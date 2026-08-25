Кеворк Кеворкян: Магьосници и омагьосани

"Смело на село!" - не бях попадал на реклама за предаването "Бразди" на БНТ и този слоган ме развесели - звучи бодряшки, но и леко иронично. В "Бразди" представят хора, които, най-общо казано, искат да се преборят с предизвикателствата на селския живот. Ако се сетим на какъв погром бе подложено българското село, можем да ги наречем и търсачи на силни усещания.
Наистина, направо непонятна е жестокостта, с която бе насилвано българското земеделие, а това повлече в нищото и българското село. Следващите поколения трудно ще проумеят причините за тази варварщина. От държава с цветущо земеделие, България бе превърната в просякиня, която не е в състояние да изхранва дори собственото си население - и така практически загуби хранителния си суверенитет.
Тия дни стана известно, че резервът от основни храни за населението ще бъде достатъчен едва за 20 дни!
Нашите властници обаче сякаш не схващат бедата, която ни е застигнала. Те просто са отпъдили от паметта си едно от най-чудовищните крушения и в бездруго препълнената с драми българска история - Погромът на земеделието.
Щом стане дума за тази Лудост, винаги се предъвква и името на президента Желев. Тия дни, в едно интервю пак било споменато, че преди аграрната реформа през 1991-а година, "американците го натиснали и той не успял да удържи на желанието им земята да се възстановява на собствениците им в реалните си граници" - а тъкмо това слага началото на драмата.
За "натиска" над българския президент има и други свидетелства, особено настойчив в това отношение е бил проф. Атанас Ганев, който по онова време е председател на аграрната комисия на Седмото Велико народно събрание. Самият Желев също е споменавал този факт.
Този натиск ли е бил първата проба за лоялността на Желев към новите Властелини? Всички са били наясно, че той не е някаква академична писарушка, напротив - позволявал си е дори да "хулиганства" в научните си търсения - например, като проверява доколко са състоятелни някои тези на самия Ленин.
И, все пак, как са го "натиснали" американците? Няма защо да гадаем: това ще си остане тайна, защото е от нещата, които трябва да си остават в тайна. Най-малко ще сгрешим обаче, ако допуснем, че вероятно са злоупотребили с естествения респект, който Желю е изпитвал към тях. А и все още не се бяха състояли войните в Кувейт, Ирак, Афганистан, както и "Арабската пролет", които сериозно накърниха престижа на американците и които, впрочем, имат своите обновени версии и днес.
По онова време - конкретно в 1990-а година - американците се опитваха окончателно да ликвидират другата, по-злата - според тях - империя, с която си съперничаха. И хора като Желев със сигурност са били възторгнати от случващото си.
Към тази еуфория трябва да прибавим обаче и изненадата му, че си позволяват да го "натискат" - всичко това би объркало и далеч по-опитен политик.
В крайна сметка, макар да е бил наясно с последиците от решението си, Желев се подава на "натиска" - и така слага началото на кризата на българското земеделие.
Разбира се, много е вероятно "натискът" срещу Желев да е бил и част от по-голям Замисъл, който е целял да възложи различни по важност роли на страните от бившия
Източен блок - както и да ги подложи на различни по тежест изпитания.
Този Замисъл сякаш е бил най-суров към България - заради безпределната ѝ вярност към Кремъл - и скоро тя изглежда като аутсайдер в картината на общоевропейското земеделие.
Желев имаше късмета, че беше президент в едни по-ясни времена - и не толкова подли. И, все пак, той се съгласи да направи една привидно незначителна отстъпка, която обаче щеше да има фатални последици.
Как е преживявал тази своя грешка, не е известно - българската История не се интересува от терзанията на Грешниците, Народът пък - съвсем, той има и този талант.
През годините се появяваха коментари за Погрома и на хора от обкръжението на Желев - и винаги те твърдят, че се опитвали да го разубедят да не приема замисъла на американците, но не успели и се отказали. Не им личи много да са страдали от това. Сякаш е ставало дума за някаква незначителна дреболия - а не за едно сътресение, което, наред с всичко останало, промени и самия Народ. Сякаш го подмени.
В нашият/Българският свят някои начинания или идеи, които биха имали изключително значение за оцеляването ни, сякаш са "омагьосани" - и тъй да ги въртиш, и иначе да ги сучиш, те си знаят тяхната, не ни допускат до тайната си - и ние си оставаме отстрани да зяпаме като будали, всички - и големците, и простолюдието в едно мазало.
И аферата с Ф-16 не разбуни народеца, сякаш ни се полага да бъдем мамени - и е нещо нормално да ни натрисат развалени самолети.
Между другото, американците изобщо не се стесняват от бруталното си поведение в сделката за Ф-16. Те изрепетираха този нелеп скеч, който трябва да минава за бизнес начинание, още през далечната 1991-а година, когато подариха на България един кораб с царевица - страната беше в сериозна криза и този дар трябваше да изглежда като Божия милост. Царевицата обаче се оказа развалена. Но това изобщо не се отрази на отношенията ни - тоест, на прехласването по новите ни Повелители...
