Ерик Шмит: Русия настига Украйна във войната с дронове ВИДЕО

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Русия бързо се адаптира във войната в Украйна и това свива технологичното предимство на Киев, предупреди бившият шеф на Google Ерик Шмит в интервю за подкаста The World with Richard Engel and Yalda Hakim, излъчено на 8 септември. Шмит, който е и бивш председател на американската Комисия по националната сигурност за изкуствения интелект, каза, че фронтът вече е доминиран от дронове и че промените са „голяма заплаха“ за Украйна.

„Исторически Украйна беше малкият, наистина умен и много бърз иноватор, а руснаците бяха големи, бавни и не особено способни. Това вече се промени“, заяви Шмит. По думите му войната се е превърнала в „зона на смъртта“, в която излизането от окоп може да бъде засечено от дрон в рамките на минути.

Реактивните дронове променят баланса

Шмит посочи като особено тревожно развитие руските реактивни дронове, които според него са направени с евтини компоненти и летят по-бързо от предишните модели. Reuters съобщи на 15 септември, че Украйна работи по нови прехващачи срещу реактивните руски дронове и че обичайният Shahed лети с под 200 км/ч, докато новите варианти са значително по-трудни за поразяване. В същата статия Reuters посочва, че след началото на масовите атаки с Shahed Украйна е постигнала около 90% ниво на прехващане срещу старите модели.

В интервюто Шмит твърди още, че руски дронове вече се оборудват с малки реактивни двигатели, което намалява ефективността на украинските дронове-прехващачи. Според него това е знак, че Москва усвоява по-бързо нови технологии във войната. Тези конкретни твърдения не бяха независимо потвърдени в самото интервю, но съвпадат с по-ранни репортажи на Reuters за ускорената руска адаптация на бойното поле.

Шмит предупреждава за още по-тежки удари

По думите на бившия ръководител на Google Русия засилва и други оръжия, сред които балистични ракети, планиращи бомби и по-широка мобилизационна база. Reuters съобщи на 18 септември, че руските власти са адаптирали и стари ракети за използване срещу Украйна, което допълва картината за бързо променящ се арсенал. В интервюто Шмит каза, че без допълнителна западна помощ Украйна ще бъде принудена да се бори срещу по-евтини и по-бързи средства за нападение, докато отбраната остава скъпа и трудна за мащабиране.

Той предупреди и за възможен руски аналог на Starlink, който според него може да осигури непрекъсната комуникация за дронове и ракети и да намали ефекта от електронното заглушаване. Reuters съобщи още през януари, че Украйна работи със SpaceX, за да ограничи риска Русия да използва Starlink при насочване на дронове. Това показва, че комуникационните системи вече са част от самата военна надпревара.

Шмит завърши с призив Западът да ускори помощта за Киев. „Украинците имат смелост, която ми е трудно да си представя“, каза той и добави, че страната има нужда от „пари и технологична помощ“, за да се справи с новата вълна от атаки.

Източници: Ройтерс, NBC News, Sky News