?

8 Август, 2026 19:01 2 126 110

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • иран

От тази гледна точка "толерантността" и дори възторгът от действията на Русия в Украйна сред част от обществото са белег за процесите на фашизация у нас

Пловдив и Банско: фашизация или изолиран инцидент? - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България не е фашистка държава и българското общество не е фашистко. Но за да остане демократична и свободна страна, трябва да се полагат грижи и усилия. И да не се нормализират инциденти като този в Банско.

Неонацисти, момчета с голи глави и черни дрехи и групи от насилници, които пребиват хора от омраза, има във всички съвременни общества. Има ги и у нас, както показаха изключително тревожните случаи от Банско и Пловдив през последните дни. В първия неонацисти отправиха хитлеристки салюти и расови обиди към група младежи – италиански евреи – които, най-вероятно са били шумни и невъзпитани гости на хотел. Във втория човек, който група младежи нарочили за педофил, загина след побой.

Изолирани инциденти би казал някой, въз основа на които не бива да се правят обобщения за българското общество. Това е грешно възражение по две причини. Първо, след появата на т.нар. "локали" не може сериозно да се твърди, че младежите насилници са изолиран феномен. Напротив, става дума за мода, която се разпространява не само у нас, но и по света. Крайнодясното е по-силно от когато и да е било след Втората световна война. В световните мрежи насилието има своите идеолози и гурута – като Андрю Тейт например, които са много влиятелни сред младите. Неонацистките възгледи също изживяват някакъв ренесанс навсякъде, а пък у нас са инкорпорирани в дейността на футболни агитки и други групи. Така че не е хубаво обществото да си затваря очите пред тези тенденции.

За да не се превърнат насилниците в герои

Втората причина, по която теорията за "изолираните инциденти" е грешна, е, че тя се опитва да омаловажи и нормализира случилото се, както и да предположи, че обществото и властта не трябва да имат специална реакция спрямо него. Не е случайно, че в демократичните държави властта е традиционно свръхчувствителна към неонацизма и насилието по улиците. Това е така, защото толерирането на "изолирани инциденти" вкарва насилието в ежедневието на хората и дори може да превърне насилника в герой. Възходът на Хитлер започва с героизирането му след доста жалък и злополучен опит за пуч в Мюнхен, за който той получава по-скоро символично наказание. Наглед малки и дори комични инциденти могат да станат първи брънки от зловещи вериги от събития.

Затова реакцията на българския премиер Радев по отношение на инцидента в Банско изглежда странна. Този инцидент бе първоначално крит няколко дни от българските медии. Когато скандалът избухна в Италия, Радев подчерта, че "в традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират" и същевременно призова чуждестранните лидери "да се запознаят с фактите, преди да заклеймяват и коментират страната ни", а чуждестранните туристи - да спазват българските закони и да не провокират напрежение с поведението си. Сигурно поведението на италианските младежи е било проблематично, но отговор на него не могат да бъдат хитлеристки салюти и обиди на етническа или верска основа. Затова реакцията на Радев трябваше да е по-категорична, за да не се тълкува като нормализиране на подобно поведение или призив за налагане в българското общество на универсална "динковщина", която се саморазправя с мигранти, хомосексуални, евреи, чужденци и т.н. Впрочем, случаят в Пловдив е илюстрация на това как би изглеждала универсалната "динковщина", макар че младежите там май надминаха по жестокост ямболския пионер.

Опасността е подобно поведение, което използва насилие за саморазправа с истински и въобразени нарушители на реда и врагове на народа, да се превърне едва ли не във форма на патриотизъм и служба на нацията. Именно това е фашизацията на обществото, която на всяка цена трябва да се избегне. Черноризците на Мусолини и щурмоваците на Хитлер са били организирани групи за насилие и саморазправа, оправдавани с патриотични подбуди.

България не е фашистка държава и българското общество не е фашистко. Но за да остане демократична и свободна, властта, а и обществото трябва да полагат грижи и усилия, за да не допуснат фашизация. Като начало ясно трябва да се дефинира същността на фашизма, за да може той да се разпознава. А тази същност е в използването на насилие спрямо вътрешни и външни опоненти. На дълбоко принципно ниво фашизмът е разбирането, че насилието е легитимен начин за решаване на спорове. На базата на тази теория във вътрешен план се изгражда авторитарна или тоталитарна диктатура, а във външен план – военна империя.

