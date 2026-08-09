Украйна никога няма да се присъедини към НАТО?

"За съжаление, ние никога няма да се присъединим истински към НАТО": бившият шеф на украинската армия Валери Залужни призовава да се търсят нови формати, вместо да се чака прием на Украйна в НАТО. Какво означава това?
"За съжаление, ние никога няма да се присъединим истински." Тези думи на Валери Залужни относно перспективите за членство на Украйна в НАТО предизвикаха силен отзвук в последните дни. Според него пречката се състои в това, че "при сегашното ниво на развитие на украинската армия е невъзможно влизането в организация, която се ръководи от доктрини от Втората световна война".
Залужни, който е бивш главнокомандващ на украинската армия и настоящ украински посланик в Обединеното кралство, пледира за по-силно фокусиране върху други формати на сътрудничество в сферата на сигурността, които според него биха били по-ефективни - изявление, което предизвика дебат в Украйна за бъдещата евроатлантическа ориентация на страната.
"Русия използва страха на НАТО от война"
Павло Лакичук от украинския център за глобални проучвания "Стратегия XXI" определя думите на Залужни като "студен душ", който обаче би могъл да бъде от полза за Украйна. Пред ДВ той казва, че Алиансът днес изпитва трудности, които имат дълбоки исторически корени. След разпада на Съветския съюз в началото на 1990-те години НАТО губи основния си враг и трябва да си търси нова роля. "С края на Варшавския договор и на СССР НАТО изпадна в криза на идентичността. Изведнъж се заговори за мироопазващи мисии, за борба с пиратството и търговията с наркотици. През това време Европа до голяма степен загуби отбранителните си способности", посочва Лакичук.
Според него най-големият проблем на НАТО днес, наред с военните способности, е страхът на съюзниците от война. "НАТО се страхува от война. А когато се страхуваш и врагът го вижда, вече няма сплашване, а изнудване. Именно това използва Русия."
Лакичук посочва, че в много западни столици Украйна все още не се възприема като неотменим фактор за европейската сигурност. Според експерта в Европа продължава да цари убеждението, че рисковете от присъединяването на Украйна надделяват над предимствата. Но ако се осъзнае, че именно Украйна заедно с нейните съюзници би могла да защитава Европа, ситуацията би изглеждала по съвсем друг начин, смята Лакичук.
Киев се нуждае повече от НАТО, отколкото НАТО от Киев?
Според Серхий Джердж от Обществена лига "Украйна-НАТО" е твърде рано да се предполага, че присъединяването на страната към НАТО е невъзможно, тъй като международната ситуация се променя постоянно. Пред ДВ той подчертава, че трябва да се помисли към кого са отправени думите на Залужни. Джердж предполага, че те са били насочени към западните партньори на Украйна като един вид призив за ускоряване на присъединяването на страната към Алианса.
Според експерта интеграцията в НАТО не се свежда само до въпроса за бъдещото членство. Той напомня, че именно сътрудничеството с НАТО още преди започването на присъединителните преговори с ЕС е създало основата за всеобхватната реформа на украинската държава. "Украйна има много по-голяма нужда от сближаване с Алианса, отколкото отбратното. Ние реформираме армията си, обществената администрация и сектора по сигурността. И ние сме тези, които на първо място имаме нужда от тези промени." Джердж е убеден, че ако пътят към членството в НАТО се окаже по-дълъг от очакваното, това не би трябвало да е причина за отказ от този стратегически курс, записан и в украинската конституция.
Новите съюзи
Олексий Мелник от украинския изследователски център "Разумков" е на мнение, че думите на Залужни относно възможните нови съюзи не означават отхвърляне на НАТО. "Вече виждаме Коалицията на желаещите и задълбочаване на сътрудничеството на Украйна с Великобритания, Франция, Германия, балтийските и скандинавските страни. Тези формати могат в бъдеще да приемат по-солидна институционална форма."
