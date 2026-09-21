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Ерик Шмит: Русия настига Украйна във войната с дронове ВИДЕО
  Тема: Украйна

Ерик Шмит: Русия настига Украйна във войната с дронове ВИДЕО

21 Септември, 2026 11:40, обновена 21 Септември, 2026 11:47 821 10

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  • ерик шмит-
  • война

Бившият шеф на Google предупреждава, че технологичното предимство на Киев се свива, а фронтът се превръща в още по-смъртоносна зона.

Ерик Шмит: Русия настига Украйна във войната с дронове ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Русия бързо се адаптира във войната в Украйна и това свива технологичното предимство на Киев, предупреди бившият шеф на Google Ерик Шмит в интервю за подкаста The World with Richard Engel and Yalda Hakim, излъчено на 8 септември. Шмит, който е и бивш председател на американската Комисия по националната сигурност за изкуствения интелект, каза, че фронтът вече е доминиран от дронове и че промените са „голяма заплаха“ за Украйна.

„Исторически Украйна беше малкият, наистина умен и много бърз иноватор, а руснаците бяха големи, бавни и не особено способни. Това вече се промени“, заяви Шмит. По думите му войната се е превърнала в „зона на смъртта“, в която излизането от окоп може да бъде засечено от дрон в рамките на минути.

Реактивните дронове променят баланса

Шмит посочи като особено тревожно развитие руските реактивни дронове, които според него са направени с евтини компоненти и летят по-бързо от предишните модели. Reuters съобщи на 15 септември, че Украйна работи по нови прехващачи срещу реактивните руски дронове и че обичайният Shahed лети с под 200 км/ч, докато новите варианти са значително по-трудни за поразяване. В същата статия Reuters посочва, че след началото на масовите атаки с Shahed Украйна е постигнала около 90% ниво на прехващане срещу старите модели.

В интервюто Шмит твърди още, че руски дронове вече се оборудват с малки реактивни двигатели, което намалява ефективността на украинските дронове-прехващачи. Според него това е знак, че Москва усвоява по-бързо нови технологии във войната. Тези конкретни твърдения не бяха независимо потвърдени в самото интервю, но съвпадат с по-ранни репортажи на Reuters за ускорената руска адаптация на бойното поле.

Шмит предупреждава за още по-тежки удари

По думите на бившия ръководител на Google Русия засилва и други оръжия, сред които балистични ракети, планиращи бомби и по-широка мобилизационна база. Reuters съобщи на 18 септември, че руските власти са адаптирали и стари ракети за използване срещу Украйна, което допълва картината за бързо променящ се арсенал. В интервюто Шмит каза, че без допълнителна западна помощ Украйна ще бъде принудена да се бори срещу по-евтини и по-бързи средства за нападение, докато отбраната остава скъпа и трудна за мащабиране.

Той предупреди и за възможен руски аналог на Starlink, който според него може да осигури непрекъсната комуникация за дронове и ракети и да намали ефекта от електронното заглушаване. Reuters съобщи още през януари, че Украйна работи със SpaceX, за да ограничи риска Русия да използва Starlink при насочване на дронове. Това показва, че комуникационните системи вече са част от самата военна надпревара.

Шмит завърши с призив Западът да ускори помощта за Киев. „Украинците имат смелост, която ми е трудно да си представя“, каза той и добави, че страната има нужда от „пари и технологична помощ“, за да се справи с новата вълна от атаки.

Източници: Ройтерс, NBC News, Sky News


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Гълъбова

    13 1 Отговор
    Господин Шмит често ходи на психолози, но това не помага. Има нужда от психиатър, така че да заповяда.

    11:51 21.09.2026

  • 2 Доналд Туск

    12 2 Отговор
    В реч пред Сейма на 18.09.2026: Украйна губи по 27 хиляди души всеки месец, загинали и ранени. Данните са предотставени от наши партноьори в Украйна. 27 хиляди души е много голямо число и това число няма нищо общо с числата, които ни предотставя президента Зеленски от началото на СВО. И като имаме предвид тези 27000 загинали или ранени всеки месец, можем да кажем, че общия брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души.

    Междувременно, при размяната на тела на загинали съотношението в полза на Русия варира от 1:11 до 1:20. Съотношението се запазва дори и след няколко месеца на прокламирани украински победи на бойното поле, където телата на загиналите руснаци трябва да са на тяхна територия, защото нямат оправдание, че отстъпвали на по-изгодни позиции и затова телата на руснаците оставали при руснаците. Cоpoсите подкрепят избиването на украинци, а не на руснаци.

    11:55 21.09.2026

  • 3 Михайло Федоров, бивш министър

    8 1 Отговор
    Украйна губи войната срещу Русия!

    11:58 21.09.2026

  • 4 Баламата

    5 0 Отговор
    Как звучи само-технологично предимство...
    Та руснака разглабя перални и микровълнови печки за чипове.Стърга клечки кибрит за гориво и захваща крилата от шперплат с китайски видии.А виж Украйна е технологично-напреднала

    12:09 21.09.2026

  • 5 Даааааааа

    7 0 Отговор
    Разбирай, Русия настигна запада, защото украйна не произвежда абсолютно нищо освен трупове.

    12:12 21.09.2026

  • 6 ЛЕЛИИИИИ

    3 0 Отговор
    АМА ВЕРНО ЛИ
    АБЕ КО СТАНА С УКРАИНСКИЯТ ЛАЗЕР

    Коментиран от #7

    12:22 21.09.2026

  • 7 Лазар още го няма

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕЛИИИИИ":

    звъннете по-късно

    Коментиран от #10

    12:29 21.09.2026

  • 8 Западняците само помпат

    2 0 Отговор
    Украйна, за да продължава да се бие, нещо като " Удуши го, Пешо".
    В крайна сметка губят само едни пари и то на данъкоплатците.
    А Укеайна намалява секи ден и по територия и по население.

    12:31 21.09.2026

  • 9 Робот

    4 0 Отговор
    Истината е че ток през зимата в Украйна няма да има ..! Железопътния транспорт е катастрофа въглища и дърва за отопление са в нищото..! Сега се бомбят пощите единствения останал доставчик на наркотици за фронта...последното оръжие на зеления сопол..

    12:35 21.09.2026

  • 10 АЙ СТИГА БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лазар още го няма":

    ДАН ГО Е УЛОВИЛО ТЦКТО

    13:32 21.09.2026