От тази гледна точка фашизмът е революционна идеология – тя цели да смени властта с насилие, оправдава насилието или прехвърля вината за него върху самите жертви. Типичните фашизоидни аргументи са следните:

Насилието срещу вътрешни опоненти (хомосексуални, роми, чужденци, либерали, културни марксисти, педофили, предатели, чуждестранни агенти и т.н.) е оправдано;

Тези опоненти са заслужили насилието и са го предизвикали със свободната си и неограничена дейност, която моментално трябва да се забрани;

Ако интересите на държавата и нацията са застрашени, тя може да започне война;

Тя не е агресор, защото виновна за насилието е другата страна, която го е предизвикала със своята неотстъпчивост.

Тези аргументи могат да звучат абстрактно, но всъщност Путинова Русия е добра илюстрация за тяхната употреба и във вътрешен, и във външен план. Пуристите сигурно ще твърдят, че Русия не е завършена тоталитарна фашистка държава, макар че аргументите им в тази посока все повече изтъняват. По отношение на насилието спрямо вътрешни и външни врагове и опоненти спор не може да има обаче: Русия използва и е институционализирала и четирите оправдаващи нейното насилие аргументативни линии. Украйна и Западът са виновни за руската агресия, руската опозиция е в затвора, мъртва или обявена за чуждестранен агент и т.н.

Това не е партийна битка на "либералите" срещу "крайнодясното"

Фашизацията на едно общество е интересен феномен. Фигури като журналиста Владимир Соловьов например са станали апологети на сегашната военна диктатура, макар че в миналото си са били на доста либерални позиции по много въпроси. Никой не е имунизиран срещу фашизация. Обществени фигури и у нас охотно повтарят основните тези на Соловьов и компания и громят "виновния" Запад за насилието, което Путиновата военна диктатура отключи и продължава да упражнява.

От тази гледна точка "толерантността" и дори възторгът от действията на Русия в Украйна сред част от обществото са белег за процесите на фашизация у нас.

***

В този текст понятията "фашизъм" и "фашизация" не са употребени метафорично и фриволно. Фашизация на едно общество може да се случи преди колабирането на демократичните структури в него. Пълзящата фашизация започва и се състои в използването и оправдаването на насилие срещу опонентите (каквито и да са те). Затова вместо да се успокояваме с теорията за "изолирания инцидент" като власт и общество трябва да реагираме единно, ясно и категорично на всякакви форми на насилие, на всякакви опити отречени идеологии като фашизма и нацизма да бъдат омаловажавани, оправдавани и дори възраждани. Това не е партийна битка на "либералите" срещу "крайнодясното". Това е просто здрав разум и инстинкт за оцеляване на демокрацията.

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    97 9 Отговор
    Въпрос на гледна точка! За едни е нормално деца да потрошат хотел и да закачат хората, ама другите деца щото им показали 2 пръста, виж това вече е проблем! Ми, ко, деца, нали?!
    Ей, това Зеле е на всяка манджа мюрдия, деее...

    Коментиран от #38, #46, #100

    19:06 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Политик

    62 10 Отговор
    Ало политиците, върнете ТВУ, тухларната и дисциплината в училищата бе, идиоти!
    Утре ще утрепат и вашите деца!

    19:07 08.08.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    52 3 Отговор
    В пловдивски сайт показват извадки от профилите на убийците от социалните мрежи. Касае за фашизирани гамени. Цялата строгост на закона трябва да се приложи за тях. За пръв път магистратите виждат съдия да плаче разглеждайки факти по деянието.

    Коментиран от #94

    19:07 08.08.2026

  • 5 Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик

    62 2 Отговор
    че при докладите на прокурорите, съдията и един полицай са се разплакали!
    Нещо крият от нас, какво точно се е случвало !

    Коментиран от #27, #30, #43

    19:11 08.08.2026

  • 6 стоян георгиев

    68 15 Отговор
    Фашизация има основно в иСрахел и хокрайне!

    19:11 08.08.2026

  • 7 Сатана Z

    47 11 Отговор
    Украинизация!

    19:11 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обществото е тежко болно!

