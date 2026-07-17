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Евгений Кънев: Румен Радев води борба за запазване и овладяване на модела Борисов-Пеевски

Евгений Кънев: Румен Радев води борба за запазване и овладяване на модела Борисов-Пеевски

17 Юли, 2026 13:00 1 203 56

  • румен радев-
  • корупция-
  • мафия-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • българия-
  • мнения

Тяхното пълно отсъствие като реална опозиция показва само едно - че това никога не са били нормални партии, а ОПГ за ограбване на България

Евгений Кънев: Румен Радев води борба за запазване и овладяване на модела Борисов-Пеевски - 1
Снимка: Shutterstock
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

“Борбата” срещу олигархичния модел се оказа - както всичко друго - точно обратното на заявката на Радев. А именно - борба за неговото съхранение.

Прехвърлянето на неговото политическо представителство се извършва гладко, по план. Неговите бивши лица се потопиха - предоставяйки изцяло ресурсите на репресивната машина на Радев. Няма ги вече наглите, ехидни гласове на дуета “Магнитски”, които денонощно огласяха ефира със своите проникновения за “корумпираните неможачи” от ПП-ДБ. С тях започваха и свършваха всички новини - които като “евроатлантици” громяха единствения си враг - пак евроатлантици.

Тяхното пълно отсъствие като реална опозиция показва само едно - че това никога не са били нормални партии, а ОПГ за ограбване на България. Които сега - за да запазят позиции - са готови да делят с нова групировка. Чийто враг пак са … ПП и ДБ.

Ето ви поне седем сфери на сътрудничество.

(1) Парламент

Почти всяко гласуване на ПБ е подкрепено или от ГЕРБ, или от ДПС - а понякога и двете. Независимо какво се предлага и как пасва на официално заявените идеологически профили на двете “партии”.

(2) Бюджет

Радев приложи абсолютно същата игра с бюджета, както дуетът Магнитски. Орязване на социални помощи, замразяване на доходи - с изключение на силовиките - и огромна капиталова програма с напълно неясни разходи в нея за милиарди. А олигархията живее и се възпроизвежда именно през тези около 5 млрд. евро неясни разходи всяка година. Към едни и същи фирми - дори заловените с магистралните чували!

(3) Кадри

Тихо и полека всички професионални кадри, назначени през последните години се освобождават и на тяхно място идват обиграните в корупционни сделки кадри на ГЕРБ, ДПС и ИТН - или направо откровени ченгета. Потресаващ е случаят с АЕЦ Козлодуй, откъдето е освободен нашият най-добър ядрен експерт, защото е разкрил корупция, заради … корупция.

(4) Електронно правителство

Няма по-голяма мярка срещу корупцията от дигитализацията и прозрачността на всички бюджетни трансфери. Реално това би било и първата стъпка срещу олигархичния модел, който живее чрез изсмукване на нашите данъци и осигуровки.

Не, всички предложения на ДБ и ПП се отхвърлят категорично - в транспорта, тол системите, здравеопазването и т.н.

(5) Медии

Още преди изборите Радев овладя БНТ, като изведнъж “железният Кошлук”, оцелял два незаконни мандата бе сменен. А съпругата на любимия му приятел и шеф на ВВС стана шеф на СЕМ.

Пеевски любезно предостави своя кебапчия в нациоална телевизия за ползване от Радев. А другата частна телевизия отдавна си търси нов собственик и май ще бъде закупена от Тръмпистка ТВ, с централа за Балканите в Белград. А Радев любезно покани и срещна нейния собственик.

Мрачни времена предстоят за медиите на уж европейска България.

БНТ е станала радиоточка на правителството - безкритично отразяване на всяка глупост. Другите две телевизии “балансират” - “герберски калинки срещу прогресивни копринки” с някой свестен човек за осигуряване на някаква гледаемост.

(6) Служби

Радев потвърди сегашните и върна освободените шефове на служби, които назначи през 2021 г. При които Борисов и Пеевски процъфтяха.

Представете си каква борба с модела ще пада.

(7) Публични наративи

Победата на Радев стана възможна в такъв мащаб, заради необезпокояваната руска пропаганда, която наложи тотални измислици като версия на истината.

Медиите на ББ и ДП също имаха голяма полза от тази пропаганда, защото тя не атакуваше въобще Европа, а европейската демокрация, като я представяше за “ляв либерализъм”.

Сега продължава същото. А консерваторите - тръмписти се изпокриха - Кремъл вече не е толкова проблем. Или тук-там пускат Георг на амбразурата от кумова срама.

И още доста знаци има.