Според Мелник тези формати се базират на съвместните интереси относно сигурността, но не могат да заместят НАТО. "Ако говорим за военно-политически съюз, в момента алтернативи на НАТО няма", казва още експертът и подчертава, че почти всички потенциални участници в новите съюзи членуват и в НАТО, поради което те няма да представляват конкуренция на Алианса. "Не става дума за алтернатива, а за допълнение. Украйна трябва да запази стратегическия си курс за присъединяване към НАТО и паралелно да развива допълнителни механизми за сигурност."
Мелник не смята, че пътят на Украйна към НАТО е окончателно затворен. Според него основната пречка пред членството е самата война. "Ако Украйна бъде поканена в НАТО сега, това ще означава Алиансът автоматично да влезе във война с Русия. Никоя от държавите членки не е готова за това", казва експертът. След края на сраженията ситуацията би могла съществено да се промени, добавя той. Затова е твърде рано да се твърди, че вратите на НАТО са затворени за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #40
21:03 09.08.2026
2 както върви
Коментиран от #4, #38
21:03 09.08.2026
3 Соломон
21:05 09.08.2026
4 Соломон
До коментар #2 от "както върви":Така си мислеха и руснаците през 22г. Двете им най големи грешки са. Първо че мислеха че Украйна ще се предаде. И втората че пета година продължават да вярват в това. В резултат на това всеки божи ден между 1000 и 1500 руснака разбират че това е грешка
Коментиран от #9, #44
21:08 09.08.2026
5 Констатация
Коментиран от #6
21:13 09.08.2026
6 Соломон
До коментар #5 от "Констатация":И какво е това мирно споразумение за което запада пречи
Коментиран от #13, #16, #30
21:15 09.08.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
21:16 09.08.2026
8 хахахахахахаха
21:16 09.08.2026
9 малйй
До коментар #4 от "Соломон":ама ти си бил много информиран бе да не си в русия да правиш проучване какво мислят руснаците че успяваш да питаш 1000-1500 руснака на ден ??? спри да се друсаш и ще видиш реалността …
Коментиран от #10
21:19 09.08.2026
10 Соломон
До коментар #9 от "малйй":Ами в днешно време много лесно се смята броя на убитите руснаци. Защото за почти всеки убит руснак има селфи за спомен със дрона който изпраща на оня свят
Коментиран от #28
21:23 09.08.2026
11 Механик
Само салама има два края, но в украина ядат сало и мацик. Не си падат по салама.
21:29 09.08.2026
12 няма проблеми
21:30 09.08.2026
13 отговор
До коментар #6 от "Соломон":Онова, за което борката джонсън каза че му трябва прокси армия да се бие с руснаците щото му трябвало 4 години да се подготви за война с Русия.
Коментиран от #17
21:32 09.08.2026
14 Чи тогава
Коментиран от #41
21:34 09.08.2026
15 Просто правило
21:36 09.08.2026
16 до Соломон
До коментар #6 от "Соломон":И ти ли си от "Недоумяващите"??? Знаеш ли колко бързо Запада може да спре този конфликт ако пожелае??? Просто трябва да спире финансирането, въоръжението, изключва разузнавателната инфо и Старлик, и войната свършва с пълната капитулацята на бУССР. Е, защо не го прави? Защото си намери инструмент на въздействие в лицето на бУССР и почуства, че Путинска Русия е слаба..., дет съ вика - сега или никога!
