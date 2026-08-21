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Емил Василев: Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот

Емил Василев: Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот

21 Август, 2026 10:00 1 598 75

  • емил василев-
  • иран-
  • аятоласи-
  • данс-
  • нацистка германия-
  • хитлер

Представяте ли си какво щеше да стане ако Хитлер разполагаше с ядрена бомба преди американците? Ами това е същото, като аятолаха в днешно време да има ядрена бомба

Емил Василев: Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот - 1
Емил Василев Емил Василев адвокат
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Режимът на аятоласите в Техеран е типичен нацистки режим, подобен на този в Германия по времето на Хитлер. Иран има доста фенове в България, главно от средите на леви радикално-екстремистки организации, които се превъзнасят по "слънчева Куба" и "братски Иран". Дано заплахата с балистични ракети, която Иран директно отправи към нас, да ги отрезви малко. Ще им поясня колко смешно и жалко е да подкрепят психопати с чалми, само защото се опълчват на САЩ и НАТО, което ще рече и на Европа или понеже си сътрудничат с режима на другия психопат - Путин.

1.Нацистка Германия и режимът в Иран са типични тоталитарни режими, прикриващи се зад псевдодемократична окраска. Хитлер е дошъл на власт чрез демокаритчни избори. В Иран също се провеждат избори на парламент и президент, които обаче са безгласни букви пред аятолаха.

2.Нацистка Германия и днешен Иран се ръководят от еднолични лидери, който взема крайните решения - съответно Хитлер и аятолаха. Известно е, че Хитлер е вземал решенията дори по основните военни въпроси, макар и да не е имал военно образование.

3.Нацистка Гервания и днешен Иран се основават на идиотски идеологии, чието върховенство не се подлага на съмнения от гражданите, а съмняващите се биват репресирани. Хитлер е основавал стремежите си за световно господство на вредата от евреите, необходимостта от ново жизнено пространство за нацията и превъзходството на германската раса. Режимът на аятоласите си е поставил също за главна цел унищожаването на евреите и на тяхната държава, като се обосновава с религиозни аргументи.

4.Нацисткият режим е бил охраняван от специално създадени паравоенни организаци /първо SА, а след ноща на дългите ножове от SS/, като на следващ етап са били изцяло военизирани и пратени на фронта по време на Втората световна война. Същото е с ислямска революционна гвардия в Иран.

Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот.

Представяте ли си какво щеше да стане ако Хитлер разполагаше с ядрена бомба преди американците? Ами това е същото, като аятолаха в днешно време да има ядрена бомба.

Бих посъветвал новото правителство и ДАНС много внимателно да проследяват кои леви радикали у нас подкрепят фашистко-религиозния режим в Иран и да се отнесат към тях по същия начин, както постъпиха с пловдивските "нацисти".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така е

    20 69 Отговор
    Още от ислямската революция 1979 година целия близкоизточен регион гори от държано спонсориран ирански тероризъм. Хамас, Хизбула и Хути (защо всички започват с Х?) са само част от иранските пипала в чужбина.

    Коментиран от #10, #16, #26, #66

    10:04 21.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    16 22 Отговор
    румене за тебе говорим

    10:05 21.08.2026

  • 4 Трол

    60 8 Отговор
    Иран е толкова опасен, че единствено ако си предоставим цялата територия за американски военни бази, можем да се спасим.

    10:05 21.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай онзи

    104 16 Отговор
    Не,драги ми авокадо,най опасни за света са англо-саксонската пасмина,управляващите евреи и неадекватниците в Брюксел и техните креатюри...

    10:06 21.08.2026

  • 7 защо

    101 12 Отговор
    Браво Василев, много си правоверен. Дума не обелваш, какво направиха американците, като се сдобиха с атомна бомба.
    Да са ти сладки всички центове дето заработи.

    Коментиран от #49

    10:07 21.08.2026

  • 8 Ако някой не е разбирал

    99 8 Отговор
    Че Емил Василев е платен пълен идиот, сега е времето да го разбере. Паралелите, които се правят между Иран и фашизма са абсурдно конспиративни. Режимът в Украйна, който е близък до сърцето на евролидерите притежава всички изброени от автора качества, но статията не е за него. Истината е, че Иран не ни е заплашвал, пък и едва ли би си хабил ракетите за стрелба точно към България, знаейки какви са нивата на противоракетна защита на НАТО в Европа.