Но за слепите и те няма да стигнат


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иконо

    7 18 Отговор
    Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутат

    Коментиран от #45

    13:06 17.07.2026

  • 2 Анонимен

    26 19 Отговор
    Браво на Радев че разлая всички мръсни и миризливи кучета, това е сигурен знак че добре и правилно си върши работата!

    Коментиран от #12

    13:06 17.07.2026

  • 3 Окооо

    20 8 Отговор
    Трай бабо за хубост! Трябва да се стъпва на здрава основа! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Има си процедури, трябва си време! Примката около Пеевски- Борисов се затяга и след реформите в съдебната система- ще бъдат задържани за 24 години, а не по глупавия начин на Кирчо за 24 часа.. Сегашните назначения са на ГЕРБ- ДПС, затова е безсмислено, докато не се направи пълна реформа !!!

    13:07 17.07.2026

  • 4 Мхм

    24 8 Отговор
    Бля, бля. Не е ясно защо ФАКТИ публикува несвързаните и объркани пасквили на някой си евгений кънев. Очакваме другият евгений от Миндя да се изпляска след няколко ракии...

    Коментиран от #30

    13:07 17.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор
    ся последно месията подписа ли за групата с Украина или да? // аре че сума ти познати копеи си посегнаха

    Коментиран от #14, #27

    13:07 17.07.2026

  • 6 1940

    6 16 Отговор
    180 от депутатите са хора на Пеевски.Василев заявява, цитирам: «Медиите на Пеевски са заедно с Радев». На Радев саму вързани ръцете
    6. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът сУкрайна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
    7. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София до 31 юли 2026 и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Сега говори за оставане на цитерните до края на юли. Сега вече летише Враждебна — столично летище «Васил Левски» София (единствено столично гражданско летище в Европа) става Натововско
    8. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.
    9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
    10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
    18. Гласува в ЕС за срока за подновяване за санкциите срещу Русия от 6 месеца на една година.
    19. Не реагира за построяване на фотоволтаици и ветрогенератори без допитване на местните жители, при това повечето върху земеденлска земя

    Коментиран от #10

    13:07 17.07.2026

  • 7 А бе тоя Кънев какво е учил че

    18 5 Отговор
    Нищо не е научил
    Голям анализ
    Няма нищо
    Кой го храни
    Кой му ръга да се излага толкова ?

    13:08 17.07.2026

  • 8 Янина

    18 5 Отговор
    гледаш го на снимката добре изглежда, с вратовръзка, костюм. Има сложени титли: финансист, доктор по икономика, анализатор....а в душата си - помияр !!!

    13:08 17.07.2026

  • 9 авантгард33353

    20 5 Отговор
    Хаха, страшни измишльотини от някой си Евгенът Грантаджията.
    Айдеееее пътеките!

    13:09 17.07.2026

  • 10 Ми то 40 набор не са ли

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "1940":

    Вече изкуфели да занимават хората с брътвежи?

    13:10 17.07.2026

  • 11 Еволюция

    18 4 Отговор
    И тоя е пил грешните хапчета

    13:10 17.07.2026

  • 12 Даа

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Започна тотална промяна и чистка в омърсената съдебна система! Като стане Иван Демерджиев главен прокурор- спасение няма за Пеевски- Борисов и надолу по цялата верига! Еее, няма да са хората на Евгени Кънев и Сорос, но ще има нови свестни и честни прокурори и съдии! Само протести срещу Радев, могат да спасят кожата на Шиши и Боко!

    13:10 17.07.2026

  • 13 обективен

    9 5 Отговор
    Мафията му лиже подметките , но той няма да се подведе за да ги омилостиви , защото иска да вкара държавата в релсите !

    Коментиран от #21

    13:13 17.07.2026

  • 14 като питаш, да ти кажа!

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ние и в договора с Боташ не видяхме подписа, но съществува. Няма как да видим чак в Киев ако няма изтичане на информация, а такава има в достатъчно количество и се твърди, че подпис има.

    Коментиран от #24

    13:15 17.07.2026

  • 15 Тити на Кака

    1 3 Отговор
    Нима по времето на ППДС беше различно?
    Абсолютно същото беше, политика от типа "станете вие, да седнем ние".
    Да седнат в добре смазаната система на корупция и кражби.

    13:15 17.07.2026

  • 16 Все

    2 7 Отговор
    червени субекти , лъжци и болезнено алчни !

    13:17 17.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Много моделни сме

    2 5 Отговор
    Добре че унгарците де изложиха преди нас

    13:17 17.07.2026

  • 19 Цвете

    3 9 Отговор
    АЗ НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ ,СКОРО ИДВА ЕСЕНТА. ЛИСТАТА " ПАДАТ " .КОИ СА В ПАРЛАМЕНТА ? ПБ,ГЕРБ И ДПС?! КОИ СА МИНИСТРИТЕ ? СТАРИ ПРЕСТАРЯЛИ ФИЗИОНОМИИ.ЧАКАМ ЛИСТОПАДА.🐷🎃✈️🫵👀

    13:17 17.07.2026

  • 20 Марджи

    6 13 Отговор
    Тежка битка води Рундьо! С пенсионери, майки, бизнес, който едвам крета, както и
    многото хрантутници на държавната софра!
    Този щял да подреди България!?
    Пълна илюзия!

