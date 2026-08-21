Емил Василев: Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот

Режимът на аятоласите в Техеран е типичен нацистки режим, подобен на този в Германия по времето на Хитлер. Иран има доста фенове в България, главно от средите на леви радикално-екстремистки организации, които се превъзнасят по "слънчева Куба" и "братски Иран". Дано заплахата с балистични ракети, която Иран директно отправи към нас, да ги отрезви малко. Ще им поясня колко смешно и жалко е да подкрепят психопати с чалми, само защото се опълчват на САЩ и НАТО, което ще рече и на Европа или понеже си сътрудничат с режима на другия психопат - Путин.
1.Нацистка Германия и режимът в Иран са типични тоталитарни режими, прикриващи се зад псевдодемократична окраска. Хитлер е дошъл на власт чрез демокаритчни избори. В Иран също се провеждат избори на парламент и президент, които обаче са безгласни букви пред аятолаха.
2.Нацистка Германия и днешен Иран се ръководят от еднолични лидери, който взема крайните решения - съответно Хитлер и аятолаха. Известно е, че Хитлер е вземал решенията дори по основните военни въпроси, макар и да не е имал военно образование.
3.Нацистка Гервания и днешен Иран се основават на идиотски идеологии, чието върховенство не се подлага на съмнения от гражданите, а съмняващите се биват репресирани. Хитлер е основавал стремежите си за световно господство на вредата от евреите, необходимостта от ново жизнено пространство за нацията и превъзходството на германската раса. Режимът на аятоласите си е поставил също за главна цел унищожаването на евреите и на тяхната държава, като се обосновава с религиозни аргументи.
4.Нацисткият режим е бил охраняван от специално създадени паравоенни организаци /първо SА, а след ноща на дългите ножове от SS/, като на следващ етап са били изцяло военизирани и пратени на фронта по време на Втората световна война. Същото е с ислямска революционна гвардия в Иран.
Ако някой не разбира колко опасен е Иран за света и за България конкретно, то той е пълен идиот.
Представяте ли си какво щеше да стане ако Хитлер разполагаше с ядрена бомба преди американците? Ами това е същото, като аятолаха в днешно време да има ядрена бомба.
Бих посъветвал новото правителство и ДАНС много внимателно да проследяват кои леви радикали у нас подкрепят фашистко-религиозния режим в Иран и да се отнесат към тях по същия начин, както постъпиха с пловдивските "нацисти".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 така е
Коментиран от #10, #16, #26, #66
10:04 21.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
10:05 21.08.2026
4 Трол
10:05 21.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бай онзи
10:06 21.08.2026
7 защо
Да са ти сладки всички центове дето заработи.
Коментиран от #49
10:07 21.08.2026
8 Ако някой не е разбирал
10:07 21.08.2026
9 Окооо
Коментиран от #12, #15
10:10 21.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Я пак бе
10:12 21.08.2026
12 Боко
До коментар #9 от "Окооо":Сети се къде ни насадиха (еСеС) урсите крадливи и няма какво да коментираме🤮
10:13 21.08.2026
13 Баа
До коментар #1 от "Лорда":7 милиарда идиоти и един Цезар..
10:14 21.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 фен на сидеров
До коментар #9 от "Окооо":не е "индивид", а инвалид .... в главата !
10:15 21.08.2026
16 Абе
До коментар #2 от "така е":Хай.. х-итлер също е на Х, а започна от близкия Запад, шо така?
Коментиран от #20, #61
10:17 21.08.2026
17 Левски
10:17 21.08.2026
18 аве
До коментар #10 от "Боко":Нещо се изнерви. Да не си гладен?
10:18 21.08.2026
19 Айде бе
10:18 21.08.2026
20 е де
До коментар #16 от "Абе":Ама охраната на Хитлер се казва СС. Сигурно от Сталин идва.
