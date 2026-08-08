Покушения срещу генерали: военните в Русия под прицел

След покушенията срещу руски генерали в страната инструктират военните как да намалят риска от атака: те трябва да сменят маршрутите си, телефоните и дори външността.
Няколко дни след взрива в ресторант в Москва, където вероятно е бил и главнокомандващият Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко, излизат нови данни както за самия взрив, така и за жертвите.
Паралелно в социалните мрежи се появиха снимки на инструкция, за която се смята, че се разпространява от Министерството на отбраната. В нея към военните се отправят съвети да сменят маршрутите си, телефоните и дори външността, за да намалят риска от покушение. Но доколко ефективни са тези мерки и защо високопоставените руски военни стават цел на такива атаки?
Кой е пострадал по време на взрива в ресторанта
След взрива в ресторант Balzi Rossi в центъра на Москва на първи август вечерта първо бе съобщено за трима загинали и 21 пострадали, по-късно руските медии информираха, че жертвите са пет.
Официалните канали не съобщиха почти нищо за случилото се, само вестник "Комерсант" написа, позовавайки се на източник, че взривното устройство е било в кутия, донесена от жена, която не знаела какво има в нея. Охранителят оставил кутията до входа, след което се стигнало до взрива.
Редица руски и украински канали в Телегам твърдят, че в ресторанта се чествала 55-годишнината на главнокомандващия Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко и вероятно именно той е бил цел на атаката. Руското министерство на външните работи обвини за взрива Украйна, без да предостави доказателства. Киев не е потвърждавал официално да има някакво участие.
Вече има потвърждение, че сред загиналите е Даниил Передрий, зетят на Чайко, а се предполага, че сред ранените е и дъщерята на генерала. Освен това стана известно, че между четвърти и шести август в Москва са се състояли няколко погребения. Каналът ВЧК-ОГПУ в Телеграм публикува снимки на венец с името на генерал-лейтенант Игор Ерусалимов, както и снимки на гробовете на генерал-майор Валерий Плохотник и на Даниил Передрий. Сайтовете "Медиазона" и "Агентство" потвърдиха смъртта на Плохотник по държавния регистър. Един от личните документи на генерала е бил обявен за невалиден на първи август - в деня на взрива в ресторанта.
Психологическият ефект от взрива в Москва
Бившият заместник-ръководител на Службата за сигурност на Украйна генерал-майор Виктор Ягун пише в сайта Obozrevatel.com, че ако Александър Чайко наистина е бил в ресторанта и е бил цел на покушението, случилото се показва сериозна уязвимост в системата за охрана на руската военно-политическа върхушка. Организаторите очевидно са имали информация за мястото и времето на частното мероприятие, както и за състава на гостите, откъдето следва, че е имало изтичане на информация от обкръжението на генерала, от ресторанта, от охраната или от държавните структури.
Украинският експерт по сигурността Иван Ступак също изразява пред ДВ предположението, че отнякъде е изтекла информация. Но Ягун подчертава, че засега е рано да се правят изводи - не е известно дали генералът наистина е бил в ресторанта и дали устройството е било предназначено точно за него. Пък и охранителят не е допуснал вътре жената с кутията, т.е. системата за контрол поне частично е сработила.
Но дори генералът да бе убит, това едва ли би повлияло на работата на руската авиация, смята Ягун, при положение, че във военните структури има процедури за замяна на командването. Много по-важен е психологическият ефект от подобни атаки. Те показват на руския елит, че войната може да го настигне и далеч от фронта - край дома, служебния автомобил или на частно парти в центъра на Москва. Затова на високопоставените военни им се налага да променят маршрутите си, да ограничават своя кръг от контакти и да засилват охраната, а на държавата - да харчи все повече ресурси за вътрешна сигурност.
Предлагат на военните да се защитават сами
В контекста на покушенията срещу руски военни в социалните мрежи се появи документ, наречен "Типова инструкция за военнослужащия и членовете на неговото семейство за действия при постъпването на сведения за подготвяно покушение". В него се казва, че украинските спецслужби събирали информация за руските военни и техните семейства чрез интернет, а преди нападението изучавали техните адреси, дневната им програма и маршрутите на придвижване. Сред възможните заплахи са изброени миниране на жилището или автомобила, взривни устройства в пратки, отравяне на храни и въоръжени нападения.
Авторите на инструкцията препоръчват на военните редовно да сменят маршрутите си, да се откажат от обичайния си джогинг и други повтарящи се действия, да не поръчват доставки на храна, да проверяват автомобилите си преди тръгване и да ги паркират на различни места под камери. Освен това им се предлага да изключат геолокацията, да сменят телефонните си номера, да изтрият личните си сведения от социалните мрежи и дори периодично да сменят външността си - прическата, брадата или очилата.
Иван Ступак казва пред ДВ, че публикуваната инструкция най-вероятно е факт, някои от препоръките са разумни, но други са комични - като например тази за промяната на външния вид.
