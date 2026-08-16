Тежка катастрофа на софийския Околовръстен път в района на разклона за квартал Бистрица предизвика сериозни затруднения в автомобилния трафик този следобед.

Според информация от очевидци, преминаването през участъка не е напълно спряно, но се осъществява изключително бавно. Водачите, пътуващи в тази посока, се сблъскват със сериозни забавяния, като сигналите за произшествието бяха разпространени първоначално от потребители в специализираната група „Катастрофи в София“ във Фейсбук.

До момента компетентните институции не са предоставили официални данни за причините, довели до възникването на инцидента. Липсва и потвърдена информация за евентуално пострадали хора при сблъсъка. Очаква се екипи на полицията в София да изяснят обстоятелствата около произшествието.