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Израел се съгласи да удължи мандата на две мисии на ЕС в палестинските територии
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел се съгласи да удължи мандата на две мисии на ЕС в палестинските територии

11 Август, 2026 23:18 749 10

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  • израел

Едната мисия подпомага и наблюдава движението на хора през граничния пункт между ивицата Газа и Египет

Израел се съгласи да удължи мандата на две мисии на ЕС в палестинските територии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел се съгласи да удължи до края на юни 2027 г. мандатите на две мисии на ЕС в палестинските територии, съобщи днес израелското Министерство на външните работи, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Едната мисия подпомага и наблюдава движението на хора през граничния пункт в Рафах между ивицата Газа и Египет, а другата обучава палестински полицейски служители. Европейската комисия също потвърди, че Израел я е уведомил за удължаването на двата мандата.

В рамките на полицейската мисия предстои да бъдат обучени хиляди палестински служители на силите за сигурност. Мисията ще подпомага и възстановяването на съдебните структури в ивицата Газа, както и обучението на палестински полицейски инструктори в полицейска академия на Западния бряг.

Полицията в ивицата Газа досега действаше под контрола на "Хамас". Новата палестинска полицейска сила, за чието изграждане ЕС оказва съдействие, трябва да започне работа като част от подкрепяния от САЩ мирен план.

Другата мисия наблюдава операциите на граничния пункт в Рафах и подпомага палестинските гранични служители след повторното му отваряне в началото на годината. Мисията бе създадена през 2005 г., за да подпомага контрола на единствения граничен пункт между ивицата Газа и Египет. След като "Хамас" пое властта в ивицата Газа през 2007 г., на пункта дълго време нямаше персонал на ЕС, тъй като блокът отказваше да работи с групировката.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    1 0 Отговор
    И кой го моли, че се съгласи? 😀 Простите мислят, че всички са като тях!

    23:22 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Няма исрахел ,има Палестина а евреите в Аляска

    23:22 11.08.2026

  • 4 Хитлер

    1 0 Отговор
    Трябваше ми още маааалко!

    Коментиран от #5, #8

    23:23 11.08.2026

  • 5 ИСТИНАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хитлер":

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.

    Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
    Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
    ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
    и след това- бесени по електрическите стълбове!
    Заедно със съдии и прокурори.

    И първият обесен щеше да бъде премиерът Президентът Радев!

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    И...
    "Всяко чудо за три дни"

    23:31 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мършата

    2 0 Отговор
    пак търка..

    00:14 12.08.2026

  • 8 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хитлер":

    Ебисевгъза бе капутбългарски майкатирусофилска комунистически шибанурод

    Коментиран от #10

    00:43 12.08.2026

  • 9 две мисии на ЕС ...блабла

    2 0 Отговор
    И къде ги обучава тези палестински полицейски служители Европейската комисия ? Тя тая ЕК само и тва не беше правила. Ама такива глупости се пишат че направо е отчайващо положението

    00:48 12.08.2026

  • 10 Прав е човека,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Демократ":

    какво цвилиш бе 4фут mиризлив, bokлyци ционистки.

    00:57 12.08.2026