    49 2 Отговор
    И ще става по зле!

    19:12 08.08.2026

  • 10 Софиянец

    63 13 Отговор
    Ами 5 години политици и мисирки набиват в главите ни, че нацистките в отряди в у крайна са нещо нормално и не било проблем малко сватики и наци поздрави!

    19:13 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мхмх

    15 21 Отговор
    в БГ милиционерите убиват без да има последици за тях. Примери за тези убийства има доста от последните години. И начина на извършване е подобен на този, но последици за извършителите няма.

    19:15 08.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахахаха

    6 55 Отговор
    Сега че се има нацисти в България, има си. Копейките са жив пример за това. Но този случай, не беше точно нацистки.

    Коментиран от #40

    19:26 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ФАКТ

    55 7 Отговор
    Целият свят мрази евреите , защото си мислят ,че като са богоизбрани , всичко им е позволено !

    19:27 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 един

    34 4 Отговор
    ей такъв .!. за дойче говнеле...

    19:29 08.08.2026

  • 20 Констатация

    56 5 Отговор
    Фашистите от "Дойче Зеле" - викат "дръжте фашиста"!

    19:34 08.08.2026

  • 21 Истинско обещание 🇮🇷

    36 14 Отговор
    Много са смешни и жа,лки чи,футските медии на Сорос и лявите марксиски терористични организации като ционист болшевик чи,фут веле как употребяват италианската идеология на Мусолини - Фашизъм към свастика и т н - нещо което едното няма общо с другото с цел да объркват хората да ги манипулират и разбира се вечно да изкарват жертви истинските насилници евреите и тяхните ляви пе,де,Рас,тчета. И последно -- ДА ЖИВЕЕ ИРАН ,СМЪ,РТ НА ИЗМИСЛЕНАТА ИЗРАЕЛ И САЩ ,ДА ЖИВЕЕ ХАМАС И ХИЗБУЛА

    19:34 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дядо ви Камен

    39 12 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата Орешник":

    Че каква е държавата, която подкрепя бандерофашистите с пари, оръжие и словесна подкрепа!?

    19:42 08.08.2026

  • 25 разруха

    32 3 Отговор
    Това е резултатът от управлението особено на прогерманската ГЕРБ и продажното БСП подпомагани от партията с порцийте.. Изкуствено създадения криминален български елит ,може да роди това. И това още е нищо. Предателството кражбите ,измяната и деградациата са чудовищни и нямат граница на тази абсолютно разчовечена циганизирана територия. Процеса е необратим. Морала е нула. Младите взимат пример от техните по големи отъпени батковци с власт ,особено от банкенският артист, и останалаите от шайката измамнци ,лъжци и крадци. Разложението е масово.

    19:45 08.08.2026

  • 26 Хаха

    33 7 Отговор
    Невнятните ДВ какво да правим? Да събуваме гащите пред израелските или украински фашисти?

    19:47 08.08.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    27 0 Отговор

    До коментар #5 от "Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик":

    Крият , щото ако хората знаят истината ще извадят гадините от ареста и ще ги провесят на първото дърво. Един час гавра е дълга история. Докъде ли са стигнали в жестокостта си?

    19:59 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ДВ е злонамерено

    21 4 Отговор
    То се види

    20:01 08.08.2026

  • 30 Ми тя тази няма ли

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик":

    Собствено становище

    20:02 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 DW смърди

    39 4 Отговор
    "Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло."

    Ами напишете му и името на този автор де.
    Щом не е позиция на вкиснатото зеле защо не е споменат автора?
    Да знаем кой е, а не така анонимно.
    За момента, без обявен автор си е материал на киселото зеле!

    П.С. Евреите винаги, ама ВИНАГИ са невинни и са жертви!, дори и те да провокират!

    20:04 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хаха

    30 6 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо значи е точно обратното.Няма по големи фашисти от тях

    20:07 08.08.2026

  • 35 Каква

    41 3 Отговор
    фашизация бе. Идете в Банско и разпитайте местните. Вдигнали са ръце от тези простаци без елементарно възпитание, изпратени на лагер тук. И забележете не са в еврейски хотел. Щото и там не ги искат. Потрошили са инвентар, мебели дограма за няколко хиляди лева. А местните юнаци за да не влизат във физически контакт, в който не се съмняваме какъв ще бъде изхода,са се задоволили само със знаци и жестове. Псувните на английски са били порой и от двете страни. Рефлекса на БГ еврейските организации не жалък, непремерен, не съобразен с действителноста. Рефлекс на типични евреи,на които винаги другите са им виновни.

