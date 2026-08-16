Тежка катастрофа на софийския Околовръстен път в района на разклона за квартал Бистрица предизвика сериозни затруднения в автомобилния трафик този следобед.
Според информация от очевидци, преминаването през участъка не е напълно спряно, но се осъществява изключително бавно. Водачите, пътуващи в тази посока, се сблъскват със сериозни забавяния, като сигналите за произшествието бяха разпространени първоначално от потребители в специализираната група „Катастрофи в София“ във Фейсбук.
До момента компетентните институции не са предоставили официални данни за причините, довели до възникването на инцидента. Липсва и потвърдена информация за евентуално пострадали хора при сблъсъка. Очаква се екипи на полицията в София да изяснят обстоятелствата около произшествието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя Път !
Не Са Се !
Разкифлили !
Както !
Трябва !
Коментиран от #3
16:55 16.08.2026
2 Иван
Коментиран от #7
17:02 16.08.2026
3 Брачед ,
До коментар #1 от "Тоя Път !":Що не спреш да @к@ш ?
17:03 16.08.2026
4 Ачо бачо
17:06 16.08.2026
5 Град Козлодуй
17:07 16.08.2026
6 Стига , бе
17:08 16.08.2026
7 Фитипалди
До коментар #2 от "Иван":Дълбочина на грайфера.
Коментиран от #11
17:08 16.08.2026
8 Шорт
17:16 16.08.2026
9 Знае
17:28 16.08.2026
10 Пампаец
17:34 16.08.2026
11 Знаещ
До коментар #7 от "Фитипалди":Вакуум в междуушното пространство на водачът на белия автомобил . Пострадалият водач на сивия автомобил трябва да го съди за опит за умишлено убийство .
17:37 16.08.2026
12 В какъв режим работиш?
17:39 16.08.2026