Накрая, още няколко думи за магьосничеството и неговите български жертви.
Онзи, който ни омагьосва и сетне забравя да ни разомагьоса, не се намира в Кремъл.
Не е и онзи, за когото всичко е бизнес, включително и пробутването на развалена царевица или на недооправени самолети.
Да проявим известна смелост и да повярваме най-сетне, че обикновено ние сами си се омагьосваме.
И си дремем сладко - в очакване някой да ни съобщи кода за разомагьосването ни, който никога не сме знаели...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
Коментиран от #22
10:02 25.08.2026
2 лукавият арменски агент вчера как изпра
Коментиран от #29
10:03 25.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КАКТО И ДИР БГ :)
.....
И МЕДИИТЕ НА ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП
СЕ СКЪСВАТ ОТ РУСОФОБИЯ - ПЕРВЕРЗНИЦИ
10:05 25.08.2026
4 койдазнай
Коментиран от #20
10:05 25.08.2026
5 геворг гаданян
магьосници!!!!
10:07 25.08.2026
6 АГЕНТ ДИМИТЪР
Коментиран от #23, #38
10:08 25.08.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #24
10:09 25.08.2026
8 Читател
10:10 25.08.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ХРАНИШ ЧУЖДИТЕ СЕЛЯНИ
.... ДА ПЕРИФРАЗИРАМ
КАТО НЕ ХРАНИШ СОБСТВЕНА СИ АРМИЯ, ХРАНИШ ЧУЖДИ АРМИИ
.......
КЕВОРК , НАПИШИ И ЗА ОМРАЗАТА .. КОИ МАЙМУНИ НИ УЧАТ ДА СЕ МРАЗИМ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРИ
Коментиран от #25
10:10 25.08.2026
10 ОФФФ
Коментиран от #28
10:12 25.08.2026
11 ?????
А за ония хора в ония времена мога само да кажа - ентусиазирани идиоти почувствали някакъв мирис на лесни пари, готови на всякаква подлост без да мислят за последствията.
Помня ги много добре.
Имах благоразумието да се дръпна от тях навреме.
10:12 25.08.2026
12 Василеску
10:13 25.08.2026
13 АГЕНТ ДИМИТЪР
Темата за българското село не е за теб.
10:15 25.08.2026
14 Българин 🇧🇬
Отделно ЕС ни наложи ограничителни квоти на продукцията , а остави Турция да залива европейските пазари .
Коментиран от #16
10:16 25.08.2026
15 КМУНИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ ДИМИТЪР
10:18 25.08.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "Българин 🇧🇬":Къде по света има ДЪРЖАВНИ ТКЗСта, че нещо не са сещам.
Коментиран от #18
10:20 25.08.2026
17 Въпрос
10:20 25.08.2026
18 Българин 🇧🇬
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":В Беларус например Държавните и колективните предприятия произвеждат над 95% от зърното и захарното цвекло, както и близо 97% от млякото и месото в страната. 2026 г. се отчита бърз междинен ръст от цели 13%.Беларус е сред водещите износители на млечни продукти, сирене и масло в региона, като хранителният им износ надхвърля 10 милиарда долара годишно, насочен основно към Русия и азиатски пазари./ Дали в Беларус пият разредено сухо мляко от Полша , като нас ?
Коментиран от #30
10:25 25.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Какъв Елцин и какви санкции те гонят .
До коментар #4 от "койдазнай":Не чете ли статията. Връщат земите в реални граници и разни търгаши и случайни хора получават: праскова градина, зеленчукови полета, пшенични поля и пр. разбити. на малки парцели и какво следва? ТКЗС-тата бяха разпродадени на дребни аграрии и какво последва - Разруха и Запусаниие.
10:29 25.08.2026
21 Дзак
10:30 25.08.2026
22 Най-вече
До коментар #1 от "зИленски":Голям журналист и обществрник, който улавя главното..
Днешните журналяги не стават, сякаш са на ИИ..
Коментиран от #34
10:31 25.08.2026
23 Логично
До коментар #6 от "АГЕНТ ДИМИТЪР":има - раздава
10:32 25.08.2026
24 Къв е проблема?
До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Що трябва да е държавно? Държавата можеше да запази само % участие в ТКЗС-тата. Нали сега частника пак иска субсидии, иска пазари, иска държавни гаранции..
Коментиран от #27, #31
10:35 25.08.2026
25 Алтернатива за Максудския
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Може ли аз да напиша кои маймуни ни учат да се мразим българи и българи? Приемрно арменски, еврейски, турски, помашки, английски, немски, американски, руски, украински и всякакви други видове небългарски маймуни като тоя арменския агент-доносник.
10:38 25.08.2026
26 Кево е много добър!
