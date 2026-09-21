Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Опозицията в борбата издигна Тодор Ангелов за президент на БФ Борба с подкрепата на Ганчев и Йорданов

Опозицията в борбата издигна Тодор Ангелов за президент на БФ Борба с подкрепата на Ганчев и Йорданов

21 Септември, 2026 15:42 346 3

  • тодор ангелов-
  • бф борба-
  • гриша ганчев-
  • валентин йорданов-
  • борба-
  • изборно събрание-
  • спортни новини

Извънредното изборно събрание ще се проведе на 17 октомври

Опозицията в борбата издигна Тодор Ангелов за президент на БФ Борба с подкрепата на Ганчев и Йорданов - 1
Снимка: БФ Борба
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Инициативен комитет, ползващ се с подкрепата на бившите ръководители на Българската федерация по борба (БФ Борба) Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, издигна Тодор Ангелов като кандидат за нов президент на централата. Извънредното изборно събрание, насрочено от съда, ще се проведе на 17 октомври 2026 г.

60-годишният Ангелов е бивш национален състезател и медалист от големи международни форуми. Кандидатурата му е обединила десетки клубове от цялата страна в опит за излизане от кризата и противоречията, раздиращи федерацията през последните месеци.

Въпреки че през годините неколкократно е отклонявал предложения да заеме ръководния пост, настоящата ситуация в българската борба е мотивирала Ангелов да приеме предизвикателството и да поеме отговорност за обединението на спорта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Станка

    2 0 Отговор
    какво ще прави - пита КОЙ. Бяха и обещани много неща за да съсипе борбата.

    15:47 21.09.2026

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    Сега вече глей кво стаа.

    15:53 21.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Дани Дупнишкия Педофил от ГЕРБ, заедно с Тошко, беше от първите за смяна на моржа Станка.

    15:55 21.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове