Пловдив и Банско: фашизация или изолиран инцидент?

България не е фашистка държава и българското общество не е фашистко. Но за да остане демократична и свободна страна, трябва да се полагат грижи и усилия. И да не се нормализират инциденти като този в Банско.
Неонацисти, момчета с голи глави и черни дрехи и групи от насилници, които пребиват хора от омраза, има във всички съвременни общества. Има ги и у нас, както показаха изключително тревожните случаи от Банско и Пловдив през последните дни. В първия неонацисти отправиха хитлеристки салюти и расови обиди към група младежи – италиански евреи – които, най-вероятно са били шумни и невъзпитани гости на хотел. Във втория човек, който група младежи нарочили за педофил, загина след побой.
Изолирани инциденти би казал някой, въз основа на които не бива да се правят обобщения за българското общество. Това е грешно възражение по две причини. Първо, след появата на т.нар. "локали" не може сериозно да се твърди, че младежите насилници са изолиран феномен. Напротив, става дума за мода, която се разпространява не само у нас, но и по света. Крайнодясното е по-силно от когато и да е било след Втората световна война. В световните мрежи насилието има своите идеолози и гурута – като Андрю Тейт например, които са много влиятелни сред младите. Неонацистките възгледи също изживяват някакъв ренесанс навсякъде, а пък у нас са инкорпорирани в дейността на футболни агитки и други групи. Така че не е хубаво обществото да си затваря очите пред тези тенденции.
За да не се превърнат насилниците в герои
Втората причина, по която теорията за "изолираните инциденти" е грешна, е, че тя се опитва да омаловажи и нормализира случилото се, както и да предположи, че обществото и властта не трябва да имат специална реакция спрямо него. Не е случайно, че в демократичните държави властта е традиционно свръхчувствителна към неонацизма и насилието по улиците. Това е така, защото толерирането на "изолирани инциденти" вкарва насилието в ежедневието на хората и дори може да превърне насилника в герой. Възходът на Хитлер започва с героизирането му след доста жалък и злополучен опит за пуч в Мюнхен, за който той получава по-скоро символично наказание. Наглед малки и дори комични инциденти могат да станат първи брънки от зловещи вериги от събития.
Затова реакцията на българския премиер Радев по отношение на инцидента в Банско изглежда странна. Този инцидент бе първоначално крит няколко дни от българските медии. Когато скандалът избухна в Италия, Радев подчерта, че "в традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират" и същевременно призова чуждестранните лидери "да се запознаят с фактите, преди да заклеймяват и коментират страната ни", а чуждестранните туристи - да спазват българските закони и да не провокират напрежение с поведението си. Сигурно поведението на италианските младежи е било проблематично, но отговор на него не могат да бъдат хитлеристки салюти и обиди на етническа или верска основа. Затова реакцията на Радев трябваше да е по-категорична, за да не се тълкува като нормализиране на подобно поведение или призив за налагане в българското общество на универсална "динковщина", която се саморазправя с мигранти, хомосексуални, евреи, чужденци и т.н. Впрочем, случаят в Пловдив е илюстрация на това как би изглеждала универсалната "динковщина", макар че младежите там май надминаха по жестокост ямболския пионер.
Опасността е подобно поведение, което използва насилие за саморазправа с истински и въобразени нарушители на реда и врагове на народа, да се превърне едва ли не във форма на патриотизъм и служба на нацията. Именно това е фашизацията на обществото, която на всяка цена трябва да се избегне. Черноризците на Мусолини и щурмоваците на Хитлер са били организирани групи за насилие и саморазправа, оправдавани с патриотични подбуди.
България не е фашистка държава и българското общество не е фашистко. Но за да остане демократична и свободна, властта, а и обществото трябва да полагат грижи и усилия, за да не допуснат фашизация. Като начало ясно трябва да се дефинира същността на фашизма, за да може той да се разпознава. А тази същност е в използването на насилие спрямо вътрешни и външни опоненти. На дълбоко принципно ниво фашизмът е разбирането, че насилието е легитимен начин за решаване на спорове. На базата на тази теория във вътрешен план се изгражда авторитарна или тоталитарна диктатура, а във външен план – военна империя.
От тази гледна точка фашизмът е революционна идеология – тя цели да смени властта с насилие, оправдава насилието или прехвърля вината за него върху самите жертви. Типичните фашизоидни аргументи са следните:
Насилието срещу вътрешни опоненти (хомосексуални, роми, чужденци, либерали, културни марксисти, педофили, предатели, чуждестранни агенти и т.н.) е оправдано;
Тези опоненти са заслужили насилието и са го предизвикали със свободната си и неограничена дейност, която моментално трябва да се забрани;
Ако интересите на държавата и нацията са застрашени, тя може да започне война;
Тя не е агресор, защото виновна за насилието е другата страна, която го е предизвикала със своята неотстъпчивост.