10:38 25.08.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Къв е проблема?":При Тошо ТКЗСто бе държавно...
Комунистите ЗАГРАБИХА земите на българите и създадоха ТКЗСта под тяхно КОМАНДВАНЕ.
Име стигнахме до никъде......
Коментиран от #35
10:38 25.08.2026
28 Кире Простото
До коментар #10 от "ОФФФ":Прехдът няма да свърши докато сме живи и властваме наследниците на ДС-БКП-мафията!
10:41 25.08.2026
29 не се знае
До коментар #2 от "лукавият арменски агент вчера как изпра":Вдичко изглежда логично. Желев Бог да го прости! Бил е зет на голям аграрен ПК деец от Сънгурларска околия, за който се гиворело, че е идеен анархист. Тодор Маринов, също Бог да го прости!. Желев е бил на заточение в този край. Може да се окаже, че е има поглед върху селско стопанските въпроси..
10:41 25.08.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Българин 🇧🇬":В БЕЛАРУС селското стопанство е на загуба и яко се дотира от държавата.....
Както бе при нас при Тошо.
Коментиран от #32, #33
10:46 25.08.2026
31 ?????
До коментар #24 от "Къв е проблема?":Що се занимаваш с недоучени тролчета пишещи квото им е написано на лишчетата.
Не храни трола.
Работното време му свършва някъде 18.00 и тогава във форума става някак си чисто и спокойно.
10:46 25.08.2026
32 В България
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Пари За частното селско стопанство се дават от фонд ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Европейски фондове:
Най-големият поток от средства идва от бюджета на Европейския съюз чрез Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика. Това включва европейските фондове като ЕФЗГ (Европейски фонд за гарантиране на земеделието) и ЕФЗРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони).
От бюджета на България се дават пари главно за административни разходи на фонд Земеделие.
10:53 25.08.2026
33 Забавното е, че
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Европейското и Българското земеделие също е на дотации, а доматите не стават и свинското има вкус на пилешко.
А в Беларус всичко си е добро. Пробвай тушенката и ще се сетиш за Русенското варено от Народната република..
Коментиран от #36
10:59 25.08.2026
34 Събеседник
До коментар #22 от "Най-вече":Без съмнение трябва да се признае значимостта му в журналистиката, не е "калинка" или "мисирка", не заеква/"ака" като повечето от тях. Но в случая истината е предимно в последните две изречения от статията му, с които можеше и да доразкрие като защо сега се появяват инициативи за връщане в селата и то крайградските!? Защото мислещи люде считат това да е свързано с намаляващите възможности или падащ интерес към презастрояването в градовете, а както виждаме и този "бизнес бум" за приложение на свободни пари (от декларациите на властимащи може да се възхитим на такива пари) не спи, търси реализации именно в бизнеси, в т.ч. и в крайградски зони/райони, където дори държавата ще помага усърдно с политики, подобно и на други такива напр. със слънчевите панели и т.н.
Коментиран от #37
11:02 25.08.2026
35 Батьовото.
До коментар #27 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кой клас си?
11:03 25.08.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #33 от "Забавното е, че":В БЕЛАРУС земеделието се дотира от БЮДЖЕТА.
В БЪЛГАРИЯ земеделието се дотира от ЕС.
Схващаш ли разликата.....
За качеството на храната не го мисли.
Като гледам как българите пълнят количките по ВЕРИГИТЕ....
Коментиран от #39
11:04 25.08.2026
37 Има нещо такова
До коментар #34 от "Събеседник":Някаква виладжийска еуфория..
Строителните складове са на кирия..
11:06 25.08.2026
38 БеГемот
До коментар #6 от "АГЕНТ ДИМИТЪР":Само да те светна че агентите на ДС не са глупаци...
Коментиран от #40
11:07 25.08.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":България получава средно около 1,6 милиарда евро на година от Европейския съюз (ЕС) за подпомагане на земеделието.
Финансирането е разделено на периоди. Ето колко пари са предвидени за българските фермери сега и в бъдеще:💰
Текущ период (до 2027 година)През сегашния седемгодишен период парите се разпределят по Стратегическия план за развитие на земеделието.Общата сума за периода възлиза на около 8 милиарда евро (включително и малко национално съфинансиране).Тези пари се изплащат под формата на директни плащания на хектар земя, помощи за животни и средства за развитие на селските райони.
11:08 25.08.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "БеГемот":Ако агентите на ДС не бяха глупаци
нямаше КОМУНИЗМА да са сгромоляса.
Коментиран от #42
11:10 25.08.2026
41 Този виден гербераст
11:13 25.08.2026
42 малко нпо
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":комунизмът не го сгромолясаха агентите на ДС а си го приватизираха на 100% за да може въшки като теб да не им се пречкат на едрото крадене и да си мислите че живеете на голямо с подхвърлените от чуждите нпо-та дребни шекели
11:17 25.08.2026
43 Перо
11:26 25.08.2026