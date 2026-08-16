Салах дебютира за Трабзонспор при равенство с Касъмпаша

Мохамед Салах направи първата си поява с екипа на Трабзонспор при равенството 1:1 срещу Касъмпаша в мач от първия кръг на турската Суперлига. 34-годишният египетски нападател започна срещата от резервната скамейка и се появи на терена в 58-ата минута. В оставащото време Салах отправи два неточни удара, пропусна една добра възможност за гол и успя да докосне топката три пъти в наказателното поле на съперника, предава БТА.

Дебютът му е част от новия етап в кариерата на нападателя след осем години, прекарани в Ливърпул. Салах се превърна в един от най-резултатните футболисти в историята на английския клуб, като записа 257 гола в 442 мача.

С екипа на Ливърпул египтянинът спечели две титли във Висшата лига и триумфира веднъж в Шампионската лига, преди да продължи кариерата си в Турция.

Салах е обвързан с Трабзонспор до 30 юни 2028 година, а от клуба очакват той да бъде една от основните фигури в атаката през новия сезон.