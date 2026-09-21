Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Румъния »
Калин Джорджеску беше задържан от румънската полиция

Калин Джорджеску беше задържан от румънската полиция

21 Септември, 2026 15:59 1 306 68

  • калин джорджеску-
  • румъния-
  • задържан-
  • измама-
  • полиция

Румънските власти разследват Джорджеску за измама и за създаване на организирана престъпна група

Калин Джорджеску беше задържан от румънската полиция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан от полицията и Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма по подозрение в измама, съобщава „Политико“, цитирано от News.bg.

Джорджеску привлече международно внимание, след като неочаквано спечели първия тур на президентските избори през ноември 2024 г. с около 23% от гласовете. През декември обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите, а впоследствие му беше забранено да участва в новия вот заради твърдения за връзки между предизборната му кампания и руска операция за влияние.

В рамките на новото разследване румънските власти проверяват Джорджеску за измама и предполагаемо създаване на организирана престъпна група. Според прокуратурата групата е подвела румънски бизнесмен, като му е обещала достъп до многомилионно чуждестранно банково финансиране срещу предоставяне на парични гаранции.

„Извършителите са действали, като са подвели и измамили румънски бизнесмен... членовете на организираната престъпна група са имали за цел да получат финансовите гаранции, внесени от жертвата, за да получи съответните кредити“, посочват от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма.

Според разследващите обещаното финансиране не е било осигурено, а бизнесменът е загубил повече от 1,1 милиона евро.

Това не е единственото наказателно производство срещу Джорджеску. Той вече е подсъдим по две други дела - едното е свързано с предполагаемо планиране на насилствен държавен преврат и действия срещу конституционния ред на Румъния, а другото - с предполагаемо популяризиране на фашистка идеология.

По предишните обвинения Джорджеску заявява, че е невинен и определя делата срещу него като „политически мотивирани“.

Междувременно няколко десетки негови привърженици са се събрали пред централата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, където Джорджеску трябва да бъде отведен за разпит.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТРАХ ТРЕСЕ

    72 31 Отговор
    ЕС кочината.

    Коментиран от #29

    16:03 21.09.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    50 23 Отговор
    ЦРУ в действие!

    Коментиран от #41

    16:04 21.09.2026

  • 3 Урсулянките

    59 24 Отговор
    се презастраховат като удрят първо, но тяхното време е преброено - скоро ще бъдат изритани от властта в ЕС. Никушор е бандитът и подставеното лице, което е сламена кукла на урсулянките..

    Коментиран от #46

    16:05 21.09.2026

  • 4 Удри мамалигата с лопатеЕто!

    16 50 Отговор
    Има ли копейка,която не краде?

    Коментиран от #16, #65

    16:06 21.09.2026

  • 5 Обективен

    29 15 Отговор
    За 15 г. са осъдени в Румъния 15 министри , над 100 депутати , 8 евродепутати ,1200 кметове и 300 шефове на агенции и служби. А тук и един кметски наместник не е осъден

    Коментиран от #33

    16:06 21.09.2026

  • 6 От това,

    25 19 Отговор
    по-голяма демокрация, здраве му кажи !
    Путин да гледа и да се учи какво значи какво значи свобода на словото и на мисълта !

    16:07 21.09.2026

  • 7 Бай онзи

    37 13 Отговор
    ,,ЛОВ НА ВЕЩИЦИ"--Заплаха за евроатлантическото статукво!

    16:07 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 123

    43 12 Отговор
    Урсулата гинеколожка е издала заповедта за задържането на Джорджеску.Страх лозе пази, но и тяхното време е преброено.

    Коментиран от #51

    16:08 21.09.2026

  • 11 Иван

    34 8 Отговор
    Има и четвърто обвинение в тероризъм-- не е имал билет при проверка в трамвая.

    16:08 21.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 отлично

    12 29 Отговор
    Костадинов кога? Преди или след Ивелин Михайлов?

    Коментиран от #21, #25

    16:08 21.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    12 23 Отговор
    Бой по чечено-капуттинското чучело.

    16:09 21.09.2026

  • 16 Иван

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Удри мамалигата с лопатеЕто!":

    Соломон Паси.

    16:09 21.09.2026

  • 17 Удри евраста с лопатЕто

    26 4 Отговор
    Демокрация по европейски, ако не са нашите в затвора, почна се вече с полит затворниците в ЕС режима, показаха си рогцата, вече и еврастите урсулианци почват да се отричат от тях.

    16:11 21.09.2026

  • 18 Значи

    25 5 Отговор
    Тъй е при диктатурата на демократите?

    16:11 21.09.2026

  • 19 Пущиня(к)

    9 6 Отговор
    Власите поне имаа топки да разстрелват бандитите. Ние ги праиме кметове, премиери, президенти, партийни лидери...вобще секва паплач е у управлението.

