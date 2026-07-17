Евгений Кънев: Румен Радев води борба за запазване и овладяване на модела Борисов-Пеевски

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“Борбата” срещу олигархичния модел се оказа - както всичко друго - точно обратното на заявката на Радев. А именно - борба за неговото съхранение.

Прехвърлянето на неговото политическо представителство се извършва гладко, по план. Неговите бивши лица се потопиха - предоставяйки изцяло ресурсите на репресивната машина на Радев. Няма ги вече наглите, ехидни гласове на дуета “Магнитски”, които денонощно огласяха ефира със своите проникновения за “корумпираните неможачи” от ПП-ДБ. С тях започваха и свършваха всички новини - които като “евроатлантици” громяха единствения си враг - пак евроатлантици.

Тяхното пълно отсъствие като реална опозиция показва само едно - че това никога не са били нормални партии, а ОПГ за ограбване на България. Които сега - за да запазят позиции - са готови да делят с нова групировка. Чийто враг пак са … ПП и ДБ.

Ето ви поне седем сфери на сътрудничество.

(1) Парламент

Почти всяко гласуване на ПБ е подкрепено или от ГЕРБ, или от ДПС - а понякога и двете. Независимо какво се предлага и как пасва на официално заявените идеологически профили на двете “партии”.

(2) Бюджет

Радев приложи абсолютно същата игра с бюджета, както дуетът Магнитски. Орязване на социални помощи, замразяване на доходи - с изключение на силовиките - и огромна капиталова програма с напълно неясни разходи в нея за милиарди. А олигархията живее и се възпроизвежда именно през тези около 5 млрд. евро неясни разходи всяка година. Към едни и същи фирми - дори заловените с магистралните чували!

(3) Кадри

Тихо и полека всички професионални кадри, назначени през последните години се освобождават и на тяхно място идват обиграните в корупционни сделки кадри на ГЕРБ, ДПС и ИТН - или направо откровени ченгета. Потресаващ е случаят с АЕЦ Козлодуй, откъдето е освободен нашият най-добър ядрен експерт, защото е разкрил корупция, заради … корупция.

(4) Електронно правителство

Няма по-голяма мярка срещу корупцията от дигитализацията и прозрачността на всички бюджетни трансфери. Реално това би било и първата стъпка срещу олигархичния модел, който живее чрез изсмукване на нашите данъци и осигуровки.

Не, всички предложения на ДБ и ПП се отхвърлят категорично - в транспорта, тол системите, здравеопазването и т.н.

(5) Медии

Още преди изборите Радев овладя БНТ, като изведнъж “железният Кошлук”, оцелял два незаконни мандата бе сменен. А съпругата на любимия му приятел и шеф на ВВС стана шеф на СЕМ.

Пеевски любезно предостави своя кебапчия в нациоална телевизия за ползване от Радев. А другата частна телевизия отдавна си търси нов собственик и май ще бъде закупена от Тръмпистка ТВ, с централа за Балканите в Белград. А Радев любезно покани и срещна нейния собственик.

Мрачни времена предстоят за медиите на уж европейска България.

БНТ е станала радиоточка на правителството - безкритично отразяване на всяка глупост. Другите две телевизии “балансират” - “герберски калинки срещу прогресивни копринки” с някой свестен човек за осигуряване на някаква гледаемост.

(6) Служби

Радев потвърди сегашните и върна освободените шефове на служби, които назначи през 2021 г. При които Борисов и Пеевски процъфтяха.

Представете си каква борба с модела ще пада.

(7) Публични наративи

Победата на Радев стана възможна в такъв мащаб, заради необезпокояваната руска пропаганда, която наложи тотални измислици като версия на истината.

Медиите на ББ и ДП също имаха голяма полза от тази пропаганда, защото тя не атакуваше въобще Европа, а европейската демокрация, като я представяше за “ляв либерализъм”.

Сега продължава същото. А консерваторите - тръмписти се изпокриха - Кремъл вече не е толкова проблем. Или тук-там пускат Георг на амбразурата от кумова срама.

И още доста знаци има.

Но за слепите и те няма да стигнат