    Коментиран от #80

    20:08 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ?????

    20 4 Отговор
    Уф.
    Даже не зная кво е тва от Дойче Велле – посипване на главата с пепел заради дядовците им които избиваха евреите или кланяне пред сегашните евреи щото така или иначе няма кво да се лъжем те до голяма степен управляват тоя свят.
    Май е и едното и другото.
    Но има нюанс – сегашните ционисти много напомнят дядовците на Дойче Велле.
    Може би заради тва и те да се обичат толкова много.
    Намерили са златното сечение така да се каже.

    А иначе за случая на Джендем тепе в Пловдив – без да оправдавам малолетните изверги някак си всички премълчаха информацията на МВР че е имало чат на убития с убийците му и според МВР той е бил примамен да отиде на тепето.
    Що за чат на 37 годишен с 15-17 годишни и кво значи примамен да отиде на тепето не става ясно.

    Коментиран от #71

    20:11 08.08.2026

  • 38 Ъхъ

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Анонимният автор без съмнение е нацистки педофил!

    20:11 08.08.2026

  • 39 Някой

    25 2 Отговор
    Наглото DW ще прави разбор на събития в България. Гледайте си ваша кочина и не се месете.

    20:12 08.08.2026

  • 40 Мдаа!🤔

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Зачестиха инцидентите с педофили! Като правило това са нехора от шайката костов/сорос!

    20:14 08.08.2026

  • 41 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Фашоги":

    Марш в анадола и не се връщай никога

    20:14 08.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик":

    Стига се измисляли конспирации. Който е чул фактите по делото и има сърце няма да е трудно до се разплаче. А съученик на съдията споделя, че човекът е изключително принципен и последователен.

    20:15 08.08.2026

  • 44 Наглост

    29 4 Отговор
    Безмерна наглост - фашистка и нацистка държави ми обясняват що е фашизъм! А расизмът е измислен и прилаган от близо 3000 години от юдеите. Еврейските туристи от години безчинстват по хотелите. Ако навремето ги бяха гонили безкомпромисно от хотелите и държавата досега щяха да са се научили да спазват законите.

    20:16 08.08.2026

  • 45 По униформите ще ги познаете!

    6 20 Отговор
    Фактът, че комунистите са били облечени в черни униформи логично показва, че зад тази провокация стоят комунистите, всичко друго е лъжа.

    20:17 08.08.2026

  • 46 Kaлпазанин

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тва зеле е еврейско зеле ,фашистко зеле и е медиен агент и не е изолиран случай

    20:21 08.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Съжелявам но

    18 5 Отговор
    Никаква толерантност към израелци не трябва да има ! Дори не трябва да стъпват в Европа

    20:40 08.08.2026

  • 49 Кво било по времето на

    21 6 Отговор
    Втората световна война е било тогава. Сега нацистите са израелците и никаква толерантност към тях не трябва да има

    20:43 08.08.2026

  • 50 Ама да бе

    11 1 Отговор
    То в Европа колабирали демократичните структури а нацистки Израел просто няма такива нали ?

    20:46 08.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Явно от зелето знаят кой управлява

    4 2 Отговор
    Територията щом са му сложили снимката

    20:48 08.08.2026

  • 53 Не са раса, маса са

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от ""расови обиди към група младежи" ?":

    Туморна маса

    20:49 08.08.2026

  • 54 На това в Банско сега

    12 0 Отговор
    Така ли му викаме: "насилие срещу опонентите" ? Абе я да се разкарате с тъпотиите си ...

    20:50 08.08.2026

  • 55 Кой е автора на тази помия? А?

    15 1 Отговор
    (Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло) ......

    20:53 08.08.2026

  • 56 вкиснатото zeли

    6 4 Отговор
    1.на чаарфутчета им няма нищо!
    2.в плодив са педейчета закърмени с лубоф към матушката!