    10:07 21.08.2026

  • 9 Окооо

    87 10 Отговор
    Ако съдим по разсъжденията на този индивид, излиза, че Иран е нападнал други държави, а не обратното! Такова изкривяване, такова промиване на мозъци! Как е възможно във 21 век, такава жлъч и пропаганда дани обсипват и манипулират!

    Коментиран от #12, #15

    10:10 21.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Я пак бе

    81 8 Отговор
    Алоооо Василев...-по твойта логика то тогава САЩ са не само психопати ами и световното зло...-защото са единствени в света използвали ядрено оръжие !!!! А и да не забравяме снарядите с обеднен уран-използвани от САЩ в Югославия...Ирак... А Напалма във Виетнам...? Я се стегнете вече-че заради такива"експерти" като вас хептен намразихме САЩ и въобще Запада като цяло-- лицемерието ви отвръщава.

    10:12 21.08.2026

  • 12 Боко

    31 6 Отговор

    До коментар #9 от "Окооо":

    Сети се къде ни насадиха (еСеС) урсите крадливи и няма какво да коментираме🤮

    10:13 21.08.2026

  • 13 Баа

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    7 милиарда идиоти и един Цезар..

    10:14 21.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 фен на сидеров

    30 5 Отговор

    До коментар #9 от "Окооо":

    не е "индивид", а инвалид .... в главата !

    10:15 21.08.2026

  • 16 Абе

    20 7 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Хай.. х-итлер също е на Х, а започна от близкия Запад, шо така?

    Коментиран от #20, #61

    10:17 21.08.2026

  • 17 Левски

    39 9 Отговор
    Поредния лаладжия. Грешката на Хитлер е била, че е нападнал Русия. Сега светът щеше да бъде по-добро място за живеене, пич. И не обиждай хората, защото са на страната на справедливостта. В теб явно има нещо еврейско.

    10:17 21.08.2026

  • 18 аве

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Боко":

    Нещо се изнерви. Да не си гладен?

    10:18 21.08.2026

  • 19 Айде бе

    44 10 Отговор
    Ако някой не разбира колко е опасен този Емил Василев за околните , то той е пълен идиот!!!

    10:18 21.08.2026

  • 20 е де

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Ама охраната на Хитлер се казва СС. Сигурно от Сталин идва.

    10:19 21.08.2026

  • 21 Павел Пенев

    36 6 Отговор
    След това изказване,вече знаем че си в групата на идиотите.

    10:21 21.08.2026

  • 22 а за истинските

    17 5 Отговор
    Хитлери нетаняхи и тръмп нищо не казал и не е осъзнал т.е. по неговите думи си е пълен идиот!

    Абе защо ни взимят за глупаци тез идиоти и защо народа търпи същите и продължава да го тровят с пропягандата на тез пълни идиоти?

    10:23 21.08.2026

  • 23 Реалист

    36 7 Отговор
    Абе аланкоолу , Иран са на 1300 км от България, по суша при това. Някога да са имали някакво влияние в България???
    А онези из верги са на 10 К километра през океана , някога тръгвали ли са от тук? Я помисли последните 100 години кой какво прави и пак коментирай. А знаеш ли кой смени предишния "режим" и постави ислямистите на чело в Иран ?? Аман от експерти, съветници и професори

    Коментиран от #38

    10:24 21.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 5 Отговор
    Абе как всички които не са с евроGEйците и САШтинците са все нацисти бе 🤔❓❗

    10:25 21.08.2026

  • 25 Винету

    11 7 Отговор
    Най-опасните са американците с лобито което ги управлява, затова нямам роднини.

    10:26 21.08.2026

  • 26 шефа каза

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    днеска да викаме за Айатолаха.

    Коментиран от #42

    10:28 21.08.2026

  • 27 Хасковски каунь

    16 4 Отговор
    От УСА и сателитите и по-опасни няма

    10:30 21.08.2026

  • 28 Всъщност

    23 4 Отговор
    Ако някой не разбира, че съвременният фашизиран глобалистичен Атлантизъм ще попдпали 3-та СВ, то той е пълен иди..

