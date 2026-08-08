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Покушения срещу генерали: военните в Русия под прицел
  Тема: Украйна

Покушения срещу генерали: военните в Русия под прицел

8 Август, 2026 10:01 1 448 47

  • русия-
  • украйна-
  • москва-
  • кремъл-
  • владимир путин

След взрива в ресторант Balzi Rossi в центъра на Москва на първи август вечерта първо бе съобщено за трима загинали и 21 пострадали, по-късно руските медии информираха, че жертвите са пет

Покушения срещу генерали: военните в Русия под прицел - 1
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След покушенията срещу руски генерали в страната инструктират военните как да намалят риска от атака: те трябва да сменят маршрутите си, телефоните и дори външността.

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Няколко дни след взрива в ресторант в Москва, където вероятно е бил и главнокомандващият Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко, излизат нови данни както за самия взрив, така и за жертвите.

Паралелно в социалните мрежи се появиха снимки на инструкция, за която се смята, че се разпространява от Министерството на отбраната. В нея към военните се отправят съвети да сменят маршрутите си, телефоните и дори външността, за да намалят риска от покушение. Но доколко ефективни са тези мерки и защо високопоставените руски военни стават цел на такива атаки?

Кой е пострадал по време на взрива в ресторанта

След взрива в ресторант Balzi Rossi в центъра на Москва на първи август вечерта първо бе съобщено за трима загинали и 21 пострадали, по-късно руските медии информираха, че жертвите са пет.

Официалните канали не съобщиха почти нищо за случилото се, само вестник "Комерсант" написа, позовавайки се на източник, че взривното устройство е било в кутия, донесена от жена, която не знаела какво има в нея. Охранителят оставил кутията до входа, след което се стигнало до взрива.

Редица руски и украински канали в Телегам твърдят, че в ресторанта се чествала 55-годишнината на главнокомандващия Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко и вероятно именно той е бил цел на атаката. Руското министерство на външните работи обвини за взрива Украйна, без да предостави доказателства. Киев не е потвърждавал официално да има някакво участие.

Вече има потвърждение, че сред загиналите е Даниил Передрий, зетят на Чайко, а се предполага, че сред ранените е и дъщерята на генерала. Освен това стана известно, че между четвърти и шести август в Москва са се състояли няколко погребения. Каналът ВЧК-ОГПУ в Телеграм публикува снимки на венец с името на генерал-лейтенант Игор Ерусалимов, както и снимки на гробовете на генерал-майор Валерий Плохотник и на Даниил Передрий. Сайтовете "Медиазона" и "Агентство" потвърдиха смъртта на Плохотник по държавния регистър. Един от личните документи на генерала е бил обявен за невалиден на първи август - в деня на взрива в ресторанта.

Психологическият ефект от взрива в Москва

Бившият заместник-ръководител на Службата за сигурност на Украйна генерал-майор Виктор Ягун пише в сайта Obozrevatel.com, че ако Александър Чайко наистина е бил в ресторанта и е бил цел на покушението, случилото се показва сериозна уязвимост в системата за охрана на руската военно-политическа върхушка. Организаторите очевидно са имали информация за мястото и времето на частното мероприятие, както и за състава на гостите, откъдето следва, че е имало изтичане на информация от обкръжението на генерала, от ресторанта, от охраната или от държавните структури.

Украинският експерт по сигурността Иван Ступак също изразява пред ДВ предположението, че отнякъде е изтекла информация. Но Ягун подчертава, че засега е рано да се правят изводи - не е известно дали генералът наистина е бил в ресторанта и дали устройството е било предназначено точно за него. Пък и охранителят не е допуснал вътре жената с кутията, т.е. системата за контрол поне частично е сработила.

Но дори генералът да бе убит, това едва ли би повлияло на работата на руската авиация, смята Ягун, при положение, че във военните структури има процедури за замяна на командването. Много по-важен е психологическият ефект от подобни атаки. Те показват на руския елит, че войната може да го настигне и далеч от фронта - край дома, служебния автомобил или на частно парти в центъра на Москва. Затова на високопоставените военни им се налага да променят маршрутите си, да ограничават своя кръг от контакти и да засилват охраната, а на държавата - да харчи все повече ресурси за вътрешна сигурност.

Предлагат на военните да се защитават сами

В контекста на покушенията срещу руски военни в социалните мрежи се появи документ, наречен "Типова инструкция за военнослужащия и членовете на неговото семейство за действия при постъпването на сведения за подготвяно покушение". В него се казва, че украинските спецслужби събирали информация за руските военни и техните семейства чрез интернет, а преди нападението изучавали техните адреси, дневната им програма и маршрутите на придвижване. Сред възможните заплахи са изброени миниране на жилището или автомобила, взривни устройства в пратки, отравяне на храни и въоръжени нападения.

