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Боян Рашев: Европейската енергетика: Повече от същото

Боян Рашев: Европейската енергетика: Повече от същото

21 Септември, 2026 13:00 530 4

  • боян рашев-
  • енергетика-
  • газови хранилища-
  • мерки

Европейската електроенергетика е в поредната вълна от високи цени

Боян Рашев: Европейската енергетика: Повече от същото - 1
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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Вчера отново бях в студиото на Евронюз, където коментирахме различни аспекти от европейската и българска енергетика - от цените на горивата, през положението с газа до цените на тока и готовността ни за зимата. Ето няколко основни послания:

1. Цените на горивата продължават да пълзят нагоре. Налице са всички предпоставки дизелът да надхвърли 2 евро на литър. В резултат на удара срещу нефтопровода Изток-Запад, Саудитска Арабия декларира форс-мажор по договорите си за доставки за Европа поне за месец. Цените за физическа доставка в Западна Европа са стигнали 135 долара за барел. Ами ако (когато) хутите утре направят още нещо?

2. САЩ осигуряват огромен дял от износа на горива и най-вече дизел в момента. Рафинериите там вече няколко месеца работят на максимален капацитет. Обаче започват и авариите. Вчера Exxon са затворили една от най-големите си рафинерии в Илинойс за неопределено време. Ами ако Тръмп реши предизборно да свали цените там като ограничи износа?

3. Положението със запълвнето на газохранилищата в Европа не се подобрява. Германия е особено зле със само 56% пълни хранилища. Ами ако студът дойде още през октомври?

4. Европейската електроенергетика е в поредната вълна от високи цени. Тя започна още през юли и август, но не затихва дори и през септември. А това е месецът с най-ниско потребление по принцип. Слънцето вече няма да е налично толкова дълго, вятърът винаги може да излезе в почивка, водата в големите реки още я няма, въглищните ТЕЦ в Европа вече работят много повече от миналата година (но малко останаха), а зимата тепърва идва. Всичко това важи и за България.

5. Американският стратегически петролен резерв удря нови дъна всяка седмица. Вчера Макрон свикал среща на Г7 за освобождаване на нови петролни запаси. Само, че те вече се изчерпаха почти в целия свят с изключение на Китай.

Почвам сериозно да се чудя защо продължават да ме канят по медиите, защото аз години наред обяснявам едно и също:

Можем да бъдем силни енергийно и икономически, ако: а) сами добиваме максимално много базови енергийни източници, вкл. изкопаеми горива; б) имаме диверсификация на вноса, внасяме от максимално близо и поддържаме някаква форма на контрол върху източниците на внос; в) направим така, че електроенергетиката да използва всички възможни източници на енергия и се опитаме да не зависим от нито един в голяма степен; г) накрая най-важна е крайната цена, тоест енергията трябва освен изобилна и надеждна, да е и евтина, защото иначе няма как да се конкурираме с Китай и САЩ; д) поддържаме индустриална база, която да е в състояние да произвежда достатъчно крайни продукти от нефт и газ. На картата на топ 10 най-големи рафинерии в света не е останала нито една в Европа (даже и руски няма). Забележете, че Южна Корея притежава 3 от 10!


България
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  • 1 ВАЖНОТО Е ДА СМЕ ЗЕЛЕНИ

    2 0 Отговор
    УРСУЛА КАЗА ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПО СЪЩИЯ ПЪТ , ДОКАТО ПАДНЕМ В ПРОПАСТТА.А ИНАЧЕ АЛТЕРНАТИВИ ИМАМЕ , ЕДНАТА Е 55 МЛРД $ ЗА БЕЛЕНЕ ИЛИ КОЗЛОДУЙ , ДРУГОТО Е ПРАЩАМЕ 200 ДЕПУТАТИ ЗА МИНЬОРИ ДА КОПАТ ВЪГЛИЩА.ОСТАНАЛИТЕ 40 НИ СТИГАТ И БЕЗ ТОВА НАМАЛЯВАМЕ ПОСТОЯННО

    13:15 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 защо

    1 0 Отговор
    Защото не знаеш какво е ДИВЕРСИФИКАЦИЯ! На мен ще кажеш - да, бе. Ама питай Урсула😫

    13:16 21.09.2026

  • 4 Ветропарка

    3 0 Отговор
    Рашев точен си в анализа,но нали знаеш какви мърльовци взимат решения за енер-ата.Кукунева се подмаза навремето на Ферхойген и заради продажните нейни игри затвориха 4 малки блока в Козлодуй.Някой да търси отговорност.Напротив-уредиха я на запад да лапа тлъсти заплати.И колко други "герои" след нея продължиха тая линия.На разруха и вгорчиване на живота на българина!

    13:24 21.09.2026