Коментиран от #18
21:37 09.08.2026
17 Соломон
До коментар #13 от "отговор":Така написано излиза че според теб Украйна е нападнала Русия за да може Англия да се подготви за война
Коментиран от #21
21:37 09.08.2026
18 Соломон
До коментар #16 от "до Соломон":Хайде сега остава да уточниш защото запада трябва да спре да помага на Украйна. Че войната не само да приключи ами това да стане със победа за Русия
Коментиран от #27
21:42 09.08.2026
19 Хи хи
Коментиран от #23
21:48 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 отговор
До коментар #17 от "Соломон":Формално погледнато е така, Украйна нападна най-новите републики в състава на РФ, ДНР и ЛНР. Дефакто погледнато, РФ ги нападна превативно. Да не са луди русваците да чакат бандерите да се въоръжат още повече и да ги нападнат. При началото на денацификацията украинската армия беше над 700 хиляди защото вкараха в редовната войска всички неонацистки батальони. Причината беше че по времето на потрошенко в американския конгрес беше приет закон, забраняващ финансирането, обучението и воъоръжаването на тези неонацистки батальони заради неонацистката им идеология. За да заобиколи тази забрана, киевската хунта ги вкара в редонтата войска. После наркоманчето смени потрошенко с обещания, че ще договори мир с Донбас, но направи Кримската платформа и започна да се репчи че ще си взима Крим с всички средства. Руснаците ги търпяха достатъчно години, но сгрешиха катопсе оттеглиха преди преговорите в Истанбул в знак на добра воля. Сгрешиха и с желанието си да си играят честно на война само по демаркационната линия.
Коментиран от #26, #43
21:49 09.08.2026
22 Лопата Орешник
21:52 09.08.2026
23 Соломон
До коментар #19 от "Хи хи":Ако не знаеш на Украйна и Грузия им бе отказано членство още през 2008г. А 4 месеца след този отказ на Грузия и бе спретнат сценария по който нацистите нападнаха Полша. Също се случи и със Украйна през 2014г. Първо със Крим а след това със вкарването на Вагнер овци в Донбас и Луганск като опълченци.
Коментиран от #32, #34
21:53 09.08.2026
24 Ленче кремче
21:54 09.08.2026
25 Дзак
21:55 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фройд
До коментар #18 от "Соломон":На каква дрога си , моето момче ?
Драскаш тук небивалици, задаваш въпроси сам на себе си , а даже не знаеш кой е правилния въпрос.
Кой има нужда от тази война и кой има ресурс да я поддържа?!
Или по правилното е да се помисли, кой има нужда от този конфликт на европейска земя ????
Знам че не можеш да мислиш , затова жокер... Една островна държава. Съвсем скоро напусна ЕС.
Дали се сещаш ? Започва с А, и завършва с Наглия....
Шмоко непопарен...
Коментиран от #31
21:57 09.08.2026
28 когато си про@ст
До коментар #10 от "Соломон":дори господ не може да помогне а ти скъпа си ментално про@№ста -също съм наясно че просто си сменяш ника днес си соломон после българин
22:04 09.08.2026
29 шаа
22:04 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соломон
До коментар #27 от "Фройд":Ало Фройд. Отиди при правилния лекар.Агресора е само един. И той е Русия. Никой от Европа не е нападал или имал намерение да нападне ядрена сила номер 1. Европа помага на Украйна защото вече няма на избор
22:05 09.08.2026
32 спри фенталила
До коментар #23 от "Соломон":явно имаш проблеми
22:05 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мелник
До коментар #23 от "Соломон":Абе мани....направо си е ЕМвГ .
22:07 09.08.2026
35 Путин нали с това обясни СВО
22:21 09.08.2026
36 Край
22:31 09.08.2026
37 Маскалия няма да прости на Европа
22:37 09.08.2026
38 Ъъъъ
До коментар #2 от "както върви":Украйна ще се присъедини към Русия!😂🤣 Май и референдум няма да има!
23:01 09.08.2026
39 Логически НАТО няма място в бъдещето на
23:01 09.08.2026
40 ОТВРАТ!
До коментар #1 от "Пич":Що за изроди са руснаците, за да се хвалят с бомбардирани болници и училища в Украйна? С убити старци и деца?
23:03 09.08.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Чи тогава":Щото са серсеми
23:41 09.08.2026
42 Факт
Коментиран от #45
23:59 09.08.2026
43 Факти
До коментар #21 от "отговор":21 републики чакат удобен момент да се освободят от Русия. Скоро.
