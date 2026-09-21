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Александър Пулев: България се превърна в лидер по загуба на конкурентоспособност

Александър Пулев: България се превърна в лидер по загуба на конкурентоспособност

21 Септември, 2026 15:51 603 23

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  • българия-
  • конкурентноспособност

„Публично-частното партньорство е ключът към модернизацията на инфраструктурата в страната", подчерта вицепремиерът

Александър Пулев: България се превърна в лидер по загуба на конкурентоспособност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„За нас е важно да задълбочаваме доверието и диалога с американския бизнес и да създаваме условия компаниите да разширяват присъствието си у нас". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на организираната от Американската търговска камара в България бизнес закуска с министър-председателя и представители на правителството.

Вицепремиерът посочи, че България е изправена пред необходимостта от цялостна икономическа трансформация. „Нашият икономически модел е изчерпан. Трябва да вървим към цялостна икономическа трансформация на всички нива и във всички сфери“, заяви Пулев.

Той отбеляза, че през последните години разходите за труд са нараснали значително, докато производителността не се увеличава със същите темпове. „България се превърна през последните години в абсолютен лидер по загуба на конкурентоспособност“, каза вицепремиерът.

„Затова правителството работи за увеличаване на инвестициите чрез механизми, които са максимално бюджетно неутрални и позволяват мобилизирането на допълнителен частен капитал“, изтъкна той.

Пред представителите на бизнеса Пулев изтъкна, че Бюджет 2027 ще бъде бюджетът на реформите. „Нашата цел е по интелигентен и конструктивен начин да заложим всички нужни инструменти за растеж“, посочи още той, като допълни, че ключът към добрата фискална дисциплина не идва само от рязане на разходи. „Ключът е към увеличаване на приходната основа. Това е по-бавен, но по-устойчив процес“, беше категоричен той.

„Осигуряваме значителна подкрепа на всички структуроопределящи сегменти на икономиката, които, ако не работят ефективно, подхранват инфлацията, която удря нивото на конкурентоспособност и намалява качеството на живот на всеки един български гражданин“, подчерта вицепремиерът.

Сред приоритетните направления Пулев посочи енергоемката промишленост, транспорта и логистиката, като акцентира върху необходимостта българският бизнес да бъде поставен при равни условия с конкурентите си от останалите европейски държави. „Имахме разработени неотложни мерки за транспорта и логистиката, тъй като голяма част от бранша се състезава с големи лидери в Западна Европа“, посочи вицепремиерът. Той заяви, че подкрепата за тези сектори ще продължи и през 2027 година.

Икономическият министър обърна внимание и на необходимостта от реформа на административната и регулаторната среда, която се подготвя в постоянен диалог с бизнеса. „Искаме тази административна реформа да бъде качествена, прагматична и практична и да бъде в полза на бизнеса“, заяви той.

По думите му правителството вече провежда срещи с браншови организации и представители на бизнеса, като първата стъпка е анализ на действащата рамка. „С помощта на парламентарното мнозинство ще постигнем една качествена регулаторна трансформация, така че да работи и да създаде една по-добра бизнес среда за компаниите в България“, каза вицепремиерът.

Сред ключовите инструменти за икономическо развитие Пулев открои и публично-частното партньорство, като обяви, че правителството е на финален етап от подготовката на ново законодателство в тази област. Вицепремиерът посочи, че новата рамка ще създаде възможност за мобилизиране на частен капитал и европейски средства за стратегически инфраструктурни проекти. „Публично-частното партньорство е ключът към модернизацията на инфраструктурата в страната. Сред приоритетите са пътищата, летищата, пристанищата, индустриалните зони и енергийната инфраструктура“, подчерта той.

Специален акцент той постави и върху развитието на индустриалните зони и необходимостта от инвестиции в довеждаща инфраструктура. „Държавата трябва да ускорява иновациите, да ускорява икономиката, а не да бъде нейна спирачка. Има ясна визия и цел и с вас ще я постигнем“, заяви в заключение Александър Пулев.

В дискусията участваха още премиерът Румен Радев, представители на бизнеса и дипломатическите среди, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на правосъдието Николай Найденов, заместник-министърът на енергетиката Любомира Ганчева и представители на дипломатическия корпус в България.