От края на 2024 година в Москва и в Подмосковието при покушения са били убити най-малко трима генерали. Други трима, според публичната информация, са били обект на нападение, но са оцелели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 данила педрила
10:12 08.08.2026
4 Умен атлантик
Коментиран от #5, #6, #13
10:12 08.08.2026
5 проздеvгъzuaтец
До коментар #4 от "Умен атлантик":не ма судоплатов трепе правилните мишени
10:14 08.08.2026
6 ПРАВ СИ...!
До коментар #4 от "Умен атлантик":След като Зеленски губи по целият фронт,какво му остава,освен да го докарва от страхливи терористични актове...!
Коментиран от #11
10:14 08.08.2026
7 Дойче веле
10:16 08.08.2026
8 Емигрант
Коментиран от #21
10:16 08.08.2026
9 Ганю
10:17 08.08.2026
10 Антиватник
10:17 08.08.2026
11 Читател
До коментар #6 от "ПРАВ СИ...!":Говори се, че ще мобилизират и жените. А поляците ще депортират насила обратно украинските мигранти избягали от войната. Мизериите им край нямат.
Коментиран от #25
10:19 08.08.2026
12 Артилерист
Коментиран от #18, #22, #23, #27
10:19 08.08.2026
13 Един олигарх
До коментар #4 от "Умен атлантик":Да свършва тая война, че...... украинската мафия превзе България. В Бургас и във Варна украинската мафия превзе всичко. Дойдоха, за да ги спасим от войната, а ни колонизираха! Нагли, груби, държат се с българите като с рая.
Да се махат оттук, "миличките нещастни украинци" колкото си може по-бързо! Не ни стигат нашите си проблеми, ами путлер ни изпрати окупатори, които възнамеряват да се заселят тук завинаги и да ни поробят. Съветските люде са по-страшни дори и от 5 вековните ни поробители. Ония за 500 години не са успели да превърнат народа ни в туркофили, докато "братушките" промиха мозъците на половината българско население, превръщайки го русофили.
10:20 08.08.2026
14 Пуся
10:21 08.08.2026
15 Град Козлодуй
Коментиран от #29
10:21 08.08.2026
16 Даа
Коментиран от #28
10:22 08.08.2026
17 На война
10:22 08.08.2026
18 Ми ми ми
До коментар #12 от "Артилерист":Нема да си жив да видиш.
10:23 08.08.2026
19 5584
10:24 08.08.2026
20 Церненко
10:24 08.08.2026
21 отивай да правиш къри
До коментар #8 от "Емигрант":на мъжо си
10:26 08.08.2026
22 Ко праим на ресторант?
До коментар #12 от "Артилерист":На ресторант ко праим?Навън е война ,а на война се мре!
Ко праим на ресторант?
10:26 08.08.2026
23 Така е
До коментар #12 от "Артилерист":Е ни стигаха руските навлеци ами сега и украински
10:29 08.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Внимание, украинците идват!
До коментар #11 от "Читател":А бе по-важното е, че украинките с тяхната похотливост, заразиха мъжете по морето с всякакви венерически болести - познати и непознати. Тия са истинско бактериологично оръжие! Тия поне да поддържат елементарна хигиена и да си сменят на ака ните килоти поне веднъж на седмица! Абсолютна мизерия са!
Коментиран от #45
10:29 08.08.2026
26 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Това ги чака руските фашисти.До крак!
Коментиран от #32
10:30 08.08.2026
27 Даа
До коментар #12 от "Артилерист":Но наближава края а кога е края след три дня и пят лет
10:30 08.08.2026
28 Да ,ама..
До коментар #16 от "Даа":АРЕСТОВИЧ: Ако руснаците не ни считаха за свои. Тогава нехза 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
10:33 08.08.2026
29 Забрави
До коментар #15 от "Град Козлодуй":И АЕЦ-а да се оправи.
10:33 08.08.2026
30 Шойгу
10:33 08.08.2026
31 Българин
Коментиран от #34
10:36 08.08.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #26 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":? % руски територии превзе ВСУ?Нула
? % окупирани територии освободи?Нула
Русия превзе 30% от Украйна даваща 80% от бюджета на държавата.
Налкоуродът е в пълен фалит бе гуджо
Коментиран от #33
10:36 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Добре де
10:42 08.08.2026
37 Т Живков
10:59 08.08.2026
38 Скоро и в Европа
11:20 08.08.2026
39 последната укра
11:24 08.08.2026
40 Тиквуня
11:26 08.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Няма край путинското унижение
Коментиран от #44
11:36 08.08.2026
43 Жечпосполита- Варшава
11:46 08.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Росомаха
12:03 08.08.2026
47 Весел Патиланчо
За тези, които се кефеха, че в Русия няма петрол, петрол отдавна има, и цената му е както преди - 80 цента за литър. Вие си бройте парите по бензиностанциите и продължавайте наивно да вярвате, че живеете в клуба на богатите, цивилизования свят, и други клишета от телевизора.
12:32 08.08.2026