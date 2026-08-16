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Тежка катастрофа на Софийския околовръстен път
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа на Софийския околовръстен път

16 Август, 2026 16:52 1 530 12

  • бистрица-
  • катастрофа-
  • полиция

Очаква се екипи на полицията в София да изяснят обстоятелствата около произшествието

Тежка катастрофа на Софийския околовръстен път - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа на софийския Околовръстен път в района на разклона за квартал Бистрица предизвика сериозни затруднения в автомобилния трафик този следобед.

Според информация от очевидци, преминаването през участъка не е напълно спряно, но се осъществява изключително бавно. Водачите, пътуващи в тази посока, се сблъскват със сериозни забавяния, като сигналите за произшествието бяха разпространени първоначално от потребители в специализираната група „Катастрофи в София“ във Фейсбук.

До момента компетентните институции не са предоставили официални данни за причините, довели до възникването на инцидента. Липсва и потвърдена информация за евентуално пострадали хора при сблъсъка. Очаква се екипи на полицията в София да изяснят обстоятелствата около произшествието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя Път !

    6 2 Отговор
    Съм Разочарован !

    Не Са Се !

    Разкифлили !

    Както !

    Трябва !

    Коментиран от #3

    16:55 16.08.2026

  • 2 Иван

    16 1 Отговор
    Светлините включени ли бяха ,аптечка , пожарогасител има ли

    Коментиран от #7

    17:02 16.08.2026

  • 3 Брачед ,

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя Път !":

    Що не спреш да @к@ш ?

    17:03 16.08.2026

  • 4 Ачо бачо

    10 0 Отговор
    Обичайните неща нищо ново..

    17:06 16.08.2026

  • 5 Град Козлодуй

    7 2 Отговор
    Пием.Пеем.Пушим и Ковчези гушим!

    17:07 16.08.2026

  • 6 Стига , бе

    8 0 Отговор
    " ФАКТИ . БГ не толерира обидни коментари и спам " ... Да бе , да ..

    17:08 16.08.2026

  • 7 Фитипалди

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Дълбочина на грайфера.

    Коментиран от #11

    17:08 16.08.2026

  • 8 Шорт

    7 1 Отговор
    Изглежда челен удар! Не са могли да се разминат или някой е летял ниско!

    17:16 16.08.2026

  • 9 Знае

    5 2 Отговор
    Очеизваждащо е , че става въпрос за любов от пръв поглед . Целунали са се горещо и страстно .

    17:28 16.08.2026

  • 10 Пампаец

    2 0 Отговор
    Ако снимката не е илюстративна виновен е водачът на белият автомобил . Изпреварвал е на завой без видимост при непрекъсната линия забраняваща изпреварването и се е натрясъл челно в сивия . За да направи тази глупост , или е без ум но смел , или е гледал нещо в телефонът си , или се е навел да си вземе изруснатата цигара... Дано еърбеците са помогнали да няма тежко пострадали !

    17:34 16.08.2026

  • 11 Знаещ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фитипалди":

    Вакуум в междуушното пространство на водачът на белия автомобил . Пострадалият водач на сивия автомобил трябва да го съди за опит за умишлено убийство .

    17:37 16.08.2026

  • 12 В какъв режим работиш?

    1 0 Отговор
    Изяснителен.

    17:39 16.08.2026

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