10:19 21.08.2026
21 Павел Пенев
10:21 21.08.2026
22 а за истинските
Абе защо ни взимят за глупаци тез идиоти и защо народа търпи същите и продължава да го тровят с пропягандата на тез пълни идиоти?
10:23 21.08.2026
23 Реалист
А онези из верги са на 10 К километра през океана , някога тръгвали ли са от тук? Я помисли последните 100 години кой какво прави и пак коментирай. А знаеш ли кой смени предишния "режим" и постави ислямистите на чело в Иран ?? Аман от експерти, съветници и професори
Коментиран от #38
10:24 21.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:25 21.08.2026
25 Винету
10:26 21.08.2026
26 шефа каза
До коментар #2 от "така е":днеска да викаме за Айатолаха.
Коментиран от #42
10:28 21.08.2026
27 Хасковски каунь
10:30 21.08.2026
28 Всъщност
10:30 21.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Въпрос на време
10:35 21.08.2026
31 Морски
10:35 21.08.2026
32 Мале, Мале...
10:37 21.08.2026
33 Този господин е достоен съмишленик
10:45 21.08.2026
34 Специалист
Коментиран от #70
10:46 21.08.2026
35 Жорко
10:47 21.08.2026
36 Янко
10:48 21.08.2026
37 Кубинец
Коментиран от #41
10:49 21.08.2026
38 Ко? Не !
До коментар #23 от "Реалист":За правоерните еяроатлантици историята започва от ислямската революция на Хомейни.
Тхе много удобно забравят какво е било преди.
Как Иран е имал демократично избрано правителство, прозападно ориентирано, чийто единствен грях бил, че искали да лапат повече от техния си петрол, как това правитество било свалено и така нататтък. Това впрочем е вече разсекретено и го има в Уики.
Василе обаче е писател а не читател.
Коментиран от #57
10:50 21.08.2026
39 Некой
10:50 21.08.2026
40 Ролан
Коментиран от #44
10:50 21.08.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Кубинец":Какъв кубинец си, като дори не знаеш какво е трАстика 😀😀😀
10:52 21.08.2026
42 Дааа
До коментар #26 от "шефа каза":Българите навремето така се радваха и на мутрите през 90 те
10:53 21.08.2026
43 Kaлпазанин
10:55 21.08.2026
44 АБСОЛЮТНО
До коментар #40 от "Ролан":Е ТАКА. ..
ВЖ.ОТ НОМЕР ЕДНО ДО НОМЕР 40 ☝
10:55 21.08.2026
45 ?????
КСИР ли е около бреговете на Щатите или американските самолетоносачи са около бреговете на Иран?
Поне си мълчете бре.
Разбирам че грантовете трябва да се отработват но не ставайте за смях.
И още нещо Емиле къде според тебе е по-близко до западната демокрация - в нацистки Иран или в Емиратите и Саудитска Арабия?
И що не пишеш за демокрацията в Емиратите и Саудитска Арабия - щото не ти плащат за тва ли?
10:56 21.08.2026
46 нннн
10:58 21.08.2026
47 дядо дръмпир
Коментиран от #51
11:06 21.08.2026
48 хахаха
11:06 21.08.2026
49 Верно ли бе
До коментар #7 от "защо":По добре му кажи : ега се задавиш с тях.
11:10 21.08.2026
50 Ххххххххххх
11:10 21.08.2026
51 Да ама
До коментар #47 от "дядо дръмпир":Българина си иска руския мир ,не иска подредена Германия
Коментиран от #52
11:10 21.08.2026
52 хахаха
До коментар #51 от "Да ама":"подредена германия"....кога беше за последно там? :))))
Коментиран от #55
11:13 21.08.2026
53 Той
11:16 21.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 дядо дръмпир
До коментар #52 от "хахаха":Германия е винаги Подредена и винаги има бензин по бензиностанциите.там са случили на АРХИтекти-читави и улиците им прави ,прави,тротоарите равни,равни и хората вежливи ,вежливи.В момента имат трудности ,но те не са като просиянските неволи към ,които ни бутат наште просиянски-управници!ПС.Там бюракрата е зъл ,но СРавнително честен за разлика от бг-бюрократ ,който е възпитаван от съветски или просиянски учител!