    20:53 08.08.2026

  • 57 За тези с голите глави и черни дрехи

    18 2 Отговор
    Не знам. Но за нас останалите съм сигурен че мразим ционистите и престъпленията им. Относно пък фашизма на автора определено нищо не му е ясно и пълна боза му е основното образование

    20:58 08.08.2026

  • 58 Раса ли са евреите а ?

    17 1 Отговор
    Че расови обиди към "групата младежи" да има? Раса а? Зелената раса сигурно ? Зелени азиатци

    21:01 08.08.2026

  • 59 Да,бе

    12 3 Отговор
    За да не бъде една страна фашистка първото и най-важно условие е да няма живи евреи на територията и...

    21:07 08.08.2026

  • 60 Тотална излагация

    24 3 Отговор
    С тази нескопосана платенодраскаческа статия!!! Половината свят осъди е се изправи открито срещу ционистките военни престъпления в Палестина и някакви рофки л@йна с такъв произход, и наведените български медии, търсят сензация и употребяват тотално необосновани дефиниции като фашизация и прочие. Вие нормални ли сте бе ?!? Подобен сорт инциденти вече от 2 години насам из цяла европа се случват, с бруталните евреи които си мислят че са висша каста и след като квадратната дебилна американска бича глава ги защитава, те могат да правят всичко.
    Цял свят е наежен от от тяхните военни престъпления ! Жертвата от преди 81 години се превърна в чудовището превърнала я в жертва на първо място. Точно теса фашистите на новото време. Така или иначе термина фашизъм се използва от куцо и сакато.
    Тия момченца да се радват че е било Банско а не София.

    21:08 08.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ЕВРЕИТЕ ДА ЗНАЯТ

    20 2 Отговор
    Земята и водата на България не им е "обещана"

    21:16 08.08.2026

  • 63 Ами

    14 3 Отговор
    Цяла Западна Европа се управлява от потомци на нацисти.
    Същите тези западни управляващи пък подкрепят нацисткия режим в окраина.
    След това ни разправят как Русия е била нацистка държава.
    Някакви си пък еврейчета вилнели в Банско и сега и ние
    се оправдаваме че не сме нацисти тъй като някой ги е бил очесал.
    Очесали са ги не защото са евреи, а защото са си търсили боя.

    21:30 08.08.2026

  • 64 Ядосан

    11 0 Отговор
    Не са го нарочили за педофил. Те са знаели много добре, че това е нормален обикновен човек. Версията за педофила са я заимствали от интернет. Това прави случая много, много по-брутален. Убили са този човек за проба, а после са искали да продължат с още много

    21:38 08.08.2026

  • 65 Значи ли?

    13 1 Отговор
    Значи ли ,че Уилям Шекспир е фашист,нацист и расист, когато е написал " Венецианският търговец" за лихваря ШейлОк???

    21:39 08.08.2026

  • 66 Не!

    3 14 Отговор
    Не е "фашизация", "радевизация" ,което е много по-страшно за държавата ни Защото "радевизацията" е чиста проба нацизъм! Червен нацизъм, но все пак нацизъм!"!

    Коментиран от #79

    21:40 08.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ами

    12 1 Отговор

    До коментар #67 от "63 - и наглец":

    Историята се повтаря, но на друго ниво.
    На времето русите създават Киевска Рус. Хазарите я опожаряват.
    След това лошите руси, бият добрите хазари век и половина.
    В резултат на което Хазарския каганат изчезва като държава.
    Сега наследниците на лошите руси пак бият добрите хазари.
    Какви са вашите очаквания за резултата?