    16:12 21.09.2026

  • 20 Урсула

    17 5 Отговор
    Така е, като печели избори.

    16:12 21.09.2026

  • 21 Иван

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "отлично":

    Гнусния евреин Антъни Фаучи е изпратил обвинение.....Костадин Костадинов разобличаваше Ковид 19, а ти овцо се мушна девет пъти и клеветеше нарушителите.

    Коментиран от #27

    16:13 21.09.2026

  • 22 Т Живков

    5 4 Отговор
    Само така!Беляне!

    16:14 21.09.2026

  • 23 Удри евраста с лопатЕто

    17 4 Отговор
    ЕС се превърна в еталон на кражбата и корупцията, отдавна задминаха болшевиките, останалия свят дори вече не искат да работят с тях.

    Коментиран от #49

    16:14 21.09.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    15 5 Отговор
    Не е бившият, а настоящият, защото той е истинския държавен глава!

    След като загубиха изборите в Румъния, глобалистите са полудяли. Очевидно са му приготвили съдба като за всяка неудобна политическа фигура - затвор, лудница или "нещастен случай"....

    Коментиран от #28, #30, #36

    16:15 21.09.2026

  • 25 Тия са ясно

    6 17 Отговор

    До коментар #13 от "отлично":

    Тоя повлече крак.Слрдват путинистките Льопен и обратната Вайдел.

    Коментиран от #62

    16:15 21.09.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    ТИЯ ВСЕКИ 40 ГОДИНИ
    СТИГАТ ДО ПРЕВРАТ В СТИЛ " СМЪРТТА НА ЧАУШЕСКО"
    И СЕГА ПАК ЩЕ Е ТАКА
    ....
    ДАКИ - ДИВИ СЕВЕРНИ ТРАКИ:)

    16:16 21.09.2026

  • 27 липсата на ваксина ти се е отразила

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    и затова обиждаш. Виж Костадинов се набоцка със Спутник и всичко друго възможно и затова минава между капките. Само лев на спаси, ама му е на сердцето.

    16:16 21.09.2026

  • 28 Лошо

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Нема.

    16:16 21.09.2026

  • 29 Европеец

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "СТРАХ ТРЕСЕ":

    Коментара ти е верен и съм съгласен с него..... Относно статията поредната постановка на урсулата и фашистката и компания.... Не го допуснаха до изборите, защото щеше да спечели и да повлече останалите суверенни народи от колониалния и тоталитарен съюз..... Сега го обвиняват в финансови машината, а след това ще го обвинят и в петроханство (педофилия)..... А това е Европейския колониаленицарен съюз на фашистката клика на урсулата и нейните протежета.... Това е в бг територията няма как да се случи, защото всички управляващи досега, а и сегашните (президент и премиер) са протежета на тая фашистка клика....

    Коментиран от #43

    16:16 21.09.2026

  • 30 Брех

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Изборните протоколи казват други работи.

    Коментиран от #35

    16:17 21.09.2026

  • 31 Сотир

    3 11 Отговор
    А нашите "патриоти",кога?
    И Шкембе войвода и Костя и Джамбазки и Болен и Гумен,всичките са национални предатели и агенти на други държави.

    Коментиран от #34, #47

    16:20 21.09.2026

  • 32 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 6 Отговор
    Британците искат пак в ЕС!Понеже там били льошо.

    16:21 21.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 слава на ВСУ

    4 14 Отговор

    До коментар #31 от "Сотир":

    ВСУ освобождава и България. Слава на смелите бойци от ВСУ.

    16:22 21.09.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    15 3 Отговор

    До коментар #30 от "Брех":

    Какви протоколи?

    Всички видяхме заговора срещу Джорджеску през 2024г.

    Така се правят "избори" в Европа!
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #37, #44

    16:22 21.09.2026

  • 36 Може,може

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Ама твоето мнение не е важно.Понял?

    Коментиран от #38

    16:23 21.09.2026

  • 37 Ол1гоффрен,

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    Доказателства? Източници?

    16:23 21.09.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Може,може":

    Не е мое мнение, а факти!

    16:24 21.09.2026

  • 39 Тодар Живков

    3 7 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-крадливо племе от комунистите?Еми няма другарки и другари.

    Коментиран от #45

    16:25 21.09.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    9 2 Отговор
    Сега след като глобалистите изпускат контрола и над Германия (имайки предвид изборните резултати там), а тя много им е нужна като ресурсна база за продължаване на войната срещу Русия, очаквам да почнат да правят от Германия тъмнокафява държава....
    Още повече, че веднъж в историята това вече се е случвало....

    Коментиран от #42, #60, #68

    16:29 21.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Споко

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 81":

    Денацифицикацията ти идва!Чука на вратата ти.Кръвчица ще пускаш за здраве!