Авторите на инструкцията препоръчват на военните редовно да сменят маршрутите си, да се откажат от обичайния си джогинг и други повтарящи се действия, да не поръчват доставки на храна, да проверяват автомобилите си преди тръгване и да ги паркират на различни места под камери. Освен това им се предлага да изключат геолокацията, да сменят телефонните си номера, да изтрият личните си сведения от социалните мрежи и дори периодично да сменят външността си - прическата, брадата или очилата.

Иван Ступак казва пред ДВ, че публикуваната инструкция най-вероятно е факт, някои от препоръките са разумни, но други са комични - като например тази за промяната на външния вид.

От края на 2024 година в Москва и в Подмосковието при покушения са били убити най-малко трима генерали. Други трима, според публичната информация, са били обект на нападение, но са оцелели.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 данила педрила

    5 10 Отговор
    снаха на гайнерила

    10:12 08.08.2026

  • 4 Умен атлантик

    25 12 Отговор
    Назовете нещата с техните имена. Тероризъм. Така се казва това. Мислите ,че русите не могат да избиват висши военни в Украйна???

    Коментиран от #5, #6, #13

    10:12 08.08.2026

  • 5 проздеvгъzuaтец

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Умен атлантик":

    не ма судоплатов трепе правилните мишени

    10:14 08.08.2026

  • 6 ПРАВ СИ...!

    23 7 Отговор

    До коментар #4 от "Умен атлантик":

    След като Зеленски губи по целият фронт,какво му остава,освен да го докарва от страхливи терористични актове...!

    Коментиран от #11

    10:14 08.08.2026

  • 7 Дойче веле

    13 5 Отговор
    пак бълнуват..!

    10:16 08.08.2026

  • 8 Емигрант

    19 5 Отговор
    Терористична държава Бандеристан, командваща се от потомци на фашисти и реваншисти от Европа и пряко подчинена на Сатаната.

    Коментиран от #21

    10:16 08.08.2026

  • 9 Ганю

    13 4 Отговор
    Ако следите и четете простотии те на "Дойчевелевсщите" мисирки то Путин е умрял, армията е слаба,без пъкэводство,няма живи офицери над ген- майор и др.тъпни. Изглежда нашият Хр.ГродеФ е карал стажа ки там- простото,просто,гай просто ДВ

    10:17 08.08.2026

  • 10 Антиватник

    5 9 Отговор
    Тази кавказко-степна и,змет не трябва да диша.

    10:17 08.08.2026

  • 11 Читател

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "ПРАВ СИ...!":

    Говори се, че ще мобилизират и жените. А поляците ще депортират насила обратно украинските мигранти избягали от войната. Мизериите им край нямат.

    Коментиран от #25

    10:19 08.08.2026

  • 12 Артилерист

    16 8 Отговор
    DW едва ли не злопадства и одобрява укротероризма срещу висши руски офицери. Сравнете тази злоба със среднощните масирани удари, при които почти няма пастрадали и не питайте що е това украински фашизъм и нацизъм. Но наближава края. Всички укропрестъпници са надлежно картитокирани от руската прокуратура и ще бъдат изправени пред публичен трибунал. В Русия със сигурност има достойни наследници на СМЕРШ (смърт за шпионите), които не пропускат целите си...

    Коментиран от #18, #22, #23, #27

    10:19 08.08.2026

  • 13 Един олигарх

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Умен атлантик":

    Да свършва тая война, че...... украинската мафия превзе България. В Бургас и във Варна украинската мафия превзе всичко. Дойдоха, за да ги спасим от войната, а ни колонизираха! Нагли, груби, държат се с българите като с рая.


    Да се махат оттук, "миличките нещастни украинци" колкото си може по-бързо! Не ни стигат нашите си проблеми, ами путлер ни изпрати окупатори, които възнамеряват да се заселят тук завинаги и да ни поробят. Съветските люде са по-страшни дори и от 5 вековните ни поробители. Ония за 500 години не са успели да превърнат народа ни в туркофили, докато "братушките" промиха мозъците на половината българско население, превръщайки го русофили.

    10:20 08.08.2026

  • 14 Пуся

    7 6 Отговор
    Аз затова не излизам от бункера

    10:21 08.08.2026

  • 15 Град Козлодуй

    2 5 Отговор
    Дано се оправи генерала.И зет му да се оправи.И дъщеря му най-вече да се оправи.Да се оправят като тези двамата.

