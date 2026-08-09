Украйна никога няма да се присъедини към НАТО?

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"За съжаление, ние никога няма да се присъединим истински към НАТО": бившият шеф на украинската армия Валери Залужни призовава да се търсят нови формати, вместо да се чака прием на Украйна в НАТО. Какво означава това?

"За съжаление, ние никога няма да се присъединим истински." Тези думи на Валери Залужни относно перспективите за членство на Украйна в НАТО предизвикаха силен отзвук в последните дни. Според него пречката се състои в това, че "при сегашното ниво на развитие на украинската армия е невъзможно влизането в организация, която се ръководи от доктрини от Втората световна война".

Залужни, който е бивш главнокомандващ на украинската армия и настоящ украински посланик в Обединеното кралство, пледира за по-силно фокусиране върху други формати на сътрудничество в сферата на сигурността, които според него биха били по-ефективни - изявление, което предизвика дебат в Украйна за бъдещата евроатлантическа ориентация на страната.

"Русия използва страха на НАТО от война"

Павло Лакичук от украинския център за глобални проучвания "Стратегия XXI" определя думите на Залужни като "студен душ", който обаче би могъл да бъде от полза за Украйна. Пред ДВ той казва, че Алиансът днес изпитва трудности, които имат дълбоки исторически корени. След разпада на Съветския съюз в началото на 1990-те години НАТО губи основния си враг и трябва да си търси нова роля. "С края на Варшавския договор и на СССР НАТО изпадна в криза на идентичността. Изведнъж се заговори за мироопазващи мисии, за борба с пиратството и търговията с наркотици. През това време Европа до голяма степен загуби отбранителните си способности", посочва Лакичук.

Според него най-големият проблем на НАТО днес, наред с военните способности, е страхът на съюзниците от война. "НАТО се страхува от война. А когато се страхуваш и врагът го вижда, вече няма сплашване, а изнудване. Именно това използва Русия."

Лакичук посочва, че в много западни столици Украйна все още не се възприема като неотменим фактор за европейската сигурност. Според експерта в Европа продължава да цари убеждението, че рисковете от присъединяването на Украйна надделяват над предимствата. Но ако се осъзнае, че именно Украйна заедно с нейните съюзници би могла да защитава Европа, ситуацията би изглеждала по съвсем друг начин, смята Лакичук.

Киев се нуждае повече от НАТО, отколкото НАТО от Киев?

Според Серхий Джердж от Обществена лига "Украйна-НАТО" е твърде рано да се предполага, че присъединяването на страната към НАТО е невъзможно, тъй като международната ситуация се променя постоянно. Пред ДВ той подчертава, че трябва да се помисли към кого са отправени думите на Залужни. Джердж предполага, че те са били насочени към западните партньори на Украйна като един вид призив за ускоряване на присъединяването на страната към Алианса.

Според експерта интеграцията в НАТО не се свежда само до въпроса за бъдещото членство. Той напомня, че именно сътрудничеството с НАТО още преди започването на присъединителните преговори с ЕС е създало основата за всеобхватната реформа на украинската държава. "Украйна има много по-голяма нужда от сближаване с Алианса, отколкото отбратното. Ние реформираме армията си, обществената администрация и сектора по сигурността. И ние сме тези, които на първо място имаме нужда от тези промени." Джердж е убеден, че ако пътят към членството в НАТО се окаже по-дълъг от очакваното, това не би трябвало да е причина за отказ от този стратегически курс, записан и в украинската конституция.

Новите съюзи

Олексий Мелник от украинския изследователски център "Разумков" е на мнение, че думите на Залужни относно възможните нови съюзи не означават отхвърляне на НАТО. "Вече виждаме Коалицията на желаещите и задълбочаване на сътрудничеството на Украйна с Великобритания, Франция, Германия, балтийските и скандинавските страни. Тези формати могат в бъдеще да приемат по-солидна институционална форма."

Според Мелник тези формати се базират на съвместните интереси относно сигурността, но не могат да заместят НАТО. "Ако говорим за военно-политически съюз, в момента алтернативи на НАТО няма", казва още експертът и подчертава, че почти всички потенциални участници в новите съюзи членуват и в НАТО, поради което те няма да представляват конкуренция на Алианса. "Не става дума за алтернатива, а за допълнение. Украйна трябва да запази стратегическия си курс за присъединяване към НАТО и паралелно да развива допълнителни механизми за сигурност."

Мелник не смята, че пътят на Украйна към НАТО е окончателно затворен. Според него основната пречка пред членството е самата война. "Ако Украйна бъде поканена в НАТО сега, това ще означава Алиансът автоматично да влезе във война с Русия. Никоя от държавите членки не е готова за това", казва експертът. След края на сраженията ситуацията би могла съществено да се промени, добавя той. Затова е твърде рано да се твърди, че вратите на НАТО са затворени за Украйна.