Основният фокус беше поставен върху геополитическата среда, конкурентоспособността на ЕС и България, инвестициите, иновациите, образованието, пазара на труда, устойчивия икономически растеж и стратегическите отношения между България и САЩ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тов. ЧЛЕНИН

    7 6 Отговор
    Спокойна , болгарские таваришчи . И по- лошо ше става .

    15:57 21.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 15 Отговор
    Потъваме заедно с Германия.Имаме бъдеще само в БРИКС

    Коментиран от #11

    15:57 21.09.2026

  • 3 Цвете

    4 1 Отговор
    ЗАЩО ДЕПУТАТИТЕ ХОДЯТ С ЧАДЪРИ В ПАРЛАМЕНТА? ЗАЩОТО НЕ ЗНАЯТ, КОГА ЩЕ ЗАВАЛЯТ ОБЕЩАНИЯТА. 😉

    16:02 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И ТОЗИ Е ЛЪЖЕЦ

    11 0 Отговор
    Публично-частното партньорство е начин да се открадне и малкото останало държавно.

    16:05 21.09.2026

  • 6 хаха

    8 0 Отговор
    Поредната безмозъчна балкано-ориенталска Тиква. Хахаха

    Абе вие там поне един нормален и средноинтелигентен имате ли случайно???

    Когото изберат/назначат (за дупетат/гъзлистър) байганьовците се мисли за някакъв месия.
    Що не пробвате да изберете някое бездомно куче. Мисля че по-успешно ще се справи от вас.

    16:05 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А бе

    5 0 Отговор
    Каква конкурентоспособност олигарха-тамагочитата се обаждат и най-корумпирания от гранична в друга служба или уволнени герб-наркомани ги връщате и награждавате

    16:06 21.09.2026

  • 9 С Ваша !

    8 0 Отговор
    Помощ !

    16:07 21.09.2026

  • 10 !!!?

    1 1 Отговор
    Що е то: Само се опложда, само се изхожда...!!!?

    16:07 21.09.2026

  • 11 Дрътия Софеанец ,

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мести 17- ресторанта .. Немедлено

    16:11 21.09.2026

  • 12 Само Кат Та Видя !

    5 0 Отговор
    Веднага Ще се Зачудя !

    Накъде да Хукна Да Бягам !

    По - Напред !

    Галош !

    Смотан !

    16:11 21.09.2026

  • 13 Нормално

    5 1 Отговор
    След 6 години промяна е така.

    16:12 21.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така е

    1 1 Отговор
    Благодарение на вас.

    16:18 21.09.2026

  • 16 България

    3 0 Отговор
    се превърна в лидер по избор на некадърни управленци, сульо и пульо

    Коментиран от #19

    16:22 21.09.2026

  • 17 Тоя

    5 0 Отговор
    злобен потомствени комунист , фалшив , подмолен и винаги мазен за пари и пост , току се изтропа ! Оставка !

    16:22 21.09.2026

  • 18 миме

    0 0 Отговор
    тва " публично-часно "-то партньорство не ли кат фашистките корпорации на бениното

    16:23 21.09.2026

  • 19 И Кой Спомогна ?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "България":

    Да Стане Това ?

    Особено От Началото На тази Година !

    Насам ?

    16:24 21.09.2026

  • 20 Панаирът

    1 0 Отговор
    "бизнес закуска".иконом.модел бил изчерпан.как така .нали "бащиците" от СДС навремето ревяха неистово колко хубав бил планът Ран-ът.и го следваха буквално,най-вече да се разтури държавното и да се окраде на макс.сега щели да правят нов модел.с кого бе,драги?не виждаш ли какъв ужас е сред поколението Z!боклюк та дрънчи.

    16:24 21.09.2026

  • 21 Странни

    6 0 Отговор
    имена ?! Пулю , Грую , Мую..... Класа !

    16:25 21.09.2026

  • 22 Агресивно !

    1 0 Отговор
    Търсене !

    На Инвеститори !

    И Кой от Тези ?

    Бе се съгласил ?

    На Това ?

    Поне Не Се Излагай !

    Като !

    Кифладжия !

    16:29 21.09.2026

  • 23 Ха,ха

    1 0 Отговор
    От мутро чалгари нема кой да бачка🤣😂🤣

    16:40 21.09.2026

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