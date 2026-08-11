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Ексминистър: Не е трябвало да се чака 24 часа след взривовете в Белица

Ексминистър: Не е трябвало да се чака 24 часа след взривовете в Белица

11 Август, 2026 22:55 1 159 17

  • валентин радев-
  • белица-
  • взривове

Бившият министър на вътрешните работи предупреди да не се изключват предварително различни версии за причината за експлозиите

Ексминистър: Не е трябвало да се чака 24 часа след взривовете в Белица - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не е имало причина да се изчакват 24 часа, преди разследващите да влязат в завода за боеприпаси в село Белица след експлозиите. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев в студиото на "Денят ON AIR".

"Не са необходими. Никъде няма такова правило", каза той.

По думите му след спирането на основните взривове трябва да се влезе при първа възможност, за да се обезопасят остатъците и да се предотвратят нови инциденти.

Според него при съмнение за пострадали хора спасителните екипи не биха могли да чакат едно денонощие.

Той коментира и информацията за възможни невзривени боеприпаси в района.

"Трябва да се каже какви боеприпаси има, имали ли са взриватели? Но обикновено в такива производствени помещения боеприпасите са без взривател", каза Радев.

Бившият министър призова намерени части или боеприпаси да не бъдат докосвани от граждани, а да бъдат обезопасявани от сапьори.

По думите му е рано да се изключват конкретни версии за причината за взрива. Той посочи като възможни причини удар, искра или електричество, включително статично електричество, и подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени от вещите лица.

Радев определи като грешка предварителното изключване на външна намеса от страна на властта.

"Не бързайте с изводите", призова той в ефира на Bulgaria ON AIR, като подчерта, че при подобен инцидент с последвали пожар и взривове често е трудно да се установи със сигурност откъде е започнало всичко.

Експертът разкритикува и начина, по който институциите комуникират подобни случаи. Според него прибързаните заключения могат да доведат до объркване и да подкопаят доверието в институциите.

"Това е най-опасното: доверието в институциите", заключи Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма влез бе отворко

    17 5 Отговор
    днес май се е разгоряло на ново

    Коментиран от #16

    22:57 11.08.2026

  • 2 Овчарник

    10 7 Отговор
    Брат, гръмна заводът, а те се чешат по главите – все едно питат съседа "ти ли бе, бе?"
    Продажници на власт, дето не могат да охранят стратегически обект, ама вдигат пенсии на чужди генерали.
    "Дали е саботаж?" – бе, ти ако не знаеш, кой да знае? Ти си държавата, бе, не съседският комитет!
    Простаци, които търсят виновни в огледалото, ама не виждат, че сами палят фитила с некадърността си.

    Накрая – гръмна, изгоря, а те мълчат. Това не е управление, брат – това е пожарище от безобразие. 🔥🇧🇬

    Коментиран от #14

    23:00 11.08.2026

  • 3 Взревовете бяха на широк фронт!

    10 18 Отговор
    12 -ти пореден атентат на руското ГРУ, веднага след дрона! Това не е случайност!

    23:01 11.08.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    12 16 Отговор
    Търсете някой руски еничарин! Той е гръмнал завода по заръка на руските агенти!

    23:02 11.08.2026

  • 5 Перо

    18 7 Отговор
    Крайно време е да му се отнеме лиценза на собственика, случайник и неграмотник. Колко пъти допуска инциденти, явно не разбира от правилата за сигурност и съхранение на такива материали! Добре че има изисквания за разположението на опасни стоки на склад и в случая няма пострадали, освен природни щети! Пак ли ГРУ на Путин е виновно? Къде са дежурните мисирки по руска линия?

    23:09 11.08.2026

  • 6 Айде бе

    19 4 Отговор
    Ами да беше влязъл преди това да гасиш бе, дебил!!!
    Вътре е било пълно с артилерийски снаряди и мини от всякакъв калибър, колко му е да се пробваш и да станеш герой!?

    23:11 11.08.2026

  • 7 Алекс

    15 5 Отговор
    Оръжията и боеприпасите от склада са продадени нелегално на Украйна, а парите директно по чекмеджетата на богопомазаните. Така в хазната няма не влезе и цент. В празния склад сложиха малко тротил и 1-2 кашона с фойерверки, които да имитират некви детонации. Този вид кражба на десетки, дори стотици милиони не е от вчера, това се е случвало много пъти назад в годините, особено при Баце.

    23:11 11.08.2026

  • 8 Мхм

    10 2 Отговор
    Абе дедо, защо не четеш законите? 24 часа е законово правило в такива случаи. Аман от грант плямпаджии на ангро...

    23:18 11.08.2026

  • 9 Лама Кифла

    8 3 Отговор
    няма лошо...колкото повече взривове тук, толкова по малко загинали на фронта

    23:25 11.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    6 5 Отговор
    АБЕ ТИКВЕНИК, ТОВА Е ПРОЦЕДУРАТА ОТ ТЕБ..ОТ ИНСТИТУТА!ПЛАЗМОДИИИИИИ

    23:26 11.08.2026

  • 11 Верно ли бе

    10 2 Отговор
    Ми ти що не влезе , бе експерт диванен ?

    23:36 11.08.2026

  • 12 Така ли?

    9 2 Отговор
    По нареждане на Тиквата и тоя нещастник се появи

    23:37 11.08.2026

  • 13 В очакване

    4 6 Отговор
    Чакат се указания от бункерното джудже. Трябва да има синхронизация.

    23:38 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Помощ от публиката

    1 5 Отговор
    Чакат се указания от бункерното джудже. Трябва да има синхронизация. Като бай тошо на времето.

    23:54 11.08.2026

  • 16 Да бе!

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ма влез бе отворко":

    Другарят Радев щеше влезе още по време на взривовете!😂😂😂😂😂 Абе тъпак, седни си върху фалоимитатора и върви да те бомбят руснаците на източният фронт!

    00:09 12.08.2026

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Като го гледам тоя милиционер с вид на казанджия на казан за ракия и се чудя защо Господ е наказал така българите ?

    01:50 12.08.2026

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