Калин Джорджеску беше задържан от румънската полиция

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан от полицията и Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма по подозрение в измама, съобщава „Политико“, цитирано от News.bg.

Джорджеску привлече международно внимание, след като неочаквано спечели първия тур на президентските избори през ноември 2024 г. с около 23% от гласовете. През декември обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите, а впоследствие му беше забранено да участва в новия вот заради твърдения за връзки между предизборната му кампания и руска операция за влияние.

В рамките на новото разследване румънските власти проверяват Джорджеску за измама и предполагаемо създаване на организирана престъпна група. Според прокуратурата групата е подвела румънски бизнесмен, като му е обещала достъп до многомилионно чуждестранно банково финансиране срещу предоставяне на парични гаранции.

„Извършителите са действали, като са подвели и измамили румънски бизнесмен... членовете на организираната престъпна група са имали за цел да получат финансовите гаранции, внесени от жертвата, за да получи съответните кредити“, посочват от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма.

Според разследващите обещаното финансиране не е било осигурено, а бизнесменът е загубил повече от 1,1 милиона евро.

Това не е единственото наказателно производство срещу Джорджеску. Той вече е подсъдим по две други дела - едното е свързано с предполагаемо планиране на насилствен държавен преврат и действия срещу конституционния ред на Румъния, а другото - с предполагаемо популяризиране на фашистка идеология.

По предишните обвинения Джорджеску заявява, че е невинен и определя делата срещу него като „политически мотивирани“.

Междувременно няколко десетки негови привърженици са се събрали пред централата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, където Джорджеску трябва да бъде отведен за разпит.