Коментиран от #65
11:20 21.08.2026
56 От САЩ няма по-опасни
11:22 21.08.2026
57 Абе
До коментар #38 от "Ко? Не !":аятоласите са френски продукт. Като се връщат в Иран слагат чалмите и подклаждат гражданска война там. После янките вдигат безсилно ръце за Иран, а шахиншаха бяга в САЩ, където са и днес наследницоте му........
11:23 21.08.2026
58 имееми
...заслужаваме си всички последствия, ако допускаме подобна непрекрита и нагла до безобразие манипулация, явяваща се директна гавра с всяко понятие за здрав разум, да се печата и да я преживяме безкритично.
11:23 21.08.2026
59 Да,бе
11:24 21.08.2026
60 Де гиди, мърршо
Демократ ли е да го опишеш...
11:25 21.08.2026
61 2554
До коментар #16 от "Абе":Не се ли сещаш защо? Европа, САЩ и Русия унищожиха фашизма и нацизма преди 80 години. Но явно не напълно, защото днес тези човеконенавистни идеологии са възродени отново извън Европа - Иран, КНДР, за съжаление и в самата Русия.
11:25 21.08.2026
62 Перо
11:29 21.08.2026
63 Редакторът
11:31 21.08.2026
64 ВСВотСАЩ
1. Израел е основан през 1948 г. като еврейска теокрация. Израел и Пакистан са единствените две държави, родени на базата на религия, а не на етнос - и двете почти едновременно и по инициатива на Великобритания. Докато Иран е хилядолетната „Земя на арийците“
Израел и Иран бяха съюзници от 50-те години на миналия век близо 30 г., но приятелството внезапно приключи с ислямската революция в Иран през 1979 г. Новите ирански лидери са против еврейската държава като империалистическа сила в Близкия изток, която постоянно избиваше, изселваше и завземаше чужди земи от съседите си.
2. Нацистка Германия напада и завзема други държави, а днешен Иран не.
3. Днес вече добре се знае, че Хитлер е финансиран и издигнат главно от Сащ и Англия за своите геополитически цели. Без Хитлер нямаше да има Израел и световна валута - долар. Факт.
И официалната позиция на иранската държава няма не е физическото изтребление на еврейския народ и тяхната държава , а целта им е премахването на „ционисткия режим" - определен от ООН през 1975г. като форма на расизъм и расова дискриминация.
11:32 21.08.2026
65 Германия
До коментар #55 от "дядо дръмпир":верно е източник на ред и дисциплина, обаче понякога водачите й се заблуждават да залагат само на тия качества, безогледно за други по-важни като справедливост, законност, обективност, истина Свише и др., което ги вкарва неведнъж в тотален банкрут...!
11:35 21.08.2026
66 гггггг
До коментар #2 от "така е":Не, не е така. Иранският шах беше американска марионетка. Идването на Хомейни и ислямската революйция беше отговор - контра на имперската палитика на щатите. Които разбира се искаха да пипнат иранските ресурси, нищо повече. Къде избяга шахчето Пахлави /Баклавчо/? В САЩ нали и цялата му роди си живяха и си живеят прекрасно 47 години със заграбеното, без да работят.
11:36 21.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 На снимката:
11:40 21.08.2026
69 Тоя олигофрен да не би и той
11:42 21.08.2026
70 Бай Ставри
До коментар #34 от "Специалист":А моля те, не го прави козар ще изгуби козите!
11:43 21.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 смех
11:47 21.08.2026
73 То оставете другото ами и
11:47 21.08.2026
74 Иван
11:49 21.08.2026
75 Василев, аре да се лекуваш момче а?
11:50 21.08.2026