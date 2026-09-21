Калин Джорджеску беше задържан от румънската полиция

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан от полицията и Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма по подозрение в измама, съобщава „Политико“, цитирано от News.bg.
Джорджеску привлече международно внимание, след като неочаквано спечели първия тур на президентските избори през ноември 2024 г. с около 23% от гласовете. През декември обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите, а впоследствие му беше забранено да участва в новия вот заради твърдения за връзки между предизборната му кампания и руска операция за влияние.
В рамките на новото разследване румънските власти проверяват Джорджеску за измама и предполагаемо създаване на организирана престъпна група. Според прокуратурата групата е подвела румънски бизнесмен, като му е обещала достъп до многомилионно чуждестранно банково финансиране срещу предоставяне на парични гаранции.
„Извършителите са действали, като са подвели и измамили румънски бизнесмен... членовете на организираната престъпна група са имали за цел да получат финансовите гаранции, внесени от жертвата, за да получи съответните кредити“, посочват от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма.
Според разследващите обещаното финансиране не е било осигурено, а бизнесменът е загубил повече от 1,1 милиона евро.
Това не е единственото наказателно производство срещу Джорджеску. Той вече е подсъдим по две други дела - едното е свързано с предполагаемо планиране на насилствен държавен преврат и действия срещу конституционния ред на Румъния, а другото - с предполагаемо популяризиране на фашистка идеология.
По предишните обвинения Джорджеску заявява, че е невинен и определя делата срещу него като „политически мотивирани“.
Междувременно няколко десетки негови привърженици са се събрали пред централата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, където Джорджеску трябва да бъде отведен за разпит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТРАХ ТРЕСЕ
Коментиран от #29
16:03 21.09.2026
2 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #41
16:04 21.09.2026
3 Урсулянките
Коментиран от #46
16:05 21.09.2026
4 Удри мамалигата с лопатеЕто!
Коментиран от #16, #65
16:06 21.09.2026
5 Обективен
Коментиран от #33
16:06 21.09.2026
6 От това,
Путин да гледа и да се учи какво значи какво значи свобода на словото и на мисълта !
16:07 21.09.2026
7 Бай онзи
16:07 21.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 123
Коментиран от #51
16:08 21.09.2026
11 Иван
16:08 21.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 отлично
Коментиран от #21, #25
16:08 21.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
16:09 21.09.2026
16 Иван
До коментар #4 от "Удри мамалигата с лопатеЕто!":Соломон Паси.
16:09 21.09.2026
17 Удри евраста с лопатЕто
16:11 21.09.2026
18 Значи
16:11 21.09.2026
19 Пущиня(к)
16:12 21.09.2026
20 Урсула
16:12 21.09.2026
21 Иван
До коментар #13 от "отлично":Гнусния евреин Антъни Фаучи е изпратил обвинение.....Костадин Костадинов разобличаваше Ковид 19, а ти овцо се мушна девет пъти и клеветеше нарушителите.
Коментиран от #27
16:13 21.09.2026
22 Т Живков
16:14 21.09.2026
23 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #49
16:14 21.09.2026
24 az СВО Победа 81
След като загубиха изборите в Румъния, глобалистите са полудяли. Очевидно са му приготвили съдба като за всяка неудобна политическа фигура - затвор, лудница или "нещастен случай"....
Коментиран от #28, #30, #36
16:15 21.09.2026
25 Тия са ясно
До коментар #13 от "отлично":Тоя повлече крак.Слрдват путинистките Льопен и обратната Вайдел.
Коментиран от #62
16:15 21.09.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СТИГАТ ДО ПРЕВРАТ В СТИЛ " СМЪРТТА НА ЧАУШЕСКО"
И СЕГА ПАК ЩЕ Е ТАКА
....
ДАКИ - ДИВИ СЕВЕРНИ ТРАКИ:)
16:16 21.09.2026
27 липсата на ваксина ти се е отразила
До коментар #21 от "Иван":и затова обиждаш. Виж Костадинов се набоцка със Спутник и всичко друго възможно и затова минава между капките. Само лев на спаси, ама му е на сердцето.
16:16 21.09.2026
28 Лошо
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Нема.
16:16 21.09.2026
29 Европеец
До коментар #1 от "СТРАХ ТРЕСЕ":Коментара ти е верен и съм съгласен с него..... Относно статията поредната постановка на урсулата и фашистката и компания.... Не го допуснаха до изборите, защото щеше да спечели и да повлече останалите суверенни народи от колониалния и тоталитарен съюз..... Сега го обвиняват в финансови машината, а след това ще го обвинят и в петроханство (педофилия)..... А това е Европейския колониаленицарен съюз на фашистката клика на урсулата и нейните протежета.... Това е в бг територията няма как да се случи, защото всички управляващи досега, а и сегашните (президент и премиер) са протежета на тая фашистка клика....
Коментиран от #43
16:16 21.09.2026
30 Брех
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Изборните протоколи казват други работи.
Коментиран от #35
16:17 21.09.2026
31 Сотир
И Шкембе войвода и Костя и Джамбазки и Болен и Гумен,всичките са национални предатели и агенти на други държави.
Коментиран от #34, #47
16:20 21.09.2026
32 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
16:21 21.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 слава на ВСУ
До коментар #31 от "Сотир":ВСУ освобождава и България. Слава на смелите бойци от ВСУ.
