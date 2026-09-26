Цените на горивата: Ахилесовата пета на Тръмп преди изборите

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Автор: Александър Детев

Републиканците в САЩ се борят да задържат контрола в Конгреса на предстоящите междинни избори, а цените на горивата се оказват прът в колелото им.

Републиканците шофират повече. И плащат повече.

Доналд Тръмп спечели изборите през 2024 година с обещанието да спре поскъпването, а близо две години по-късно резултатът е точно обратният. Цените на горивата се удвоиха заради войната в Иран и продължаващите удари на Украйна по руската енергийна инфраструктура. На срещата си със Зеленски в Ню Йорк в неделя Тръмп е настоял Украйна да преустанови ударите по енергийни обекти в Русия в опит да спре покачването на пазарите.

Това не е случайно. Изследване на мозъчния тръст "Брукингс институшън" сочи, че избирателите в районите, където последно са спечелили републиканци, шофират около 26% повече, отколкото там, където доминират демократите. Причината е географска - т.нар. червени райони са по-слабо заселени, републиканците традиционно печелят в по-малките населени места, чиито жители пътуват повече. Точно затова фактът, че само за година цената на галон бензин е нараснала с над 40% до близо 4,50 долара, а на дизел - с над 70 на сто до 6,50 долара, създава възможност за демократите да пробият сред избирателите на републиканците. Американците посочват именно растящите цени като основна тревога в рамките на настоящата предизборна кампания.

Кандидатите настояват за решителни мерки от правителството

Рейтингът на президента пада, сочат проучванията, а според скорошно изследване на Ен Би Си цели 55% от американците смятат, че политиките на Тръмп вредят на икономиката.

За да спре поскъпването на горивата, Тръмп заяви, че е готов да наложи забрана за износа на дизел, който тази седмица достигна най-високата си цена в историята. Изказването на президента идва след призиви на републикански кандидати за Конгреса, които настояват администрацията да приложи всички възможни мерки, за да свали цените преди изборите през ноември.

Само край на войната може да успокои цените

От петролната индустрия в САЩ предупредиха, че подобна мярка ще има само краткосрочен ефект - тя ще доведе до ръст на цените на световните пазари, както и до по-малко производство. "По-високите цени на дизела са повод за загриженост, но основният фактор за по-високите цени е войната в Иран", коментира Гбенга Аджилоре от Центъра за бюджетни и политически цели. "Сложете край на войната в Иран, отворете Ормузкия проток и цените на дизела ще паднат. Всяко друго решение ще се провали", смята икономистът.

За да бъде отворен Ормузкия проток, САЩ трябва да постигнат споразумение с Иран. Слабо вероятно е обаче Техеран да направи този подарък на Тръмп точно преди ключовите за партията му избори.