    13:17 17.07.2026

  • 21 Ха сега де...

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "обективен":

    За да ти повятва поне някой не е достатъчно само да твъдиш нещо без да представиш читави аргументи. Ти да не си спал с Радев, че знаеш какво иска? Дори и да си спал пак трябва да го докажеш.

    13:19 17.07.2026

  • 22 Тежки боеве

    17 0 Отговор
    Тежки боеве се водят в Константиновка, украинските защитници отбиват атака след атака, а Мирчев регулира движението на украински танкове.
    В Бахмут Тагарев е водач на бронетранспортьор Страйкър и напада по фланга руснаците.
    Нейнски помага като медицинска сестра в Угледар, а Елена Поптодорова и Моньо Паси пращат шифрограми от Покровск.
    Георг Георгиев предава всеки ден съобщение, чрез Старлинк от тунелите на завода Азовстал в Мариупул, където смелите защитници не дават на врага да окупира напълно града.

    13:19 17.07.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    А ДЕБИЛИ от БЪЛГАРИЯ (ДБ)
    СА ЧАСТ ОТ МОДЕЛА БОРИСОВ - ПЕЕВСКИ :)
    КАК ВЕДНЪЖ НЕ ЧУХМЕ (35 ГОДИНИ) ДБ ОТ ВРЕМЕТО НА ЦИГАНИНА ИВАН ТА ДО ДНЕС ДА СПОМЕНАТ НА ГЛАС ИМЕНАТА НА МАДЖО , ПАШАТА ИЛИ ЖОРО ИНСА ?

    13:20 17.07.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "като питаш, да ти кажа!":

    е ся и русофила отсреща май..нещо с пушката..///не се говори така прямо , бе човек! по-тактично трябваше

    13:21 17.07.2026

  • 25 Госあ

    12 2 Отговор
    А къде са петроханци в тоз модел ве евгений ? Оттам да започнем

    Коментиран от #41

    13:23 17.07.2026

  • 26 Доказано!

    15 1 Отговор
    Щом сорос ите вият на умряло,Радев е на прав път!

    13:25 17.07.2026

  • 27 начална учителка до котарака

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Хайде прочети внимателно нещичкото, което си написал, потърси логика и правопис и си дай отговор, че трябва мнаго да учиш, за да се месиш в такива разговори.КАКТО ЗНАЕМ, медиите са овладени от години от пишман (н)евроатлантици, иначе наследници на номеклатурчици, които сега НЕ МОГАТ да се примирят, че Радев ги ОТВЯ и се чудят какви простоии срещу него да измислят. Само че не си дават сметка, че така само работят за Радев при следващи избори.

    Коментиран от #40

    13:25 17.07.2026

  • 28 За пръв път да се съглася

    17 8 Отговор
    с олиго френд кънеff. Само за два месеца мошеникът Муньо и БКПейците му настроиха и обединиха всички хора, които не са им на хранилката, срещу себе си.

    Коментиран от #39

    13:26 17.07.2026

  • 29 Друг случай

    9 2 Отговор
    Радев водел борба за запазване модела на Пеевски и Борисов.Ех,че умник е тоя автор.Така,нека ви боли,че избрахме точно Радев.

    13:28 17.07.2026

  • 30 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мхм":

    Защото иначе няма грантове.

    Коментиран от #48

    13:30 17.07.2026

  • 31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    3 3 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олгархията"....?

    13:32 17.07.2026

  • 32 !!!?

    6 9 Отговор
    За 9 години като Предидент Мистър Кеш доказа че не може, а сега като Премиер показва, че е просто вреден за България !!!?

    Коментиран от #54

    13:32 17.07.2026

  • 33 Отстрани

    8 2 Отговор
    Радев направи много хора в тази държава напълно излишни, а Дайнов е един от тях!
    Както са излишни и всички от Герб, ДПС, ПП, ДБ, ИТН, БСП без изключения.

    Коментиран от #35

    13:33 17.07.2026

  • 34 Никой

    3 0 Отговор
    Пак ми изтриха коментара, и дори не се вижда, че е изтрит!

    Коментиран от #37, #38

    13:36 17.07.2026

  • 35 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Отстрани":

    Ама този е геният Евгений, съотборник на Дайнов.

