Евгений Кънев: Румен Радев води борба за запазване и овладяване на модела Борисов-Пеевски

“Борбата” срещу олигархичния модел се оказа - както всичко друго - точно обратното на заявката на Радев. А именно - борба за неговото съхранение.
Прехвърлянето на неговото политическо представителство се извършва гладко, по план. Неговите бивши лица се потопиха - предоставяйки изцяло ресурсите на репресивната машина на Радев. Няма ги вече наглите, ехидни гласове на дуета “Магнитски”, които денонощно огласяха ефира със своите проникновения за “корумпираните неможачи” от ПП-ДБ. С тях започваха и свършваха всички новини - които като “евроатлантици” громяха единствения си враг - пак евроатлантици.
Тяхното пълно отсъствие като реална опозиция показва само едно - че това никога не са били нормални партии, а ОПГ за ограбване на България. Които сега - за да запазят позиции - са готови да делят с нова групировка. Чийто враг пак са … ПП и ДБ.
Ето ви поне седем сфери на сътрудничество.
(1) Парламент
Почти всяко гласуване на ПБ е подкрепено или от ГЕРБ, или от ДПС - а понякога и двете. Независимо какво се предлага и как пасва на официално заявените идеологически профили на двете “партии”.
(2) Бюджет
Радев приложи абсолютно същата игра с бюджета, както дуетът Магнитски. Орязване на социални помощи, замразяване на доходи - с изключение на силовиките - и огромна капиталова програма с напълно неясни разходи в нея за милиарди. А олигархията живее и се възпроизвежда именно през тези около 5 млрд. евро неясни разходи всяка година. Към едни и същи фирми - дори заловените с магистралните чували!
(3) Кадри
Тихо и полека всички професионални кадри, назначени през последните години се освобождават и на тяхно място идват обиграните в корупционни сделки кадри на ГЕРБ, ДПС и ИТН - или направо откровени ченгета. Потресаващ е случаят с АЕЦ Козлодуй, откъдето е освободен нашият най-добър ядрен експерт, защото е разкрил корупция, заради … корупция.
(4) Електронно правителство
Няма по-голяма мярка срещу корупцията от дигитализацията и прозрачността на всички бюджетни трансфери. Реално това би било и първата стъпка срещу олигархичния модел, който живее чрез изсмукване на нашите данъци и осигуровки.
Не, всички предложения на ДБ и ПП се отхвърлят категорично - в транспорта, тол системите, здравеопазването и т.н.
(5) Медии
Още преди изборите Радев овладя БНТ, като изведнъж “железният Кошлук”, оцелял два незаконни мандата бе сменен. А съпругата на любимия му приятел и шеф на ВВС стана шеф на СЕМ.
Пеевски любезно предостави своя кебапчия в нациоална телевизия за ползване от Радев. А другата частна телевизия отдавна си търси нов собственик и май ще бъде закупена от Тръмпистка ТВ, с централа за Балканите в Белград. А Радев любезно покани и срещна нейния собственик.
Мрачни времена предстоят за медиите на уж европейска България.
БНТ е станала радиоточка на правителството - безкритично отразяване на всяка глупост. Другите две телевизии “балансират” - “герберски калинки срещу прогресивни копринки” с някой свестен човек за осигуряване на някаква гледаемост.
(6) Служби
Радев потвърди сегашните и върна освободените шефове на служби, които назначи през 2021 г. При които Борисов и Пеевски процъфтяха.
Представете си каква борба с модела ще пада.
(7) Публични наративи
Победата на Радев стана възможна в такъв мащаб, заради необезпокояваната руска пропаганда, която наложи тотални измислици като версия на истината.
Медиите на ББ и ДП също имаха голяма полза от тази пропаганда, защото тя не атакуваше въобще Европа, а европейската демокрация, като я представяше за “ляв либерализъм”.
Сега продължава същото. А консерваторите - тръмписти се изпокриха - Кремъл вече не е толкова проблем. Или тук-там пускат Георг на амбразурата от кумова срама.
И още доста знаци има.
