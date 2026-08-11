Ексминистър: Не е трябвало да се чака 24 часа след взривовете в Белица

Не е имало причина да се изчакват 24 часа, преди разследващите да влязат в завода за боеприпаси в село Белица след експлозиите. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев в студиото на "Денят ON AIR".
"Не са необходими. Никъде няма такова правило", каза той.
По думите му след спирането на основните взривове трябва да се влезе при първа възможност, за да се обезопасят остатъците и да се предотвратят нови инциденти.
Според него при съмнение за пострадали хора спасителните екипи не биха могли да чакат едно денонощие.
Той коментира и информацията за възможни невзривени боеприпаси в района.
"Трябва да се каже какви боеприпаси има, имали ли са взриватели? Но обикновено в такива производствени помещения боеприпасите са без взривател", каза Радев.
Бившият министър призова намерени части или боеприпаси да не бъдат докосвани от граждани, а да бъдат обезопасявани от сапьори.
По думите му е рано да се изключват конкретни версии за причината за взрива. Той посочи като възможни причини удар, искра или електричество, включително статично електричество, и подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени от вещите лица.
Радев определи като грешка предварителното изключване на външна намеса от страна на властта.
"Не бързайте с изводите", призова той в ефира на Bulgaria ON AIR, като подчерта, че при подобен инцидент с последвали пожар и взривове често е трудно да се установи със сигурност откъде е започнало всичко.
Експертът разкритикува и начина, по който институциите комуникират подобни случаи. Според него прибързаните заключения могат да доведат до объркване и да подкопаят доверието в институциите.
"Това е най-опасното: доверието в институциите", заключи Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ма влез бе отворко
Коментиран от #16
22:57 11.08.2026
2 Овчарник
Продажници на власт, дето не могат да охранят стратегически обект, ама вдигат пенсии на чужди генерали.
"Дали е саботаж?" – бе, ти ако не знаеш, кой да знае? Ти си държавата, бе, не съседският комитет!
Простаци, които търсят виновни в огледалото, ама не виждат, че сами палят фитила с некадърността си.
Накрая – гръмна, изгоря, а те мълчат. Това не е управление, брат – това е пожарище от безобразие. 🔥🇧🇬
Коментиран от #14
23:00 11.08.2026
3 Взревовете бяха на широк фронт!
23:01 11.08.2026
4 Ганя Путинофила
23:02 11.08.2026
5 Перо
23:09 11.08.2026
6 Айде бе
Вътре е било пълно с артилерийски снаряди и мини от всякакъв калибър, колко му е да се пробваш и да станеш герой!?
23:11 11.08.2026
7 Алекс
23:11 11.08.2026
8 Мхм
23:18 11.08.2026
9 Лама Кифла
23:25 11.08.2026
10 Боруна Лом
23:26 11.08.2026
11 Верно ли бе
23:36 11.08.2026
12 Така ли?
23:37 11.08.2026
13 В очакване
23:38 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Помощ от публиката
23:54 11.08.2026
16 Да бе!
До коментар #1 от "ма влез бе отворко":Другарят Радев щеше влезе още по време на взривовете!😂😂😂😂😂 Абе тъпак, седни си върху фалоимитатора и върви да те бомбят руснаците на източният фронт!
00:09 12.08.2026
17 Сатана Z
01:50 12.08.2026