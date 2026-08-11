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Важните новини във ФАКТИ на 11.08.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 11.08.2026 г.

11 Август, 2026 23:30 728 3

  • нато-
  • мтсп-
  • аец „козлодуй“-
  • мустафа чифтчи

Военният министър Димитър Стоянов представи проекта за база „Кабиле“ и увери, че ситуацията в авиобаза „Безмер“ е спокойна

Важните новини във ФАКТИ на 11.08.2026 г. - 1
Кадър БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

НАТО инвестира 200 млн. евро в нова база край Ямбол

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи в Ямбол концепцията на Министерството на отбраната за изграждането на военно формирование „Кабиле“. Планираната инвестиция е на стойност около 200 млн. евро, осигурени по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Договориха критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 г.

Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 г., обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите.

АЕЦ „Козлодуй“ работи спрямо графика за електропроизводство, екипите действат денонощно за осигуряване на безопасността

Към 13 часа на 11.08.2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Екипите на атомната централа работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията.

Турция ще връща на България изнесени незаконни капитали

Турция ще съдейства активно на България при разследването и връщането на незаконно придобито имущество и капитали, изнесени зад граница. За това се договориха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и турският му колега Мустафа Чифтчи по време на официална среща днес в София, съобщават от БГНЕС.


България
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  • 1 Въпрос

    1 0 Отговор
    А къде са урсула и кая? Не е интересно само с украйна през статия. Претопляте манджата...

    23:36 11.08.2026

  • 2 тиквавата съм: 200 млн. евро

    2 0 Отговор
    тва бая лапане ще падне и бая чекмеджета ще се напълнят
    дано и ний от гроб се доберем до кацата с меда

    23:53 11.08.2026

  • 3 тия

    0 0 Отговор
    ЛЪЖАТ!

    01:07 12.08.2026

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