    10:30 21.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Въпрос на време

    4 13 Отговор
    до няколко месеца иранците да развеят белия флаг, санкциите които се налагат от понеделник е по зле от бомбенето, представете си 97година при нас умножена по десет

    10:35 21.08.2026

  • 31 Морски

    17 5 Отговор
    Аве Факти от къде ги намирате такива ВЕ?Че им давате и трибуна да ни занимават с глупостите си!

    10:35 21.08.2026

  • 32 Мале, Мале...

    17 5 Отговор
    Идиотът е един и то очевиден!

    10:37 21.08.2026

  • 33 Този господин е достоен съмишленик

    20 5 Отговор
    на другия господин с папийонката, който вижда навсякъде наоколо руски агенти и путинисти. Изложил е опорките, с които ни заливат ежедневно от телевизора, и отричат на хората правото на критично и самостоятелно мислене. А изявленията на Тълси Габърд, преди да напусне поста, че американските служби нямат данни Иран да разработва ядрена бомба? Кому беше нужна тази военна операция срещу Иран, в която очевидно САЩ и Израел бяха агресорът? Единствено на Нетаняху, струва ми се. Не виждам други печеливши. Освен че сплотиха иранците, макар че животът им явно не е никак лесен. И силно подцениха готовността им да търпят лишения, но да не клякат пред агонизиращия сякаш хегемон. Вътрешният дълг на САЩ вчера надхвърли 40 трилиона долара. Не виждам как ще излязат от това положение без щети.

    10:45 21.08.2026

  • 34 Специалист

    12 3 Отговор
    Идиота сам се посочи.Емиле абе чети я тази история с разбиране.Такова аналитично мислене не е за тебе.Иди по добре на село при козите

    Коментиран от #70

    10:46 21.08.2026

  • 35 Жорко

    11 4 Отговор
    Ти май си по голям от всичките взети заедно,какво очакваш,нападнаха суверенна държава поради политическите очаквания на американците,хайде изчезвай!

    10:47 21.08.2026

  • 36 Янко

    8 3 Отговор
    А бе батко щом американските моряци скачат зад борда значи е истина какво се пече

    10:48 21.08.2026

  • 37 Кубинец

    4 14 Отговор
    Абе като много им харесва слънчева Куба и Иран ,защо пък една копейка не дойде на трастиката

    Коментиран от #41

    10:49 21.08.2026

  • 38 Ко? Не !

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "Реалист":

    За правоерните еяроатлантици историята започва от ислямската революция на Хомейни.
    Тхе много удобно забравят какво е било преди.
    Как Иран е имал демократично избрано правителство, прозападно ориентирано, чийто единствен грях бил, че искали да лапат повече от техния си петрол, как това правитество било свалено и така нататтък. Това впрочем е вече разсекретено и го има в Уики.
    Василе обаче е писател а не читател.

    Коментиран от #57

    10:50 21.08.2026

  • 39 Некой

    8 3 Отговор
    Този не трябва ли да е в затвора за разпространение на нацистки идеологии?

    10:50 21.08.2026

  • 40 Ролан

    11 1 Отговор
    Много идиоти почнаха да изказват мнение , пишейки тук-там !😛

    Коментиран от #44

    10:50 21.08.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Кубинец":

    Какъв кубинец си, като дори не знаеш какво е трАстика 😀😀😀

    10:52 21.08.2026

  • 42 Дааа

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "шефа каза":

    Българите навремето така се радваха и на мутрите през 90 те

    10:53 21.08.2026

  • 43 Kaлпазанин

    9 3 Отговор
    И кого е нападнал и избил Иран ??? Да им открадне петрола и да зароби народа ???? Питам аз и отговор не искам

    10:55 21.08.2026

  • 44 АБСОЛЮТНО

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ролан":

    Е ТАКА. ..
    ВЖ.ОТ НОМЕР ЕДНО ДО НОМЕР 40 ☝

    10:55 21.08.2026

  • 45 ?????

