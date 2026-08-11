Ексминистър: Не е трябвало да се чака 24 часа след взривовете в Белица

Не е имало причина да се изчакват 24 часа, преди разследващите да влязат в завода за боеприпаси в село Белица след експлозиите. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев в студиото на "Денят ON AIR".

"Не са необходими. Никъде няма такова правило", каза той.

По думите му след спирането на основните взривове трябва да се влезе при първа възможност, за да се обезопасят остатъците и да се предотвратят нови инциденти.

Според него при съмнение за пострадали хора спасителните екипи не биха могли да чакат едно денонощие.

Той коментира и информацията за възможни невзривени боеприпаси в района.

"Трябва да се каже какви боеприпаси има, имали ли са взриватели? Но обикновено в такива производствени помещения боеприпасите са без взривател", каза Радев.

Бившият министър призова намерени части или боеприпаси да не бъдат докосвани от граждани, а да бъдат обезопасявани от сапьори.

По думите му е рано да се изключват конкретни версии за причината за взрива. Той посочи като възможни причини удар, искра или електричество, включително статично електричество, и подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени от вещите лица.

Радев определи като грешка предварителното изключване на външна намеса от страна на властта.

"Не бързайте с изводите", призова той в ефира на Bulgaria ON AIR, като подчерта, че при подобен инцидент с последвали пожар и взривове често е трудно да се установи със сигурност откъде е започнало всичко.

Експертът разкритикува и начина, по който институциите комуникират подобни случаи. Според него прибързаните заключения могат да доведат до объркване и да подкопаят доверието в институциите.

"Това е най-опасното: доверието в институциите", заключи Радев.