Израел се съгласи да удължи мандата на две мисии на ЕС в палестинските територии

Израел се съгласи да удължи до края на юни 2027 г. мандатите на две мисии на ЕС в палестинските територии, съобщи днес израелското Министерство на външните работи, цитирано от ДПА, предаде БТА.
Едната мисия подпомага и наблюдава движението на хора през граничния пункт в Рафах между ивицата Газа и Египет, а другата обучава палестински полицейски служители. Европейската комисия също потвърди, че Израел я е уведомил за удължаването на двата мандата.
В рамките на полицейската мисия предстои да бъдат обучени хиляди палестински служители на силите за сигурност. Мисията ще подпомага и възстановяването на съдебните структури в ивицата Газа, както и обучението на палестински полицейски инструктори в полицейска академия на Западния бряг.
Полицията в ивицата Газа досега действаше под контрола на "Хамас". Новата палестинска полицейска сила, за чието изграждане ЕС оказва съдействие, трябва да започне работа като част от подкрепяния от САЩ мирен план.
Другата мисия наблюдава операциите на граничния пункт в Рафах и подпомага палестинските гранични служители след повторното му отваряне в началото на годината. Мисията бе създадена през 2005 г., за да подпомага контрола на единствения граничен пункт между ивицата Газа и Египет. След като "Хамас" пое властта в ивицата Газа през 2007 г., на пункта дълго време нямаше персонал на ЕС, тъй като блокът отказваше да работи с групировката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха
23:22 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Kaлпазанин
23:22 11.08.2026
4 Хитлер
Коментиран от #5, #8
23:23 11.08.2026
5 ИСТИНАТА
До коментар #4 от "Хитлер":Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
и след това- бесени по електрическите стълбове!
Заедно със съдии и прокурори.
И първият обесен щеше да бъде премиерът Президентът Радев!
Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
И...
"Всяко чудо за три дни"
23:31 11.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мършата
00:14 12.08.2026
8 Демократ
До коментар #4 от "Хитлер":Ебисевгъза бе капутбългарски майкатирусофилска комунистически шибанурод
Коментиран от #10
00:43 12.08.2026
9 две мисии на ЕС ...блабла
00:48 12.08.2026
10 Прав е човека,
До коментар #8 от "Демократ":какво цвилиш бе 4фут mиризлив, bokлyци ционистки.
00:57 12.08.2026