    16:35 21.09.2026

  • 43 Селендур кух

    3 8 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    Ти какво търсиш в пропадналия ЕС който се разширява копей

    Коментиран от #48

    16:39 21.09.2026

  • 44 Хи хи хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    Така е,заговор и добавяне на бюлетини в по руски образец

    16:43 21.09.2026

  • 45 Майор Деянов, на всеки километър

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тодар Живков":

    Лапуркай бе, тръбар жълтопаветен 👈.

    16:45 21.09.2026

  • 46 Копейпръдляк

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Урсулянките":

    Чети и се информирай за да не драскаш дивотии.

    Коментиран от #50

    16:46 21.09.2026

  • 47 Прудльооо

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Сотир":

    Що не се 6иб.ба6?!

    16:47 21.09.2026

  • 48 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Селендур кух":

    Кой се разширява че нещо не ти се разбира...... А какво правя аз, да ти отговоря - събирам си копейки и евра..... Доволен ли си от отговора ми...

    16:47 21.09.2026

  • 49 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Удри евраста с лопатЕто":

    ЕС работи с богатите,не с останалия свят, явно ти принадлежиш към него.

    16:48 21.09.2026

  • 50 Бат Котьо

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Копейпръдляк":

    Алекс ща пррра.скамм първо в дирр.никка и ще рисувам после с него с кафяво 💩 по плле.ШИВА.тати кратуна 🎃 .

    Коментиран от #54

    16:49 21.09.2026

  • 51 А бе кух

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "123":

    Явно си до безумие

    Коментиран от #53, #58

    16:49 21.09.2026

  • 52 Млати Козяка с Винкело

    1 1 Отговор
    Докато омекне и спре да пърха .

    Коментиран от #55

    16:50 21.09.2026

  • 53 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "А бе кух":

    Куха е намай .кятти туттурутката бе ,педроса .

    Коментиран от #59

    16:51 21.09.2026

  • 54 Копейпръдляк

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Бат Котьо":

    Ела да ти люсна две плесници и няма да трепнеш по вече.

    Коментиран от #61

    16:52 21.09.2026

  • 55 За тебе не трябва винкела да се похабява

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Млати Козяка с Винкело":

    само с тояги и камъни

    16:55 21.09.2026

  • 56 Дърт русодебил

    1 0 Отговор
    Това ги чака всички русодебили.

    Коментиран от #63

    16:55 21.09.2026

  • 57 Артилерист

    2 0 Отговор
    Срещу Джорджеску и "престъпната му група" се изправя един "ощетен" бизнесмен. Това не ви ли прилича на същата схема, която мафията, пардон прокуратурата, приложи срещу кметиците Иванчева и Петрова, както и в случая с ограбването на 4 млрд от КТБ? Каскета Гешев с инсценирано престъпление и един бизнесмен, като защитен (нагласен) свидетел, съсипа живота на двете управнички на Младост по поръчка на герберската строителна мафия. След осъждането на Иванчева и Петрова Младост ударно се превърна строителна площадка.
    За случая "КТБ" Гешев и подчинената му прокуратура са изписали няколко десетки хиляди страници "следствени" матряла, които ще се четат от съда до следващото столетие. Само дето 4 МИЛИАРДА суха пара са изчезнали безследно и даже Пеевски-и Гешев, който е бил наблюдаващ/прикриващ прокурор-нищо не знае за тях...

    16:55 21.09.2026

  • 58 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "А бе кух":

    Куха е намай .кятти туттурутката бе ,педроса .

    16:55 21.09.2026

  • 59 А бе кух

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "хаха🤣":

    по вече си от другия

    16:56 21.09.2026

  • 60 Не се обяснявай!

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 81":

    Отпадък.

    Коментиран от #64

    16:57 21.09.2026

  • 61 Бат Котьо

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Копейпръдляк":

    Мой ми люснеш един дуд,дуккк ,па после да го изпилискам на пле.ШИВА .тати кратуна🎃 .Може и вуна да ти поникне от маската с юнашко муеко 😂😂😂 .

    16:58 21.09.2026

  • 62 Ами тя Льопен е със затворническа гривна

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тия са ясно":

    Виси на косъм.Вайдел със съмнително сметки в швейцарски банки.

    16:59 21.09.2026

  • 63 Ихааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дърт русодебил":

    Не само дъртите и младите

    16:59 21.09.2026

  • 64 Аз съм веган

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Не се обяснявай!":

    Алекс бг ,датти се.рраа 💩 директно в усс.ТаТа 👈

    17:00 21.09.2026

  • 65 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Удри мамалигата с лопатеЕто!":

    много им се иска и на тях,ама не им до стига горе

    17:00 21.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Алексбг

    0 0 Отговор
    Аз съм пасс.сивен укропедд.далл и ме прррас.скат в дивия ,а после пия и юнашко муеко .

    17:02 21.09.2026

  • 68 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 81":

    Познай тогава от три пъти кой ще го отнесе

    17:02 21.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания