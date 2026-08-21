Емил Василев: Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот

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Режимът на аятоласите в Техеран е типичен нацистки режим, подобен на този в Германия по времето на Хитлер. Иран има доста фенове в България, главно от средите на леви радикално-екстремистки организации, които се превъзнасят по "слънчева Куба" и "братски Иран". Дано заплахата с балистични ракети, която Иран директно отправи към нас, да ги отрезви малко. Ще им поясня колко смешно и жалко е да подкрепят психопати с чалми, само защото се опълчват на САЩ и НАТО, което ще рече и на Европа или понеже си сътрудничат с режима на другия психопат - Путин.

1.Нацистка Германия и режимът в Иран са типични тоталитарни режими, прикриващи се зад псевдодемократична окраска. Хитлер е дошъл на власт чрез демокаритчни избори. В Иран също се провеждат избори на парламент и президент, които обаче са безгласни букви пред аятолаха.

2.Нацистка Германия и днешен Иран се ръководят от еднолични лидери, който взема крайните решения - съответно Хитлер и аятолаха. Известно е, че Хитлер е вземал решенията дори по основните военни въпроси, макар и да не е имал военно образование.

3.Нацистка Гервания и днешен Иран се основават на идиотски идеологии, чието върховенство не се подлага на съмнения от гражданите, а съмняващите се биват репресирани. Хитлер е основавал стремежите си за световно господство на вредата от евреите, необходимостта от ново жизнено пространство за нацията и превъзходството на германската раса. Режимът на аятоласите си е поставил също за главна цел унищожаването на евреите и на тяхната държава, като се обосновава с религиозни аргументи.

4.Нацисткият режим е бил охраняван от специално създадени паравоенни организаци /първо SА, а след ноща на дългите ножове от SS/, като на следващ етап са били изцяло военизирани и пратени на фронта по време на Втората световна война. Същото е с ислямска революционна гвардия в Иран.

Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот.

Представяте ли си какво щеше да стане ако Хитлер разполагаше с ядрена бомба преди американците? Ами това е същото, като аятолаха в днешно време да има ядрена бомба.

Бих посъветвал новото правителство и ДАНС много внимателно да проследяват кои леви радикали у нас подкрепят фашистко-религиозния режим в Иран и да се отнесат към тях по същия начин, както постъпиха с пловдивските "нацисти".