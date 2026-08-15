Празникът Успение Богородично днес беше отбелязан в храмове в цялата страна

С литургии в храмовете в цялата страна беше отбелязан празникът Успение на Пресвета Богородица, известен и като Голяма Богородица.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниилвъзглави света литургия в храма „Успение Богородично" в Кюстендил. Църквата отбеляза днес храмовия си празник, а градът своя своя духовен празник. В личността на Света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род, с каква велика благодат е дарил Света Богородица, като я е избрал да стане майка Божия и да роди Божия Син, каза българският патриарх. По думите му в нейно лице човешката природа е въздигната и изпълнена с Божията благодат. След това патриарх Даниил

Троянският манастир „Успение Богородично“ отбелязва днес храмовия си празник. Богомолци от цялата страна се събраха пред чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица“, покровителка на манастира, за да се поклонят и да измолят благословение за себе си и близките си. На архиерейската света литургия, отслужена от игумена на обителта Драговитийския епископ Василий, присъстваха президентът на Република България Илияна Йотова, кметът на Троян Донка Михайлова и ръководството на общината, областният управител на Ловеч Пламен Христов, народни представители и представители на различни институции. „Днес празнуваме Успението на Света Богородица – празнуваме деня, в който Света Богородица вкуси смъртта, заспа и след това бе възнесена от ангели на Небесата", каза епископ Василий.

Земният живот и светостта на Пресветата Небесна Царица трябва да бъдат усилие и крайна цел на всеки от нас, каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан на тържеството по случай Деня на Варна – Успение Богородично. Той изтъкна, че образецът, оставен ни от Божията майка, не е нещо непостижимо за нас, а призвание на всеки, който изповядва Христовото име.

Празникът Успение на Пресвета Богородица е най-големият и най-почитаният от всички Богородични празници, каза пред БТА Врачанският митрополит Григорий в Черепишкия манастир „Успение Богородично“. Неслучайно сред народа празникът е известен като Голяма Богородица, което показва значимостта му в съзнанието на народа от векове назад, допълни владиката.

Сливенският митрополит Арсений отслужи празничното богослужение в храма „Успение Богородично“ в Несебър. Морският град отбелязва своя празник на Голяма Богородица.

Почитайки Божията майка, ние свидетелстваме за любовта към нашия Господ Иисус Христос, каза Старозагорският митрополит Киприан, който възглави днешното празнично богослужение в храм „Св. Успение Богородично“ в Казанлък.

Поклонът пред Божията майка трябва да стане уважение към всяка майка и към всяко човешко достойнство, отбеляза Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на Пловдивския митрополит, пред вярващите, дошли на храмовия празник на катедралната църква „Успение Богородично" в Пазарджик.

Днешният празник всички православни християни свързваме с молитвената закрила, която имаме от пречистата Богородица, каза игуменът на Бачковския манастир „Успение Богородично“ Величкият епископ Сионий.

В църквата „Св. Успение Богородично“ в РусеТивериополският епископ Тихонотбеляза, че днешният празник е ден за благодарност към закрилата, която Света Богородица ни дава. Но дойдоха времена, в които за нас благодарността е нещо почти забравено. Ние, българите, забравихме да благодарим, каза епископът.

С литийно шествие с икона на Света Богородица и водосвет днес в петричкото село Рупите бе отбелязан храмовият празник на църквата „Успение Богородично“. „Тази традиция възниква, след като Света Богородица сама се изобрази на гърба на нейната икона. Оттогава, с решение на църковното настоятелство и с благословението на председателя на храма, се прави литийно шествие с иконата на Света Богородица около храма", разказа богословът Иван Тупаров.

Нека милостта Божия и небесната радост изпълват сърцата ви винаги с неземна радост, щастие, благополучие, заяви архиерейският наместник на Самоковската духовна околия ставрофорен иконом Михаил Колев в митрополитския храм „Успение Богородично“ в Самоков.

Имаме нужда от Света Богородица всякога, а най-вече днес, каза отец Владимир, председател на настоятелството на храма „Света Богородица“ в Сливен. Той отправи тези думи в проповедта си по време на тържествената света литургия за празника Успение на Пресвета Богородица.

В проповедта си в църквата „Успение Богородично“ в Търговище отец Бисер Христов изрази радост от многото богомолци, дошли в храма в знак на почит към Божията майка.

Миряни изпълниха църквата „Успение на Пресвета Богородица“ в Ямбол на днешния голям християнски празник, за да се поклонят на Божията майка и да се помолят за здраве и благоденствие на семействата си. Богослужението водиха четирима свещеници – предстоятелят на храма отец Янко заедно с отец Стоян, отец Жельо и отец Иван от останалите три православни църкви в Ямбол.

/МЧ

/ТС/

Източник: www.bta.bg