    16 2 Отговор
    А бре Емиле кой кого нападна - типичния нацистки режим в Иран демокрацията в Щатите или обратното?
    КСИР ли е около бреговете на Щатите или американските самолетоносачи са около бреговете на Иран?
    Поне си мълчете бре.
    Разбирам че грантовете трябва да се отработват но не ставайте за смях.
    И още нещо Емиле къде според тебе е по-близко до западната демокрация - в нацистки Иран или в Емиратите и Саудитска Арабия?
    И що не пишеш за демокрацията в Емиратите и Саудитска Арабия - щото не ти плащат за тва ли?

    10:56 21.08.2026

  • 46 нннн

    8 2 Отговор
    Иран по- опасен ли е от САЩ? Не ми се вярва. А хипотетичните Ирански атомни бомби по- опасни ли са от реалните израелски?

    10:58 21.08.2026

  • 47 дядо дръмпир

    3 7 Отговор
    при победа на Германия във 2св.война на земята щеше да има 2-5 държави.....ЕДНАТА щеше да бъде Царство България.Когато говорите срещу Хитлер и Германия си спомнете написаното от мен.

    Коментиран от #51

    11:06 21.08.2026

  • 48 хахаха

    6 2 Отговор
    глава бяла, а в главата - плява...

    11:06 21.08.2026

  • 49 Верно ли бе

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "защо":

    По добре му кажи : ега се задавиш с тях.

    11:10 21.08.2026

  • 50 Ххххххххххх

    2 2 Отговор
    Какво са научили в Петрохан, че жълтопаветниците се излагат така?

    11:10 21.08.2026

  • 51 Да ама

    3 6 Отговор

    До коментар #47 от "дядо дръмпир":

    Българина си иска руския мир ,не иска подредена Германия

    Коментиран от #52

    11:10 21.08.2026

  • 52 хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Да ама":

    "подредена германия"....кога беше за последно там? :))))

    Коментиран от #55

    11:13 21.08.2026

  • 53 Той

    3 1 Отговор
    Тоя какви ги дрънка не свързани още малко ще изкара че иранците са нападнали американците

    11:16 21.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 дядо дръмпир

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "хахаха":

    Германия е винаги Подредена и винаги има бензин по бензиностанциите.там са случили на АРХИтекти-читави и улиците им прави ,прави,тротоарите равни,равни и хората вежливи ,вежливи.В момента имат трудности ,но те не са като просиянските неволи към ,които ни бутат наште просиянски-управници!ПС.Там бюракрата е зъл ,но СРавнително честен за разлика от бг-бюрократ ,който е възпитаван от съветски или просиянски учител!

    Коментиран от #65

    11:20 21.08.2026

  • 56 От САЩ няма по-опасни

    2 1 Отговор
    Държави за света. Ако не броим Израел

    11:22 21.08.2026

  • 57 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ко? Не !":

    аятоласите са френски продукт. Като се връщат в Иран слагат чалмите и подклаждат гражданска война там. После янките вдигат безсилно ръце за Иран, а шахиншаха бяга в САЩ, където са и днес наследницоте му........

    11:23 21.08.2026

  • 58 имееми

    4 1 Отговор
    Колко числен войскови контингент имат иранците, извън международно признатите си граници и къде? Колко хиляди пейджера взривиха за последните 50-60 години иранците, което да е довело до гибелтта на стотици невинни мирни жители (вкл.деца)? Колко директни удара срещу начални училища за момичета нанесох иранците? Срещу законно избраните лидери на колко държави, иранците са предприели тepopиcтичeckи ации за физическото им отстраняване или отвличане?

    ...заслужаваме си всички последствия, ако допускаме подобна непрекрита и нагла до безобразие манипулация, явяваща се директна гавра с всяко понятие за здрав разум, да се печата и да я преживяме безкритично.

    11:23 21.08.2026

  • 59 Да,бе

    6 1 Отговор
    Тези писания само потвърждават крайно лошото състояние на здравеопазването в България...Особено психиатричното такова,че вместо да си пие хаповете тръгнал пропаганда да прави и да раздава диагнози отговарящи на менталното му състояние...

    11:24 21.08.2026

  • 60 Де гиди, мърршо

    4 1 Отговор
    "...Бих посъветвал новото правителство и ДАНС много внимателно да проследяват кои леви радикали у нас подкрепят фашистко-религиозния режим в Иран..."
    Демократ ли е да го опишеш...