Тези аргументи могат да звучат абстрактно, но всъщност Путинова Русия е добра илюстрация за тяхната употреба и във вътрешен, и във външен план. Пуристите сигурно ще твърдят, че Русия не е завършена тоталитарна фашистка държава, макар че аргументите им в тази посока все повече изтъняват. По отношение на насилието спрямо вътрешни и външни врагове и опоненти спор не може да има обаче: Русия използва и е институционализирала и четирите оправдаващи нейното насилие аргументативни линии. Украйна и Западът са виновни за руската агресия, руската опозиция е в затвора, мъртва или обявена за чуждестранен агент и т.н.
Това не е партийна битка на "либералите" срещу "крайнодясното"
Фашизацията на едно общество е интересен феномен. Фигури като журналиста Владимир Соловьов например са станали апологети на сегашната военна диктатура, макар че в миналото си са били на доста либерални позиции по много въпроси. Никой не е имунизиран срещу фашизация. Обществени фигури и у нас охотно повтарят основните тези на Соловьов и компания и громят "виновния" Запад за насилието, което Путиновата военна диктатура отключи и продължава да упражнява.
От тази гледна точка "толерантността" и дори възторгът от действията на Русия в Украйна сред част от обществото са белег за процесите на фашизация у нас.
***
В този текст понятията "фашизъм" и "фашизация" не са употребени метафорично и фриволно. Фашизация на едно общество може да се случи преди колабирането на демократичните структури в него. Пълзящата фашизация започва и се състои в използването и оправдаването на насилие срещу опонентите (каквито и да са те). Затова вместо да се успокояваме с теорията за "изолирания инцидент" като власт и общество трябва да реагираме единно, ясно и категорично на всякакви форми на насилие, на всякакви опити отречени идеологии като фашизма и нацизма да бъдат омаловажавани, оправдавани и дори възраждани. Това не е партийна битка на "либералите" срещу "крайнодясното". Това е просто здрав разум и инстинкт за оцеляване на демокрацията.
***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Ей, това Зеле е на всяка манджа мюрдия, деее...
Коментиран от #38, #46, #100
19:06 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Политик
Утре ще утрепат и вашите деца!
19:07 08.08.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #94
19:07 08.08.2026
5 Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик
Нещо крият от нас, какво точно се е случвало !
Коментиран от #27, #30, #43
19:11 08.08.2026
6 стоян георгиев
19:11 08.08.2026
7 Сатана Z
19:11 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Обществото е тежко болно!
19:12 08.08.2026
10 Софиянец
19:13 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 мхмх
19:15 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хахахаха
Коментиран от #40
19:26 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ФАКТ
19:27 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 един
19:29 08.08.2026
20 Констатация
19:34 08.08.2026
21 Истинско обещание 🇮🇷
19:34 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дядо ви Камен
До коментар #14 от "Лопата Орешник":Че каква е държавата, която подкрепя бандерофашистите с пари, оръжие и словесна подкрепа!?
19:42 08.08.2026
25 разруха
19:45 08.08.2026
26 Хаха
19:47 08.08.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик":Крият , щото ако хората знаят истината ще извадят гадините от ареста и ще ги провесят на първото дърво. Един час гавра е дълга история. Докъде ли са стигнали в жестокостта си?
19:59 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ДВ е злонамерено
20:01 08.08.2026
30 Ми тя тази няма ли
До коментар #5 от "Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик":Собствено становище
20:02 08.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 DW смърди
Ами напишете му и името на този автор де.
Щом не е позиция на вкиснатото зеле защо не е споменат автора?
Да знаем кой е, а не така анонимно.
За момента, без обявен автор си е материал на киселото зеле!
П.С. Евреите винаги, ама ВИНАГИ са невинни и са жертви!, дори и те да провокират!
20:04 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хаха
20:07 08.08.2026
35 Каква
Коментиран от #80
20:08 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ?????
Даже не зная кво е тва от Дойче Велле – посипване на главата с пепел заради дядовците им които избиваха евреите или кланяне пред сегашните евреи щото така или иначе няма кво да се лъжем те до голяма степен управляват тоя свят.
Май е и едното и другото.
Но има нюанс – сегашните ционисти много напомнят дядовците на Дойче Велле.
Може би заради тва и те да се обичат толкова много.
Намерили са златното сечение така да се каже.