    21:54 08.08.2026

  • 69 Павел Пенев

    11 4 Отговор
    В DW много добре знаят,че България е била фашистка държава до 9.9.1944 год. а сега се правят опити за възраждане на фашизма по редица политически икономически и културни насоки, указания и предпоставки аплодирани и финансирани от ЕС и НАТО. Наложено беше пълното отрицание на социализма като справедлив и хуманен обществено политически строй.Наложена беше фигурата на Симеон II който никога не е бил цар, но олицетворява монархо фашистката фамилия,коята практически възприема фашизма у нас. Променени бяха имената на улици и градове кръстени на комунистически дейци и такива загинали в борбата и съпротивата против фашизма. Тези имена бяха заменени с монархо фашистки фамилии Съборени бяха и техните мавзолеи,паметници и паметни плочи. Има наложена забрана и не могат да се издават никакви книги за лица и събития възхваляващи социализма и неговите реални успехи. Така свободата на словото беше заменена с брутална русофобия,лъжи и фашистка пропаганда характерна и за медийната група DW. За случая с младите еврейски хулигани терористи в Банско се чуват само техните аргументи а не обективните факти, което още веднъж показва фашизираната обстановка у нас. Точно за това Иран и много други държави не признават никакъв Холокост и се борят активно с тази фалшификация от Втората световна война създадена от Израел, за получаване на по голямо обезщетение от Германия за всеки изчезнал евреин. Но след като Хитлер е евреин и е решил да унищожава евреи сигурно е имал някакви осно

    21:58 08.08.2026

  • 70 Наблюдател

    12 0 Отговор
    Двата случая нямат общо. В Банско едната страна е демонстрирала презрение и превъзходство към домакините, в отговор другата, от недостиг на култура и интелект, се е асоциирала с германските нацисти. На думи, с крясъци. В Пловдив това е само повод. Реално става въпрос за садизъм от непълнолетни, напълно лишени от морални задръжки, каквито родителите не са имали грижата да им създадат. В първият случай има съзнателно поведение, във втория инстинктивно, като при някои животни.

    22:04 08.08.2026

  • 71 А иначе за случая на Джендем тепе

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "?????":

    Ти май ги оправдаваш? Някакъв самотен несретник се подлъгал по някакво момиче и затова е натрошен, изтърбушен, горен, снимали са се, за да се хвалят.

    22:13 08.08.2026

  • 72 665

    8 1 Отговор
    "Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло"

    Хубаво де , но все пак - кой е авторът?

    22:14 08.08.2026

  • 73 Име

    9 2 Отговор
    Фашистите викат: “Дръжте фашистите”.

    22:50 08.08.2026

  • 74 Хайде ся?!

    6 11 Отговор
    Нямало фашизъм в България! Тези, които :"Клаха народа, както турчин не го е клал" не бяха ли Черни фашисти ?! Тези, които взривиха църквата " Св. Неделя" и затриха солта на нацията не бяха ли Червени фашисти ?! Тези, които, след 1944 година убиха Селото и изтребиха десетки хиляди Знаещи, Можешти, Работещи Българи, не бяха ли Комуно-Фашистки Скатини ?! Тези, които проведоха танковите "Възродителни походи " и пратиха на "Голямата екскурзия "половин милион български мюсюлмани не бяха ли фашисти ?! За да не бъдат размазани от комуно-мутренските мародери, милиони българи се разпиляха немили недраги по тез тежки чужбини.

    22:52 08.08.2026

  • 75 Щип

    15 1 Отговор
    Много манипулативно автора свързва двете събития в Банско и в Пловдив !
    В Пловдив има убииство по особено жесток начин, докато в Банско имаме хулигански прояви на чужди граждани и нанесени материални и морални щети на български граждани и да свързва опита за реакция на пострадалата страна т.е. българското население около тези хотели с убииството в Пловдив е досто гнусна манипулация!

    Коментиран от #82

    22:52 08.08.2026

  • 76 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    7 5 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    22:55 08.08.2026

  • 77 Дойче веле 🚾

    7 2 Отговор
    Трябва да бъде забранена и изгонена от България

    22:56 08.08.2026

  • 78 Ба бааааа

    5 0 Отговор
    Най мразеното племе е

    22:57 08.08.2026

  • 79 Щип

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Не!":

    Хапчетата и в кревата!!!

    22:58 08.08.2026

  • 80 Моето мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Каква":

    По принцип всеки лъже както му е е изгодно. Ако е имало хулигански прояви, полицията е трябвало да реагира адекватно, а не да изчаква нещата да излезнат извън контрол и да се политизират.

    Коментиран от #83

    23:19 08.08.2026

  • 81 Гост

    7 0 Отговор
    Знае се от старо време, че при липсата на контрол, се появява алтернативата му - саморазправата.
    Играйте си на толерантност и сега ревете, че обществото е взело нещата в свои ръце. Ами, да не бяхте връзвали ръцете на изпълнителната власт, нямаше да се стигне до тук.
    Защо си мислите, че обществото ще ви търпи натресе със толерантност?