    11:25 21.08.2026

  • 61 2554

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Не се ли сещаш защо? Европа, САЩ и Русия унищожиха фашизма и нацизма преди 80 години. Но явно не напълно, защото днес тези човеконенавистни идеологии са възродени отново извън Европа - Иран, КНДР, за съжаление и в самата Русия.

    11:25 21.08.2026

  • 62 Перо

    3 0 Отговор
    И защо джендъра си мисли, че враговете на Израел са врагове на всички или за това му се плаща! Единствената анти-човешка идеология е заклеймена от Общото събрание на ООН на 30-та Сесия и това е ционистката! Кой е агресора в Близкия изток и Иран?

    11:29 21.08.2026

  • 63 Редакторът

    3 1 Отговор
    Ако някой не разбира колко опасно е да имаме американски самолети в България конкретно, то той е пълен идиот! На адвокатчето ще кажа - да се изкъпе, да се обръсне и да си гледа адвокатстването, от политика разбира по-малко от зелена еуглена!

    11:31 21.08.2026

  • 64 ВСВотСАЩ

    3 1 Отговор
    Ето това са елементарни познания за повърхностен анализ!
    1. Израел е основан през 1948 г. като еврейска теокрация. Израел и Пакистан са единствените две държави, родени на базата на религия, а не на етнос - и двете почти едновременно и по инициатива на Великобритания. Докато Иран е хилядолетната „Земя на арийците“
    Израел и Иран бяха съюзници от 50-те години на миналия век близо 30 г., но приятелството внезапно приключи с ислямската революция в Иран през 1979 г. Новите ирански лидери са против еврейската държава като империалистическа сила в Близкия изток, която постоянно избиваше, изселваше и завземаше чужди земи от съседите си.

    2. Нацистка Германия напада и завзема други държави, а днешен Иран не.

    3. Днес вече добре се знае, че Хитлер е финансиран и издигнат главно от Сащ и Англия за своите геополитически цели. Без Хитлер нямаше да има Израел и световна валута - долар. Факт.
    И официалната позиция на иранската държава няма не е физическото изтребление на еврейския народ и тяхната държава , а целта им е премахването на „ционисткия режим" - определен от ООН през 1975г. като форма на расизъм и расова дискриминация.

    11:32 21.08.2026

  • 65 Германия

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "дядо дръмпир":

    верно е източник на ред и дисциплина, обаче понякога водачите й се заблуждават да залагат само на тия качества, безогледно за други по-важни като справедливост, законност, обективност, истина Свише и др., което ги вкарва неведнъж в тотален банкрут...!

    11:35 21.08.2026

  • 66 гггггг

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Не, не е така. Иранският шах беше американска марионетка. Идването на Хомейни и ислямската революйция беше отговор - контра на имперската палитика на щатите. Които разбира се искаха да пипнат иранските ресурси, нищо повече. Къде избяга шахчето Пахлави /Баклавчо/? В САЩ нали и цялата му роди си живяха и си живеят прекрасно 47 години със заграбеното, без да работят.

    11:36 21.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 На снимката:

    1 0 Отговор
    Пълен иддиот.

    11:40 21.08.2026

  • 69 Тоя олигофрен да не би и той

    2 0 Отговор
    да е продукт от кръвосмешение и да си е блъскал кратуната в стената на плача? Кви глупости е надрънкал тоя бре? Тотално не е у ред. Как е възможно на подобни индивиди глупостите им да публикувате се чудя

    11:42 21.08.2026

  • 70 Бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Специалист":

    А моля те, не го прави козар ще изгуби козите!

    11:43 21.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 смех

    0 0 Отговор
    не е за вярване какъв простак може да бъдеш и дори да не си наясно с този факт...

    11:47 21.08.2026

  • 73 То оставете другото ами и

    2 0 Отговор
    голяма част от глупостите надрънкани от този жалък неадекватник са и състав на престъпление по НК ! От 7 до 9 а не условно! Зачетете се внимателно хора какво казва. И службите и прокуратурата да се зачетат впрочем

    11:47 21.08.2026

  • 74 Иван

    0 0 Отговор
    Същото се отнася и за Русия с това управление

    11:49 21.08.2026

  • 75 Василев, аре да се лекуваш момче а?

    0 0 Отговор
    Направо изкърти мозайката с тази тъпня

    11:50 21.08.2026