    Коментиран от #29

    10:21 08.08.2026

  • 16 Даа

    7 7 Отговор
    А всичко беше за три дня и всьо

    Коментиран от #28

    10:22 08.08.2026

  • 17 На война

    6 7 Отговор
    Всичко е разрешено

    10:22 08.08.2026

  • 18 Ми ми ми

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Нема да си жив да видиш.

    10:23 08.08.2026

  • 19 5584

    4 7 Отговор
    Те руските служби са толкова прости че ще пишат как да се фокусират.Що за глупости пишете?

    10:24 08.08.2026

  • 20 Церненко

    10 5 Отговор
    Може и да е вярно, но факт е ме Киев и Одеса са размазвани всяка нощ и така и трябва!

    10:24 08.08.2026

  • 21 отивай да правиш къри

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    на мъжо си

    10:26 08.08.2026

  • 22 Ко праим на ресторант?

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    На ресторант ко праим?Навън е война ,а на война се мре!
    Ко праим на ресторант?

    10:26 08.08.2026

  • 23 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Е ни стигаха руските навлеци ами сега и украински

    10:29 08.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Внимание, украинците идват!

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Читател":

    А бе по-важното е, че украинките с тяхната похотливост, заразиха мъжете по морето с всякакви венерически болести - познати и непознати. Тия са истинско бактериологично оръжие! Тия поне да поддържат елементарна хигиена и да си сменят на ака ните килоти поне веднъж на седмица! Абсолютна мизерия са!

    Коментиран от #45

    10:29 08.08.2026

  • 26 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 9 Отговор
    Навремето евреите намериха Айхман след 35 години чак в Аржентина и го обесиха..
    Това ги чака руските фашисти.До крак!

    Коментиран от #32

    10:30 08.08.2026

  • 27 Даа

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Но наближава края а кога е края след три дня и пят лет

    10:30 08.08.2026

  • 28 Да ,ама..

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Даа":

    АРЕСТОВИЧ: Ако руснаците не ни считаха за свои. Тогава нехза 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    10:33 08.08.2026

  • 29 Забрави

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    И АЕЦ-а да се оправи.

    10:33 08.08.2026

  • 30 Шойгу

    6 2 Отговор
    Добре че ме махнаха

    10:33 08.08.2026

  • 31 Българин

    6 7 Отговор
    Няма да има покой за нацистките престъпници! Суровото възмездие неизбежно ще ги настигне! И оправданията, че само са изпълнявали заповедите на Путин, няма да им облекчи съдбата. За всеки нормален човек, това е очевидно.

    Коментиран от #34

    10:36 08.08.2026

  • 32 Ха ХаХа

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    ? % руски територии превзе ВСУ?Нула
    ? % окупирани територии освободи?Нула
    Русия превзе 30% от Украйна даваща 80% от бюджета на държавата.
    Налкоуродът е в пълен фалит бе гуджо

    Коментиран от #33

    10:36 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Добре де

    9 6 Отговор
    Кво ни интересуват ватнишките драми? Кобзон без зрители ли да остане?

    10:42 08.08.2026

  • 37 Т Живков

    7 5 Отговор
    Смрът на кумонизъма?

    10:59 08.08.2026

  • 38 Скоро и в Европа

    5 3 Отговор
    Това е челен опит, който трябва да се приложи по целия континент. Много е лесно да се пишат статии за тероризма в Русия. След един-два подобни удара в Европа ще настане паника.

    11:20 08.08.2026

  • 39 последната укра

    5 2 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    11:24 08.08.2026

  • 40 Тиквуня

    4 2 Отговор
    Срамът на "демокрацията" Бай ти Тошо го направи гавазин, "демократите" го направиха министър председател.

    11:26 08.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Няма край путинското унижение

    4 2 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #44

    11:36 08.08.2026

  • 43 Жечпосполита- Варшава

    3 3 Отговор
    На украинците не ракети им недостигат, недостига им мозък, поради това Украйна изчезва

    11:46 08.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Росомаха

    0 1 Отговор
    РФ разполага с над 2000 генерали и адмирали. Убийството на няколко от тях само ще ожесточи останалите. Ранили са дъщерята на генерала? Дръж се, xoxoл! Отмъщението пристига с пощальона Искандер.

    12:03 08.08.2026

  • 47 Весел Патиланчо

    1 1 Отговор
    Радвайте се, че Путин удържа фронта. От обикновените руснаци до генералите всички са за тотална бомбардировка на Украйна. Ако Путин слезе от власт, с Украйна е свършено.
    За тези, които се кефеха, че в Русия няма петрол, петрол отдавна има, и цената му е както преди - 80 цента за литър. Вие си бройте парите по бензиностанциите и продължавайте наивно да вярвате, че живеете в клуба на богатите, цивилизования свят, и други клишета от телевизора.

    12:32 08.08.2026