16:22 21.09.2026
35 az СВО Победа 81
До коментар #30 от "Брех":Какви протоколи?
Всички видяхме заговора срещу Джорджеску през 2024г.
Така се правят "избори" в Европа!
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #37, #44
16:22 21.09.2026
36 Може,може
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Ама твоето мнение не е важно.Понял?
Коментиран от #38
16:23 21.09.2026
37 Ол1гоффрен,
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":Доказателства? Източници?
16:23 21.09.2026
38 az СВО Победа 81
До коментар #36 от "Може,може":Не е мое мнение, а факти!
16:24 21.09.2026
39 Тодар Живков
Коментиран от #45
16:25 21.09.2026
40 az СВО Победа 81
Още повече, че веднъж в историята това вече се е случвало....
Коментиран от #42, #60, #68
16:29 21.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Споко
До коментар #40 от "az СВО Победа 81":Денацифицикацията ти идва!Чука на вратата ти.Кръвчица ще пускаш за здраве!
16:35 21.09.2026
43 Селендур кух
До коментар #29 от "Европеец":Ти какво търсиш в пропадналия ЕС който се разширява копей
Коментиран от #48
16:39 21.09.2026
44 Хи хи хи хи
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":Така е,заговор и добавяне на бюлетини в по руски образец
16:43 21.09.2026
45 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #39 от "Тодар Живков":Лапуркай бе, тръбар жълтопаветен 👈.
16:45 21.09.2026
46 Копейпръдляк
До коментар #3 от "Урсулянките":Чети и се информирай за да не драскаш дивотии.
Коментиран от #50
16:46 21.09.2026
47 Прудльооо
До коментар #31 от "Сотир":Що не се 6иб.ба6?!
16:47 21.09.2026
48 Европеец
До коментар #43 от "Селендур кух":Кой се разширява че нещо не ти се разбира...... А какво правя аз, да ти отговоря - събирам си копейки и евра..... Доволен ли си от отговора ми...
16:47 21.09.2026
49 Ха ха ха ха
До коментар #23 от "Удри евраста с лопатЕто":ЕС работи с богатите,не с останалия свят, явно ти принадлежиш към него.
16:48 21.09.2026
50 Бат Котьо
До коментар #46 от "Копейпръдляк":Алекс ща пррра.скамм първо в дирр.никка и ще рисувам после с него с кафяво 💩 по плле.ШИВА.тати кратуна 🎃 .
Коментиран от #54
16:49 21.09.2026
51 А бе кух
До коментар #10 от "123":Явно си до безумие
Коментиран от #53, #58
16:49 21.09.2026
52 Млати Козяка с Винкело
Коментиран от #55
16:50 21.09.2026
53 хаха🤣
До коментар #51 от "А бе кух":Куха е намай .кятти туттурутката бе ,педроса .
Коментиран от #59
16:51 21.09.2026
54 Копейпръдляк
До коментар #50 от "Бат Котьо":Ела да ти люсна две плесници и няма да трепнеш по вече.
Коментиран от #61
16:52 21.09.2026
55 За тебе не трябва винкела да се похабява
До коментар #52 от "Млати Козяка с Винкело":само с тояги и камъни
16:55 21.09.2026
56 Дърт русодебил
Коментиран от #63
16:55 21.09.2026
57 Артилерист
За случая "КТБ" Гешев и подчинената му прокуратура са изписали няколко десетки хиляди страници "следствени" матряла, които ще се четат от съда до следващото столетие. Само дето 4 МИЛИАРДА суха пара са изчезнали безследно и даже Пеевски-и Гешев, който е бил наблюдаващ/прикриващ прокурор-нищо не знае за тях...
16:55 21.09.2026
58 хаха🤣
До коментар #51 от "А бе кух":Куха е намай .кятти туттурутката бе ,педроса .
16:55 21.09.2026
59 А бе кух
До коментар #53 от "хаха🤣":по вече си от другия
16:56 21.09.2026
60 Не се обяснявай!
До коментар #40 от "az СВО Победа 81":Отпадък.
Коментиран от #64
16:57 21.09.2026
61 Бат Котьо
До коментар #54 от "Копейпръдляк":Мой ми люснеш един дуд,дуккк ,па после да го изпилискам на пле.ШИВА .тати кратуна🎃 .Може и вуна да ти поникне от маската с юнашко муеко 😂😂😂 .
16:58 21.09.2026
62 Ами тя Льопен е със затворническа гривна
До коментар #25 от "Тия са ясно":Виси на косъм.Вайдел със съмнително сметки в швейцарски банки.
16:59 21.09.2026
63 Ихааааа
До коментар #56 от "Дърт русодебил":Не само дъртите и младите
16:59 21.09.2026
64 Аз съм веган
До коментар #60 от "Не се обяснявай!":Алекс бг ,датти се.рраа 💩 директно в усс.ТаТа 👈
17:00 21.09.2026
65 А бе
До коментар #4 от "Удри мамалигата с лопатеЕто!":много им се иска и на тях,ама не им до стига горе
17:00 21.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Алексбг
17:02 21.09.2026
68 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #40 от "az СВО Победа 81":Познай тогава от три пъти кой ще го отнесе
17:02 21.09.2026