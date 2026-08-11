Израел се съгласи да удължи мандата на две мисии на ЕС в палестинските територии

Израел се съгласи да удължи до края на юни 2027 г. мандатите на две мисии на ЕС в палестинските територии, съобщи днес израелското Министерство на външните работи, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Едната мисия подпомага и наблюдава движението на хора през граничния пункт в Рафах между ивицата Газа и Египет, а другата обучава палестински полицейски служители. Европейската комисия също потвърди, че Израел я е уведомил за удължаването на двата мандата.

В рамките на полицейската мисия предстои да бъдат обучени хиляди палестински служители на силите за сигурност. Мисията ще подпомага и възстановяването на съдебните структури в ивицата Газа, както и обучението на палестински полицейски инструктори в полицейска академия на Западния бряг.

Полицията в ивицата Газа досега действаше под контрола на "Хамас". Новата палестинска полицейска сила, за чието изграждане ЕС оказва съдействие, трябва да започне работа като част от подкрепяния от САЩ мирен план.

Другата мисия наблюдава операциите на граничния пункт в Рафах и подпомага палестинските гранични служители след повторното му отваряне в началото на годината. Мисията бе създадена през 2005 г., за да подпомага контрола на единствения граничен пункт между ивицата Газа и Египет. След като "Хамас" пое властта в ивицата Газа през 2007 г., на пункта дълго време нямаше персонал на ЕС, тъй като блокът отказваше да работи с групировката.