Но за слепите и те няма да стигнат
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иконо
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутат
Коментиран от #45
13:06 17.07.2026
2 Анонимен
Коментиран от #12
13:06 17.07.2026
3 Окооо
13:07 17.07.2026
4 Мхм
Коментиран от #30
13:07 17.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14, #27
13:07 17.07.2026
6 1940
6. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът сУкрайна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
7. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София до 31 юли 2026 и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Сега говори за оставане на цитерните до края на юли. Сега вече летише Враждебна — столично летище «Васил Левски» София (единствено столично гражданско летище в Европа) става Натововско
8. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.
9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
18. Гласува в ЕС за срока за подновяване за санкциите срещу Русия от 6 месеца на една година.
19. Не реагира за построяване на фотоволтаици и ветрогенератори без допитване на местните жители, при това повечето върху земеденлска земя
Коментиран от #10
13:07 17.07.2026
7 А бе тоя Кънев какво е учил че
Голям анализ
Няма нищо
Кой го храни
Кой му ръга да се излага толкова ?
13:08 17.07.2026
8 Янина
13:08 17.07.2026
9 авантгард33353
Айдеееее пътеките!
13:09 17.07.2026
10 Ми то 40 набор не са ли
До коментар #6 от "1940":Вече изкуфели да занимават хората с брътвежи?
13:10 17.07.2026
11 Еволюция
13:10 17.07.2026
12 Даа
До коментар #2 от "Анонимен":Започна тотална промяна и чистка в омърсената съдебна система! Като стане Иван Демерджиев главен прокурор- спасение няма за Пеевски- Борисов и надолу по цялата верига! Еее, няма да са хората на Евгени Кънев и Сорос, но ще има нови свестни и честни прокурори и съдии! Само протести срещу Радев, могат да спасят кожата на Шиши и Боко!
13:10 17.07.2026
13 обективен
Коментиран от #21
13:13 17.07.2026
14 като питаш, да ти кажа!
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ние и в договора с Боташ не видяхме подписа, но съществува. Няма как да видим чак в Киев ако няма изтичане на информация, а такава има в достатъчно количество и се твърди, че подпис има.
Коментиран от #24
13:15 17.07.2026
15 Тити на Кака
Абсолютно същото беше, политика от типа "станете вие, да седнем ние".
Да седнат в добре смазаната система на корупция и кражби.
13:15 17.07.2026
16 Все
13:17 17.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Много моделни сме
13:17 17.07.2026
19 Цвете
13:17 17.07.2026
20 Марджи
многото хрантутници на държавната софра!
Този щял да подреди България!?
Пълна илюзия!
13:17 17.07.2026
21 Ха сега де...
До коментар #13 от "обективен":За да ти повятва поне някой не е достатъчно само да твъдиш нещо без да представиш читави аргументи. Ти да не си спал с Радев, че знаеш какво иска? Дори и да си спал пак трябва да го докажеш.
13:19 17.07.2026
22 Тежки боеве
В Бахмут Тагарев е водач на бронетранспортьор Страйкър и напада по фланга руснаците.
Нейнски помага като медицинска сестра в Угледар, а Елена Поптодорова и Моньо Паси пращат шифрограми от Покровск.
Георг Георгиев предава всеки ден съобщение, чрез Старлинк от тунелите на завода Азовстал в Мариупул, където смелите защитници не дават на врага да окупира напълно града.
13:19 17.07.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ЧАСТ ОТ МОДЕЛА БОРИСОВ - ПЕЕВСКИ :)
КАК ВЕДНЪЖ НЕ ЧУХМЕ (35 ГОДИНИ) ДБ ОТ ВРЕМЕТО НА ЦИГАНИНА ИВАН ТА ДО ДНЕС ДА СПОМЕНАТ НА ГЛАС ИМЕНАТА НА МАДЖО , ПАШАТА ИЛИ ЖОРО ИНСА ?
