Тригодишно момиче е спасено 100 часа след земетресението в Колумбия

Тригодишно момиченце беше извадено живо от развалините около 100 часа след мощното земетресение в Колумбия, съобщи Al Jazeera. При отделна спасителна операция е открит жив и 75-годишен мъж – повече от четири дни след бедствието.

Двете спасителни операции дават нова надежда на близките на изчезналите, въпреки че спасителните екипи предупреждават, че с всеки изминал час вероятността да бъдат намерени още оцелели намалява.

Земетресението с магнитуд 7,4 удари Западна Колумбия на 10 август, като причини сериозни разрушения в Кали, Перейра и редица населени места в департамента Чоко. Епицентърът беше в района на Сан Хосе дел Палмар.

Момичето е останало затиснато под разрушена сграда повече от четири денонощия. Кадри от спасителната операция показват момента, в който детето е изведено от развалините и предадено на медицински екипи.

Фактът, че е намерено живо след около 100 часа, е особено значим, тъй като спасителните операции вече навлизат във фаза, при която шансовете за откриване на оцелели обикновено рязко намаляват.

По същото време спасители са успели да извадят жив и 75-годишен мъж, също прекарал няколко дни под отломките.

Към 15 август броят на потвърдените жертви от земетресението беше достигнал около 290 души, а приблизително 140 все още се водеха изчезнали. Близо 4000 души са ранени.

Най-тежко засегнати са Кали и Перейра, където са регистрирани значителна част от смъртните случаи. Хиляди хора са останали без дом и са настанени във временни убежища или спят на открито.

Над 10 000 жилища са разрушени или сериозно повредени, а последствията засягат десетки хиляди семейства.

Екипите използват кучета, специализирана техника и датчици за вибрации и звук, за да откриват хора под бетонните отломки. На някои места спасителите периодично изискват пълна тишина, за да могат да чуят гласове или почукване от затрупани хора.

Работата е затруднена от нестабилните разрушени конструкции и стотиците вторични трусове. Reuters съобщава за над 269 вторични земетресения, които създават допълнителен риск както за оцелелите, така и за спасителните екипи.

Само дни по-рано 32-годишна жена също беше спасена, след като прекара около 36 часа под развалините в Перейра.