    23:20 08.08.2026

  • 82 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #75 от "Щип":

    Те, от ДВ, така са научени, още от времето на онзи чичко.

    Коментиран от #89

    23:22 08.08.2026

  • 83 Какво

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Моето мнение":

    да реагира адекватно?! Хотелиера не смее да гъкне, че ще го разнасят като пръскачка из лозе. Малките простаци са му се качили на главата щото си плащали. Като стана скандала сега е тишина. А Банско се пука по шевовете. Хора от цял свят за джаз феста. Оная вечер и израелския посланник беше. И още един булюк дипломати.Ама друго си е да крякаме актуално по медиите.

    Коментиран от #91

    23:55 08.08.2026

  • 84 Цвятко Радойнов

    5 1 Отговор
    Ще посъветвам автроа, преди фриволно да нарича фашизъм каквото му падне, да прочете малко исторически книги и да види ясната дефиниция що е то фашизъм. А именно - Силна държавна власт с авторитарен или тоталитарен характер.Краен национализъм и възвеличаване на собствената нация.Антилиберализъм и отхвърляне на парламентарната демокрация.Антикомунизъм и потискане на политическата опозиция.Контрол върху икономиката и обществения живот.И точка. Другото се нарича популизъм и алабализъм.

    23:57 08.08.2026

  • 85 Ционистка демагогия

    9 2 Отговор
    И какво общо имат Пловдив и Банско? По - общо в случая имат Пловдив и Газа!

    Някои от коментиращите вече много правилно писаха - ЗАЩО толкова много хората по света мразят евреите.
    Защото когато са виновни и хванати в престъпление, вместо да признаят и се извинят като ВСЕКИ НОРМАЛЕН ВЪЗПИТАН човек, ТЕ най- подло лъжейки обвиняват за престъплението си жертвата.

    23:58 08.08.2026

  • 86 Перо

    8 2 Отговор
    БГ секция на DW е на зоб при евреите!

    00:14 09.08.2026

  • 87 Перо

    6 3 Отговор
    Даже фашистката идеология не е заклеймявана от ООН за разлика от ционистката, която е обявена за античовешка идеология, на 30-та Сесия на Общото събрание на ООН!

    00:23 09.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 665

    0 3 Отговор

    До коментар #82 от "Гост":

    ДВ са комунисти. В нова премяна . Няма чичо -мичо тук

    01:00 09.08.2026

  • 90 Не е трудно да се сетиш

    3 1 Отговор
    Ако не говориш езика на някой, който е дошъл на почивка или на семинар в родината ти, но се държи арогантно, обижда, прави неприлични жестове пред лицето на майка ти и сестра ти, троши и поврежда каквото му се мерне пред очите в хотела, в който се е настанил, ти какво ще направиш, особено ако си тийнейджър?
    Логично е да се замислиш какво ще засегне хулиганстващия гостенин. И ти идва наум един жест и едно провикване, каквото си научил от филмите с исторически сюжети. Това е цялата истина по този случай. Ако банскалиите говореха иврит или италиански език, сигурно щяха да започнат да изпращат поздрави на майките и сестрите на невъзпитаните гости, стоейки под прозорците им и нямаше изобщо да се сетят за "Зиг хайл!"

    01:14 09.08.2026

  • 91 Моето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Какво":

    Аз не крякам, а споделям мнение за правилно решение. Навсякъде полицията е овластена да се справя с хулиганите. Знаеме, че етикети като "фашистка държава" са ни стрували около 40 000 жертви и репарации.

    01:57 09.08.2026

  • 92 Там дето са написани тези

    3 2 Отговор
    дивотии за съставните части и проявления на фашизация на автора не му ли мина през акъла че при всяка една за Израел трябва да напише: на 100% , на 100%...щото ако са верни за Русия а те не са, то трябва да са поне 100 пъти по верни за Израел. Я сега само да питам нещо което ще обезмисли всичко написано в статията. Коя е реално по расистка държава Русия или Израел? Коя е по дискриминационна и какво на практика е ционизма? Статията е много слаба и реално тотално всичко написано не е верно. Слаб 2