13:20 17.07.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "като питаш, да ти кажа!":е ся и русофила отсреща май..нещо с пушката..///не се говори така прямо , бе човек! по-тактично трябваше
13:21 17.07.2026
25 Госあ
Коментиран от #41
13:23 17.07.2026
26 Доказано!
13:25 17.07.2026
27 начална учителка до котарака
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Хайде прочети внимателно нещичкото, което си написал, потърси логика и правопис и си дай отговор, че трябва мнаго да учиш, за да се месиш в такива разговори.КАКТО ЗНАЕМ, медиите са овладени от години от пишман (н)евроатлантици, иначе наследници на номеклатурчици, които сега НЕ МОГАТ да се примирят, че Радев ги ОТВЯ и се чудят какви простоии срещу него да измислят. Само че не си дават сметка, че така само работят за Радев при следващи избори.
Коментиран от #40
13:25 17.07.2026
28 За пръв път да се съглася
Коментиран от #39
13:26 17.07.2026
29 Друг случай
13:28 17.07.2026
30 Някой
До коментар #4 от "Мхм":Защото иначе няма грантове.
Коментиран от #48
13:30 17.07.2026
31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
13:32 17.07.2026
32 !!!?
Коментиран от #54
13:32 17.07.2026
33 Отстрани
Както са излишни и всички от Герб, ДПС, ПП, ДБ, ИТН, БСП без изключения.
Коментиран от #35
13:33 17.07.2026
34 Никой
Коментиран от #37, #38
13:36 17.07.2026
35 Лост
До коментар #33 от "Отстрани":Ама този е геният Евгений, съотборник на Дайнов.
13:38 17.07.2026
36 Наблюдател
13:39 17.07.2026
37 Лост
До коментар #34 от "Никой":Сигурно някой е фен на"Баща ми бояджията" и добре действа с баданарката.
Коментиран от #43
13:39 17.07.2026
38 Никой
До коментар #34 от "Никой":Явно за да се вдига в гугъл сайта има нужда от насърчаване на крайни коментари псувни и реч на омразата! Да ви имам медията!
13:40 17.07.2026
39 Всезнайко
До коментар #28 от "За пръв път да се съглася":И как така Радев стана мошеник за два месеца?А Бойко и Пеевски управляваха години наред.И всичко е било мед и масло.Нека ви боли!
13:41 17.07.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "начална учителка до котарака":другарко Панчева???!! ти ли си? не ме научи на правопис навремето , учителко любима!! поне консервите(дет събирахме) стигнаха ли до Виетнам?
13:41 17.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 шИфьорче на фърчолет
13:43 17.07.2026
43 Никой
До коментар #37 от "Лост":Явно е така. Тъжно! Но иначе хвърлят плочки, някой се пени като епилептик, но това не е от значение, но е много важно медията да е сред водещите когато напишеш новини. То пък едни новини! Преписани копи-пейс от някого, ако това е журналистика, аз се заклевам, че съм китаец!
Коментиран от #46
13:44 17.07.2026
44 защо
13:44 17.07.2026
45 Ти на
До коментар #1 от "Иконо":какви хапчета си? Някаква друга реалност ти витае в главата. Я излез се поразходи.
13:45 17.07.2026
46 Никой
До коментар #43 от "Никой":Имах предвид плюнки, не плочки
13:46 17.07.2026
47 ЕДГАР КЕЙСИ
13:47 17.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тъпо соросоидче
13:56 17.07.2026
50 1 450 000 полезни идиота
14:00 17.07.2026
51 Никой
14:02 17.07.2026
52 Никой
14:10 17.07.2026
53 Анонимен
14:12 17.07.2026
54 Никой
До коментар #32 от "!!!?":На тази снимка ми прилича на императора от междузвездни войни, но за разлика от него хвърля не светкавици, а противоречиви твърдения. Много тъжно за ас на авиацията! Имаше такава реклама: бъди мъж, запиши се!
Отписах се преди 20 години! Добре съм, без да вземам по-голяма заплата от тези, които ме издържат!
14:16 17.07.2026
55 Съгласен съм
14:19 17.07.2026
56 идиоти вън
14:20 17.07.2026