А иначе за случая на Джендем тепе в Пловдив – без да оправдавам малолетните изверги някак си всички премълчаха информацията на МВР че е имало чат на убития с убийците му и според МВР той е бил примамен да отиде на тепето.
Що за чат на 37 годишен с 15-17 годишни и кво значи примамен да отиде на тепето не става ясно.
Коментиран от #71
20:11 08.08.2026
38 Ъхъ
До коментар #1 от "Гост":Анонимният автор без съмнение е нацистки педофил!
20:11 08.08.2026
39 Някой
20:12 08.08.2026
40 Мдаа!🤔
До коментар #15 от "Хахахаха":Зачестиха инцидентите с педофили! Като правило това са нехора от шайката костов/сорос!
20:14 08.08.2026
41 гост
До коментар #28 от "Фашоги":Марш в анадола и не се връщай никога
20:14 08.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Някой
До коментар #5 от "Журналистката Ружа Райчева каза по Дарик":Стига се измисляли конспирации. Който е чул фактите по делото и има сърце няма да е трудно до се разплаче. А съученик на съдията споделя, че човекът е изключително принципен и последователен.
20:15 08.08.2026
44 Наглост
20:16 08.08.2026
45 По униформите ще ги познаете!
20:17 08.08.2026
46 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Гост":Тва зеле е еврейско зеле ,фашистко зеле и е медиен агент и не е изолиран случай
20:21 08.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Съжелявам но
20:40 08.08.2026
49 Кво било по времето на
20:43 08.08.2026
50 Ама да бе
20:46 08.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Явно от зелето знаят кой управлява
20:48 08.08.2026
53 Не са раса, маса са
До коментар #51 от ""расови обиди към група младежи" ?":Туморна маса
20:49 08.08.2026
54 На това в Банско сега
20:50 08.08.2026
55 Кой е автора на тази помия? А?
20:53 08.08.2026
56 вкиснатото zeли
2.в плодив са педейчета закърмени с лубоф към матушката!
20:53 08.08.2026
57 За тези с голите глави и черни дрехи
20:58 08.08.2026
58 Раса ли са евреите а ?
21:01 08.08.2026
59 Да,бе
21:07 08.08.2026
60 Тотална излагация
Цял свят е наежен от от тяхните военни престъпления ! Жертвата от преди 81 години се превърна в чудовището превърнала я в жертва на първо място. Точно теса фашистите на новото време. Така или иначе термина фашизъм се използва от куцо и сакато.
Тия момченца да се радват че е било Банско а не София.
21:08 08.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ЕВРЕИТЕ ДА ЗНАЯТ
21:16 08.08.2026
63 Ами
Същите тези западни управляващи пък подкрепят нацисткия режим в окраина.
След това ни разправят как Русия е била нацистка държава.
Някакви си пък еврейчета вилнели в Банско и сега и ние
се оправдаваме че не сме нацисти тъй като някой ги е бил очесал.
Очесали са ги не защото са евреи, а защото са си търсили боя.
21:30 08.08.2026
64 Ядосан
21:38 08.08.2026
65 Значи ли?
21:39 08.08.2026
66 Не!
Коментиран от #79
21:40 08.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ами
До коментар #67 от "63 - и наглец":Историята се повтаря, но на друго ниво.
На времето русите създават Киевска Рус. Хазарите я опожаряват.
След това лошите руси, бият добрите хазари век и половина.
В резултат на което Хазарския каганат изчезва като държава.
Сега наследниците на лошите руси пак бият добрите хазари.
Какви са вашите очаквания за резултата?
21:54 08.08.2026
69 Павел Пенев
21:58 08.08.2026
70 Наблюдател
22:04 08.08.2026
71 А иначе за случая на Джендем тепе
До коментар #37 от "?????":Ти май ги оправдаваш? Някакъв самотен несретник се подлъгал по някакво момиче и затова е натрошен, изтърбушен, горен, снимали са се, за да се хвалят.
22:13 08.08.2026
72 665
Хубаво де , но все пак - кой е авторът?
22:14 08.08.2026
73 Име
22:50 08.08.2026
74 Хайде ся?!
22:52 08.08.2026
75 Щип
В Пловдив има убииство по особено жесток начин, докато в Банско имаме хулигански прояви на чужди граждани и нанесени материални и морални щети на български граждани и да свързва опита за реакция на пострадалата страна т.е. българското население около тези хотели с убииството в Пловдив е досто гнусна манипулация!
