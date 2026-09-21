Опозицията в борбата издигна Тодор Ангелов за президент на БФ Борба с подкрепата на Ганчев и Йорданов

Инициативен комитет, ползващ се с подкрепата на бившите ръководители на Българската федерация по борба (БФ Борба) Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, издигна Тодор Ангелов като кандидат за нов президент на централата. Извънредното изборно събрание, насрочено от съда, ще се проведе на 17 октомври 2026 г.

60-годишният Ангелов е бивш национален състезател и медалист от големи международни форуми. Кандидатурата му е обединила десетки клубове от цялата страна в опит за излизане от кризата и противоречията, раздиращи федерацията през последните месеци.

Въпреки че през годините неколкократно е отклонявал предложения да заеме ръководния пост, настоящата ситуация в българската борба е мотивирала Ангелов да приеме предизвикателството и да поеме отговорност за обединението на спорта.