00:12 10.08.2026
44 Сарьожът
До коментар #4 от "Соломон":Директорът на ЦРУ Ратклиф заяви, че украинските дронове с изкуствен интелект са довели до това, че руските войници са имали само 30 минути, за да оцелеят на бойното поле. Стриктно придържайки се към цифрата от 30 минути, консервативно изчислено въз основа на разполагането на 700 000 войници от руската армия, руската армия вече е понесла най-малко 53,8 милиарда жертви. Нали така ве ,САЛОмоне ! Или бъркам с някой друг милЯрд ?😄😄😄
Коментиран от #48
00:16 10.08.2026
45 Факти
До коментар #42 от "Факт":САЩ спасиха Русия защото беше слаба и изостанала и не представляваше заплаха за тях. Германия беше силна индустриална държава и ако беше превзела Русия щеше да стане номер едно в света. САЩ използваха Русия като пушечно месо срещу голямата опасност - Германия. Като спасиха Русия САЩ си осигуриха световна хегемония и никаква конкуренция. Русия не върна ленд лийза, но САЩ дори не си искаха парите, защото им беше все тая. Те просто си платиха за елиминирането на истинската сила - Германия. Русия е смешна държава и САЩ никога не са се притеснявали от нея. Вечно изостанала с десетилетия. СССР се саморазпадна по най-идиотския начин. САЩ дадоха 20% от своя БВП в помощ на съюзниците във ВСВ, 5% от които дадоха на Русия. САЩ са дали 0,7% от своя БВП на Украйна - 30 пъти по-малко. На САЩ им беше супер важно да спрат Германия, но за Русия хич не им дреме, защото тя е смешна. Икономиката на Русия е 15 пъти по-малка от тази на САЩ. Какво да се страхуват от нея. Все едно България да се страхува от държави с 15 пъти по-малка икономика като Таджикистан, Черна Гора или Мавритания.
Коментиран от #46, #49
00:33 10.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Алтънчо
00:38 10.08.2026
48 Факти
До коментар #44 от "Сарьожът":Бъркаш, неумнико. Това е ситуацията в момента. Тя не е била такава през всичките 5 години война. В началото дроновете бяха доста по-примитивни, а ИИ постоянно се учи и задобрява. Руснаците мрат все повече и повече. ИИ на Украйна е винаги крачка пред този на Русия. Украйна изпозлва западен специализиран ИИ и най-мощните западни чипове. Русия модифицира безплатен западен ИИ и полза доста по-слаби китайски чипове. Тя няма достъп до западни чипове, а Китай не е глупав да й даде ИИ. Затова пета година Русия е до под кривата круша и не може да мръдне повече. Украйна с пъти по-малко хора и оръжие й пръска трътката защото има много по-добър ИИ.
Коментиран от #50, #53
00:39 10.08.2026
49 Айтолата
До коментар #45 от "Факти":Таман са чудехме де си пласира Си-то Фанта нила ,и оппа видяхме
00:40 10.08.2026
50 Сарьожът
До коментар #48 от "Факти":Алоо , затова фронтът върви на запад ,щото руснаците губят ли бе ,кукундел .
Иито влезе на СВО чрез Ланцетите ,беитанците си биха мастики ,после Шахедите с оптикоел. насочване и локване ,после реактивните Шахеди ,Мълнията ,Бандерол ,сега БЕК не чрипарва украински в Черно море ,щото веднага го засича Сикер и го пали
Русия води в технологиите ,и всички ,даже Китай я догонват ,събуди се ,и мани тоя Цептер от кухата си кратуна
00:45 10.08.2026
51 Сарьожът
А бусовете по улиците спортуват и ТЦК означава Там вЦирКа
00:48 10.08.2026
52 А как го намерихте тоя
00:54 10.08.2026
53 Ку ку
До коментар #48 от "Факти":Като щатите имат целия ИИ да не превзеха Иран? Украйна спира руснаците главно с цената на много жертви. И няма значение какво ви се иска.
02:30 10.08.2026
54 Само питам
02:35 10.08.2026