Коментиран от #82
22:52 08.08.2026
76 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
22:55 08.08.2026
77 Дойче веле 🚾
22:56 08.08.2026
78 Ба бааааа
22:57 08.08.2026
79 Щип
До коментар #66 от "Не!":Хапчетата и в кревата!!!
22:58 08.08.2026
80 Моето мнение
До коментар #35 от "Каква":По принцип всеки лъже както му е е изгодно. Ако е имало хулигански прояви, полицията е трябвало да реагира адекватно, а не да изчаква нещата да излезнат извън контрол и да се политизират.
Коментиран от #83
23:19 08.08.2026
81 Гост
Играйте си на толерантност и сега ревете, че обществото е взело нещата в свои ръце. Ами, да не бяхте връзвали ръцете на изпълнителната власт, нямаше да се стигне до тук.
Защо си мислите, че обществото ще ви търпи натресе със толерантност?
23:20 08.08.2026
82 Гост
До коментар #75 от "Щип":Те, от ДВ, така са научени, още от времето на онзи чичко.
Коментиран от #89
23:22 08.08.2026
83 Какво
До коментар #80 от "Моето мнение":да реагира адекватно?! Хотелиера не смее да гъкне, че ще го разнасят като пръскачка из лозе. Малките простаци са му се качили на главата щото си плащали. Като стана скандала сега е тишина. А Банско се пука по шевовете. Хора от цял свят за джаз феста. Оная вечер и израелския посланник беше. И още един булюк дипломати.Ама друго си е да крякаме актуално по медиите.
Коментиран от #91
23:55 08.08.2026
84 Цвятко Радойнов
23:57 08.08.2026
85 Ционистка демагогия
Някои от коментиращите вече много правилно писаха - ЗАЩО толкова много хората по света мразят евреите.
Защото когато са виновни и хванати в престъпление, вместо да признаят и се извинят като ВСЕКИ НОРМАЛЕН ВЪЗПИТАН човек, ТЕ най- подло лъжейки обвиняват за престъплението си жертвата.
23:58 08.08.2026
86 Перо
00:14 09.08.2026
87 Перо
00:23 09.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 665
До коментар #82 от "Гост":ДВ са комунисти. В нова премяна . Няма чичо -мичо тук
01:00 09.08.2026
90 Не е трудно да се сетиш
Логично е да се замислиш какво ще засегне хулиганстващия гостенин. И ти идва наум един жест и едно провикване, каквото си научил от филмите с исторически сюжети. Това е цялата истина по този случай. Ако банскалиите говореха иврит или италиански език, сигурно щяха да започнат да изпращат поздрави на майките и сестрите на невъзпитаните гости, стоейки под прозорците им и нямаше изобщо да се сетят за "Зиг хайл!"
01:14 09.08.2026
91 Моето мнение
До коментар #83 от "Какво":Аз не крякам, а споделям мнение за правилно решение. Навсякъде полицията е овластена да се справя с хулиганите. Знаеме, че етикети като "фашистка държава" са ни стрували около 40 000 жертви и репарации.
01:57 09.08.2026
92 Там дето са написани тези
02:20 09.08.2026
93 За какви въобще
03:04 09.08.2026
94 най интересното е че същите
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":тези са побликували снимки и клипове на който пише слава украйна честито
05:27 09.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Иначе казано
06:33 09.08.2026
99 лифт
07:07 09.08.2026
100 Готованец
До коментар #1 от "Гост":Пловдив показа 37 години работа на чужденци с вътрешни предатели срещу България и обществото ни!
Банско показа,че има два свята е ЕДИНИЯ Е ИЗЛИШЕН!
07:26 09.08.2026
101 Ха ха ха
07:35 09.08.2026
102 А тия дето веят
07:37 09.08.2026
103 Стига провокации в сайта
07:38 09.08.2026
104 Виновна е полицията
Коментиран от #107
08:09 09.08.2026
105 Българин
Съответно каквото и престъпление да направят хора от тази нация "прекрасна" няма да има последствия.
Вие сами не го разбирате но ЕУ ни тика към нова война целяща единствено еврейте да са добре. Познавам възрастни хора от тази етност и те не подкрепят по никакъв начин техния там вожд Винету. Избиването на десетки хиляди деца и тн в Палестина. Това нормалният човек не го приема но уви младото поколение на Израел се радва и скандира, че убиват бъдещи терористи.
Това не е ли фашизъм от най-високо ниво?
Сори но вие трябва да сте супер смотани, тройно ваксинирани, прайд продукти за да вярвате, че това е добре!
08:21 09.08.2026
106 Дудов
08:37 09.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Ако не бяха италианските медии
08:40 09.08.2026
110 БАЦЕ ЕООД
11:03 09.08.2026