    13:38 17.07.2026

  • 36 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Дали сме пълна свобода и сме гласували пълно мнозинство на президента Радев да се разправи с непотребните отпадъци като дебилите и педофилите от ПП и ДБ и техните ментори мутромафиоти и да ги накара да вият на умряло.

    13:39 17.07.2026

  • 37 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Никой":

    Сигурно някой е фен на"Баща ми бояджията" и добре действа с баданарката.

    Коментиран от #43

    13:39 17.07.2026

  • 38 Никой

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Никой":

    Явно за да се вдига в гугъл сайта има нужда от насърчаване на крайни коментари псувни и реч на омразата! Да ви имам медията!

    13:40 17.07.2026

  • 39 Всезнайко

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "За пръв път да се съглася":

    И как така Радев стана мошеник за два месеца?А Бойко и Пеевски управляваха години наред.И всичко е било мед и масло.Нека ви боли!

    13:41 17.07.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "начална учителка до котарака":

    другарко Панчева???!! ти ли си? не ме научи на правопис навремето , учителко любима!! поне консервите(дет събирахме) стигнаха ли до Виетнам?

    13:41 17.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 шИфьорче на фърчолет

    1 3 Отговор
    Не е възможно толкова тъпо парче да сътвори нещо добро за България. Зависимостите му от Кремъл са чутовни, а Тиквун и Шиши яко му дърпат юздите.

    13:43 17.07.2026

  • 43 Никой

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лост":

    Явно е така. Тъжно! Но иначе хвърлят плочки, някой се пени като епилептик, но това не е от значение, но е много важно медията да е сред водещите когато напишеш новини. То пък едни новини! Преписани копи-пейс от някого, ако това е журналистика, аз се заклевам, че съм китаец!

    Коментиран от #46

    13:44 17.07.2026

  • 44 защо

    2 0 Отговор
    А , когато вие бяхте на власт, каква борба кипеше!!!

    13:44 17.07.2026

  • 45 Ти на

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иконо":

    какви хапчета си? Някаква друга реалност ти витае в главата. Я излез се поразходи.

    13:45 17.07.2026

  • 46 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Никой":

    Имах предвид плюнки, не плочки

    13:46 17.07.2026

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ЖЕНЯ, ЧОРАПА ВОДИ БОРБА ЗА ZAПАZBAHE И ОВЛАДЯВАНЕ, НА ................... МОДЕЛА "ШАРЛАТАНИ" НА КОЙТО ВДЪХНОВИТЕЛ И "БАЩА" ................. БЕШЕ ДРУГАРЯ "ПРОГРЕСИВЕН" РЕZИДЕНТ РУМЕН Г. РАДЕВ ...................... ФАКТ !

    13:47 17.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тъпо соросоидче

    0 1 Отговор
    Женя по заобиколен начин иска да каже, че мамата си е е--ло, защото руснаците влизат вече в Славянск. А от ония дни воиния министър и генерал Сирски са се опитали да свалят Зеля.

    13:56 17.07.2026

  • 50 1 450 000 полезни идиота

    2 1 Отговор
    гласуваха за Фуражката!

    14:00 17.07.2026

  • 51 Никой

    0 0 Отговор
    Интересно ми е защо, когато пиша простотии, или се оплаквам от отношението на сайта никой не ме трие! Когато напиша нещо със съдържание, то рязко изчезва! Да живееш шизофренията, пясъците, крясъците, плюнките, посредствеността! Да живее посредствеността!

    14:02 17.07.2026

  • 52 Никой

    0 0 Отговор
    Намерих редакционен номер, няма кой да вдигне! В същото време нещо спряха да ме трият. Интересно! Крайно време е да напиша нещо стойностно, със смисъл и значение, за да може психиатрията отново да издигне в огън и жупел, та сайта пак да се вдигне в гугъл

    14:10 17.07.2026

  • 53 Анонимен

    0 1 Отговор
    Този е изкукуригал говори глупости

    14:12 17.07.2026

  • 54 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    На тази снимка ми прилича на императора от междузвездни войни, но за разлика от него хвърля не светкавици, а противоречиви твърдения. Много тъжно за ас на авиацията! Имаше такава реклама: бъди мъж, запиши се!
    Отписах се преди 20 години! Добре съм, без да вземам по-голяма заплата от тези, които ме издържат!

    14:16 17.07.2026

  • 55 Съгласен съм

    0 0 Отговор
    Румен Радев излъга народа. Той не е офицер, защото е безчестен и клетвопрестъпник. Той е позор за народа и родината!

    14:19 17.07.2026

  • 56 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Апък аз искам държава без идиоти, които ме правят на идиот, като Кънчо ,дето искат да ни засилят у Украйна за пушечно месо!!!!!

    14:20 17.07.2026