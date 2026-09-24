Ще се измъкне ли Тръмп от капана "Иран"?

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Тръмп иска да обяви победа, Иран настоява за контрол над Ормузкия проток, а държавите в Залива се опитват да намерят своето място между чука и наковалнята - има ли разплитане възелът в Близкия изток?

Почти седем месеца след началото на войната в Иран конфликтът се разшири и обхвана два стратегически важни морски коридора. Освен Ормузкия проток, през който се транспортираха около 20 процента от световното потребление на суров нефт и втечнен природен газ, под натиск е и втори ключов маршрут за търговията с енергия - Червено море.

Подкрепяните от Иран хути разшириха атаките си срещу Саудитска Арабия, като все по-често набелязват за цел енергийната инфраструктура, както и експортните маршрути през Червено море.

Според информация на "Ню Йорк Таймс" саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман се е обадил на президента на САЩ Доналд Тръмп в неделя, за да го помоли отново спешно да се намеси и да спре бързото настъпление на групировката. "Фокс Нюз" пък съобщи, че според Тръмп хутите са обещали да не атакуват американски цели.

Военният натиск не води до политическо решение

На фона на растящите цени на бензина и дизела, както и на вътрешнополитическата обстановка преди междинните избори на 3 ноември, Доналд Тръмп се опитва да постигне обявените си цели във войната с Иран.

"Президентът Тръмп иска да приключи войната с Иран от позиция, която му позволява да заяви, че ядрените и военните способности на Иран са значително отслабени, свободата на корабоплаването е възстановена, а Техеран е принуден да се върне на масата за преговори", казва експертката по Близкия изток Фатеме Аман пред ДВ. Аман обаче не вижда последователна стратегия за постигането на тази цел.

Все още има пропаст между военния натиск и политическото решение. САЩ наложиха значителни военни и икономически тежести на Иран и изглежда са постигнали напредък в отслабването на военния капацитет на страната. Въпреки това до момента не са успели да постигнат нито капитулация на Техеран, нито трайно споразумение.

Тази сряда Тръмп трябва да разговаря във Вашингтон с китайския президент Си Дзинпин. Китай е най-големият купувач на ирански петрол и ключов политически партньор на Техеран. На тази среща Тръмп вероятно ще повдигне въпроса за икономическите и финансовите връзки на Китай с Иран с надеждата, че Пекин ще използва влиянието си върху Техеран - особено по отношение на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

Няма пробив между Иран и съседите му

Засега не се очертава обща позиция между Иран и арабските му съседи от Персийския залив. Планирана среща между Иран, страните от Персийския залив и Ирак беше отменена миналата седмица. Възможно е отмяната да е свързана с последните атаки на хутите срещу Саудитска Арабия.

"На пръв поглед изглежда, че има малко общи неща между Иран и държавите от Персийския залив", казва пред ДВ Фарзан Сабет, експерт за Близкия изток към Висшия институт за международни изследвания и развитие в Женева. "И все пак зад кулисите съществува поне един общ интерес - предотвратяването на по-нататъшна военна ескалация", добавя той.

Държавите от Персийския залив си дават сметка, че едва ли биха могли да спечелят пряк военен сблъсък с Иран. Поради това те като цяло подкрепят деескалацията в отношенията с Техеран. Към момента обаче не се очертава никакво споразумение. За страните от Залива исканията на Иран да получи по-голям контрол над Ормузкия проток отиват твърде далеч.

Ситуацията се усложнява допълнително от войната в Йемен, която ограничава възможностите за сближаване. Малко вероятно е например Саудитска Арабия да прояви склонност към отстъпки, докато продължава да е атакувана от хутите, които са съюзници на режима в Техеран.

САЩ, Иран и държавите в Персийския залив преследват различни цели

Една трайно враждебна коалиция в Персийския залив, подкрепяна от САЩ, би била стратегически неизгодна за Техеран, коментира на свой ред Фатеме Аман. Затова тя смята, че Иран може да приложи двойствена стратегия - да се противопоставя на водената от Вашингтон архитектура за сдържане и същевременно да предложи на държавите от Залива алтернативен модел за регионална сигурност, основан на помирение и диалог. В крайна сметка държавите от Залива са не само съперници на Иран, но и негови съседи - географска реалност, която нито една от страните не може да промени.

Според иранския представител по въпросите на сигурността Мохсен Резаи Техеран настоява САЩ да прекратят военните действия на всички фронтове. Иран също така призовава за освобождаване на замразените ирански активи и за вдигане на морската блокада. Съобщава се, че преговорите с Катар и Оман продължават. В момента Техеран очаква отговор от президента на САЩ Доналд Тръмп. Остава неясно дали тези дипломатически канали могат да доведат до края на войната. Защото Вашингтон, Техеран и държавите от Залива продължават да преследват различни цели.