    02:20 09.08.2026

  • 93 За какви въобще

    4 1 Отговор
    прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм говорим в конкретният случай не мога да разбера. Ако тези килеши са само невъзпитани боклуци от евреиски произход, то те са обикновенни вандали и хулигани извършили състав на престъпление по българското законодателство без значение с какъв произход и каква народност са. Но ако са ционисти парадиращи със това, проблема отива в съвсем друго измерение. Тогава те са рупори на един престъпен нацистки режим, извършил геноцид и ръководен от бандити издирвани от МНС и са попаднали незнайно защо и как на изключително неподходящо и враждебно за тях място. Голям късмет имат че леко са се отървали и бързо са напуснали България. Ама действително голям ! И в двата случая обаче и дума за ксенофобия, расизъм и антисемитизъм не може да става.

    03:04 09.08.2026

  • 94 най интересното е че същите

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    тези са побликували снимки и клипове на който пише слава украйна честито

    05:27 09.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Иначе казано

    5 1 Отговор
    Израел е фашистка държава, извършваща ГЕНОЦИД в Палестина! ДВ подкрепя геноцида в Палестина и в Донбас, извършен от УКРОФАШИСТИТЕ през 2014-2022 г.!

    06:33 09.08.2026

  • 99 лифт

    3 0 Отговор
    Поредният ,сложил наколенки,който приема за нормално гост да се държи,като гамен и врява до Бога,за нещо преувеличено.

    07:07 09.08.2026

  • 100 Готованец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пловдив показа 37 години работа на чужденци с вътрешни предатели срещу България и обществото ни!

    Банско показа,че има два свята е ЕДИНИЯ Е ИЗЛИШЕН!

    07:26 09.08.2026

  • 101 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Стига с чифутските си номера бе скапаняци. Докога ще го дъвчете това. Евреите са се държали отвратително към местните гои. Потрошили са имущество за десетки хиляди евро и не са им счупили чутурите както заслужават.

    07:35 09.08.2026

  • 102 А тия дето веят

    1 5 Отговор
    Руските байряци какво да ги правим- А ?

    07:37 09.08.2026

  • 103 Стига провокации в сайта

    7 0 Отговор
    Мнението на българското общество е ясно. Няма нужда да четеш коментарите под статията за да знаеш, че изкуствено ни насаждате еврейски опорки. Направо е обидно да подценявате така аудиторията си.

    07:38 09.08.2026

  • 104 Виновна е полицията

    1 0 Отговор
    Трябвало е да вземе мерки още първия ден, когато "гостите" са започнали да се държат хулигански. И ако те не си вземат поука и не започнат да се държат прилично, на втория ден просто трябваше да ги изгонят и от хотела, и от Банско. Няма значение какви са по произход.

    Коментиран от #107

    08:09 09.08.2026

  • 105 Българин

    4 0 Отговор
    Deutsche Welle са на страната на Израел!
    Съответно каквото и престъпление да направят хора от тази нация "прекрасна" няма да има последствия.
    Вие сами не го разбирате но ЕУ ни тика към нова война целяща единствено еврейте да са добре. Познавам възрастни хора от тази етност и те не подкрепят по никакъв начин техния там вожд Винету. Избиването на десетки хиляди деца и тн в Палестина. Това нормалният човек не го приема но уви младото поколение на Израел се радва и скандира, че убиват бъдещи терористи.
    Това не е ли фашизъм от най-високо ниво?
    Сори но вие трябва да сте супер смотани, тройно ваксинирани, прайд продукти за да вярвате, че това е добре!

    08:21 09.08.2026

  • 106 Дудов

    1 0 Отговор
    България не е фашистка държава и българското общество не е фашистко. Но за да остане демократична и свободна страна, трябва да се полагат грижи и усилия и да не се промотират цигани,гейове или еврей като нещо по-специално от всички останали.

    08:37 09.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ако не бяха италианските медии

    2 0 Отговор
    да се разкудкудякат, нямаше да разберем за изпълненията на младите италианци от еврейски произход, а в действителност организирани млади ционисти. Понеже по правило се мълчи, не знаем колко от изсипващите се у нас заради хазарта евреи трошат хотелите, в които са настанени.

    08:40 09.08.2026

  • 110 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    крайно време е да се забранят чужди медии у нас ... начело с ДВ

    11:03 09.08.2026